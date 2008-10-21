Рассказ об отдыхе в ОАЭ, семьей

Ездили с 30 сентября по 14 октября, на 14 ночей. Жили мы в пляжном отеле 4 звезды Гранд Шарджа, в Шардже. На территории есть бассейн с регулируемой температурой воды, одна горка, открытая джакузи, теннисные корты, 3 ресторана, бильярдный клуб, небольшая детская площадка, фитнес-зал и сауна. Пляж прямо в двух шагах от здания, чистый, песчаный. Брали машину напрокат на весь срок отпуска, Хонду аккорд, 45 долларов сутки.

Да, в октябре еще сильная жара, мне в этот раз постоянно казалось, что улица перепутана с помещениями. В помещениях холодно, а на улице жара жуткая, градусов 35-40, и мне постоянно казалось, что помещения - это нормальная наша улица, а когда на улицу выходили, все время хотелось сказать, да что же у вас тут так жарко, хоть бы кондишен включили. Ну да ладно, жарко это не холодно.

Вышли первый раз купаться. Обалдеть, а вода то горячая, как в ванной, градусов 36 примерно, да еще волны, когда волной обдает, как кипятком тебя облили. Как хорошо, что мы в сентябре не поехали, как изначально собирались. Я и теплое то море не люблю, а тут горячее! Муж вообще сказал, я в этом кипятке купаться не буду. Ну да ладно, успокаиваю себя тем, что наверно ребенку жутко много пользы должно быть от такого моря и погоды вообще. Климат достаточно сухой, жаркий, вот и пусть прогревается.

На третий же день съездили на океан с друзьями, которые живут в ОАЭ уже 5 лет. На двух машинах. Запрявляться там одно удовольствие, бензин 7 руб./литр, везде обслуживают заправщики, еще и окошечки тебе помоют. Купаться можно только на пляжах отелей, и мы приехали, как и в прошлый раз, в отель Санди бич. Друзья говорят, что любят его, а нам как-то он в прошлый раз не очень понравился, а в этот раз мы его разглядели. Он очень похож на наши турбазы, домики-коттеджи и возле каждого стоит мангал. Отель очень зеленый. Друзья говорят, они приезжают туда большими компаниями русских и устраивают тусовки с шашлами, караоке и пивом (на территории Фуджейры в отелях разрешен алкоголь). Теперь понятно, почему им там нравится, это напоминает Родину.

Конец Рамадана, праздник, народу много и билеты чуть дороже обычного, 100 дирхам с носа, то есть 700 рублей. Назагорались, накупались, мальчишки сплавали к острову, чтобы посмотреть цветных рыбок, морских ежей и кораллы. А вообще отлив, до острова почти пешком дойти можно. Мы с детьми поймали одного краба и гоняли его по берегу, а потом выпустили на волю. Вечером хотели сплавать еще, но крабов уже много большеньких повылазило и мы испугавшись, что нас кто-нибудь цапнет, ушли в бассейн. Вообщем, день прошел отлично.

На следующий день друзья пригласили нас на пикник в Грик-парк. Вход в парк 5 дирхам - 35 рублей. Парк очень большой, зеленый и красивый, все газоны, для того, чтобы отдыхать и сидеть на них компаниями, чистота идеальная. Много детских площадок. Над парком канатная дорога, кондиционируемые вагончики ездят по кругу, можно увидеть весь парк и Дубай, говорят, очень прикольно, но мы не поехали, так как уже поздно было и не хотелось бросать наших друзей.

Дети то играли на площадках, то сидели на траве и играли в конструктор, а мы сидели в беседке и ели вкуснющюю горячую баранину и креветки, жареные на огне. Обсуждали особенности жизни наших друзей в ОАЭ и новости из России. Как школьники, наливали под столом, втихушку, пиво из баночек в темные стаканы, чтобы оно было похоже на колу. Полиция ездит по парку и смотрит, чтобы не было нарушения общественного порядка (распитие спиртных напитков в общественном месте). Очень красивый вид из парка на город, через канал. Напротив яхт-клуб, гольф центр и Сити молл. Все светится и сверкает. Красота.

Потом на неделе ребята работали, а мы всю неделю купались и загорали, ездили по разным моллам. Моллы радовали наш глаз ассортиментом товаров и даже иногда ценами.

Еще съездили без сопровождения друзей в Абу-даби. Столица очень понравилась, очень красивый, чистый, благородный город. В Абу-даби мы вообще забыли, что мы в пустыне, кажется что ты попал в какой-то огромный оазис, где все цветет, зеленеет и колосится, город просто утопает в зелени. Там нет такой движухи, как в Дубае, нет пробок, такого количества машин, торговцев и иностранцев.

Посмотрели дворец короля, прокатились вдоль набережной и, конечно же, зашли в огромный и красивый Марина-Молл. Какие там машинки на парковке, мммммм. И очень много полицейских везде, видимо сказывается близость дворца. Еще посмотрели самую большую мечеть ОАЭ и даже возможно не только эмиратов. Она очень большая и красивая, но останавливаться прямо рядом с ней нельзя, поэтому удалось сфоткать только на ходу из машины и издалека снять на камеру.

И вот следующий выходной, и мы едем опять все вместе в город Аль-айн. Это очень зеленый, достаточно старый, одноэтажный город без единого светофора, везде только круговое движение. Я думала, у меня голова закружится к концу поездки по городу.

Едем сначала в зоопарк, он огромный и очень ухоженный. Конечно, даже и речи нет ни о каких клетках, животные находятся в больших вольерах, бегают там и резвятся. По зоопарку ездит паровозик и возит отдыхающих. Но была пятница, было очень много людей, которые просто отдыхали и пришли на пикники и паровозик не ездил. Поэтому обойти весь зоопарк не получилось.

В первую очередь, конечно, посмотрели жирафов (мы с ребенком их видели первый раз), потом ходили к крокодилам. Поразила полностью открытая территория льва. Он отгорожен от зевак лишь рвом с водой и невысокими кустиками.

После зоопарка мы отправились на гору, ради которой мы туда и ехали. Прокатиться по лучшей в мире горной дороге и подняться на самую высокую в ОАЭ гору 1200 м над уровнем моря. Уже стемнело и дорога на гору была потрясающей. Темно и лишь светящая змейка, которая уводит тебя в небеса. При ближайшем рассмотрении змейка оказалась шикарной трехполосной горной дорогой, очень хорошо освещенной, скалы и горы были подсвечены и после каждого виража были смотровые площадки. Мы остановились на паре из них, чтобы полюбоваться и поснимать вид.

На самой вершине вилла шейха Абу-даби (город относится именно к этому эмирату). На вилле ремонт, достраивают еще один этаж, но в темноте можно было разглядеть очень интересное сооружение, тропинку, соединяющую две острые, высокие скалы и заканчивающуюся беседкой прямо на вершине одной из скал. Потрясающий вид освещенного города и подсвеченных скал. А еще ветер, сильный, холодный ветер.

Наконец-то мы нашли в Эмиратах место, где холодно. Чуть-чуть спустились и заехали в 5-ти звездочный отель Меркури, который находится здесь же, на горе. Было уже поздно и мы не полезли купаться в бассейн, но вид из бассеина открывается незабываемый, можно лежать в джакузи и смотреть с горы. Мы же предпочли просто отужинать в ресторане на краю обрыва под гул ветра и живую музыку. В следующую поездку в ОАЭ мы задумали остановится в отеле на сутки, чтобы насладится видом с горы, лежа в бассейне, притом, что цена вполне приемлема, 4000 рублей двухместный номер.

Вообщем-то все остальные дни тоже были посвящены отдыху и шопингу.

Огромное спасибо моему мужу, что он не испугался сумашедшего движения, бешеных пробок, шестиполосных дорог, камер, фиксирующих нарушения и потенциально возможных бешеных штрафов и позволил нам все наши путешествия совершать с комфортом и в привычной обстановке, а также нам не пришлось таскать пакеты из магазинов на себе. Кстати в итоге, мы умудрились обойтись без штрафов и заплатили лишь за платные дороги 60 дирхам – 500 рублей.

Прощались с друзьями с большим сожалением, оставили им все журналы и диски на русском, обещали вернуться.

Отдохнуть удалось на славу и эта поездка убедила меня еще больше, что я не прощаюсь с Эмиратами. Я еще больше влюбилась в эту страну, причем влюбилась как-то спокойно, без эмоций, надолго, и по-настоящему.

А еще я поняла в этот раз, что фотографировать и снимать ОАЭ почти невозможно, это страна не одной-двух достопримечательностей. Это страна бешеного масштаба, страна книги рекорда Гиннеса. Там все самое большое, самое лучшее, самое оригинальное и самое дорогое, и это выражается не в чем-то одном. Это чувствуется на каждом шагу в отличных дорогах и просто безумных мостах и огромных разнообразных развязках, в кварталах с небоскребами, в каналах, прорытых в пустыне, в количестве зелени, растущей в этой голой пустыне и в шланге с водой, подведенном к каждому цветочку и дереву, во всех городах и на трассах между ними.

Это нельзя сфотографировать и передать. Это нужно видеть, в это окунаться и балдеть в этом, что мы успешно и делали. Чего и Вам желаю.