Поездка в Черногорию

Выбирали место для отдыха и выбор пал на Черногорию. Название страны отражает действительность, хотя я бы не сказала, что горы всегда черные. Они и зеленые, и желтые, в общем разные. Но красота неописуемая, и горы везде, со всех сторон. А какое чистейшее зелено-голубое море с прозрачной водой!!!

Жили мы в городе Бар в отеле "Принцесс". Городок небольшой, компактный, тихий и спокойный.

Рядом с отелем находится музей короля Николая и небольшой сквер, гордо именуемый парком.

Ходили в Старый Бар, где находятся руины бывшего города, нашли даже стену с остатками фресок (хотя туда ходят автобусы, можно на такси, а можно на велосипедах - кому что нравится). Мы выбрали пеший маршрут, шли вдоль огромной вековой оливковой рощи. С горы открывается такой вид на город и море! Очень много дорожек ведет в горы, мы ходили разными маршрутами и каждый раз открывали что-то новое, интересное. Так нашли смотровую площадку с видом на Бар и Сутоморе на вершине одной из гор.

Перечень предлагаемых экскурсий не очень большой. Мы выбрали для себя 4: поездка в Дубровник (Хорватия), в Боко-Которскую бухту, в Острожский скальный монастырь и на гору Ловчен с посещением древней столицы Цетинье. Все экскурсии оставили самые лучшие впечатления.

В старом Которе дали возможность подняться высоко в горы и обозреть оттуда такие пейзажи, что просто дух захватывает. Дорожки идут серпантином, выложены камнями, для спуска из камней сделаны ступеньки, есть смотровые площадки. В маленьком городке есть 3 храма. После посещения старого Котора нас прокатили по Боко-Которскому заливу на катере и доставили на остров погибших капитанов. Очень интересно, это искуственный остров в море, основу которого составляют затонувшие корабли.

Острожский монастырь находится высоко в горах и выдолблен в скале Василием Острожским. Ехали туда крутыми горными серпантинами, очень захватывающе. Место действительно святое. Обратно спускались пешком по горной дорожке, внизу еще 1 мужской монастырь и 1 церковь, в которой только проводят обряды крещения. По дороге проезжали вдоль одного из самых больших на Балканах Скадарского озера, на котором цвели кувшинки.

Поездка в Цетинье сильного впечатления не произвела, а вот гора Ловчен - это адреналин и восторг! Поднимались на нее так же по крутым серпантинам на автобусе. А дальше выложен тоннель, в котором 460 ступенек, преодолев которые мы оказались на вершине горы! Какой вид оттуда!!! С одной стороны видна Боко-Которская бухта, с другой стороны видна Албания и Скадарское озеро.

Побережье состоит из скал и небольших галечных пляжей. В один из дней мы решили отправиться в путешествие по побережью в сторону Сутоморе. Местами шли по гаечным пляжам, а местами приходилось пробираться по таким скалам, что казалось, туда вообще не пройти. Но пробираясь от одной скалы к другой, мы двигались дальше. По пути попался нудистский пляж, но поскольку отправились мы рано утром, то народу на нем было еще мало.

В одной из бухт остановились покупаться и пофотографироваться. А вот дальше тропинок не было и пришлось выходить на дорогу. Вдоль автотрассы идти не захотелось и мы решили идти обратно. Поход удался!

Отдых получился замечательный! Теперь будем выбирать страну, которую постараемся посетить в следующий отпуск!