Африканские хроники (часть 1)

Дорогой читатель!

В представленном ниже тексте выплеснуты субъективные эмоции, не всегда трезвого автора, в форме путевых заметок по Африке (Кения - Танзания - остров Занзибар, плюс кратенько затронуты Эмираты). Заметки ни в коей мере не претендуют на "полезные советы". Хотя может, кто чего полезного для себя и почерпнет, во всяком случае, цели такой не было. Весьма вероятны некоторые погрешности и неточности. Временами текст может показаться затянутым. Кроме того, проскакивают бранные и матерные словечки, текст полностью не политкорректен, и все это обильно сдобрено своеобразным юмором автора. Данное вступление - предостережение, написанное с целью обезопасить ранимую душу автора от рецензий типа "не осилил", "кретифф говно", "в топку" и пр. Любители краткости, испытывающие панику при виде "много букф" могут ограничиться бонусами в конце текста.

Если это Вас не остановило - добро пожаловать со мной в Африку!

Как всегда начнем с предыстории

От последней поездки до описываемой, т.е. до 25.10.05.)

На самом деле выбор прокатиться до Африки был сделан довольно случайно. При обсуждении маршрута путешествия различные варианты метались не то что из одной страны в другую, а с прытью саранчи скакали по континентам, невзирая на границы и расстояния.

Наибольшие шансы имели Куба (у меня есть желание посетить ее таки при живом Фиделе-курилке) в едином пакете с Доминиканой. Затем Вьетнам (по настоятельной просьбе товарисчей, которые в итоге с нами не поехали) в единой упряжке с Бали. Ну и в финале поимели следующий маршрут путешествия на 19 дней:

Екатеринбург - Москва - Эмираты - Кения - Танзания - о. Занзибар… И обратно.

Состав участников после всех географических метаморфоз получился таковым: семья Фоминых: Мария - организатор путешествия, Николай - т.е. Я, Шведовы: Данил и Ольга, "семья" Ярица-Усольцев: Максим и Андрей. По поводу "семейности" последних было немало зубоскальства. Особенно когда оказывалось, что в номерах у обычной семейной пары кровати стояли раздвинутыми по углам, а их "гомосекская ячейка общества" являлась единственно счастливой обладательницей большой общей кровати.

Перелет (25.10.05.)

Перелет по маршруту Екатеринбург - Москва - Дубай - Найроби (столица Кении) занял целый день и весьма утомил. Ничего особо интересного в полете не происходило: самолеты улетали по расписанию, не ломались, не совершали экстренных посадок, пьяных пассажиров (в нашем лице) правоохранительные органы у трапа не встречали. Короче, скукотища. Единственное, что можно отметить - это самолет авиакомпании "Эмирэйтс" (Дубаи - Найроби), который в части комфорта и развлекухи пассажиров выгодно отличался от наших. Сидеть гораздо удобней. Ноги в соседа не упираются. Каждому индивидуальная подушечка и плед. Бесплатно наливают виски и прочий алкоголь. В спинке кресла плоский монитор, для которого в ручке кресла находится индивидуальный пульт управления. Мало того, с одной стороны это пульт, а с другой - телефон. И сбоку у пульта прорезь для оплаты переговоров посредством банковской карты. Вот такая многофункциональная штучка. Да еще и наушники для этого монитора полагаются. В кармашке, где обычно журналы и газеты хранятся, отдельно целая инструкция по применению. Описано, какие теле- и радиопрограммы, на каком канале звучат-показывают (всего 42 канала, из них половина радио). Ляпота!

Что еще порадовало - на некоторых каналах есть русский перевод фильмов. Я, например, некоторое время смотрел фильм "Бэтмэн. Начало". Это еще не все! В наличии куча игр. Начиная от тетриса и заканчивая нардами. Всякие ходилки в стиле Марио. Поиграл в боулинг. Правда так и не врубился, как добиться страйка. Но и это еще не все! Есть режим просмотра окружающей небесной действительности с различных камер, установленных на самолете. Фронт, тыл и взгляд на землю сверху вниз. Особенно прикольно было отслеживать по ним собственное приземление.

В общем, долетели. Таможня без проблем, 20 баксов за визу в Кению и все дела. Должны были, кстати, заплатить 50, но ораторское искусство МарьСанны убедило черных погранцов, что в Кении мы транзитом, а раз транзитом, то стоимость визы совсем другая. Перефразируя придурошную рекламу, "30 баксов-то не лишние".

Да, и сертификат прививочный тут на хрен никому не интересен.

Найроби, день первый (26.10.05.)

В аэропорту столицы Кении - Найроби нас встретила чернокожая представительница фирмы "Silver Africa". Звалась она Кэтлин и была одета в оглушительно ярко-красную шерстяную кофту. В голове сама собой всплыла песня "Алисы" "Красное на Черном"…

Из забронированных заранее по Интернету услуг фирма предоставляла сафари в двух национальных парках (660 долларов на человека за 4 дня, 3 ночи с проживанием в Лоджах). Доставка на микроавтобусе нашей компании до гостиницы и вывоз из нее был предоставлен в качестве "комплимента". Еще все российские туристы были одарены клевыми белыми бейсболками с логотипами фирмы. Хорошая была кепочка, с удовольствием пощеголял бы дома, если бы не про…бал ее где-то на "крабовой охоте" в Эмиратах.

Столица африканского государства из окна микроавтобуса не впечатлила абсолютно. Есть, конечно, высотные здания и какие-то памятники, но у нашей, пресыщенной Бангкоками, Сингапурами и Каула Лумпурами, тусовки эти виды диких восторгов не вызвали.

Гостиница Meridian Court Hotel 3 звезды, с несильно чистым бассейном на крыше. В том, что во время нашего появления у бассейна шел дождь, ничего необычного не было. Скорей в этом уже закономерность просматривается. Но если в Куалу Лумпуре мы резвились под дождем больше часа, то тут меня хватило только на фотосессию. В воду не полез. Холодно! Гостиница оказалась старенькой, слегка обшарпанной, но мы многого от нее и не ожидали. На ресепшине Маша провела первый раунд рулежки с местными вымогателями. Попытка поиметь с нас дополнительных денег успеха афронеграм не принесла. Во всех найденных описаниях Найроби говорилось, что город жутко бандитский и появление белого богатого туриста после заката солнца сравнимо с прогулкой по клетке голодного льва. Поэтому, пока не стемнело, было решено сгонять на рынок изделий местного кустарного производства, а затем поужинать в известном ресторане "Карневор".

На все это мероприятие прямо у отеля запарили забавное такси, похожее на автомобиль Штирлица. Передний салон отделялся от второго стеклом, и Данил Шведов мог курить там сколько угодно, не делясь дымом от "Парламента" с другими пассажирами. Во второй части такси диван на трех человек и два откидных сидения. Таким образом вся наша компашка уместилась в одну машину. И аренда авто с 5 до 10 вечера обошлась нам в 2000 кенийских шиллингов или около 27 баксов.

Рынок. Водила по-честному привез нас на местную аутентичную (наше любимое словечко) барахолку. Это нечто! Думаете, что хуже, чем турецкие приставучие торгаши, никого не бывает? Ага. Бывает, еще как! Добавьте к ежесекундным выматывающим вас цепляниям за руку попутное выяснение "как ваши дела", а также "из какого, собственно говоря, места вы выпали в благословенную Африку" и настойчивое приглашение заглянуть именно в его уголок с товаром "просто посмотреть". Плюс ужасная грязища, как самих "торговых палаток", так и красно-оранжевой глины-земли под ногами. И вы получите нужную картину. Разве что для полного счастья какой-нибудь вони в азиатском стиле не хватает. Впрочем, может она и была, но на такую мелочь я уже внимания не обращал.

Сам рынок - это городок из сбитых фанерно-деревянных, кривых, как ветки баобаба, "палаток". Узкая, где с трудом расходятся два человека, петляющая по логике, понятной только ей самой, тропинка между ними. Попытка срезать расстояние в этом лабиринте и добраться до ожидающего такси, завела в тупик. Пришлось возвращаться уже пройденным маршрутом. Под ногами субстанция цвета растворенного в серной кислоте кирпича.

Ну и сама торговля - тот еще аттракцион. Если есть время и желание, то нагло заявленную продавцом цену можно делить на 5, а иногда и на все 10. Так прикупленная рубашка свободного "африканского стиля" с жирафами, зебрами и львами, при первоначально запрошенных 2500 шиллингов обрела хозяина в моем лице за 500 шиллингов. Деревянные маски-страшилки, купленные больше чем за 10 баксов, приравниваются к лоховской благотворительности. Что еще в принципе есть? Копья, щиты, украшения масайские, деревянные изображение самих масаев, звери различных размеров из камня и дерева… Еле вырвались из этого оазиса распродажи культурных ценностей.

Далее по программе шел ресторан "Карневор". Чем известен данный кабачок? Да тем, что в нем, помимо обычных традиционных блюд, подают блюда из разных экзотических (для не африканца) зверей и птиц. И переводится он соответственно "Мясоед".

Обставлено все по-африкански, очень стильно. Есть зал под крышей, в центре которого стоит большое меню на сегодня, и на ваших глазах на гриле происходит непосредственное приготовление мяса. Огонь, жар, дым, запах убиенных по жлобской прихоти гомосапиэнса животных… Эдакий кусочек преисподней в отдельно взятом кабаке.

Мы выбрали себе место на лужайке на свежем воздухе. Пока дождались появления мясопродуктов, кое-кто с голодухи успел натрескаться супом и горячими булочками с маслом.

Потом и до мяса дело дошло. Перед его подачей принесли штук 6 разных соусов и пояснили, что с чем лучше сочетается. Официанты в национальных костюмах носят на огромных, чуть ли не метровых, шампурах шипящее свежеприготовленное мясо. Начиная от банальных, но весьма вкусных сосисок. И заканчивая не часто попадающих в ежедневное меню уральца блюд из крокодилов и страусов. Оповещают, чего это такое сейчас притаранили, и, если не встречают с твоей стороны бурных протестов, щедро складывают или стругают в тарелку куски мяса. Причем в довольно приличном темпе, так что минут через 15 моя тарелка оказалась полностью заполненной, несмотря на то, что челюстно-ротовая полость была постоянно занята пережевыванием пищи и отвлекалась только на редкие запивоны всего этого дела местным пивом "С…с…." (тьфу-ты, как его? Забыл!).

Барахло, кстати, на мой вкус. Такого слабенького, ощущение, что разведенного пива давно не пробовал. Вначале даже подумал - безалкогольное, черти, принесли. Давай с удивлением разглядывать бутылку. Нет, нашел надпись "alk 4,2%". Хм? Ребята, они себе льстят.

Не вспомню уже всего, чего я слопал. Но из экзотики точно помню…

Верблюд. Ну, типа говядины, слегка жестковат.

Страус, в двух ипостасях. Тефтели и нарезка гриля. Мясо темное, что-то вроде гуся, тоже могло быть помягче. И привкус необычный. Так я и не определил для себя, "необычно вкусный" или просто "необычный".

Крокодил. Вот это безоговорочно понравилось. Вполне конкурировал у меня за 1 место со свининой под кисло-сладким соусом. Многие говорят, что мясо крокодила похоже на куриное. Согласен, но я бы сказал, это по вкусу что-то среднее между курицей и карпом. Такой вот забавный симбиоз.

Все прекрасно, вкусно и замечательно, но африканское гостеприимство разом закончилось, когда местные бабаи просекли, что мы трескаем их угощения под нашу контрабандно пронесенную текилу. Вот суки! В Таиланде, помнится, мы не то что с собой текилу притащили, но и уболтали охладить ее в хозяйском холодильнике (!) и заслать официантов в лавку за "правильными желтыми русскими лимонами" (!!!). Потому, как нефиг нам зеленых мелких высрачек, под названием "лайм" подсовывать.

А тут эти, мелочные чернокожие людишки, давай выкатывать нам какие-то свои финансовые претензии. Тьфу! После этого возник легкий диспут. Не-е-е-е, на повестке дня не стоял гамлетовский вопрос "пить или не пить?". С этим-то как раз проблем нема. А вот на тему, кто будет оплачивать неожиданные сверхсметные затраты, состоялась небольшая перебранка с использованием всех граней великого и могучего русского языка.

Дело в том, что по утру Максим Николаевич Ярица умудрился "потерять" порядка трех тысяч штук баксов и чуть позже их же счастливо "найти". По этому поводу он громогласно заявил, что сегодняшний ужин состоится за его счет! Мы не стали возражать такому благородному начинанию.

На самом деле потерял он их еще во время смены самолетов, в московском аэропорту, когда после незапланированного полдника (в ходе которого алкоголь победил закуску), Николаич прилег отдохнуть на кресле в зале ожидания в весьма фривольной позе. При этом из кармана во все стороны торчали вперемешку как доллары США, так и отечественные рубли, да и прочая мелочь до кучи, типа ключей и кредитных карточек.

Пропажа американских денежных знаков была обнаружена Максом только поутру следующего дня в африканской гостинице.

С разной степенью помятости на лице, я и Макс совместно пытались воспроизвести картину нашего прибивания в Шереметьево. Отдельные куски пазла: буфет - коньяк - официантка - игровые автоматы - пирожок - пиво - чипсы - водка - игровые автоматы… в целостную мозаику складываться категорически не желали. И хотя бы пунктирно отследить судьбу денег с физиономиями президентов страны потенциального агрессора не представлялось никакой возможности!

Свидетель из меня, откровенно говоря, получился хреновый. В показаниях я путался и на конкретно поставленный Маком вопрос "Нет, ну где же, бля, я их мог про..бать-то?!" отвечал пусть и искренне, но абстрактно: "Да, *** его знает!" Вариантов была масса.

В конце, когда Макс уже совсем распрощался с мыслью когда-либо увидеть свои сбережения или хотя бы припомнить, на каком этапе большого пути они канули в лету, и оставалось только поддерживать в себе бодрость духа нашей старой доброй поговоркой, что "русские на войне своих не бросают", объявилась "добрая фея" - Оля Шведова. Это она, увидав распластавшегося в нетрезвом дрыхе Ярицу, от греха подальше прибрала себе все эти, провоцирующие на кражу, предметы. Свершилось чудо! Из сумочки были извлечены Максины деньги, кредитные карты, душевный покой и уверенность в завтрашнем дне.

Так вот, возвращаясь в экзотический мясоедский кабак к докопавшимся до нашей текилы афроофициантам. С вопросом, "кто будет оплачивать ужин?" у нас была полная определенность. А вот спонсировать внезапно возникший алкогольный форс-мажор Максим Николаевич отказался категорически. Дело, понятно, было не в сумме, а в принципе. Так как прокол с текилой в виде плохой ее маскировки Макс полностью возлагал на Шведова. Швед, который и впрямь особой прыти в деле сокрытия при разлитии не проявлял, активно возражал. Тоже, конечно, не из жлобства, а опять же исключительно из высоких принципиальных соображений, обретенных в форму: "А это видели?!"

Попытавшимся встрять в диспут представителям принимающей стороны было предложено в грубой форме не совать свой нос в спор двух хозяйствующих субъектов. Мини-конфликт, естественно, был благополучно разрешен. Не помню кто, но видимо Данник, проявил колониальную щедрость к угнетенным жителям Африки. По ходу вечера они даже по просьбе трудящихся притащили специальное жидкое снадобье от обжорства. Очевидно, какую-то местную разновидность "мезим форте". Отпыхивались все. Вечер удался…

Когда нажравшиеся екатеринбургские "телепузики" добрались до хотеля, у большинства была одна мысль: "Спать пора". Но жестокая африканская действительность глумливо ответила: "Хрен Вашей Мане"!

Скажу честно, всегда терпимо относился к любым религиям и вероисповеданиям.… Но тут неожиданно выяснился такой архитектурный нюанс: к месту нашего проживания вплотную примыкала невесть какой красоты мечеть, оснащенная громкоговорителями, торчащими во все стороны. Кто не помнит: у мусульман конец октября-начало ноября - Рамадан. Не знаком со всеми тонкостями обязательных религиозных примочек этого дела, но с одной познакомился конкретно.

Мулла громким противным гнусавым голосом, усиленным звукотехникой, внезапно без объявления войны, словно фашистский агрессор, начал орать что-то нараспев благим матом на непонятном мне языке. Может, он Коран читал, может еще, какую чушь нес - не знаю. Но я проснулся посреди ночи, испытывая жгучее желание пойти в соседнею комнату и поинтересоваться у спящего там Макса, какого хера он так громко включил телевизор, когда всем спать давно пора!?

Увы! Все оказалось гораздо хуже. Нет, я понимаю, все могут поорать, песни попеть. У самого дома "под караоке" часа в два ночи может нестись: "Ах, облака, белокрылые лошадки…" Но всему же есть предел! Ну, поорал, излил душу и спать иди. Ан нет!

Поколбасившись таким образом минут 15, мулла замолкал. Но часа через 1,5, максимум 2, "псалмопение" начиналось заново. Причем казалось, что этот перец засел со всеми своими громкоговорителями непосредственно у нас на балконе! Трындец!

Под утро с подушкой на верхнем ухе, которая не сильно приглушала потусторонние звуки, я уже был готов совершить преступление на религиозной почве. Как выяснилось утром, еще 5 человек, помимо меня, также всерьез рассматривали варианты преступить местный закон. Макс даже выяснил, где проходит кабель, который надо отрубить, чтобы на некоторое время оставить мечеть "без голоса". У остальных были более кровожадные планы, что-то связанное с членовредительством…

Полшестого утра меня "разбудил" сотовый. Не сразу его найдя, по пути вспоминая всю ненормативную лексику, сонным голосом выдаю мутное "алле?".

- Папа, позови маму, я хочу у ней спросить… А… ты спишь? Ну, пока!

Мальчик собирался в школу, у них там полдевятого утра было… Че он хотел? Он потом и сам вспомнить не мог. Уснуть в это утро мне больше не удалось. Начинался наш второй день пребывания в Найроби.

Найроби, день второй, ночь последняя (27.10.05.)

Утром нам предстояло посетить экватор. И еще какая-то экскурсия. До поры до времени мы на эту вторую часть внимания совсем не обращали.

Погрузились вместе с Кэтлин в микроавтобус и с текилой наперевес устремились в африканскую глубинку. Ехать порядка 150 км, по пути делаем остановку на технический перерыв у какого-то сувенирного магазина. Море всякой хрени. Впечатляют жирафы практически в натуральную величину и деревянные скульптуры масаев даже ее, свою натуральную величину, превышающие.

Через некоторое время опять остановка. Съезжаем с дороги на обочину. Площадка ровная, по периметру буквой "П" опять ларьки пронумерованные. Штук 25. Набежало десяток торгашей, зазывают каждый в свою палатку. Когда в глазах уже стало рябить от украшений и изваяний, а пройдено было менее половины павильонов, я отступил в центр территории, оставив Машу совершать оптовую скупку африканского ширпотреба.

Но эти черти не унимаются. Признаются в любви к России в целом и Путину в частности. Минут пять мы препираемся, даже на предложение "просто посмотреть" я и то не ведусь. Наконец, афропродавец пристально смотрит на меня своими хищными глазами с красными белками и выдает, показывая на мой крест на шее, "вери найс"! Сам знаю, что "вери найс", но как-то опять вспомнились страшилки про кенийский бандитизм. Очень умно: снять дома "на всякий случай" обручальное кольцо, но оставить золотую цепочку с крестом на шее. Кто знает, какие в его черной башке черные мысли забродили? Возьмет в ближайшем ларьке ритуальное копье и будет гонять меня по всей саванне, пока его торговую точку не посещу.

Опять еле отбились от торгашей и бегом в автобус. Все! Кэтлин, валим нах отседова! Она бедная, аж обалдела.

Как валим? А ЭКВАТОР????

Чо?! Экватор?! А он где?!

Оказываются, мы уже полчаса как на экваторе! Во как! У придорожной обочины стоит обшарпанный щит. На коричневом фоне - контур черного континента. Поперек Африки красная полоса и белым по ней "EQVATOR". Более чем скромно. Наша пограничная полоса Европы-Азии тоже не шедевр камнерезного дела, конечно. Но тут-то вообще полу ржавый щит. И все. Не мудрено, что мы его и не заметили.

Дальше, понятно, фото во всех видах. Оптом и в розницу. Переход из одного полушария в другой раз 20 за 2 минуты. Выписка именного сертификата (который, кстати, тоже где-то про…бался!), в 5 баксов стоимостью. Все пучком. Мол, Фоминых Николай Викторович 27.10.05 посетил экватор. Печать и подпись "смотрящего за экватором".

И наглядная иллюстрация следующего фокуса. Если вылить воду в воронку, то в одном полушарии водный поток закручивается в одну сторону, а в другом в обратную. Буквально десять шагов в одну или другую от экватора сторону и такой результат. Не верите? Ну поэкспериментируйте на досуге с унитазом. Реально: спички, опущенные в воду, для таких как вы, маловерующих, закручиваются то по часовой, то против часовой стрелки. А на самой незримой экваториальной границе вообще стоят, как часовые у мавзолея, пока вода столбом вниз стекает.

Вспомнили про текилу! Даешь выпить на экваторе! Новая фотосессия. На каком-то этапе упустили Ярицу, который ушел в африканские массы с початой литровой бутылкой. И на радостях облагодетельствовал всех страждущих. Остававшейся еще с пол-литра мексиканской жидкости как жирафа языком слизнула. Критика друга кенийского народа со стороны остальных 5 россиян была весьма неконструктивной и оформлена непарламентскими выражениями.

Ну, вот вроде и все. Обязательные процедуры (как и текила, бля!) закончились. Едем дальше. Кэтлин втирает нам еще про посещение каких-то пещер. Давай, давай, "бухти нам про космические корабли…". Пещеры - так пещеры. Типа очередного "комплимента". Мы вроде ничо и не планировали больше. Подобрали по пути местного проводника и вскоре высадились на опушке афролесополосы. Там еще один абориген к нам присоединился.

Дальше со стороны нашего автомобильного сопровождения следует такой финт. Кэтлин сдает нас на попечение пеших инструкторов со словами: "Мы вас потом заберем, когда вернетесь", и быстренько отчаливает в неизвестном направлении. В этом месте между участниками экспедиции до сих пор нет единого мнения. Сколько же надо было пропешедралить до этих гребаных пещер!?

Три километра туда, и три обратно, т.е. всего шесть? Так показалось большинству.

Или шесть километров в один конец? На этой версии активно настаивал Данила.

Справедливости ради надо сказать, что Макс пытался нас остановить, пока точка невозвращения еще не была пройдена. Но к его неспортивному поведению никто не прислушался, он еще пребывал в опале. Виночерпий хренов. Да что такое казалось - три километра? Ха, говно вопрос!

М-даа. Может все-таки Даник был прав на счет своей оценки расстояния? Представьте: дорога, вернее, направление. Под ногами почва, типа влажная глина, ноги от которой при ходьбе разъезжаются в стороны, как у подвыпившей коровы на коньках. К белым (очень непродолжительное время) кроссовкам активно прилипает эта самая рыжая глина (штанам белым через 5 минут аналогичный трындец!) и ноги напоминают небольшие говноступы. Скорость ходьбы эти два фактора отнюдь не увеличивают. А двум кенийцам, как говорится "пох сапоги болотные", они чешут и чешут вперед, как по эскалатору, мать их за эбонитовую ногу!

При этом старшой успевает рассказывать Маше, которая одна беглый английский понимает, о флоре, фауне и политическом устройстве Кении. Даже в Машином переводе звучит очень занятно.

Ботаник хренов, то червячка подберет, всю его биографию расскажет. Причем после этого аккуратно положит его в травку. То листик сорвет и оказывается, что если из этого гербария сварить супчик, то получится крутой "пойзон". Смазанные в этой отраве стрелы, копья и другие, попавшие под руку, колющие предметы резко повышают свой убийственный коэффициент. Даже малейшая царапина вызывает паралич от нескольких часов до последних дней жизни. Это уж как повезет. И еще, если оставшийся после макания стрел бульончик не выкинуть на помойку, а вылить сэкономленную жидкость в реку, то эффект получится, как от электроудочки или тротиловой шашки. Вся рыба в ближайшей округе, парализованная, всплывет кверху брюхом. Бери сачок и собирай урожай. Такое вот браконьерство с африканской спецификой. Я только одну деталь для себя не уточнил, а после того, как отведаешь этой рыбки, самого часом столбняк не хватит?

Колонна из 8 человек растянулась длинным хвостом, смех и шутки закончились в первые 15 минут. "Второе дыхание" есть миф, который придумали накаченные стероидами профессиональные бегуны и прочие больные на отмороженную голову альпинисты. Я и с "первым-то дыханием" успел разругаться в пух и прах на самом старте, с какой тут нах радости ко мне "второе" заявится?! Даник замыкает колонну и регулярно пытается уточнить оставшееся до финиша время и расстояние. Мы его, как можем, приободряем и говорим, что вот уже чуть-чуть.

Но бдительный Швед уличает нас во лжи. Какой … (пип-пип-пип!), мы уже полчаса с того места прошли… (пип-пип-пип!).

- Да нет, Даник, всего 15 минут. Откуда, ты взял, что полчаса?

- У меня есть ЧАСЫ! - сразил нас всех убийственным аргументом Шведов.

Потрясенные мы замолчали, на это ответить было нечего.

Наконец, происходит то, чего мы все боялись. Данил садится на ближайшую корягу, достает сигарету и заявляет, что больше в этом длительном эротическом путешествии не участвует. Дорога одна, и на обратном пути мы его подберем. А все красоты африканских пещер он видел, сами догадываетесь, где.

Сообщаем об этой новости проводникам, те категорически не согласны с такой постановкой. И выдают что-то типа нашей любимой поговорки, что "русские своих на войне не бросают". Кстати, Максим Николаевич, который чаще всего ее постоянно и цитировал, неожиданно меняет свою точку зрения.

- Да кто вообще эту дурацкую поговорку придумал? Очень даже бросают. И сейчас для этого очень даже подходящее время и место.

Но проводники настойчивы, мало того, они убедительно просят нас ускориться (окуеть!). Так как начинает накрапывать дождь и эту, и без того говенную, дорогу скоро вообще размоет, не пройдешь. И еще надо успеть вернуться до темноты. Не то, что эти темнокожие в темноте заблудиться боятся, а просто через пару часиков хозяевами этого "автобана в джунглях" станут дикие звери.

И это не прикол. Вся дорога усеяна следами, в основном, конечно, парнокопытных, но иногда попадаются и "кошачьи" следы. Пару раз эти парни с палками, между прочим, в руках, останавливались, пристально вглядываясь в лес. Пытаясь разглядеть хищника, который, очевидно, был недалеко.

Но самым наглядным пребыванием на данной территории животного мира является слонячий помет. Размеры впечатляют. Если вся наша команда прямо сейчас усрется в одном месте (что уже весьма вероятно), то большой ушастый друг все равно победит со значительным перевесом. Кстати, по поводу, какие слоны бывают "дружелюбные" напомните мне рассказать, когда доберемся до описания национального парка "Нгоро-нгоро". Есть у меня одна страшилка…

Короче, продолжаем движение полным составом. Пот со спины льет ручьем, добираясь до самых интимных мест. Как минимум на одной ноге образовалась вполне ощутимая мозоль. Еще… слов матерных не хватает, мертвым грузом на горбу висит рюкзачок, который, за каким-то хреном, вытащила из машины дорогая жена! Поубивал бы! Мало мне того, что вся жилетка набита кино-фото аппаратурой, телефонами, кошельками, так еще это…

Последние 500 метров дорога, даже такая мертвая - и та закончилась. По каким-то козлячим тропам, через корни деревьев, путающиеся под ногами, и ветки, торчащие опасно на уровне глаз, по горам вверх-вниз. О! Вышли к речушке в джунглях. Через речку переброшен мостик, полусгнившие палки перевязаны то ли веревками, то ли лианами. Сразу все фильмы про приключения Индианы Джонса вспомнились. Наконец вот она - Пещера.

Издеваться и шутить над собой получается слабо. Язык висит на плече, сил хватает только навести резкость на камере. И то надо еще проверить, как я с этим справился.

Это даже не пещера, а большой, метров 50 длиной и высотой метров 5, закопченный грот. Окруженный густым лесом. М-да.

Напротив, правда, в расщелину между скал видно, как в небольшое озерко падает водопад. Красиво, согласен. Но переться сюда ради этого! Это очень Африку любить надо! Да мы в Таиланде подобной красоты, с водопадами и озерами, бурлящими от рыб, стока видели! Хотя, наверное, туда, куда нас, диких туристов, заносит, не каждую организованную турфирмами группу отвозят.

Проводники тем временем с придыханием в голосе повествуют об истории этого знаменательного места. Была война и храбрые африканские парни, вооруженные луками и копьями, несколько долгих дней и ночей прятались в этом месте. За свое терпение они были вознаграждены появлением частей английского экспедиционного корпуса, которых вероломно заколбасили своими примитивными деревяшками.

Мне в этой истории остался непонятным момент, чего ради благородные Сэры не сидели в своих укрепленных "Форт-Ноксах", а поперлись в такую непроходимую глушь, искать на жопу приключений?

Господи, партизаны подкараулили в лесу оккупантов и заколбасили их. Офигенный героизм. Хотите, я вам в Е-бурге с десяток таких мест покажу? Скажем, где "партизаны-братки" подкараулили одного из авторитетов - Мишу Кучина и расстреляли его вместе со всем окружением. И для этого не придется мотаться пешком по бездорожью.

Обратная дорога прошла значительно быстрее, ноги под горку неслись сами, подцепив где-то по дороге пресловутое "второе дыхание". За скорость пришлось расплачиваться вывихнутой ногой во время джигитовки через коряги. До автобуса с Кэтлин мы добрались засветло. Глядя на наши измученные рожи, охи-вздохи, африканцы откровенно потешались. "Ох уж эти изнеженные бледнолицые", - думали они. В ответ Даник трехэтажно матерился и радушно приглашал всех посетить Россию, где обещал устроить "наше сафари" на зимней рыбалке.

Не знаю, как остальные покорители африканских джунглей, но я этой ночью спал как покойник, и никакие мусульманские завывания не смогли поколебать мой праведный сон.

Продолжение следует...