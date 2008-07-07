В самолет с детьми? Легко! Все секреты удобного перелета, опыт мам

Все больше родителей с детьми предпочитают добираться до места отдыха на самолете, а не в поезде. Преимущества самолета очевидны: чище, быстрее, и в принципе как-то организованнее. Вот только дороже. Правда, у всех компаний существуют выгодные предложения, и многие умудряются купить билеты для летних путешествий еще зимой, и по цене получается дешевле поезда.

По поводу путешествий с ребенком родителей беспокоят два столпа: здоровье и комфорт. Насчет здоровья у нас существует четкий набор старорежимных установок: «такое путешествие пойдет ему только во вред», «с ребенком до года лучше вообще никуда не ездить, тем более не летать на самолете», «он там обязательно заболеет»… Все они укоренились еще во времена наших бабушек, когда летать было особо некуда, а куда можно - незачем. Отпуск у моря проходил в добывании пищи, борьбе с отсутствием горячей воды и прочими антисанитарными условиями. Как тут не заболеть. Сейчас все эти первопричины, в общем, давно в истории, но выводы еще вполне живы.

Большинство современных медиков не видят причин отказываться от воздушного путешествия с грудным ребенком. Исключением может быть возраст до трех месяцев - так называемый период адаптации к жизни. Для здорового грудничка все медицинские рекомендации исчерпываются фразой «на взлете и при посадке давайте ему бутылочку/грудь/соску». Коротко и просто.

Консультирует педиатр Европейского медицинского центра Алексей БАГЛАЕНКО (интервью для inostranets.ru): Естественно, есть конкретные противопоказания к полету, например, тяжелые заболевания мозга, проблемы по кардиологии, поражения сосудов. В этом случае не до путешествий, а если перелет необходим, все равно придется консультироваться у специалиста. Сам перелет, как правило, переносится детьми хорошо. Конечно, рекомендации врачей не могут дать стопроцентной гарантии. И ребенок, которому, по всем данным, лететь нельзя, в состоянии перенести перелет. Собираясь в путешествие с грудным ребенком, надо обратить внимание на следующие вещи. Во-первых, тут уж точно исключены чартерные рейсы. Они, конечно, иногда совершаются по расписанию, но лучше не рисковать. Во-вторых, считается, что перелет, осуществляемый зарубежной авиакомпанией, пройдет безболезненнее, нежели в случае с Аэрофлотом. В принципе иностранцы предлагают то же самое (колыбель, специальное детское предложение по питанию и проч.), может быть, немного иного класса. Но при посадке и, что важнее, высадке вас обязательно пропустят вперед. На рейсе Аэрофлота такое, впрочем, тоже возможно, но не факт. Кроме того, жизнь показывает, что у пассажиров последнего есть уникальная способность образовывать километровый хвост на контроле.

Выбираем себе самолет поудобнее, помягче

1. Перед полетом обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом (педиатром). Он знает вашего ребенка с рождения и сможет подсказать, какие особенности следует учесть, исходя из состояния здоровья вашего ребенка.

2. Всегда рекомендуют отдавать предпочтение ночным рейсам, чтобы у ребенка не сбивался режим. Однако никто лучше вас не знает вашего ребенка: подумайте, в какое время суток вам нужно лететь. Бывают дети, с трудом засыпающие в новом месте. Бывают взрослые, которые не могут спать с ребенком на руках, а в некоторых самолетах не поднимаются подлокотники кресел… Бывалые мамы говорят, что по ночам иногда включают/выключают свет, просят поднять спинки, и т.д., ночь не получается спокойной. В некоторых отелях заселение производится с 12-ти часов, если вы прилетите утром, есть шанс, что будете долго его дожидаться, сидя на чемоданах. Из-за ночных перелетов многие теряют лишние (оплаченные при том) сутки отдыха. С другой стороны, в ночных перелетах немало и «плюсов», ведь всего вышеперечисленного может и не случиться. Короче, обдумайте заранее и прикиньте, что вам грозит в обоих случаях.

3. Где лучше сидеть – у иллюминатора или в середине салона? Для тех, кто путешествует с детьми постарше, лучше всего зарезервировать места в середине салона. В этой части машины турбулентность менее ощутима. Если ваш ребенок – созерцатель, ценящий «красивые виды» - просите место у окошка. Практика показывает, что многим детям гораздо удобнее сидеть и в середине салона: наблюдения за людьми оказываются интереснее, чем смутные виды за стеклом, и спрыгивать для беготни тоже проще. Если ребенок маленький и непоседливый, а полет долгий, лучше брать место у прохода, чтобы малыш смог побегать по ряду, не потревожив спящего соседа.

4. Практически все авиакомпании предлагают бесплатное резервирование мест для пассажиров с детьми. Но этих мест может не оказаться в наличии, поэтому все узнавайте заранее – еще в турфирме. Или во время регистрации на рейс. Обычно за пассажирами с маленькими детьми сохраняются места в первом ряду.

5. Перед полетом подробно расскажите ребенку, что его ждет. Чем больше информации, тем лучше: пусть ему будет интересно, а не страшно. Расскажите обо всем последовательно: от посещения аэропорта до окончания полета. И помните, что вы сами должны вести себя спокойно, не волноваться. Потому что ребенок тонко чувствует состояние родителей и заражается им.

Если вы летите в дальний путь с несколькими пересадками, не забудьте выяснить в турфирме: из скольких посадок состоит ваш полет, в каких городах и сколько времени уйдет на пересадки. Для пассажиров, ожидающих следующей пересадки, существуют гостиницы, они находятся прямо в аэропорту. Номера в них сдаются почасово. Убедитесь, есть ли такая гостиница в аэропорту того города, куда вы летите.

На что могут рассчитывать пассажиры с детьми, если возраст ребенка…

…до двух лет:

- Скидка на билет 90-100% (без предоставления места). При желании можно взять место, но скидка при этом будет другой. При путешествии по России ребенку до двух лет обычно предоставляется бесплатный авиабилет.

- Специальная люлька для сна. Количество мест, оборудованных такими люльками, ограничено, позаботьтесь о люльке заранее во время регистрации или даже во время покупки билета (некоторые авиакомпании предлагают бронь места в самолете уже на момент приобретения билета). В люльках можно перевозить детей в возрасте до шести месяцев (по другой информации – до полутора лет). Опыт наших мам показывает, что люльку можно попросить и для ребенка постарше, но годовастики влезают в нее с трудом.

- В некоторых авиакомпаниях коляску можно не сдавать в багаж, а довезти до самолета и даже поставить в салоне. При этом не требуется регистрировать коляску как один из предметов багажа.

Перед взлетом и посадкой дайте ребёнку грудь, пустышку или бутылочку с питанием (водой). Это поможет лучше перенести перепад давления. Если ваш ребенок находится на искусственном вскармливании, имейте в виду, что в самолетах есть запас детского питания и вода для его приготовления. Тем не менее, возьмите с собой питание, к которому привык ваш ребёнок. Хорошо, если пропустят и бутылку с детской водой, сейчас с этим существуют проблемы. Бортпроводники помогут подогреть бутылочку с детским питанием. В некоторых самолетах есть даже пеленальные столы (в туалете).

…после двух лет:

- Скидки на билет 25-33%.

- Детское меню.

В том случае, если ребенок во время полета сидит на руках у взрослого, попросите у бортпроводника специальный страховочный ремень. Перед посадкой спросите у представителя авиакомпании, выписывающего посадочный талон, есть ли свободные места, а если есть, можно ли заблокировать себе ряд или хотя бы пару мест. Как правило, идут навстречу. Во многих авиакомпаниях практикуется «досрочная посадка»: пассажиров с детьми запускают в самолет раньше других. А выходить лучше одними из последних, пережидая всю толпу.

Мы пришли сегодня в порт, мы стоим, разинув рот…

Многие родители думают, что приезжать в аэропорт следует перед самым концом регистрации. Но это заблуждение. Выше мы уже выяснили, сколько всего можно учесть перед полетом, и сделать это нужно заранее (заказ люльки, детского меню, резервирование пустых мест).

В аэропорте, как правило, бывает комната матери и ребенка. Она удобна для ребенка любого возраста. Там можно не только помыть и покормить ребенка, но и поиграть с ним. Но не возлагайте на нее особых надежд: иногда комната матери представляет из себя игровую с комплексом услуг (игрушки, воспитатель и пр) плюс комнату отдыха. Но зачастую под заманчивым и громким названием "Комната Матери и Ребенка" подразумевают клетушку величиной с совмещенный санузел, где располагается, помимо раковины и унитаза, пеленальный столик для младенца и больше ничего.

Помните, что вылет могут задержать, у вас должен быть с собой запас детского питания на этот случай.

Что взять с собой в самолет

- Коляска . Лучше взять с собой легкую коляску-трость. Она легко складывается, занимает мало места, и поднять ее вместе с ребенком будет легче.

- Горшок . Не берите его с собой, если ребенок еще носит одноразовые подгузники. Пусть в них и будет. Горшок занимает много места, и будет только мешать. Подгузников берите с собой в салон больше, чем обычно! Все отмечают, что из-за перепадов давления детям хочется в туалет гораздо чаще. Но если без горшка уже не обойтись, купите специально для поездки самый маленький горшок – либо складной, но это недешевый вариант. Возьмите с собой небольшие мешочки, которые можно вставить в горшок – тогда вам не придется бегать с горшком с туалет, чтобы его вымыть, будете просто выбрасывать мешки.

- Одежда . Необходимо брать с собой и легкую и теплую одежду. В самолете может быть очень жарко. Имейте в виду, что при выходе из самолета вас может гостеприимно встретить проливной дождь. Берите с собой и ветровку, и носочки, пинетки или ботинки.

- Питание . Те же рекомендации, что и для поезда: Лето 2008: чем накормить ребенка дома и в путешествии . После двух лет ребенку обеспечено полноценное питание в самолете, но оно может оказаться непривычным. Некоторые авиакомпании предлагают детское меню: узнайте о нем заранее. Возьмите и перекусы (печенье, сухой завтрак), но выдавайте их только в том случае, если ребенок отказывается от основной еды. Обязательно возьмите бутылку или поильник с питьевой водой.

- Игрушки . Перед поездкой купите новую игрушку и раскраски-наклейки, все это богатство покажите ребенку только в самолете. Пригодится книжка с картинками, блокнот с карандашами.

- Влажные салфетки, мешочек для мусора, необходимые мед.препараты.

- В некоторых авиакомпаниях существует приятная услуга: ребенку выдадут специальный рюкзачок с небольшими подарками: игрушка, носочки, карандаши.

Если у вашего ребёнка простуда, закапайте ему капли в нос, чтобы он лучше перенёс изменение давления. Желательно сделать это за полчаса до вылета и через полчаса после посадки. Во время полета ноги ребёнка могут отекать, поэтому сразу снимайте обувь в салоне.

Как занять ребенка в дороге? В этом вопросе вам поможет статья "Мы едем, едем, едем в далекие края"

Ребенок-путешественник

Что нужно знать, если ребенок путешествует без сопровождения взрослых?

Необходимые документы:

* авиабилет или распечатка с данными электронного билета, а также заполненный формуляр (анкета) с информацией о провожающей и принимающей стороне.

* действующий паспорт/удостоверение личности ребенка.

* виза для въезда в страну назначения.

* страховой полис для этой поездки.

* информация об аллергических реакциях.

* квитанции, подтверждающие предоплату услуг сопровождения (если таковая взимается).

* согласие родителей/опекунов на поездку ребенка без сопровождения.

При бронировании авиабилета родители заполняют специальную анкету с полной информацией о ребенке: Ф.И.О., страна рождения, на каком языке говорит, день вылета, номер рейса, маршрут. Кроме того, необходимо указать домашний адрес и телефон того, кто будет встречать ребенка. Такую анкету родители должны обязательно заполнять, если ребенку не исполнилось 13 лет. Если же он постарше, можно обойтись и без анкеты. Но предупредить при бронировании билета о том, что дитя летит без сопровождения взрослых, все-таки надо, чтобы персонал авиакомпании был более внимателен. В случае если дети являются родными братьями/сёстрами, сбор за сопровождение взимается только за одного ребёнка.

Согласно российскому закону "О порядке въезда и выезда из РФ", дети до 18 лет, летящие без сопровождения взрослых, должны иметь нотариально заверенное согласие родителей, в котором должно быть указано не только то, что ребенку разрешается самостоятельное путешествие, но и обозначена страна и сроки поездки. Кроме этого, перед отлетом придется оформить заявку о передаче прав авиакомпании в отношении несопровождаемого ребенка и заявление на перевозку. Среди прочих пунктов последнего документа указано: родители гарантируют, что наследника встретят, а также обязуются полностью оплатить ущерб, который ребенок может нанести другим пассажирам или авиакомпании. С собой ребенок может взять все, что входит в понятие ручной клади. Необходимые медикаменты, теплую одежду, небольшое количество карманных денег и любимую игрушку, книгу. Не допускается провоз в ручной клади ребенка опасных предметов, таких как перочинные ножи, ножницы и даже игрушечные пистолеты и т.д.

Необходимо, чтобы один из родителей или указанное ими лицо сопровождали ребёнка до выхода на посадку в аэропорту вылета. Они должны оставаться в аэропорту вплоть до момента взлета самолёта для того, чтобы в случае отмены рейса они могли забрать ребёнка домой. Тот, кто встречает ребенка, должен предъявить действующее удостоверение личности.

Полезная информация с сайта тurist.ru:

Как у российских, так и у иностранных авиаперевозчиков действуют жесткие возрастные ограничения для детей, путешествующих самостоятельно. Например, наш Аэрофлот не берет на борт своих самолетов детей-одиночек в возрасте до двух лет, а голландская KLM - до пяти лет. Зато для детей старше пяти у голландцев разработана специальная программа Junior Jet: ребенок получает статус особого пассажира и с момента регистрации на рейс до прибытия в конечный пункт назначения пользуется особым вниманием со стороны персонала KLM. "Одиночкам" цепляют на одежду специальный значок с надписью Junior Jet, на багаж лепят яркие наклейки, кроме того, заваливают подарками и всячески ублажают во время полета. А вот правилами British Airways, Air France и Finnair четко не оговаривается, с какого возраста ребенок может летать без сопровождения взрослых. Сказано лишь, что "дети до 12 лет могут путешествовать самостоятельно". Поэтому родители, бронируя билет на рейс английской, французской или финской авиакомпании, должны сами понять, готов ли их несовершеннолетний ребенок к "одинокому" полету. Нелишним будет напомнить, что у каждой авиакомпании предусмотрены специальные тарифы для детей. Например, на рейсах Аэрофлота ребенок в возрасте до двух лет имеет право на билет с 90-процентной скидкой от цены "взрослого" билета экономкласса. Правда, в этом случае ребенку не предоставляется право на бесплатный провоз отдельного места багажа. Ребенок в возрасте от 2 до 12 лет может получить 50-процентную скидку на авиабилет от цены "взрослого" билета экономкласса. Однако этими льготными тарифами могут воспользоваться лишь дети, путешествующие вместе с родителями. Если же ребенку еще нет девяти лет и он летит без сопровождения, ему придется купить билет по полному "взрослому" тарифу, без всяких скидок. Потому что "одинокий" ребенок считается проблемным пассажиром, требующим дополнительного ухода и неусыпного контроля со стороны бортпроводников. Ну а дети после восьми лет, по мнению Аэрофлота, уже вполне самостоятельны, нянек не требуют и потому могут летать со скидками - 50 процентов. А вот авиакомпания KLM независимо от того, путешествует ребенок один или с родителями, всегда дает 33-процентную скидку на авиабилет детям, летящим в экономклассе, и 50-процентную - летящим в бизнес-классе.

Turist.ru решил выяснить, как авиакомпании относятся к идее отправить малыша в путешествие одного. Исходные данные таковы: отпрыску 5 лет (именно с этого возраста, согласно российским законам, авиаперевозчик согласится принять малыша на борт без сопровождающего). Наш ребенок хочет поехать в один из сибирских городов. Сначала мы позвонили в несколько агентств, обещающих в своей рекламе помочь приобрести авиабилеты в любую точку планеты. Реакция на наш вопрос была однообразной: все зависит от внутренних правил авиакомпании. То есть нужно сначала выбрать перевозчика, а потом связаться с ним и уточнить, согласится ли он взять наше чадо на борт. На вопрос, кто должен все это выяснять, девушки из агентств, смущаясь, намекали, что сам пассажир. А они готовы выписать билет, когда клиент сам выберет авиакомпанию, сам свяжется с ней, сам узнает все о царящих там порядках, сам оформит все документы.

Похоже, в таком сложном случае, как наш, лучше обратиться в офисы прямых продаж авиакомпаний: они и о правилах расскажут, и билет выпишут, - решили мы и позвонили в Аэрофлот. Оператор подтвердила, что эта авиакомпания может взять на себя ответственность за ребенка от 5 до 12 лет (те, кто постарше, имеют право летать самостоятельно, хотя можно попросить сопровождать ребенка вплоть до 16 лет). Подобные правила действуют и в Трансаэро. Работающая на телефоне девушка предупредила, что прежде, чем выкупать билет, нужно сделать запрос. На борту не может быть более пяти несопровождаемых детей. Поэтому тем, кто собирается отправить ребенка в полет, медлить с билетами не стоит. На борту малыша также развлекут, подарив специальный рюкзачок с сюрпризами. При заказе билета можно выбрать для ребенка любое меню. Наследника разрешается отправить даже трансфером, если оба рейса выполняются одной авиакомпанией. А вот полететь чартером Трансаэро чаду не удастся - услуга предоставляется только на регулярных рейсах. В S7 Airlines идею отдать им на время полета ребенка встретили с энтузиазмом и пообещали все оформить на месте. Никаких заранее взятых у нотариуса юридических документов не попросили (по крайней мере, для перевозки внутри страны). Скрашивать досуг чада на борту, по словам девушки из службы бронирования, никто не собирается. А на вопрос о детском меню она удивленно отозвалась: «Какое-такое специальное питание? Обыкновенная нормальная еда, хорошая, вкусная, так что будет есть, что и все». Правда, потом смилостивилась и пояснила, что за дополнительную плату в 150 рублей можно попробовать заказать нечто особенное заранее. Отправить ребенка одного на самолете S7 Airlines можно только прямым рейсом.

ГТК Россия по отчизне детям самостоятельно путешествовать не дает. Ребенка с 5 до 12 лет готовы отвезти лишь за пределы отечества. И совсем не оставляет шансов на отдых одинокому ребенку Скай Экспресс. «Как вы себе это представляете? - возмущенно вопрошала оператор центра бронирования этой авиакомпании, - как это можно ребенка одного в самолет? А вдруг заблудится по пути или еще чего..» Одним словом, нам посоветовали подождать лет семь. Вот будет ребенку 12, и пусть себе путешествует самостоятельно в любом направлении. Впрочем, потом порекомендовали поговорить с кем-нибудь из пассажиров: вдруг кто решится взять на себя такую ответственность - выдать на регистрации чужого ребенка за хорошо знакомого и присмотреть за ним во время перелета. Идея доверить собственное чадо малознакомому пассажиру, честно говоря, у нас восторга не вызвала.

Итак, при желании родителей ребенок имеет право лететь один. Его можно отправить и по России, и за рубеж, и даже трансфером. Все зависит от внутренних правил конкретной авиакомпании.

Полезная информация о перевозке жидкостей в ручной клади:

В целях обеспечения авиационной безопасности при полетах на внутренних и международных линиях жидкости, аэрозоли и гели, относящиеся к неопасным и перевозимые пассажиром в ручной клади на борту воздушного судна, должны быть в емкостях вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения объема). Емкости с жидкостями, аэрозолями и гелями должны быть упакованы в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 литра - один пакет на пассажира. Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке на борту воздушного судна не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично. Исключения: медикаменты (например, для диабетиков) и детское питание, необходимое во время полета. Как показывают отзывы, детские соки и пюре в упаковках по 0,2 и даже 0,5 - не отбирают. Более подробные таблицы о том, что подразумевается под «жидкостями, аэрозолями и гелями» можно увидеть на сайтах авиакомпаний.

Советуют наши ю-мамы и ю-папы!

* Любым пассажирам, и не только с детьми, могу порекомендовать следующее. Если есть возможность, в Ту-154, Ту-134, Ил-86, Як-40, Як-42, Боинг-737, Боинг-757 лучше занимать места ближе к пилотской кабине. Во все еще летающих Ан-24 самые комфортные места - если это слово можно применить к этому типу самолета - самые последние по левому от прохода ряду: у некоторых модификаций (Ан-24 РВ) в правой моторной гондоле установлен дополнительный двигатель, работающий при взлете. Поэтому справа больше шума и вибрации.

* Пока Ленка была совсем мелкой - мне нравилось летать ночным. Ребенок засыпал, пока самолет выруливал по взлетной полосе, и просыпался после посадки. Сейчас - все равно каким лететь, летаем часто. На вопрос об игрушках: пока не было ДВД-плеера - карандаши и бумага, сейчас карандаши и плеер с мультиками. Поскольку у нас периодически закладывает уши, на посадке беру всегда воду (много) и леденцы.

* Когда лететь, днем или ночью - в принципе, без разницы. Ребенок в любом случае во время полета и пободрствовать и поспать успевала, независимо от того днем дело было или ночью. Вот если выбор есть между буржуйским рейсом или нашим - буржуйский гораздо приятнее. Игрухи - мы с собой обычно берем ноут с мультами, новую книжку и че-нить рисовательное. Но если ей удается найти себе в самолете товарища по играм - предпочтет всю дорогу играть с ним в проходе.

* Если есть выбор, предпочту, чтоб полет приходился на дневной сон. Но не принципиально. Кроме перечисленного в самолет беру: мясные и фруктовые баночки, фрукты, растворимую кашу, пеленку и пледик, сменную футбу. Обычно дорога занимает много времени, часто в порту нечем накормить ребенка. Из игрушек еще берем наборчики маленьких зверюшек пластмассовых.

* Ночным удобнее рейсом лететь Ляльки спят. Но это лет до 2-3. А со старшими детками лучше днем. Они уже не такие канючие. У меня Алинка любит рисовать, читать. В Люфтганзе обычно прикольные штуки дают для детей.

* Мое мнение – пофиг, когда настроишься на одно время, его поменяют перед самым вылетом, самолет задержат, настроение родителя(ей) передается ребенку, отсюда слезы, истерика, неадекватное поведение... лучше стараться перед вылетом не пересыпать, ложиться вовремя, как заведено. Перевозбужденный ребенок более не управляем, чем ребенок находящийся под новым впечатлением от полета, незнакомых лиц и т.д. Сама в том году сделала подобную ошибку, в конце отпуска как-то само-собой сдвинулось время отхода ко сну, плюс к тому же существенная разница в часовых полюсах, итог был плачевным, выспавшийся ребенок не присел ни на минуту, у меня головная боль, у людей вопрос, когда же мой ребенок спит, и спит ли вообще?

* Опыта пока у меня мало, летали всего один раз, но постараюсь больше не делать тех ошибок, которые случились со мной в том году. Много было взято лишних вещей с собой в самолет, это и теплые вещи (в самолете выдают одеяла, если становится прохладно), и игрушки, вполне достаточно 2-3 новых, книжка, остальное все лишнее.

* Одеяло и подушку не надо. Нам стюардесса дала и подушечку, и одеяло. Еду никакую не брали, самолетной достаточно, там есть вода и сок, а обед она не кушала, т.к. спала. Леденцы тож выдают. Главное, что пригодилось: любимая (или просто новая) мягкая игрушка. Мы ее посадили с Кариной рядом на свободное кресло, пристегнули и Карина ей сказала: видишь лампочка горит? не отстегивайся, не вставай, сейчас самолетик взлетать будет, вставать нельзя. Это для того, чтобы саму Карину уговорить не вставать и не проситься к маме на коленки.

* Мне больше понравилось летать рейсом где-нить на 22, 23 вечера. Ребенок спать укладывается и сопит весь полет. На 11 утра тоже ничего. На 3-30 ночи один раз был - это пипец полный, сон разорванный, в аэропорту доча носилась, в самолете потом скандалила долго и громко. Обязательно проверяйте посадочные талоны сразу перед стойкой. Уже не один раз сталкивалась, что прошу одно а дают с улыбочкой совсем другое... или места у туалета или папа с ребенком в одном конце салона я в другом (может потому что у нас фамилии разные ?) Этим грешит тока наше Кольцово - в остальных аэропортах все ОК было. На взлет ребенке обязательно или конфетку сосательную или бутылочку или соску или сок с трубочкой, вощим чтобы СОСАТЬ. Можно еще ватку в ушки. Новые книжки, тетрадку с ручкой для почеркушек. Игрухи, я в Союзпечати затаривалась всякой дребеденью одноразовой дешево-новое и выбросить не жалко. Еще канали всякие надувные шарики и другие надувные игрухи. Для деток постарше - незаменим портативный ДВД. Горшок в салон с собой не брали - так бегали в туалет над унитазом или раковиной когда совсем маленькие были. Плед и подушку просить в самом начале а то не достанется. У стюардес также можно просить кипяток и молоко для детской кашки-супчика. Еду брать с собой лучше в тетрапаках ( соки, фруктовое пюре) весит меньше и удобнее. Всякие каши-супы перевозить удобнее если втащить из коробок и написать на фольге название - места сразу уйма экономится.

* Мы летали - посчитаю - 7 поездок, т.е. 14 полетов получается... Но вот что можно советовать - не представляю. По времени - у меня ребенок с 2х лет спать в самолетах перестал принципиально, т.ч. я не советчик. Да и - кто у нас когда дает время выбрать? Если летят Чешские ал туда утром, а обратно ночью - так что тут выбирать? А так, конечно, удобны вылеты не сверх-ранним утром... Про взлеты - мне подруга, опытная в ушных проблемах, рассказала, что им врач советовал жевать жвачку - тогда лучше ушкам, чем от сосания. Я, когда уже без груди дите, но еще мелкое, брала чупсы, чтобы не подавиться карамелькой ребенку. Очень выручает кпк-шка с мультиками. Магнитный планшет (ну или как это называется?) очень удобен (ну лет до 3 точно, сейчас уже просто карандаши и ручки в ходу) Для мелкой брала еще, помню, куклы пальчиковые - хорошо развлекает, если маме постараться.

* Летали 2 раза: в 5 месяцев и в 11 мес. В 5 месяцев все было супер. Летели Ил-86 (обожаю именно этот самолет, потому что за всю историю у него только одно падение), выдали люльку, я подгадала, чтобы ребенок подустал к этому времени, во время взлета дала грудь, чтоб ушки не заложило, и ребенок прекрасно 5 часов полета проспал также было и с обратной дорогой). В 11 месяцев мы летели в Турцию и вот это был кошмар! 20-часовой перелет в Индонезию мне дался легче! Полностью забиты самолет, аэробус 320, жутко раздолбанный. Люлек в нем в принципе не предполагалось!!!!! Более того, подлокотники между сиденьями не поднимались! Перелет был ночной, ребенок спал у меня на вытянутых руках 4 часа!!! Когда стало совсем невмоготу я открыла все три столика для кормежки (мой, мужа и Кирилла, постелила одеялко и положила Ольгу туда). На обратном пути из Турции был день и Ольга часа три скакала на наших руках, под конец заснула. В общем как лететь с ребенком, когда ей будет между 1,5 года и 2, я слабо представляю.

* При регистрации я беру ребенка на руки и прошу места получше. В самолет в полет беру ТОЛЬКО НОВЫЕ игрушки!!! Которые Яна еще не видела.. Это помогает удержать внимание ребенка на большее время! Покупаю новые книжки, игрушки, прячу в сумку и в самолете достаю. Действительно помогает!!! 100% проверено уже раз 5. Обратно когда лечу опять новые покупаю, недорогие, но новые. Обязательно поильник с собой, помогает при взлетах и посадке, ребенок сосет воду, и ему легче перенести перепады давления. Карамельки тоже рулят. У стюардесс сразу прошу плед, когда взлетаешь, прохладно, место ей беру отдельное, на руках очень тяжело с ребенком лететь, тем более она активная.

