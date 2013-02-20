Три дня с ребенком в Питере. Что посмотреть?

Музей Воды, Юсуповский дворец, Океанариум, Музей Арктики и Антарктики, Английская набережная и Сенатская площадь - всего три дня, но вы сможете посмотреть эти достопримечательности и провести время с пользой!

Так как вопрос, вынесенный в заголовок, с завидной регулярностью волнует умы мам, собирающихся познакомить своих чад с очарованием северной столицы, я решила поделиться своим опытом из этой сферы.

...вот у нас например ребенок после поездки в Питер просто бредить стал -

хочу еще в Питер, когда еще поедем...

Луна

...эх, как захотелось прям завтра и туда... мммммм. К Казанскому собору,

Исакиевскому, по набережным.... мммммм.....

Аноним

(Цитаты с форума U-mama, орфография и пунктуация авторские)

Год назад, приблизительно в это же время, я осознала, что Российские железные дороги предлагают прибрести билеты в купе со скидкой 50%*, если покупать их в промежуток со дня открытия продаж (т. е. за 45 дней до планируемой поездки) до 30 дней до отправления поезда. Таким образом, оказывалось, что поездка с ребенком на поезде «туда-обратно» обойдется нам примерно в 6 тысяч рублей, и в тот же миг Питер из своего 2000-километрового далека, тщательно охраняемого немаленькими тарифами всего двух авиакомпаний, летающих туда напрямую из Екатеринбурга, приблизился к нам, дохнул влажным ветром с Невы, завладел умом и уже не отпускал вплоть до полного воплощения нашего плана в жизнь.

* Обратите внимание, что данную скидку в этом году РЖД, к сожалению, не предлагает. Но ведь вопрос стоимости билетов не для всех имеет принципиальное значение, к тому же есть и другие способы снижения дорожных расходов, их надо постоянно мониторить, и они не являются темой нашего сегодняшнего рассказа.

Что почитать в поезде или перед поездкой

Для подготовки к поездке и чтению в поезде порекомендую для вас книги из серии «Страна история» Ирады Вовненко «Путешествие Петьки с ангелом» и «Петька и Царское село». Первую я приобрела в Исаакии, а вторую без труда удалось заказать через интернет-магазин уже после возвращения. Так сказать, на послевкусие. Издания прекрасно иллюстрированы, с крупным шрифтом, содержат много познавательной информации, предназначены для чтения учениками младших классов самостоятельно и с родителями.

И вот ранним утром в 20-х числах марта поезд уже подвозил нас к Ладожскому вокзалу. Питер есть Питер. Даже SMS-ка в такси звучит как «Такси подано», а не «Машина подъехала». АтомосфЭра, так сказать!

Промчавшись по предрассветному городу и полюбовавшись на подсвеченный Зимний и стрелку Васильевского острова, прибыли в выбранную нами гостиницу на набережной реки Пряжки. Надо сказать, что водитель еще не проснулся и в навигаторе ткнул на набережную реки Карповки. В компенсацию за эту ошибку мы и получили неожиданный круговой тур на Петроградскую сторону и обратно. Гостиница оказалась очень милой, в коридорах у номеров красовались надписи о том, что ранее там проживали Валерий Гергиев, Лия Ахеджакова и куча других знаменитостей. По утрам нас кормили очень неплохим завтраком в формате «шведский стол». Обошлось такое проживание всего в 1200 рублей за двоих в сутки. Способ получения такой цены: мониторинг сайтов бронирования и купонаторов.

Английская набережная и Сенатская площадь

Позавтракав и приведя себя в порядок, отправляемся на прогулку по Английской набережной. Ну, что сказать? Свежо. На Неве уже открытая вода, но позже мы узнали, что лед специально взрывают, чтобы ледоход не нанес ущерб мостам. У берега пришвартовалось научное судно «Москва», на борту легко разглядеть всякие спускаемые подводные аппараты и другие интересные штуки. Восторг для мальчика из сухопутного города!

Идем вдоль старинных особняков. Былое величие их восхищает, а вот современное состояние отдельных, увы, удручает. А ведь это практически центр города. И вот перед нами уже Сенатская площадь. Тут же к нам подскакивает какбэ Петр I и предлагает запечатлеть «моего принца» на фоне Медного всадника вместе со своей особой всего за 150 рублей. Как то дороговато, мне и скульптурной композиции достаточно, к тому же последняя за фото с собой денег не просит, а снисходительно смотрит поверх голов измельчавших потомков на невские воды.

Шлепаем по заледеневшему снегу дальше мимо Исаакия к Адмиралтейству в Александровский сад. На выходе прямо под ногами обнаруживаем чугунную плиту с надписью «Здесь проходила первая линия петербургского трамвая «Главный штаб – 8я линия В. О.». Открыта 29 (16) сентября 1907 года».

Океанариум

Поизучав историю под открытым небом, решаем, что пора перебираться в помещение, ныряем в метро и отправляемся в Океанариум на Марата. Он является частью торгового-развлекательного комплекса «Планета Нептун». От метро «Звенигородская» надо идти вдоль по нечетной стороне до пересечения с улицей Марата, а вот уже на этом перекрестке ошибиться трудно, прямо упретесь в нужное здание. Океанариум расположен на трех уровнях. Работает ежедневно кроме одного санитарного дня в месяц с 10 до 20.

Цены на билеты в утренние часы дешевле. Есть сервис покупки билетов он-лайн, но поскольку год назад он был только-только запущен в тестовом режиме, приобрести билеты этим способом у меня так и не получилось. Впрочем, я не испытала трудностей и при покупке обычным способом.

Каждый день в разное время на разных уровнях проходят несколько шоу: с акулами, тюленями, скатами, погружение водолазов в главный аквариум и т. д. Народу в весенние каникулы было много и места для лучшего обзора надо было занимать заранее, иначе просто ничего не увидишь. Однако, для тех, кто не любит находиться в толпе, есть возможность проката аудиогида. Мой ребенок мужественно слушал его первые 3 зала, потом сдался. Да, пожалуй, и я бы не осилила всей той информации, которая на нем записана. Очень понравилась движущаяся дорожка вокруг главного аквариума. Встаешь на нее и едешь, а вокруг тебя: слева, справа и даже сверху кипит подводная жизнь. Видны даже обломки разбившегося пиратского корабля. Очень неплохой сувенирный магазинчик на выходе: тельняшки, ракушки, боцманки, прочие милые безделушки.

Музей Арктики и Антарктики

Во второй день нашего пребывания в С-Петербурге мы решили посетить Музей Арктики и Антарктики. Получалось, что опять на Марата, но уже в начале улицы, со стороны Невского проспекта. Ближайшая станция метро «Площадь восстания». Музей, как известно, расположен в здании бывшей единоверческой Никольской церкви и является, таким образом, не только хранилищем экспонатов об освоении Крайнего Юга и Севера, но и символом эпохи, когда под такие цели отдавались здания храмов.

БОльшая часть экспозиции, по-видимому, так и существует со времени открытия музея в этом здании в 1937 году. Над входом парит полярный самолет, а в центре первого этажа расположена движущаяся модель Арктики, прямо за ней – палатка папанинцев. Тем не менее, все работает, в том числе и имитация Полярного сияния. В музее можно заказать индивидуальную экскурсию прямо у кассы. Стоимость от 500 рублей. Тут же у глобуса вас встретит гид. Он то и закружит перед вами карту Арктики и зажжет Полярное сияние, потому что сами вы вряд ли сообразите, как это сделать. В целом, все, конечно, интересно, но взрослый человек все же отметит для себя, что действие происходит «на фоне постепенной утраты лидирующих позиций России в освоении и исследовании полярных областей» (цитата с сайта музея). Рабочие дни музея: среда – воскресенье.

Юсуповский дворец

Готовившись к путешествию, я изучала информацию о мероприятиях для детей, проходивших в даты нашей поездки и сразу обратила внимание на встречу «Согласных муз одна семья» в Юсуповском дворце. Тем более, что дворец находился в 20 минутах ходьбы от нашей гостиницы. Это оказалось удивительнейшее по своей наполненности действо для детей. Сначала в Банкетном зале нас встретили сам Апполон со своей свитой.

Музы представились, а чтобы было легче запомнить их имена, ребятам раздали старинную гимназическую шпаргалку:

КЛИО – МЕ – ТЕР – ТАЛ – ЭВ – ЭР – УР – ПО - КАЛ

Клио прошлых времен дела вещает потомству,

Мельпомена трагический вопль исторгает печали,

Радует Талия шуткой, веселым словцом и беседой,

Сладкую песню поет с тростниковою флейтой Эвтерпа,

Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,

С плектром в руке Эрато чарует и словом, и жестом,

Песни времен героических в книге хранит Каллиопа,

Звезды небес изучает Урания, неба вращенье,

Жестами все выражая, Полигимния славит героев.

Я думала в жизни не запомню их имена, а гляди ж ты, получилось!

После общего знакомства детей и взрослых разделили на возрастные группы и повели с экскурсоводами по залам этого удивительного дворца. В каждом из залов надо было найти спрятавшуюся там музу и, конечно, прослушать рассказ о месте, в котором мы находились.

Нас встречали то Маленький принц с Уранией, то мы слушали рассказ о Галатее и Пигмалионе и отыскивали Терпсихору в Танцевальном зале, изображали оркестр в музыкальной гостиной, исправляли ошибки королевы из «Двенадцати месяцев», а в самом конце оказались в великолепном помещении домашнего театра Юсуповых, где прослушали отрывок из оперы «Дидона и Эней».

СУПЕР! ЗДОРОВО! Билеты купили в кассе днем, возвращаясь в гостиницу на обед, но до самого мероприятия затягивать все же не рекомендую, вечером билетов уже не было. 500 рублей за такое удовольствие считаю ничтожной платой. В музее проводятся и другие мероприятия для детей и взрослых. Лучше отслеживать их на музейном сайте в соответствии с датами планируемой поездки.

Музей воды

Третий день был полностью посвящен Музею воды. Проложив маршрут по Яндекс-картам, мы уселись на автобус и через некоторое время стали приставать к водителю с вопросом, где же остановка «Музей Суворова». Интеллигентный русский (!) водитель с большим удовольствием порекомендовал мальчику еще и «Центральный военно-морской музей», на что пришлось ему сообщить, что мальчик – пацифист и ему больше интересно, как устроены водопровод и канализация (да-да, поддакивающий смайлик, незадолго до поездки ко мне подходили именно с этим вопросом). Впрочем, мы не пали низко в его глазах от этого сообщения и весь остаток пути он рассказывал нам о том, что еще мы можем посмотреть в Питере.

От остановки «Музей Суворова» до «Музея воды» топать надо вдоль Таврического сада до ул. Шпалерной с точки зрения екатеринбуржца далековато, а для москвича или питерца недалеко. На воротах Таврического висело удивительное по своей двусмысленности объявление: «1 апреля. Таврический сад закрыт на просушку». И он реально был закрыт. Без шуток.

Музейный комплекс «Вселенная воды» состоит из исторической экспозиции в Водонапорной башне (которую, говорят, хотели снести, но, слава богу, отказались от этой идеи и реставрировали) двух мультимедийных выставок «Вселенная воды» (расположена в отдельном корпусе» и «Подземный мир С-Петербурга» (расположена в здании с водонапорной башней). Музей работает со среды по воскресенье, причем на мультимедийные экспозиции можно попасть только с экскурсоводом, а в будние дни для неорганизованных посетителей только по одному сеансу в 14:00 и 15:00. В выходные сеансы каждый час. Расписание есть на сайте. Количество билетов ограничено. Так что лучше сразу взять и туда и сюда, а если между сеансами будет промежуток, то в это время и осмотреть экспозицию в Водонапорной башне.

Путешествуя по подземному миру, вы сначала с балкона увидите уникальную панораму центральной части С-Петербурга, экскурсовод объяснит вам, какой путь проделывает вода прежде, чем попадает в кран, затем вы этим собственно путем и пройдете, путешествуя по модели трубы, начиная с очистных сооружений и кончая выбросом канализационных вод и началом новой стадии очистки соответственно.

«Вселенная воды» - это отдельный мультимедийный комплекс, который, конечно, лучше видеть, чем пытаться описать. Там вы узнаете об истории наводнений в Петербурге и химическом составе воды, о том, как строили корабли и предсказывали дожди, поставите научный эксперимент, то есть узнаете о воде со всех возможных и невозможных сторон.

Территория музея обустроена для отдыха: летом там работает фонтан, а у входа встречает скульптура водовоза, по которой дети обожают ползать.

Практический совет: я не обнаружила такого же большого количества банкоматов Сбербанка в С-Петербурге, как в Екатеринбурге. В основном, их можно найти на станциях метро. Расчет по карте в кассах музея был не предусмотрен, поэтому пришлось возвращаться на станцию метро «Чернышевская», а как я уже говорила, она по нашим меркам расположена неблизко. Все же стоит иметь пару тысяч наличными про запас.

Исаакий: собор и коллонада

А на четвертый день мы уже уезжали, но поскольку поезд наш отправлялся домой в 3 часа дня, с утра мы еще отправились в Исаакий. Подоспев прямо к открытию, сразу же попали на экскурсию, которая оказалась уже включена в стоимость входного билета. Группа в понедельник с утра оказалась совсем небольшой, так что мы получили практически индивидуальное обслуживание. После, конечно, поднялись на коллонаду и насладились видами. Наверху рассказ о том, что вы видите перед собой, ведется из громкоговорителя. То есть в этом соборе аудиогид практически не нужен, хотя он предлагается. Описывать здесь сам собор смысла не вижу. Это как экранизация книги: каждый должен предвкушать и получать свое собственное впечатление.

В 15-00 пополудни мы уже сидели в поезде и Егор, вздохнув, сказал: «Мне грустно уезжать из Санкт-Петербурга…». И мне тоже слегка взгрустнулось. Но эта грусть была светлой, с надеждой на новую встречу. Ведь Питер почти неисчерпаем не только для юного, но и вполне зрелого путешественника. Не так много времени осталось до новых весенних каникул. Может и вы захотите в город на Неве?