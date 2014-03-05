В походы с пелёнок!

Сейчас, когда из-за морозов или болезней детей мы несколько недель вынуждены сидеть дома, когда на коляске для двойни трудно выехать даже за пределы двора, а в лесу непроходимые для годовалых детей сугробы, так приятно вспомнить летние наши вылазки, семейные путешествия и детские походы. И так хочется приблизить туристический сезон, что я решила обобщить опыт наших путешествий. А вдруг кому-нибудь пригодится? И если хоть кто-то поймет для себя, что жизнь с появлением детей не заканчивается, а лишь расцветает новыми красками, становится полней и насыщенней, что дети не помеха любым увлечениям, я буду очень рада. Речь пойдет о самодеятельном туризме, но я полагаю, что и любое другое полезное хобби вполне можно совместить с воспитанием, было бы желание.

Туристическая семья

Мы с мужем без детей жили где-то год. Познакомились мы в походе, и походы же были основной формой нашего досуга, общим увлечением и почти профессией - оба были инструкторами по туризму, а потом муж даже работал по совместительству руководителем городского турклуба.

Через полгода встреч мы решили пожениться, дождались лета, устроили для себя и друзей чудесную свадьбу, продолжали ходить в походы, съездили в Питер, стали решать квартирный вопрос. Но буквально через полгода после свадьбы в нашей жизни появилось маленькое чудо - сын-апельсин, Владушка-оладушка, Владиславчик-красавчик. Как мы только его не называли тогда! Наши мамы тогда громко вздохнули: "Ну наконец-то детство у вас закончилось, сейчас займетесь ребенком, перестанете ходить в походы!".

Но внутри меня росло чувство протеста - почему это я должна отказываться от того, что мне нравится и что я люблю? Чувства к первенцу были просто непередаваемы, мы его обожали и с упоением смотрели, как с каждым днем он менялся, развивался, рос и полнел (после того как он после родов похудел с 3050 г до 2500, это было просто счастьем!). Но этой радостью хотелось делиться с друзьями и другими молодыми родителями, а ребенку хотелось показать всю красоту природы, подарить ему весь мир во всем разнообразии, а не ограничивать стенами квартиры и ближайшей детской площадкой. К тому же я твердо была уверена, что общение с людьми и природой ребенку только на пользу.

Поэтому мы решили продолжать вести тот образ жизни, к которому привыкли - встречи с друзьями, занятия в турклубе, походы, посещение интересных мероприятий. Я поняла, что все это возможно. Если есть желание, то можно найти и способы. Конечно, нам повезло, что иногда нас выручали мамы. Но еще мы поняли, что можно и нужно брать ребенка с собой.

В первый год своей жизни сын побывал в однодневном зимнем походе (проспал в коляске все время практически), прошелся по большому кругу в Оленьих ручьях летом (глазел по сторонам в кенгурушке, ползал на привалах и спал в переноске по дороге), два раза ночевал на природе - в августе и сентябре, и даже побывал на экстремальном сплаве по Балтыму в октябре.

На следующий год география наших поездок расширилась - Челябинские озера, Аракульский Шихан, Национальный парк Зюраткуль. В полтора года, кстати, мы отказались от коляски, сын уже вполне прилично ходил ногами. Мы брали с собой ребенка и во взрослые поездки, если там не надо было далеко идти. И никогда наш ребенок не мешал ни нам, ни друзьям.

Польза походов для детей

Моя радость от путешествий с ребенком только усилилась, так как я могла быть рядом с самыми любимыми людьми и при этом заниматься любимым делом. А еще я видела горящие глаза сына, отмечала, что после каждой поездки у него происходит качественный скачок в развитии.

При всех неблагоприятный неврологических диагнозах - гипоксия, слабый мышечный тонус, ППЦНС - с минимумом лекарственных средств, он уже в полгода опережал сверстников в развитии - в 5 месяцев пополз, в 7 - встал, ровно в 9 - пошел. С полутора до двух лет он уже выучил алфавит, основные цвета, счет до пяти. Где-то в год и восемь начал говорить связными предложениями. И я считаю, что в немалой степени этому способствовали те впечатления, которые наш сын получал в походах.

Я думаю, здесь нам тоже во многом повезло, что наш очень хороший друг-турист оказался и замечательным детским неврологом. Он никогда не назначал лишнего, и его основным советом было - дать ребенку поле для изучения. Яркие впечатления, свежий воздух и физическая активность, по его словам, - лучшая основа для развития малышей.

В два-три-четыре года сына можно было уже брать куда угодно. Он спокойней большинства взрослых переносил длительные автомобильные поездки, прекрасно вел себя, учился походным премудростям, знал, что делать опасно, а что нет. Мы были спокойны за него, зная, что он не спрыгнет с катамарана, не съест ничего без спроса, не полезет один в опасное место. Смешно было наблюдать, как он объясняет одиннадцатилетнему мальчику, почему горит костер (папа рассказал ему всю физику процесса, когда ему было три года), как пытается без помощи свернуть тяжеленный баллон катамарана, как помогает папе ставить палатку или пилить дрова.

Кстати, мы были далеко не одиноки. Очень многие друзья-туристы тоже обзавелись детьми и стали брать их в походы. Мы даже несколько раз организовывали специальные детские сплавы и походы. Очень интересно получалось, причем в плане организации детей даже проще. Дети как-то сами в компании находят себе развлечения, а взрослые спокойно отдыхают и общаются друг с другом.

Впрочем, постепенно присутствие детей в походах стало чем-то естественным, и вот уже наши бездетные друзья вздыхают, что хотят "также": путешествовать с детьми, объяснять, как называются деревья и птицы, испытывать детские эмоции, глядеть на мир "двойным взглядом" - своим и ребенка.

Рождение близнецов

Но незадолго до четырехлетия сына наша семья очень резко увеличилась - у нас родились близнецы. Это, конечно, для всех нас было сюрпризом. Второй ребенок был желанным и запланированным, но вот третий в наши расчеты не входил. И снова по кругу. Сочувствующие взгляды: "Как вы справляетесь?", мамины комментарии: "Ну теперь-то точно никуда не походите", некоторое отчуждение друзей: "Ну у вас же теперь столько детей".

Да, конечно, стало неимоверно сложнее - мы уже не помещались впятером плюс коляска для двойни в машину, нам сложнее стало собираться, меньше стало свободного времени, больше вещей и большая ответственность. Но наверное, самое сложное - это психологический прессинг чужого сочувствия и недоверия близких людей, когда рождение детей - огромную радость и счастье для нас - все окружающие воспринимали как что-то, что должно "испортить" нам жизнь, заставить "осесть", отказаться от любимого хобби.

И я решила для себя, что как бы ни было сложно, но все наши мальчишки должны получить "вирус путешествий". И мы стали искать способы. Поменяли машину, взяли у знакомых два эрго-рюкзака, подобрали удобную для путешествий коляску, которая легко вмещается в наш багажник и... Стали путешествовать впятером!

Конечно, впятером мы не так уж часто выбираемся, ведь младшим детям пока год и три, но и они уже были в Оленьих ручьях, на Балтыме, на озере Чусовом, ночевали в палатке и даже приняли участие в турслете. А вместе с друзьями-единомышленниками мы организовали "Клуб активных родителей", и очень надеюсь, что впереди у нас много счастливых дорог и увлекательных путешествий!

Советы для начинающих и сомневающихся туристов с детьми

По опыту общения с людьми, далекими от самодеятельного туризма, знаю, что их больше всего пугает в походах самих, а тем более, делает невозможным, по их мнению, путешествия с детьми. Поэтому хочу поделиться своим опытом, как избежать или свести к минимуму неприятности в походе.

1. Способ передвижения с учетом возраста.

Когда идете куда-нибудь с детьми, первое, о чем стоит подумать - как ребенок будет передвигаться. Лет до полутора удобнее всего, наверно, использование эрго-рюкзаков. Такой способ не затрудняет движения, и вы можете пройти довольно много. Если маршрут позволяет, можно взять и коляску. Когда дети уже могут ходить, надо максимально это использовать. Мы с полутора лет обходились уже без коляски. Конечно, тогда приходится подстраивать маршрут под возможности малыша. Он должен быть коротким и интересным. Стимулировать ребенка идти в нужном направлении можно разными способами. Например, игра "Волшебная шишка" (если что, придумано не нами, тоже чей-то совет взяли на вооружение). Берешь красивую шишку(палку, камень, игрушку), кидаешь и бежишь к ней наперегонки с ребенком. Желательно, чтобы он "победил". Победил? Бросай шишку дальше! Ну или можно рассказать, что интересного впереди он увидит, если дойдет. Понятно, придется часто останавливаться, где-то пронести на руках, но дорогу осилит идущий!

Зимой в качестве дополнительного средства можно использовать волокуши, особенно если поход лыжный или по глубокому снегу. Их делают из ледянок, лыж или других подручных средств.

Летом можно сплавляться на плотах, катамаранах и резиновых лодках. Правда, на сплавах есть свои особенности сборов и техники безопасности. Зато идти не надо! Я думаю, если ребенок не гиперактивный, на сплав может отправляться примерно с двух лет. Но тут каждый должен смотреть на своего ребенка и особенности его поведения.

2. Вопросы гигиены.

Современные родители гораздо более беззаботные люди, чем наши бабушки и мамы. Ведь у нас есть одноразовые подгузники и влажные салфетки! Это решает все вопросы гигиены для малышей. Даже если ребенок уже сам ходит на горшок, но с осечками, в походе лучше не рисковать, а просто надеть подгузник. Наш знакомый даже шестилетнему ребенку брал большой подгузник на ночь, когда тот ходил с ним в зимний поход. Правда, он так и не пригодился. Кстати, даже спелеологи пользуются подгузниками, чтобы дольше ползать, так что зазорного в этом ничего нет. Дети постарше спокойно "осваивают" лесные кустики.

И да, в походе можно умываться, чистить зубы, менять белье и даже принимать душ и делать баню. Воду можно вскипятить, есть даже походные фильтры для особо грязных рек. Ну и крем от опрелостей, обморожения, летом солнцезащитный и просто увлажняющий не помешают ни детям, ни взрослым.

3. Одежда.

Одежда, как и взрослому туристу, малышу должна подбираться для походов очень тщательно. Именно от этого во многом зависит его комфорт в непривычной среде. Верхняя одежда выбирается с учетом сезона, в принципе, это может быть обычная одежда для длительных прогулок. Здесь надо учесть две вещи - 1) как ребенок передвигается, 2) погода. Не кутать, если он идет сам, чтобы не вспотел, следить, чтобы была сухая и теплая обувь, летом смотреть, чтобы не обгорал, был головной убор и т.д. Думаю, это вполне понятные правила, знакомые всем заботливым родителям. Опытные туристы знают, что ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть с собой запасная одежда и обувь. И возьмите несколько смен белья, лучше лишняя тяжесть, но в нужный момент переодеть ребенка в сухое в лесу более важно, чем в городе. Случиться может всякое - подтек подгузник, оступился в лужу, вспотел, промок под дождем, измазался.

4. Питание детей в походе.

Питание, конечно, зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Проще всего, кстати, с грудничками. Вся еда у мамы с собой, в любой момент, когда ребенок потребует, можно остановиться и покормить его, не нужны никакие приспособления и особые ухищрения. Если ребенок на искусственном вскармливании, то поможет либо термос с теплой кипяченой водой, либо надо подгадывать стоянки с разведением костра под режим ребенка.

Детям чуть постарше можно взять с собой баночное питание. Все это подогревается в теплой водичке, ребенка обматываем пеленкой и спокойно кормим. Не удивляйтесь, что ваш кроха, отказывающийся дома от еды, съест двойную порцию.

Если ребенок перешел уже на общий стол, вполне можно накормить его пищей, приготовленной на костре. Обычно в походах мы готовим самые простые и здоровые блюда - крупы, супы, тушеные овощи, макароны с высушенным мясом, курицей или тушенкой. Хочу отметить, что за всю свою туристическую жизнь ни разу не встречала ни одного случая отравления в походе. Но для успокоения возьмите с собой энтеросгель.

5. Ночёвка.

Организация ночёвки - наверное, самый сложный в психологическом плане момент для новичка. И взрослые-то не всегда любят спать в палатках, а уж с детьми идти с ночевой - это вообще что-то запредельное. Но волков бояться - в лес не ходить. А мы-то в лес ходить любим! И ходили с ночевкой с восьми месяцев старшего и с девяти месяцев младших. Поэтому все рекомендации основаны исключительно на личном опыте.

Дети в походах спят как и взрослые - в палатке и спальнике. Поэтому очень важно выбрать правильную палатку и правильно её установить - чтобы не подтекало, не промокало, не задувало, не попадали насекомые, и чтобы она хорошо вентилировалась. Если вы ночуете с детьми, то стоит тщательнее, чем всегда выбрать место - подальше от костра и других палаток, чтоб малыша не разбудили ночные песни, в тенёчке, чтобы утром не разбудило горячее солнце, на ровном месте, где убраны все крупные камни, шишки, кочки и т.д. Надо сказать, что проще всего ночевать либо с грудничками - им вообще все равно где, лишь бы мама и титя рядом были, - либо уже с подросшими сознательными детьми, которые воспринимают ночевку в палатке как приключение. А вот где-то в полтора-два года с засыпанием в походах у старшего сына было много проблем. Впрочем, с засыпанием дома тоже - мы отучились как раз от груди и долго искали иной способ беспроблемного укладывания. Сын упорно отказывался спать в спальнике - пришлось носить флисовый плед, ему было неровно - мы перетаскивали палатку, стали брать с собой привычные домашние вещи - его подушку, мягкую игрушку, книжку на ночь. Но через три-четыре ночёвки он успокоился и стал спать крепчайшим сном младенца, а у нас с мужем появилось свободное время для песен у костра, ночных купаний и душевных разговоров. Даже трое наших детей, спокойно посапывая в палатке, позволяли нам отдохнуть для себя.

Впрочем, если вам совсем некомфортно в палатке, всегда можно поискать варианты с арендой домиков, их сейчас достаточно много на самых популярных туристических маршрутах.

6. Безопасность.

Ну и напоследок хотелось бы опровергнуть последний "железный" тезис наших мам и других противников туризма - "в походах опасно". Да ничуть не опаснее, чем в городе! Там нет машин, плохой экологии, жутких вирусов и плохих дяденек. Ведь не пойдете же вы с грудными детьми в категорийные походы. Мы обычно ходим с малышней по давно проторенным тропам, недалеко от населенных пунктов, с компанией друзей и соблюдая все правила техники безопасности. На сплавах на всех детей надеваем спасжилеты, даже если воды по колено, в пещерах - каски, осматриваем от клещей и делаем прививки, не даем незнакомых грибов и ягод. Что еще из опасностей? Летом стараемся укрыть от лучей солнца, а в прохладную погоду одеть потеплей, воду всегда кипятим, следим, чтобы дети не прыгали в костер и не лезли без спроса в воду. Ну и не спускаем глаз, конечно, постепенно приучая к безопасному поведению. И кстати, я почему-то не помню случаев капризов и истерик у детей в лесу ни у наших детей, ни у детей друзей.

Может быть, нам и нашим друзьям, конечно, так повезло с детьми, что они спокойные и рассудительные и не лезут куда не надо, но я все же думаю, что это природа диктует свои правила, делает малышей разумными и ответственными, воспитывает их. И то, что естественно для родителей, становится естественным для ребенка. А то, что естественно , не может быть опасно! Так что удачных вам путешествий и новых открытий!