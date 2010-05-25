Отпуск с малышом. Куда поехать?

Вот и пришло долгожданное лето, время отпусков и поездок. Очень часто родители маленьких детей задумываются о том, куда поехать с маленьким ребенком, стоит ли брать его с собой, в какую страну поедет малыш в свой первый отпуск.

Такие же вопросы не раз вставали и передо мной. И сейчас, имея за плечами некоторый опыт путешествий с детьми, хочу поделиться исключительно своим личным мнением по данному вопросу.

Итак, рассмотрим страны, куда можно отправиться с малышом, учитывая, что желателен прямой, не утомительный перелет, наличие отелей с развитой инфраструктурой, «заточенной» под детский отдых.

Для примера возьмем Турцию, Египет, Грецию (о. Крит) и Кипр.

Турция

Отдых в Турции, безусловно, семейный отдых. В отелях Турции детские развлечения представлены, пожалуй, в самом широком ассортименте в мире.

Из очевидных плюсов Турции выделю недолгий перелет, большое количество рейсов, что позволяет выбрать оптимальное время вылета, отсутствие необходимости планировать отдых заранее.

Еще одним важным обстоятельством является то, что в Турции в широком ассортименте представлены отели на любой вкус и кошелек, а особенно хотелось бы сказать об отелях клубного типа, представляющих собой отдельные домики (виллы, бунгало). Отдых с ребенком в таком отеле во-первых, позволяет не таскаться с коляской по этажам и лифтам. Во-вторых, отдохнуть родителям во время дневного сна ребенка: не сидеть в номере, пока ребенок спит, а, скажем, загорать на веранде виллы, или плавать в бассейне, если вилла с бассейном. Конечно, в других странах мира такое тоже возможно, но стоимость удовольствия будет несравнимо выше. Кроме того, в отелях Турции можно приобрести любые товары, необходимые малышу, в том числе подгузники и детское питание. Еще одно преимущество Турции - в том, что путешественникам совершенно не обязательно владеть иностранным языком, по-русски понимают везде.

Питание в отеле можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Система питания "все включено", предоставляемая в большинстве отелей, несомненный плюс, а вот качество этого питания - частенько минус. Длинные столы с разнообразными красивыми тарелками абсолютно не содержат «детской» еды, которую можно найти разве что на диетическом столе. Не секрет, что во многих отелях фрукты и овощи, не съеденные в обед, идут в салат на ужин. Поэтому многие родители детей до года везут с собой в Турцию чемодан еды и воды, так как накормить полноценно ребенка с общего стола представляется возможным не в каждом пятизвезднике. Например, когда мы были с инфантом в "пятерке", позиционирующей себя как «Де люкс», я попросила кипяченого молока. Официант отошел за угол, налил в холодное молоко кипятка и принес мне. Естественно, такое молоко я своему ребенку не дам.

В Турции есть хорошие пляжи. Однако, во многих местах, в том числе и возле отелей, в море впадают речки, и море и берег в таких местах грязные. Далеко не все пляжи в Турции комфортны для детей.

Минусом многих отелей является месторасположение на Пустыре, то есть выйти за территорию отеля некуда, можно только выехать. Опять же в большинстве отелей есть прокат автомобилей, в придачу можно получить и детские кресла. Понятно, что кресло будет самое простецкое, типа «мишутка», с растянутыми ремнями. Дороги в Турции хорошие, а вот правила дорожного движения Турки не очень уважают, ездят на «еще совсем не красный» и «уже почти зеленый».

Египет

Перелет до Египта также достаточно недолог, что является несомненным плюсом. Преимуществом его также является наличие новых отелей с развитой инфраструктурой, большим количеством услуг для детей, множество отелей с аквапарками. Также плюсом является наличие береговых отелей с собственным пляжем. Наличие в большинстве отелей системы питания "все включено" также удобно при отдыхе с маленькими детьми, ведь большую часть времени приходится проводить в отеле. Опять же с качеством питания - та же история, что и в Турции, кроме того, в Египте очень жарко и продукты быстро портятся. Поэтому в Египет так же многие возят чемодан воды и еды для ребенка.

Из минусов я бы отметила полное отсутствие правил дорожного движения, дорожных знаков и светофоров, и наличие гонщиков на старых развалюхах. Если ваш отель окажется на второй линии, то дорогу придется перебегать, каждый раз рискуя жизнью. То же самое можно сказать и об экскурсиях, которые, мягко говоря, небезопасны.

Море тоже нельзя назвать абсолютным плюсом, так как оно слишком «живое» для маленького ребенка.

Кроме того, путешествуя в Египет с ребенком, умывать его и чистить зубки тоже желательно бутылированной водой в целях профилактики кишечных инфекций.

Таким образом, на мой взгляд, Египет, слишком экстремален для путешествия с малышом.

Кипр

Отели Кипра по большей части построены давно, но, тем не менее, прилегающая территория и инфраструктура достаточно развиты.

Кроватки, стульчики, мини-клубы, няни, водные горки в отелях также присутствуют. Пляжи Кипра - изумительны. Тут есть и галечные, и разноцветные песчаные пляжи, чистые, как, собственно, и само море – прозрачное, с пологим входом. Однако мелководные пляжи встречаются не так уж часто. Для детей – играть в песке – самое то.

Питание, с оной стороны, прекрасное для взрослых, с другой – абсолютно не детское, так как преобладают мясные, рыбные блюда и салаты. В завтрак ребенка можно накормить без проблем, а вот в обед и ужин будет сложнее. Тем не менее, везти целый чемодан еды сюда не обязательно. Как минимум, местную воду и молоко можно смело давать ребенку, а вот кашу или смесь лучше взять с собой.

Дороги Кипра - широкополосные скоростные автострады, так что можно достаточно быстро перемещаться по острову, а памятники архитектуры закрыты тентами – можно гулять с коляской, не боясь солнечных ожогов.

Из несомненных плюсов следует отметить так же отсутствие необходимости оформлять визы заранее и недолгий перелет.

Из минусов, на мой взгляд, абсолютно несущественных – во-первых, по-русски на Кипре не говорят, поэтому путешественникам необходимо начальное знание английского либо немецкого языка, ну и во-вторых – цена значительно выше, чем в первых двух вариантах.

Греция (остров Крит)

На Крите так же расположены отели с развитой инфраструктурой и прилегающей территорией, рассчитанные на семейный отдых. Что особенно удобно, отели расположены не на пустыре, как в Турции или Египте, а вписаны в города и деревушки. Такие детские сервисы, как мини-клуб, детская площадка, кроватки и стульчики, также присутствуют, и зачастую они гораздо лучшего качества, чем в Турции и Египте, но, как правило, за дополнительную плату. Самым большим плюсом, на мой взгляд, является море – чистейшее, лазурное море с мелким песчаным входом. Дети совершенно свободно могут копаться в песке, заползать в море.

Плюсом также является качественное, здоровое диетическое питание. Добрую половину блюд с общего стола можно смело давать ребенку. И у вас уже нет необходимости везти с собой чемодан еды, так как здесь вам без проблем подадут действительно кипяченую воду и кипяченое молоко, что значительно облегчает организацию питания ребенка. А простого блендера будет достаточно для приготовления привычных блюд для ребенка.

Из минусов следует отметить, что пляжи на Крите муниципальные. И шезлонги, и зонтики, как правило, предоставляются за плату, даже если это пляж отеля, в котором вы проживаете. Из плюсов – то, что стоят они на всем острове одинаково, и можно загорать на любом понравившемся пляже. Песок на пляжах очень сильно нагревается на солнце и обжигает ноги, но для меня это было плюсом, так как ребенок играл на территории тени зонта.

Дороги Крита - отдельная тема. По сравнению с Россией дороги хороши, но очень много серпантинов. Как следствие – детей укачивает. Детские автокресла также присутствуют в любом прокате.

