Турция-2007

Всем привет! Вот мы и вернулись из Турции! Ездили в Bon clab SVS 3+, хотя везде они почему-то 4 звезды на 14 ночей. Это поселок Махмутлар, в Алании. Почти все понравилось! В свое время сомневалась – стоит ли ехать за границу с лялем, почитала статейки на сайте и поехала – может, и мой рассказик кому - нибудь пригодится! Папу у нас с работы ни в какую не отпустили, поэтому поехали я + старший сын 12 лет + ляля 8 месяцев.

Паспорт получила за 3 дня до вылета, нам надо было улететь до 25.06.07, поэтому выбирать было не из чего - путевку брала по спецпредложению за 1500 $ на двоих взрослых, за ляля платили 50 баксов за самолет и все. Туроператора выбрали самого "ответственного" - Тезтур, кроме них еще какой-то Анекс хвалили, а вот Пегас и Одеон нам не рекомендовали, а Натали-турс вобще все хают. Турфирму тоже выбрали побольше - Росстур.

Самолет ИЛ – 86. Места в самолете взяли 34 А и В – в начале секции, около бортпроводников - там наша коляска легко разложилась, и проблем с перелетом вообще не было - полпути ляль спал в коляске, потом ели, играли - все было гуд. (Кстати, в самолете с лялей можно попросить места с «подвесной» люлькой – тоже удобно) Потом 2 часа на автобусе до Алании поселок Махмутлар - тоже без нормально - там кондиционер и сиденья удобные, причем были и свободные.

Вообще отельчик на 3 звезды, не больше. Номер дали, наверное, самый лучший в этом отеле - сантехника новая, кроватка для ребенка, правда, низкая, но спал он там немного - все с нами. Холодильник был, это, как я поняла, у них редкость. Комната метров 18-20: телевизор, кондиционер, кровать двуспальная удобная, балкон. С балкона видно море между двумя корпусами – по утрам я смотрела, какая волна – стоит ли купаться с малышом. Из минусов - номер на 6 этаже, а лифт идет до 5-го. Я сначала расстроилась, а потом как-то привыкли на ручках.

Прибирались в номере каждый день, но не слишком чисто, хотя исправно забирали чаевые – 1$.

Море достаточно чистое (ну, с Черным вообще не сравнить), вода соленая - надо смотреть, чтоб вода в глазки не попадала, а то начинает разъедать. Купались почти каждый день - исключая пару дней, когда был шторм. На море были с 8 до 11 - боялись обгореть. Ляля мазала постоянно солцезащитным кремом фактор 30 – в итоге он не сгорел, но и почти не загорел. Комаров не было, фумитокс зря взяла.

Пляж достаточно большой, но лежаки приходилось занимать с 7 утра, т.к. потом все было занято, но для нас это была не проблема – Костик вставал рано. На пляже сначала идет песок, потом галька, заход – мелкая галька, нормально, но когда песок - приятнее, конечно. В море были камни, но большие и гладкие. Штиля ни разу при нас не было, поэтому купались в волну – немного напряжно, но можно. Вода была достаточно теплая, но когда мы уезжали – 07 июля, то тогда было еще теплее.

Мы на ГВ, а питание для ляля брали с собой - баночное "Нутриция" овощи разные с мясом, взяла кашу - там не ели - она и дома у нас плохо шла, а здесь совсем от нее отказался. Вобщем, получилось - все время на груди, а в обед - пюре. Брали ляля и в столовую - для него там мало что подходило, но пока мы ели, давала ему булочку или арбуз, или кусочек сыра, чтоб занялся чем-нибудь. Для детей там было 2 стульчика.

Для взрослых еда достаточно однообразная, мяса только один вид, салатов много, но все однотипные. Пироженки тоже достаточно специфические. Вобщем, на завтрак обычно всегда яйца, хлопья разнообразные с молоком, варенье 5 видов, булочки с маслом, помидорки, огурцы, чай, кофе. Обед: суп-пюре 2 вида, салаты штук 10, арбуз или дыня или абрикосы, мясо иногда соевое один вид + несколько гарниров. Ужин - почти то же, что и в обед. К концу 2 недели поднадоело, но голодными мы не ходили.

Коляску мы брали, но пользовались ей мало - территория у отеля маленькая, до моря недалеко - метров 50, так что везде ездили на ручках. В коляске ходили в магазин - брали там шоколадки и натуральные соки, т.к в отеле из питья были какие-то разведенные концентраты, кола, фанта, спрайт и лимонад - я это не люблю. Пару раз выходили в город - но при температуре 40 как-то не очень хотелось там гулять - больше сидели у моря и в бассейне. Но коляска, безусловно, нужна, я считаю.

Жара у моря не очень чувствовалось. Воды ляль не боялся - мы с 5 мес. ходили в бассейн - видно, не зря. В отеле было 2 больших бассейна и 2 лягушатника - купались везде, особенно днем – на море слишком жарко, а в бассейне была тень.. Старший катался на водной горке - она одна, но высокая и страшная.

Персонал наполовину русскоговорящий - с языком проблем не было. У турок принято почему-то трепать лялей за щеку - Костюша сначала оторопело на них смотрел, а потом ничего - смирился. Анимация была и на пляже, и в отеле - и днем и вечером, но мы почти на нее не ходили, хотя народ развлекался. Не понравилось, что от музыки закладывало уши - очень громко, но ляль как-то умудрялся еще при этом спать.

Акклиматизации не было, тоже опасалась - набрала таблеток, жаропонижающих. Еще боялась, что плохо будет пить местную воду - но тоже прошло все окей. Поноса за все время не было, хотя все время давали что-нить новенькое - арбуз, абрикос, клубнику, черешню - в разумных пределах, конечно - сначала по кусочку от ягодки, потом целую. Кстати, черешня и клубника там по 1,5$ персики - по 2$. Еще в магазине мы обнаружили наши памперсы "слип энд плей", причем даже дешевле, чем у нас. Знала бы - не брала б с собой целую пачку. Были там и Актив беби.

Ну песок вобще вещь вкусная - следи не следи - попробовал все, а также обсосал "голыши" на плаже. Конечно, смотрели, чтоб ниче не съел - но что-то все одно попадало.

С первого дня стал спать как и дома - вставал в 6 утра, ложился в 8 вечера - я не настаивала, он как-то сам перестроился.

В Турции у нас вылезли 2 верхних зубика. Первые 2 лезли дома с высокой температурой около 5 дней, а эти – мы даже не заметили. Немного капризничал пару дней, а больше – никаких проявлений.

Детей было немало, но в основном старше года, кроме нас было 5-6 малявок, самой маленькой месяца 4 - немцы приезжали. Но у них с собой была большая зимняя коляска - уж не знаю, как они ее туда перли.

На экскурсии не решились, т.к. жара была недетская, больше хотелось купаться. Еще сходили в турецкую баню – она есть прямо при отеле, сделала массаж 7 сеансов. Несколько раз выбирались в город – погулять. На рынке купили пару халатов по 10$ каждый и пару курток кожаных по 170$. Кое-как потом затолкали в чемодан.

Конечно - везде есть и плюсы, и минусы. Если ехать с лялем - лучше с помощником – старшим ребенком, мужем или бабушкой, обязательно рядом с морем – на первой линии и путевку брать "все включено". Звезд, конечно, чем больше – тем лучше, но это уж зависит от количества денег. У нашего отеля была очень маленькая территория, но для нас это было скорее плюсом – ходить на море и в ресторан было недалеко. Еще плюс – нам все разрешали из еды и питья брать и в номер, и с собой на пляж, ворчали, но пропускали.

Из поездки сделала вывод: с детками до года можно и нужно ездить отдыхать! В следующий раз поеду в Сиде – там волн, говорят, не бывает. Отель буду заказывать заранее и лучше 5*