Путешествие с полугодовалым малышом? Вполне реально!

Я не знаю практически ни одного человека, который не любил бы путешествия… Для меня лично путешествия – это все. Не лежание на пляже, купание в море и шоколадный загар – а именно путешествия. Новые места, старинные замки, узкие улочки, снежные Альпы – в мире столько всего интересного, неувиденного, мест, куда очень-очень хочется поехать. В общем-то, за время досупружеской жизни, мы с будущим мужем много где побывали, но еще большее количество стран ждало нас и манило. Но - свадьба, медовый месяц, осенняя депрессия и две полоски на тесте… А дальше девять самых счастливых в жизни месяцев ожидания…

Во время беременности мы решили отказаться от поездок. Во-первых, боялись как это отразится на здоровье будущей мамы. Кроме этого, были и другие причины, которые, в общем-то, в данном случае не имеют отношения к делу. Мечтали, когда же мы снова достанем свой любимый чемодан, дорожный утюжок и надувные подголовники для сна в самолете.

Наверное, в наше время нет ни одной беременной девушки, которая не читала бы Интернет или специальную литературу на тему своего состояния, а так же здоровья будущего малыша. Конечно, я не была исключением. Не забивая себе голову всякими страстями, отфильтровывала только действительно важную и объективную информацию. Изучила, конечно, и вопрос отдыха с грудными детьми.

Мнение медицины сводится к одному категоричному НЕТ путешествиям до трех лет. Да и после трех лет доктора советуют ехать только в умеренно жаркий климат, где-нибудь эдак в сентябре, не меньше чем на три-четыре недели и так далее и тому подобное… Честно скажу, подобная перспектива приводила меня в состояние панического ужаса. Я родов не боялась так, как сидения дома с ребенком до достижения этого магического возраста, когда можно будет сесть в самолет.

Конечно, когда ты вынашиваешь первого долгожданного ребеночка, опасаешься за все, слушаешься традиционную медицину, а также советы старшего поколения. Кроме этого, я перечитала много Интернет-консультаций педиатров. Ни одного исключительного мнения. Редкое для нашей медицины единство. Для себя я поняла одно – я не смогу. Я не смогу столько сидеть дома и не смогу ни с кем оставить свое чадо и поехать без него. Как говорится, для человека главное поставить задачу, а уж пути достижения цели всегда найдутся.

И хочется, и колется...

Наш сын родился в конце июля. Замечательный здоровенький малыш. Дни побежали один за другим. Куча новых хлопот, забот и обязанностей и, как следствие, усталость, непреодолимое желание сменить обстановку, отдохнуть… Но! Только вместе, всей семьей. Решаем ехать. Дабы не идти совсем в разрез с традиционной медицинской точкой зрения, маршрут был выбран так, чтобы не было резкой смены климата. Поскольку во время беременности мною был пропущен горнолыжный сезон, решили поехать в немецкую сторону, в небольшой горнолыжный курорт с трудновыговариваемым названием Гармиш-Патенкирхен, что на юге от Мюнхена.

Конечно, надо сказать, что было немного страшновато. Конечно, мы несколько раз взвесили все ЗА и ПРОТИВ.

ПРОТИВ были:

участковый педиатр;

чуток возмущались родители;

небольшой страх за здоровье малыша в горной местности.

еще немного боялись, что малыш в самолете будет плакать.

ЗА:

необходимость привести маму в чувства и вывести из полукоматозного состояния;

необходимость освежить сменой обстановки отношения между мужем и женой (об этом почему-то многие молодые родители вообще напрочь забывают);

желание дать малышу возможность надышаться свежим горным воздухом, много гулять, получать посильные впечатления.

Значимость аргументов ЗА перевешивала, даже если количественная борьба могла бы закончиться с другим результатом.

Почему я так подробно описываю все свои сомнения и переживания? Да потому, что всем молодым мамам свойственно опасаться чего-то непривычного для ребенка. Потому что иной раз даже не знаешь, чем обернется поход за продуктами в ближайший магазин, где уж тут перелеты и другие страны. Все новоиспеченные мамы ощущают тревогу и повышенное чувство ответственности за ребенка, которые твердо и бесповоротно усаживают нас дома. До достижения какого-нибудь условно необходимого для каждой мамы предела, когда понимаешь, что без отдыха больше нельзя. У меня такой предел настал, когда сыну исполнилось пять месяцев. Мы засобирались в наше первое путешествие втроем.

Зная, что участковый врач - не единственный в мире, существуют и другие врачи, а значит, и другие точки зрения, я вновь принялась перелопачивать бескрайние пространства всемирной паутины. Благо, Интернет дает нам огромные возможности. Я задала свой животрепещущий вопрос на онлайн-консультации врача-педиатра, кандидата медицинских наук Румянцева Сергея Александровича, г. Москва. Практически дословно его ответ состоял в следующем.

Акклиматизация обычно проявляется в общем недомогании, капризности, могут быть проблемы со сном, отказ от еды, повышенная восприимчивость к инфекциям. Еще могут возникнуть проблемы с кишечником (как запор, так и диарея), связанные со сменой воды (достаточно часто бывает). Помочь тут, к сожалению, практически нечем. Выраженность акклиматизации индивидуальна. В первые дни после переезда надо обеспечить ребенку максимально щадящий режим, дать отдохнуть, не менять режим дня, стараться давать привычную еду и т.д. Особенных проблем, если не меняете резко климат, быть не должно.

С собой надо обязательно иметь:

жаропонижающие средства (препараты на основе парацетамола, например, Панадол, нурофен);

капли в нос (например, детский називин, галазолин);

антигистаминный препарат (это препараты против аллергических реакций, например супрастин, фенистил, зиртек);

можно взять с собой антибиотик (желательно широкого спектра, например суспензия сумамед), на всякий случай, чтобы не искать в незнакомом месте, если вдруг понадобится (но применять только по назначению врача!).

Еще необходимо иметь в аптечке энтеросорбенты (смекта, активированный уголь и др.), на случай кишечной инфекции или поноса. Это все, что можно дать ребенку (исключая антибиотик) до посещения врача, при возникновении проблем. Дальше лечение нужно согласовывать с доктором в зависимости от ситуации.

Собственно говоря, так мы и поступили. Самое главное, после разговора с участковым педиатром «по душам», мы заручились ее поддержкой, а главное - номером мобильного телефона. Мы договорились, что в случае чего-то непонятного в поведении или самочувствии ребенка, мы обязательно ей позвоним в разумное время суток. Мы приобрели специальную страховку для младенца, она немного дороже взрослой, так как риск необходимости вызова врача для малыша безусловно выше. Вот эти действия я считаю главными и безусловно необходимыми, если Вы решили совершить свое первое путешествие с ребенком.

Вот сейчас, думаю, пора перейти непосредственно к процессу обеспечения поездки всем необходимым для комфорта мамы, папы и малыша.

Собираемся в дорогу

В первую очередь отдельно хотелось бы поговорить о выборе коляски для путешествий. Конечно, если Вашему ребенку меньше пяти месяцев, как ни крути, придется брать с собой обычную коляску с коробом. Тут, пожалуй, лучше подойдет коляска, у которой на шасси можно прикрепить автомобильную люльку-переноску. Такая конструкция легче и не очень громоздкая.

С пяти-шести месяцев уже можно возить ребенка в коляске-трости, которая раскладывается в лежачее положение. Выбор таких колясок не очень большой, но вполне достаточный. Есть неплохие модели Mutsy, Jane, Peg-perego, Maclaren. Вы можете выбирать на свой вкус и кошелек, разница в цене бывает между ними вполне существенная. Многие обращают внимание на наличие или отсутствие бампера. У нас всегда была коляска без бампера и никаких особенных неудобств от этого не испытывали. Единственное, чего у нас не было, но, наверное, могло бы пригодиться – утепленная муфта на ножки. Вес хорошей коляски-трости будет не меньше шести килограмм. Меньший вес влияет не в лучшую сторону на ее устойчивость и другие важные качества. В аэропорту коляску сдают в багаж непосредственно перед трапом самолета. Но, во время регистрации и оформления багажа, на нее закрепляют багажную квитанцию. Выдают коляски в аэропорту прибытия чаще всего вместе с чемоданами, на транспортере.

Кроме коляски, абсолютно необходимая для нас вещь была – кенгуру BabyBjorn Active. Не буду заострять внимание на выборе модели кенгуру, на выборе между кенгуру и слингом, думаю для каждой мамы к моменту первой поездки, это уже вопрос решенный.

И вот долгожданный день настал. Так тщательно я не собиралась никогда. Составила список, состоящий из нескольких подсписков: вещи в самолет, вещи для еды, вещи для сна, вещи для прогулок, вещи для выхода в люди.

В самолет мы взяли:

небольшой плед, чтобы накрываться во время сна;

небольшую подушечку под голову, благо в икее сейчас этого добра выбор предостаточный;

кенгуру необходимо взять на борт, чтобы использовать для переноски малыша с момента выхода из самолета до получения коляски на транспортерной ленте;

мы были полностью на ГВ, поэтому никаких съестных запасов с собой для малыша не брали. Точнее брали бутылочку с водой, но она совершенно не понадобилась;

конечно, обязательный набор подгузников, влажных салфеток, пеленка для переодевания. Пеленку можно взять одноразовую, но компактнее будет обычная, хлопчато-бумажная;

игрушки, книжечки.

В общем-то, все. По крайней мере, все, что пригодилось. Перелет ребенок перенес замечательно! Сразу скажу, что это был самый легкий перелет, потому что в пять месяцев малыш еще мало двигается, и вполне доволен лежанием на коленках то у мамы, то у папы, сосанием любимого источника питания и разглядыванием бортовых огонечков. В общем, царство спи-ешь-пей почти на пять часов.

Прилетели!

В аэропорту Мюнхена нас встречал индивидуальный трансфер. Очень важно заранее предупредить принимающую сторону о том, что Вы путешествуете с ребенком! В Европе без автокресла даже из роддома не выпустят! Нас встречал автомобиль и автолюлька в придачу за небольшую доплату. Так же если Вы берете автомобиль в прокат, то с автокреслом тоже никаких проблем не возникнет, укажите в листе бронирования возраст и вес ребенка, и получите кресло соответствующей категории.

Дорога автомобилем длилась около двух часов. Мы останавливались на заправочном комплексе, чтобы перекусить и переодеть сына. На каждой заправке в европейских странах есть комната для пеленания. Там чисто и очень уютно. Ну как у нас сейчас в Меге появились ростки цивилизации . В целом дорогу перенесли тоже хорошо, просто накопилась уже общая усталость. Поэтому, конечно, к местам поселения мы прибыли весьма уставшие и мечтающие только о том, чтобы поскорее разместиться и бухнуться спать. Время к этому уже располагало.

Но сначала надо было распаковать вещи. Итак, по категориям списка с собой у нас было:

Вещи для еды. Конечно, мы были полностью на ГВ, но уже только-только ввели кашку. Поэтому взяли:

мисочку и ложечку;

две бутылочки и молокоотсос (я сцеживалась, когда папа отпускал меня покататься);

средство для мытья детской посуды, губку, ершик;

дорожный чайник. Подойдет так же кипятильник, чтобы кипятить воду для разведения каши, ошпаривать бутылочки и так далее;

подогреватель детского питания. Опять же для обеспечения перекусов в чисто мужской компании.

Вещи для сна. Я перестраховалась и взяла свою простыню. Сразу оговорюсь, что она не пригодилась. У нас сын не склонный к аллергии, и первая пробная ночь на отельном белье не привела ни к каким неожиданным последствиям на нежной детячьей коже. Поэтому свое постельное добро мы оставили в чемодане нетронутым.

два слипа. Вещей набиралось много, поэтому я предполагала стирать.

пять одноразовых простынок для воздушных ванн. В принципе можно было на месте их купить.

Вещи для стирки детских вещей и купания:

кусочек детского мыла для стирки;

пена для купания и детский шампунь. Удобно взять маленькие пузырьки-пробнички, чтобы не нагружаться лишним весом и выбросить их потом в отеле.

полотенце. Все ж такие отельные полотенца в столь нежном возрасте еще весьма грубоваты. Поэтому в данном случае, это не перестраховка.

Вещи для прогулок:

конечно же, комбинезон. У нас был очень удобный вариант с отстегивающимся мехом. В Германии было тепло, около ноля градусов, поэтому мы отстегивали там мех. А домой прилетели в минус 30, мех конечно же, пригодился.

термобелье так же оказалось очень выгодным вложением средств Удобно под комбез одевать только шерстяной комбинезон и больше ни о чем не волноваться.

Удобно под комбез одевать только шерстяной комбинезон и больше ни о чем не волноваться. мамина сумка для всевозможных полезных вещей, которые могут понадобиться во время длительных блужданий по улочкам горнолыжного курорта.

Вещи для выхода в люди:

несколько боди, штанишек, джинсиков и всего, что Вы надеваете своему малышу, когда он находится в приличном обществе.

Кроме всего перечисленного, конечно же, необходимы каждому малявочке:

подгузники. Необходимо иметь хотя бы минимальный запас на два-три дня. Пока сориентируетесь на местности и купите в местном супермаркете большую пачку. А может, и весь запас с собой привезете, это кому как удобнее и спокойнее;

влажные салфетки;

аптечка (об этом я уже говорила в первой части повествования);

минимальный набор игрушек;

минимальный запас питания, если Вы уже употребляете в пищу овощи, мясо, кашу и прочие «вкусности» первого года жизни.

По поводу питания, думаю, стоит сделать небольшое отступление. В нашу первую поездку в рационе малыша уже была каша. Я взяла с собой немного. Пачку каши купила там. Ребенок не возражал. Далее за первый год жизни мы путешествовали несколько раз в разные страны. Каждый раз мы покупали баночное питание и каши непосредственно в месте пребывания. У нас не было проблем с пищеварением, не было аллергических реакций, не было вопроса неприятия вкуса. Еще раз подчеркну, что наш сын вообще не склонен к аллергии. Если есть такая проблема, я бы рекомендовала брать баночный запас с собой. Потому что даже такие известные везде производители питания, как Gerber, Hipp, Semper и т.п. производят свою продукцию в каждой конкретной стране, адаптируя состав, используя местную воду, имея некоторые различия в технологиях и так далее. В последующие поездки кефир и творог мы покупали на месте. Естественно, что невозможно привезти с собой запасы кисломолочной продукции на все время отпуска. В каждой стране в каждом супермаркете можно найти местные аналоги кефира Активия и творожков Растишка. Конечно, многие скажут, что это не идеальный вариант. Полностью согласна. Но… Попробуйте предложить что-нибудь получше? За пару недель, думаю, ничего критичного с нежным желудочно-кишечным трактом Вашего чада не случится.

Курортная жизнь

Итак, мы прибыли, обосновались, заказали ужин в номер, поели кто чего хотел и мог, и улеглись спать. А на следующее утро начали формировать совершенно новый распорядок дня и уклад нашей совместной жизни. Новое – это всегда здорово! Разве не за этим мы ехали за тридевять земель? Вообще, смена времени не сильно повлияла на ребенка. Из-за насыщенного кислородом чистого горного воздуха он больше спал днем. Ночи были абсолютно идентичные домашним. В первый же день перестроились укладываться в девять вечера европейского времени, вставать в восемь утра европейского времени. А вот в течение дня во время прогулок спал еще в общей сложенности часов пять.

Утром мы все вместе завтракали, все вместе выходили из отеля и провожали папу на катание. Потом гуляли по улочкам, магазинчикам, в солнечные дни пили чай на открытых верандах. Конечно, одни и те же маршруты, выученный наизусть ассортимент магазинов, радостные приветствия официантов, которые уже запомнили, как зовут эту русскую девушку с ребенком… Но для меня это было настолько здорово, настолько необходимо и настолько уместно, что лучшего времяпрепровождения я и представить не могла. Несколько раз я покупала разовый билет на подъемник, и поднималась в кабинке с коляской немного повыше, чтобы полюбоваться неописуемым горным пейзажем. Чтобы почувствовать неповторимую атмосферу кафе apre-ski (после лыж), где играет веселая баварская музыка, уставшие и довольные лыжники пьют пиво и глинтвейн, все смеются, общаются, пританцовывают… Это ли не счастье для засидевшейся дома девушки? Обедали мы всей семьей чуть позже обычного обеденного времени. Во-первых, для того, чтобы наш папа подольше покатался, а во-вторых, чтобы основная масса народу схлынула и было посвободнее в ресторанчиках. А потом, после обеда, на покорение горных вершин отправлялась я, предварительно оставив мужчинам запас незаменимого явства.

Педиатру мы позвонили один раз. Как и следовало ожидать, от новой воды, употребляемой мамой, у малыша случила понос. Это было первый раз в его недолгой жизни, поэтому я еще не знала, что решение весьма не затруднительно. Доктор назначила смекту, все просто. И действительно помогло. Остальные составляющие аптечки, которая, надо сказать, занимала приличную часть чемоданного пространства, не пригодились. Это не значит, что в следующий раз мы их не брали. Этот набор должен быть обязательно в любой поездке.

Две недели пролетели незаметно, буквально как один день. Мы все были довольны и счастливы от того, что приняли такое неоднозначное решение. Ни разу мы об этом не пожалели. Ни до поездки, ни после возвращения. Так же мы сделали для себя вывод, что пляжи Турции – это далеко не единственно возможный вариант отдыха с детьми.

Домой!

Обратный путь был организован практически так же. Правда, мы немного усложнили задачу. Очень уж хотелось пробежаться по мюнхенским магазинам перед тем, как улететь домой. Мы уехали в Мюнхен с вечера, накануне дня вылета. Заранее забронировали номер в отеле, недалеко от вокзала. Утром встали пораньше, и вышли на прогулку, оставив багаж в номере. Прогулка удалась на славу, малыш вел себя хорошо. Судя по всему, ему тоже было очень интересно. Прошлись по знаменитой Байерштрассе, на которой расположены все основные достопримечательности Мюнхена. Это был не первый наш визит в этот замечательный город, поэтому много времени, чтобы сориентироваться на местности, не потребовалось.

В аэропорт мы уехали на такси, которое предварительно заказали в отель. Опять же предупредили, что с нами ребенок, и в такси стояла та же автомобильная люлька.

Вот, собственно, и все. Я постаралась подробно остановиться на многих мелочах, которые казались важными именно для меня. Наш опыт первого путешествия с грудным малышом оказался очень удачным. Я могла бы всем советовать использовать такую возможность, если она есть. Но каждые родители, каждая мама должна принять такое решение только самостоятельно. Просто я надеюсь, что те, кто все же собрались в это рискованное, но очень заманчивое, предприятие, найдут в этой статье для себя что-то полезное. Возможно, кому-то она поможет развеять последние сомнения, а кого-то, наоборот, убережет от излишнего риска, связанного со здоровьем и самочувствием конкретного малыша. В общем, от всей души желаю молодым мамам искать себя не только в повседневных обязанностях. Гармония в семье складывается из многих составляющих, и было бы здорово постоянно совершенствоваться, постигать что-то новое, быть интересной для себя самой и собственного мужа. Для многих женщин – это главное в жизни. Пусть так и будет