Каникулы с прибалтийским акцентом

Решение поехать в Латвию для меня самой стало совершенной неожиданностью и одновременно — первым в моей жизни фанатским поступком. И хотя страна предков была вписана невидимыми чернилами в воображаемый план поездок по миру одной из первых, но если бы не «The Killers”...

Однажды весной я с грустью и завистью просматривала график гастролей любимой группы и самыми «близкими» к нам точками в нем были Хельсинки, Киев и Рига. Тут у меня щелкнуло... Решение было принято мгновенно, хотя многие обстоятельства были против какой-либо поездки этом летом. Но я, как настоящий фанат, (и это чувство мне довелось испытать впервые) уже купила билеты через интернет - оставалось только ждать...

Латышские корни

Почему Латвия всегда была в поле моего внимания и на особицу... Потому что прабабушка моя по отцовской линии — коренная латышка. По семейной легенде, она приехала в Москву на заработки незадолго до первой мировой. Вскоре познакомилась с прадедушкой (московским метростроителем) и родила ему трех детей. В 30-ые годы дедушку арестовали, опять же по семейной легенде — за анекдот про Сталина. С тех пор его не видели и никаких вестей от него не было. Во время войны бабушку, работавшую в детском доме, вместе с детьми — чужими и своими — эвакуировали на Урал — вот так мы оказались связаны с далекой страной у Балтийского моря.

Тетя, гостившая в Латвии в 90-х, рассказывала не слишком обнадеживающие вещи: например, купить в магазине понравившуюся вещь было совершенно невозможно, если ты спросил о ней на русском языке. У одного из сыновей тети Милды на груди красовался значок «говорите по-латышски» (или «здесь не говорят на русском», что-то вроде того). Но сейчас, кажется, все изменилось...

Через родню понеслись звонки в Москву, оттуда в Латвию, и вот - ответный звонок! Оказывается, все тетушки в добром здравии и ждут нас с нетерпением.

По следам Холмса

Забронированный заранее хостел порадовал если не чистотой, то оригинальным дизайном и молодым дружелюбным персоналом. Правда, не сразу удалось привыкнуть к сатанинским стенаниям чаек, у которых где-то под боком была немаленькая колония, голосившая и днем, и ночью.

В первый же вечер отправились, конечно, в исторический центр. Когда-то по этим улочкам проходили и мушкетеры, и Штирлиц с Борманом, и Шерлок Холмс с доктором Ватсоном — в СССР кинематографистам не нужно было ездить далеко, чтобы снять «заграницу». Но «Бейкер-стрит» (а на самом деле улица Яуниела) уже не та — дом знаменитого сыщика заслонило кафе, так что нашли мы его не с первого раза.

На набережной Даугавы мы увидели интересную картину: в белом прозрачном шатре на шикарных диванах восседали люди, явно друг с другом не знакомые и чего-то ждущие. Рядом суетились официанты, сервирующие стол на специальной платформе, подцепленной к подъемному крану. Когда все было готово, людей рассадили по местам, зафиксировали ремнями... и вот стол отрывается от земли, поднимается все выше, и на приличной высоте смельчаки вкушают изысканные блюда и вина. Это - всемирно известный аттракцион «Dinner in the Sky» для тех, кому уже скучно просто обедать в ресторане.

В конце дня я подумала, как странно находиться вроде бы за границей и в тоже время везде слышать русскую речь - никакого стимула к изучению латышского, притом и язык этот очень сложный. Часто хотелось здороваться с продавцами на латышском, но опасалась, что меня примут за местную, а дальше я ни слова не пойму.

Главный праздник страны

На следующий день на центральной площади у Домского собора было не протолкнуться — не только туристы, но и местные пришли на «Зеленый базар» в преддверии Лиго. На сцене девушки в национальных костюмах на неведомых инструментах играли ни дать ни взять эльфийские мелодии, а в торговых рядах можно было купить все что душа пожелает и обязательно — венок из полевых цветов.

Лиго — это самый главный и любимый праздник латышей — что-то вроде нашего Ивана Купалы. Отмечается он в ночь с 23 на 24 июня: женщины украшают себя цветочными венками, а мужчины — дубовыми, разводят костры, поют традиционные песни — и так до утра: спать в эту ночь — плохой знак. Специально к празднику готовят сыр с тмином — вкус весьма своеобразный...

На Лиго мы сбежали из города в Сигулду — поближе к природе. Вечером в гостинице посмотрели прямую трансляцию праздника из Риги и порадовались, что мы не там — обычный концерт на площади. Удивило только, что весь он состоит из народных песен и сценок — у нас молодежь долго не смогла бы такое смотреть. А там все, что связано с народной культурой, действительно уважают и любят, «верят» в это — и стар и млад.

В Сигулде Лиго отмечают в стенах местного замка. Когда мы пришли, там уже во всю полыхал огромный костер. Началось все действительно с аутентики: песни, игры, хороводы... Я тоже в него затесалась — ходила по кругу, держа кого-то за руки, делая вид, что все понимаю, и пытаясь подпевать.

Но скоро народников сменил современный коллектив, играющий очень приятную, но немного неожиданную для Латвии музыку: смесь кантри и рок-н-ролла. На сцену выбежали дети и начали танцевать. Я подумала, что это их особая привилегия, но за детьми потянулись и взрослые, и тут я поняла, что сцена - это, скорее, эстрада — для всех желающих. Очень быстро она наполнилась под завязку. Танцевали почти все и как танцевали! Я, если честно, никогда такого не видела. Во-первых, такое ощущение, что все жители города — профессиональные танцоры. Во-вторых, непривычным было то, что танцуют пары или семьи только вместе, в контакте. Ну, знаете, как у нас... Люди сходятся только на «медляк», а так женщины отдельно вытанцовывают, мужчины отдельно топчутся. Здесь же только рука об руку, локоть-о-локоть, даже под самые драйвовые песни. А еще тут и там мамы танцуют с дочками, сыновьями или вся семья, взяв детей на руки, выделывает невероятные кульбиты. Ощущение большого домашнего праздника под прекрасную музыку в стенах таинственного, подсвеченного прожекторами замка — это был волшебный вечер! Повезло, что именно в это время мы оказались в стране.

Замки и море

Вообще в Латвии немало развалин всяческих замков — пусть не таких уж известных и примечательных, как бывает, но латыши заботятся о своих памятниках, ведь туристы бывают и здесь. Один из самых популярных туристических объектов Латвии - Рундальский дворец.

Уменьшенная копия Зимнего — неудивительно, ведь его строительством тоже руководил Растрелли. Дворец серьезно пострадал от времени, войн и людей, еще не все комнаты отреставрированы (а их здесь 138!) Интерьеры, конечно, потрясающие: все в одной цветовой гамме, огромные кровати, лепные потолки, а главное — шикарные изразцовые печи в каждом помещении.

Перед дворцом — тоже по проекту Растрелли — разбит прекрасный парк в версальском духе с невообразимым количеством сортов роз — можно долго ходить и разглядывать цветы самой разной формы и оттенков.

Неподалеку от Сигулды находится Турайдский музей-заповедник и одноименный замок с высоченной башней. С нее открывается прекрасный вид на окрестности, национальный парк Гауя и на реку. Мужу захотелось непременно в ней искупаться, и вот по крутой тропе через мшистый лес мы спускаемся к берегу. У реки — на вид спокойной — оказался непростой характер. Довольно сильное течение относило от берега, мешая выплыть. Родственники потом только охали и ахали, сказали, что Гауя — коварная река со множеством омутов и водоворотов.

Конечно, мы побывали и в Юрмале. Правда так и не увидели ни знаменитого концертного зала «Дзинтари», ни юрмальского арбата — улицу Йомас. Потому что вышли к морю где-то в районе Майори (посмеялись еще, что читается название как «мажоры»).

На песчаном пляже - почти никого, а в море — тем более, хотя день стоял жаркий. Как только я зашла в воду, поняла почему — вода натурально ледяная! Муж рискнул окунуться - и тут же выскочил обратно. Так что оставалось только наслаждатсья видом, воздухом и прогулкой по мягкому песку. Время от времени мы натыкались на огромные советские санатории, стоящие в запустении — полуразвалившиеся и закопченные.

Земли предков

По моей просьбе родственники взялись свозить нас на кладбище и показать «родовое гнездо» - дом в Лигатне. Старое ухоженное кладбище (если бы не кресты) больше похоже на парк — все в цветах. Тетя Милда тоже привезла с собой горшочки с чем-то вроде бегонии, чтобы высадить у каждой могилы. Нам говорят: «Идите погуляйте, посмотрите старые памятники». Но разве за этим я приехала? Начинаю прибирать могилку прапрабабушки и замечаю в глазах родни одобрение и как бы облегчения - «своя».

Наконец, мы в Лигатне, и вот он — дом, в котором родились и выросли моя прабабушка, ее сестры, и сама Милда, с которым связаны самые лучшие ее воспоминания. В 70-х дом пострадал от пожара и его продали другим людям. Милда до сих пор мечтает выкупить его обратно.

К родне мы выбрались в предпоследний день нашего визита. До Огре от Риги 40 минут на электричке — многие ездят отсюда в столицу на работу каждый день. Дом тети Милды стоит почти на берегу реки. Нам выдали купальники и все пошли купаться. Это та же Даугава, что протекает через Ригу, то есть вроде как наша Исеть, но купаются все совершенно безбоязненно. Мне правда было холодно, но родня утверждала, что это еще очень теплая вода. Закаленные они, эти латыши.

Сын тети Нормунд и его жена говорят по-русски уже не так хорошо, как Милда, а их дети и вовсе не говорят - русский язык в латышских школах начинают преподавать в 6-ом классе.

По моей просьбе Милда нарисовала генеалогическое древо своей семьи, я в свою очередь дописала тех, кто интересовал ее. Я давно мечтала о том, чтобы узнать имена предков по этой линии! Еще я думала, что найду здесь сотню старых фотографий, но тут меня ждало разочарование: почти ничего не осталось — погибло в пожаре.

Зато остались воспоминания, и вдруг оказалось, что та самая «семейная легенда», которую я слышала столько раз от папы и от тети, с реальностью имеет мало общего и все было не так! Видимо, кто-то что-то слышал 20 лет назад, часть забылась, часть исказилась... На самом деле перед войной в Москву бежала вся семья — 6 человек. А после войны в Латвию вернулись только трое: прапрадедушка умер на чужбине от тифа. А моя прабабушка была вынуждена остаться в Москве вместе со старшей сестрой, которая заболела как раз в тот момент, когда оставалась последняя возможность вернуться в Латвию. Старшая сестра вскоре умерла, а прабабушка Анна встретила будущего мужа — жизнь завертелась и вновь увидеться с семьей и родиной ей удалось только 30 лет спустя — к тому времени она почти забыла родной язык и учила его заново...

В это же время у тети гостил ее старший сын — он вместе с семьей приехал из Англии на машине. Им очень хотелось узнать, сколько же километров пути мы преодолели — видимо, Урал казался чем-то нереально далеким. Оказалось, примерно 2800 км — больше, чем проехали они.

The Killers. The end

И вот долгожданный день концерта! 11 маршрут трамвая — как сейчас помню, конечная остановка - «Межапарк». Межапарк — это престижный микрорайон Риги, расположенный в большой лесопарковой зоне. Здесь же находится Рижский зоопарк и концертная площадка. На каждой остановке народу в трамвай набивалось все больше и сразу становилось понятно, куда все едут. Молодежь болтала на английском, испанском, японском... Кто-то запел «Киллерсов» и весь вагон подхватил песню.

Несмотря на огромные очереди на контроле, на поляне перед сценой было довольно свободно, а в фан-зоне можно было спокойно пробиться в первые ряды.

ОНИ вышли на сцену — и понеслось. Впервые я стояла в толпе фанатов, вернее, не стояла, конечно, а прыгала, махала руками, пела и что-то кричала. Живое выступление нисколько не разочаровало, музыканты выложились на все сто.

Но, как ни странно, это не самое яркое впечатление от поездки. Я ехала в Латвию за концертом, а увезла в сердце саму Латвию. Красивую, уютную, простосердечную. В последний день мы решили наконец дойти до Академии наук Латвии, которая все эти дни маячила нам издалека. На 17-м этаже здания, вытсроенного в духе сталинских высоток, расположена обзорная площадка — с нее во все стороны открывается потрясающий вид на Ригу. Только здесь мы поняли, что город, с земли казавшийся таким компактным, на самом деле огромен.

Захотелось побежать, охватить, но увы — время вышло. Перрон, долгое прощание со слезами, а в вагоне — даже сложно поверить — играли "The Killers", что-то медленное и грустное... Прощай, Латвия! Надеюсь — до встречи. Тетушки обещали нас еще подождать...

PS. Пострикптум практический. С обменом денег в Риге проблем нет — пункты везде, курс примерно одинаковый. А вот с телефонной связью — тяжко. Симку местного оператора Amigo мы смогли купить только в крупном торговом центре и туда же пришлось возвращаться, когда не смогли активировать симку — система замудреная.

В другие города из Риги можно путешествовать хоть электричкой, хоть автобсуом, но учтите, что билеты, купленные на автобус, вовсе не гарантируют указанные в них места: кто первый зайдет — тот и сядет, а вы если не поторопитесь, можете и стоя поехать. Что касается кухни, вкусно и сытно поесть можно практически везде, но рекомендую обязательно попробовать напиток из ревеня — я в него просто влюбилась, вкус детства!

И если вам не хочется таскать бутылки с Рижским бальзамом (которые наверняка вам заказали родня и друзья) на себе, можете, в конце концов, купить их здесь в алкомаркете — ничем отличаться они они не будут (хотя мы честно привезли из «заграницы»), но подарите обязательно! Особенно вкусен Рижский черный бальзам с нотками черной смородины — с мороженным это просто пальчики оближешь!