Каникулы в Лимасоле. Отчет о поездке с ребенком

Отправляясь с ребенком на Кипр, как правило, выбирают пляжи Айя-Напы и Протараса. Нисколько не сомневаюсь, что это удачный вариант, но мы решили попробовать альтернативный. И теперь готовы рассказать, что из этого вышло.

Точка отсчета

В качестве «места базирования» был выбран недорогой отель в восточной части Лимасола. Лимасол — второй по величине город Кипра (после столицы) и крупнейший на побережье. Здесь расположен международный порт, от которого во многом зависит жизнь острова, ряд довольно крупных по местным меркам производств. Также Лимасол известен как город, где живет большинство русских, перебравшихся на Кипр на более или менее продолжительный срок. Здесь сосредоточены фешенебельные отели. Это самый дорогой курорт на острове, что ощущается по ценам и на продукты, и на недвижимость.

Безусловное преимущество Лимасола — его положение в центре острова. Отсюда совсем недалеко до всех остальных городов и известных туристических мест. Впрочем, и сам Лимасол и его окрестности заслуживают того, чтобы их посетить. Не претендуя на полноту в перечислении достопримечательностей и стараясь избегать цитирования путеводителей, расскажем о собственных впечатлениях.

Для меня это было третье посещение Кипра, так что остров, в который я влюблена, уже порядком (хотя далеко не полностью) изъезжен и на экскурсионных автобусах, и на арендованном автомобиле. Дочка же приехала сюда впервые, поэтому я оставила за ней право выбора экскурсий и развлечений.

Прогулки у моря

Конечно, первый вопрос, который задает, наверное, большинство детей, прибыв в жаркую страну: «Когда мы пойдем на море?» Так что первая ознакомительная вылазка на пляж состоялась сразу после заселения, поздним вечером.

В Лимасоле, как и в Протарасе, по берегу тянется многокилометровая пешеходная дорожка, в темное время освещенная фонарями. Вы можете идти и идти по ней, пока не устанете, слушая шум набегающих на берег волн, болтать обо всем на свете, а там, где песчаные пляжи сменяются прибрежными валунами, любоваться на разбивающиеся в брызги волны. Людей по этому променаду прогуливается достаточно много, в том числе с велосипедами и собачками (хотя то и другое категорически запрещено).

По пути вы встретите кафе, спускающиеся порой прямо на прибрежный песок, пройдете через оазисы диковинных растений, принадлежащие дорогим отелям, увидите развалины порта древнего города, с историей в несколько тысячелетий, и еще более древние наплывы лавы, давным-давно окаменевшие.

Но все это потом, а в первый вечер мы садимся за столик одного из ближайших кафе, делаем заказ и любуемся всходящей над черными волнами луной. Сначала ее и узнать-то сложно: такой гигантской огненно-красной полной луны я прежде никогда не видела. Постепенно она ползет вверх, желтеет, приобретает нормальный размер и рисует широкую лунную дорожку (да что там — целое поле — на воде. Только теперь рассеиваются последние сомнения в том, что это — привычное нам ночное светило.

На нашем столике собственный огонек – маленькая свечка, мерцающая в подсвечнике. Очень мило.

Съесть все

К вопросу заказа блюд (о котором я походя упомянула выше) в кипрских кафе и ресторанах надо подходить вдумчиво. И вовсе не потому, что можно нарваться на что-то невкусное (такого со мной на острове не случалось ни разу), а потому что надо трезво оценивать свои возможности съесть все то, безумно вкусное, что вам подадут. К примеру, быть готовым к тому, что порционный «салатик» вам принесут в объеме тазика — какой мы не постеснялись бы поставить на стол компании из четырех человек.

Все это я прекрасно знала, и все же, прислушиваясь к собственному чувству голода, в тот первый вечер заказала два блюда — и греческий салат, и спагетти — одну порцию того и другого. Вдвоем с дочкой мы от силы съели половину всего поданного нам великолепия. С этого дня мы взяли себе за правило — за один раз только одно блюдо с комментарием «one for two» (одно на двоих). И не думайте, что при таком заказе на вас кто-то косо посмотрит или вам придется ковыряться по очереди одной вилкой в общей тарелке, как это было бы в России. Вам непременно подадут индивидуальные тарелки и приборы, так что общее блюдо вы поделите совершенно эстетично.

Еще одна полезная формулировка: «take away» (взять с собой). Очень пригодится, когда на твоей тарелке лежит шикарный кусок мяса, а ты от него не в силах его даже откусить.

Если вы соберетесь попробовать знаменитое кипрское мезе (а сделать это надо обязательно!), то стоит помимо ребенка запастись еще как минимум голодным папой, так как мезе подается минимум на две персоны. Нельзя обойти вниманием халуми (козий сыр) на гриле, клефтико (изумительно мягкая баранина), сувлаки (шашлыки), мусаку (запеканку с мясом, картошкой и баклажанами). А чего стоит «Цезарь» с курочкой, приготовленной на гриле! А свежий хлеб, который непременно подадут теплым… Нет, все, не могу больше писать про это — слюнки текут. На Кипр я готова ездить уже хотя бы ради местной кухни.

И, пожалуй, именно поэтому считаю, что питаться на Кипре по систему «все включено» — большая ошибка. Местные таверны стоят того, чтобы их посетить. Так что путевку стоит брать максимум с завтраком, а может, и без него. Потому что во многих отелях по утрам вас будет ждать т.н. «английский завтрак» — сыр, колбаса, жареный бекон или сосиска, глазунья, помидоры и фасоль. Для детей вариант не самый подходящий, да и взрослым через несколько дней начинает надоедать. Зато в супермаркетах (к примеру, в Debenhams) можно купить свежие продукты высокого качества — натуральные йогурты, фрукты, булочки и прочие вкусности, с которыми в пять минут будет готов королевский завтрак.

Песок цвета вулкана

Пляжи на Кипре очень разные, на любой вкус. Разноцветную гальку нетрудно найти в окрестностях Пафоса, золотистый песок — в Протарасе, нетронутую природу — на Акамасе. В Лимасоле пляж по-своему необычен. Здесь побережье покрыто вулканическим песком — темным, удивительно мелким и мягким. Так и тянет поваляться! Только вот ткань купальника потом тоже не хочет расставаться с милым песочком.

Вход в море достаточно пологий. Вдоль всей линии городского пляжа тянутся волнорезы. Для любителей экстремальных волн — место неподходящее, а вот для деток — в самый раз, можно искупаться даже когда слегка штормит. Если «детка» уже довольно большая, то на эти волнорезы можно и сплавать. Отдохнуть и погреться на огромных каменных глыбах, полюбоваться свободным морем «по ту сторону», проплыть с маской вдоль волнореза и понаблюдать за рыбками, снующими в водорослях — на остальной акватории их встретишь редко. Только вылезая на камни, не наткнитесь на морского ежа — их там полно.

Розовый фламинго

На зоопарк натыкаемся почти случайно по дороге из городского муниципального парка. Цена на билет вполне приемлемая, и мы заходим внутрь.

Нередко местные жители отзываются о лимасольском зоопарке как о скромном по масштабам заведении. И, правда, животных здесь немного, зато территория — уютная и необычно оформленная.

Здесь нет привычных для нас клеток и отапливаемых вольеров. Все неопасные животные находятся за небольшими заборчиками — для многих из них кипрский климат и ландшафт подходят как естественная среда обитания. В итоге создается впечатление, что зверушек видишь в дикой (или почти дикой) природе.

Необычным показалось, что в одном вольере содержатся совершенно разные виды — естественно те, что не едят друг друга. Здесь — ламы и мары, там — страусы и кенгуру. А еще островок, на котором растет раскидистое деревце — в его ветвях снуют обезъянки-игрунки. От посетителей островок отделяет маленький водоем с огромными рыбинами и черепахами.

Вот важно шествуют огромные белые пеликаны. Проходит минут десять — и их уже нет в вольере. Куда могли деться? Оказывается, эти роскошные птицы в «сложенном виде» могут уютно дремать под маленьким кустом, и обнаружить их не так просто. Чайка наводит порядок в своем вольере — прогоняет от кормушки непрошенных гостей — голубей. Голуби не очень-то боятся хозяйку. Тогда чайка садится на камень, запрокидывает голову и начинает громко хохотать натурально человеческим смехом. Даже немного жутко. Никогда бы не поверила, что такие звуки может издавать птица, если бы не стояла в этот момент в паре метров от нее.

И вот он главный момент — встреча с розовым фламинго. Увидеть эту птицу — моя давняя мечта. Фламинго стоят возле таких же длинноногих, как они сами, цветов, неспешно переступают с ноги на ногу и выгибают петлями шеи…

В поисках адреналина

«Аквапарк — сугубо детское развлечение», — думаю я по пути в Fasouri Watermania, куда нас везет специальный автобус, собирающий всех желающих по центральной туристической улице. Что ж, понаблюдать за неподдельным восторгом собственного ребенка — тоже большое удовольствие.

И вот мы переодеваемся, сдаем вещи в специальную ячейку и начинаем оглядываться, где мы очутились. С утра свежо и лезть в прохладную воду зябко. Для начала испытываем «ленивую реку»: я стараюсь поменьше намокать, за ребенком же такого старания замечено не было. Река действительно очень «ленивая» — течения почти не чувствуется. Зато по дороге можно разглядывать самые разные растения. Удалось нам поучаствовать и в спасении утопающих. Утопающей была ящерица, гревшаяся на солнышке и упавшая с бортика в воду. Пресмыкающееся отчаянно било лапками, чтобы удержаться на поверхности, но вылезти ему не удавалось. Кое-как, балансируя на «бублике», подхватили ее в ладони и пересадили на твердую землю.

Конечно же, нельзя пройти мимо яркой интерактивной площадки, где дети лазят по лесенкам, крутят вентили, а если начинает звонить пожарный колокол, собираются в кучу, в ожидании, когда на их голову выльется гигантское ведро воды. После этого можно отправляться и на аттракционы посерьезнее.

«А-а-а! — кричу я, летя на бублике через извилистый желоб самой нестрашной с виду бежевой горки. — Больше ни за что кататься ни на чем не буду!» Спустя пару часов тот же спуск кажется невинным развлечением. Организм, переживший за это время и «Черный каньон», и куда более круто наклоненную синюю трубу, где на секунду ощущаешь что-то близкое к невесомости, требует более сильных эмоций. Нерешительно подхожу к умопомрачительной черной трубе с приставкой «Extreme». «Там страшно?» — доверчиво спрашиваю у спасателя. «Нет, не страшно!» — отвечает он мне, лучезарно улыбаясь. И уже проталкивая мой бублик в мрачную пропасть, кричит вслед: «Очень-очень страшно! А-а-а!»

Секунда, другая. Не видно не зги, все ощущения превращаются в единственное — ощущение скорости. Постепенно возвращается на мгновение утраченное осознание собственного тела — чувствуешь, как бьется сердце, летят брызги теплой воды, сменяют друг друга внезапные повороты. И понимаешь, что можно скатиться еще разочек. И даже на двойном бублике — с ребенком.

Кстати, что, безусловно, понравилось в лимасольском аквапарке дочке, так это возможность пользоваться всеми аттракционами. Если в нашем городе почти все интересные горки доступны только детям с двенадцати лет, то здесь — уже с восьми. О достижении этого достойного возраста свидетельствует браслет, надеваемый на входе.

Вокруг еще куча развлечений — и огромный батут с фонтаном наверху, и «тарзанка», и искусственный шторм, и… Между всеми этими забавами только успеваешь бегать в раздевалку, чтобы подновить солнцезащитный крем, с завистью поглядывая на тех, кто догадался поверх купальника приодеть футболку с рукавом. Целый день в Fasouri пролетает незаметно, и уезжать еще совсем не хочется, однако нам пора на последний автобус до города.

Права категории «О»

Как, у вас все еще нет таких? Тогда пора на Кипр. Здесь из вас сделают настоящего водителя осла. Из нас, например, уже сделали. А дело было так.

С экскурсионным автобусом мы прибываем в Келокедру — деревню в горах. Здесь мы садимся в старинные, т.н. «куриные» автобусы (прежде на таких сельские жители возили свою продукцию по выходным в город, на рынок) и едем по извилистой горной дорожке на ферму. Тут взрослых ждет небольшой аперитив из местных вин и зивании (местной самогонки на виноградных косточках), а дети тут же отправляются знакомиться с осликами и подкармливать их прикупленными здесь же стручками рожкового дерева.

Потом — инструктаж, где мы выучиваем магическую команду: «Элла!», эквивалентную нажатию на педаль газа. Было еще какое-то слово, означающее, что ослику нужно остановиться, но вспомнить его я уже не могу. За всю дорогу команда ни разу не пригодилась, а бесполезные знания, как известно, быстро забываются.

Теперь пора оседлать животное. А оно, надо сказать, довольно крупное, по своим размерам ближе к лошади, чем к пони. С помощью скамеечки и погонщиков мне удается взгромоздиться в седло, передо мной садят одетого в шлем ребенка. И вот ослик делает первые шаги — для него, конечно, не первые, а вот для нас… Теперь надо степенно сидеть с прямой спиной, а все естественные желания — кричать, ойкать и махать руками — под запретом.

Наездники располагаются в седлах, загон открывают, и ослики отправляются в путь по привычному для них маршруту. Почти сразу они пересекают горную речку вброд, и отправляются по распадку к старинному монастырю. Постепенно осваиваешься, перестаешь неистово цепляться за поводья и вот уже разглядываешь красивый пейзаж вокруг, наблюдаешь солнце, постепенно клонящееся к закату. Ослики идут равномерно и неторопливо. Все наши команды им — что пустой звук. Похоже, в голове у них какой-то свой план, которому они, невзирая ни на что, следуют, и ничего вокруг их больше не волнует. Только одной девушке попался проголодавшийся ослик — он то и дело сворачивает с тропинки, чтобы пощипать травку, так что наезднице приходится держать баланс крепче, чем всем остальным.

Когда мы возвращаемся на ферму, уже начинает темнеть. Мы рассаживаемся за деревянные столы. Нас угощают традиционными кипрскими блюдами и напитками, развлекают народными танцами. Потом уже мы сами учимся танцевать сиртаки, танец невест и что-то еще. И, наконец, начинается дискотека. Вокруг танцплощадки с фонариками сгущается тьма, а все небо усыпано бессчетным количеством ярких звезд. Кажется, во всей округе ни души — только наш веселящийся оазис среди гор и тишины. «Мама, я никогда не забуду этот вечер!» — шепчет мне тихонько дочка.

Дамская миля

Много читали про известный пляж Lady’s mile, что на полуострове Акротири, и очень хотелось посмотреть на него своими глазами. Однако местные жители рекомендовали посещать это место исключительно на машине. Как показала практика, были правы. Но поскольку вариант с автомобилем нам был недоступен, мы решили изобрести другой. Изучив схему движения автобуса и карту Лимасола, приняли решение ехать до нового порта. Он находится как раз в том месте, где начинается полуостров.

Раньше я никогда своими глазами не видела настоящего морского порта и представляла себе, что это что-то вроде пристани с прогулочными катерами. Так вот порт оказался на деле огромной промзоной за серьезным ограждением. Автобус, высадивший нас на пустынной остановке, весело вильнул на повороте и отправился восвояси в сторону городской застройки. Куда теперь идти? Первоначальный план двигаться по морскому берегу провалился: доступ к морю здесь полностью перекрыт. Единственный человек в зоне видимости — охранник, он, как и большинство киприотов, оказался приветливым, несмотря на суровую форму, и объяснил, как обойти порт берегом.

И вот мы отправляемся по тропинке между забором, обвитым колючей проволокой, и пыльной дорогой. Высокая трава по обеим сторонам тропинки вызывает некоторое беспокойство — вдруг кипрские змеи страшно любят жить именно здесь. Минут через тридцать мы выходим к берегу, к счастью, избежав встречи с пресмыкающимися. Взору открываются галька, выброшенные на берег сухие водоросли, очень редкие отдыхающие и длинный-длинный путь вглубь Акротири. Слева — плещется море, справа — что-то вроде пересыхающей грязи и маленьких соленых озерков.

Тут дочка обнаруживает, что галька таит в себе множество самых разных ракушек, выброшенных на берег, и ее настроение, несколько подпорченное перспективой предстоящего дальнего перехода к непонятной цели, резко поднимается. Еще бы — такие сокровища! Очень быстро они наполняют все боковые карманы рюкзака, но остановиться ей очень трудно. Только представить: красотища, а зазря пропадает!

По мере нашего продвижения вперед галька сменяется мягким золотистым песочком, появляются кафе, множится число отдыхающих. Похоже, пришли — вот он, Lady’s mile.

Главная особенность пляжа в том, что здесь очень медленно набирается глубина. Можно уйти от берега далеко-далеко, а тебе все еще будет по колено, потом по пояс… Такой вход в море позволяет устраивать в акватории маленькие аквапарки — с надувными горками, качалками и прочими «лазилками».

День ветреный, но искупаться все равно хочется. Плюхаюсь в воду, едва зайдя по колено, и прохладная вода кажется теплой. И тут замечаю удивительную вещь: ветер дует не с моря, а с берега (на самом деле, конечно, с моря, только с части, что по ту сторону полуострова). И вот волна, как ей и положено, бежит на берег, а ветер, несущийся навстречу, сдувает с нее гребешок. Гребень разлетается на множество мельчайших брызг, они летят в лицо — и трудно дышать, и смешно одновременно.

По дороге с пляжа ребенок восклицает: «Смотри, смотри — там самолет садится!». И правда, из-за невысоких кустов удается разглядеть совсем неподалеку военный самолет. «Все правильно, здесь же английская военная база», — вспоминаю я. Мы бредем дальше, а ветер со всей силы кидается песком по нашим голым ногам. Вокруг — ни души, море грохочет галькой, и, пользуясь тем, что нас никто не услышит, мы изо всех сил кричим, что придет в голову: «Море-е-е!», «Солнце-е!», «Ура-а-а!».

И весь Кипр в придачу

Конечно, это далеко не все. Ведь Кипр — это не только пляжи и развлечения, но еще и идеальное место, чтобы изучать историю, начиная с древних людей (кажется, неолитян) и до наших дней. Развалины городов, возраст которых исчисляется тысячелетиями, производят неизгладимое впечатление, а дойти до них можно, просто отправившись погулять в окрестностях отеля. Увы, цифры, факты и имена быстро выветриваются из моей головы. Но в глазах и сейчас стоят картинки, а кожа помнит ощущение теплого камня колонн и ступеней. Когда-то много-много столетий назад их также касались люди, совсем другие, непохожие на нас. А может быть, и такие же, как мы...

А еще, пользуясь тем, что ты в центре острова, надо съездить в другие города. К счастью, на этот случай есть удобные маршрутки, которые заберут прямо из отеля, и отвезут в центр Ларнаки или Пафоса. Впрочем, коротко рассказывать о таких путешествиях нельзя. Ведь каждое из них — целая история. История для следующего раза.