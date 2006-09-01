Об отдыхе на Крите с двумя 6 месячными малышами

Пришло долгожданное лето и стали мы задумываться об отдыхе. Перебрали несколько стран, где мы не были и куда бы мы хотели полететь отдыхать и остановились на Крите, т.к. на наше счастье запустили чартер в этом году на этот удивительный остров. Чему мы были очень рады, т.к. не хотелось делать пересадки с детьми на руках.

Подготовились к отдыху основательно, составили списки необходимых вещей, купили специально легкие прогулочные коляски, взяли на первое время баночного питания и соки, памперсы (с питанием и памперсами у меня проблем на Крите не было, как оказалось, все-таки Европа )

Полетели мы 06 июля 2006 года дружной компанией: пять женщин и двое малышей - Ильюшка и Катюшка, которым на то время было по 6,5 месяцев. Переживали очень сильно, - как все пройдет. Как будут вести себя дети, как перенесут перелет, не будут ли плакать в самолете. Но, забегая вперед, скажу, что дети весь отдых вели себя отлично!!

В аэропорту на таможне нас пропускали вперед сами же сотрудники, т.к. от очереди этой было не дождаться. В самолет мы заехали прямо на колясках, не стали сдавать их в багаж. В самолете детишки сразу уснули, еще на взлете, проспав два часа... часик поиграли, собрав вокруг себя кучу детишек, покушали, потом - опять на боковую, так что пяти часовой перелет прошел на ура.

В самолет мы брали отдельную сумку для детей, в которую положили сменную одежду, одеялко, подушечку, игрушки, детское питание, бутылочку с водой, памперсы. Наши дети вели себя так тихо в самолете, что сидящие через пару рядов от нас люди заметили их только в аэропорту Ираклиона, когда мы стояли с ними на паспортном контроле. Их удивлению не было предела.

Встречал нас личный представитель на легковом автомобиле, так что ждать, когда соберется весь автобус нам не пришлось. И поехали мы до отеля, который находился в 4 км от города Ритимно, дорога была сплошной серпантин, поэтому мы немного притомились, тем более по-нашему было 4 часа утра уже.

Отель мы выбрали специально не большой, и спокойный, чтоб не было шума по ночам. И главное - в номере была кухня, т.е. мы выбрали отель "апартаменты". Наличие кухни - был большой плюс, мы без проблем подогревали еду для малышей, и когда не ходили в ресторан, с удовольствием на ней и себе готовили. На кухне имелась разная посуда - в общем все, что должно быть на обычной кухне, в том числе холодильник и электрическая плита. Поэтому, если лететь с маленькими детишками, я бы посоветовала лететь именно в отель, где есть апартаменты с кухней, чтоб не возникало проблем с приготовлением той же каши для детишек.

Мы заранее предупреждали, что летят двое маленьких детей, чтоб нам приготовили детские кроватки для них. В одном номере уже стояла кроватка, а в другом - не было. На наш вопрос почему так, нам объяснили тем, что до последнего думали, что это опечатка в заказе, что летит 6 летний ребенок и 6 месячный, поэтому приготовили один манеж-кровать для маленького и большую кровать для 6-летнего ребенка. Но в течение дня нам нашли в другом отеле манеж-кровать и принесли во второй номер, вопрос был исчерпан. Манеж нас очень спасал, ребенка хоть на время можно было удержать в одном месте, далеко не уползал.

Пляж у нас находился около 100 метров от отеля, очень чистый, песчаный, лежаки как во всей Европе платные, но мы платили за 2 плюс зонтик, а занимали пять и три зонтика с разрешения смотрящего. Как нам потом объяснили, что он был удивлен тому, что русские вообще заплатили, т.к. обычно или в наглую не платят или приходят со своими зонтиками и лежанками, и поэтому разрешил занимать больше лежаков и зонтов.

Для детей мы специально купили надувной бассейн, куда наливали морскую воду и они с удовольствием в нем плескались, но потом они поняли, что вокруг бассейна есть очень интересный песок, который можно было попробовать незаметно на вкус.

Поэтому периодически мы бегали до душа умывали своих поросят, которые были с головы до ног все в песке, потом им и песок пробовать надоело, и ползали они просто по нему туда-сюда, удивляя отдыхающих, как две маленькие черепашки.

Так как нас было много, то по очереди ходили купались в море и поэтому неудобств каких-то не испытывали. А когда дети засыпали на пляже, то можно было спокойно и позагорать самим.

Море первые дни штормило, малыши настороженно к этому отнеслись, и с неохотой подходили к воде, мы собственно и не настаивали, - чтоб не возник страх в будущем перед морем.

Но просто отдыхать нам тоже не хотелось и мы взяли 4 экскурсии на которые можно было поехать с детьми, остров-то тоже хотелось посмотреть! Конечно было проще тем, что у нас была личная машина с гидом и что мы не зависели от толпы народа в автобусе, когда хотели останавливались, когда хотели обедали, когда хотели и сколько хотели плавали. А все экскурсии заканчивались обедом и плаванием в море или озере.

Первую экскурсию мы взяли обзорную, которая началась с поездки в старый город Ритимно, где на берегу расположена крепость Фортеза, возвышающаяся над городом на приличную высоту.

Вход в крепость - 3 евро, и это самая низкая цена на посещение с которой мы столкнулись на отдыхе. Часть восстановлена, что-то в стадии реставрации, но виды на старый город с высоты крепости впечатляют... Посетили крепость, поехали в город Ханья, большой промышленный, портовый город, второй по величине на Крите, после столицы Ираклиона. Погуляли по набережной, где можно было покататься на карете или просто посидеть в многочисленных кафешках. Но было уже жарко и решили выдвинутся на озеро.

Рекомендую посетить пресное озеро, называется Курна Лаки, что в 25 км от Ретимно, место очень красивое. Озеро находится в горах и его даже не сразу увидишь с дороги. Вода в озере лазурная, прозрачная и просто пресная, как родниковая вода.

Следующий день у нас был пассивный, мы отдыхали на пляже, загорали, купались.

А так как мы взяли экскурсии через день, то на следующий день мы направились на остров Балос. Нужно было ехать на пароме. Первая остановка была сделана для посещения крепости, которая находилась в 138 м над уровнем моря. Уж сколько пришлось ступеней подняться мы не считали, так как просто-то подниматься было не легко (детишек несли мужчины), поэтому мы сами поднимались налегке.

Виды конечно оттуда очень красивые!

Сфоткались около флага, будто завоевали крепость и стали возвращаться на паром.

Вторая конечная остановка была сделана в очень красивом месте!!! Вода имеет несколько оттенков. Три наших корабля привезли много народу, доставляли до берега на лодках, а самые нетерпеливые, прыгая за борт, плыли до берега сами. До острова можно доехать и на машине из Киссамоса по опасной грунтовой горной дороге, а потом спускаться (и подниматься) со 150 метровой высоты пешком в бухту. В бухте находится небольшая таверна и больше никаких строений нет. Райское место!

Пляж был бело-розовый, образовавшийся бассейн с кристально чистой водой по щиколотку, температура воды в этом бассейне градусов 30-32. Дети с удовольствием плескались в воде.

Один минус: негде было спрятаться от солнца, так как ничего кроме зонтиков, которые сдувало периодически ветром - не было.

Экскурсией остались довольный, т.к. она действительно оказалась красивой.

На следующей экскурсии мы отправились в монастырь Мон превели, где хранится крест, который лечит глаза и возвращает зрение.

Интересный монастырь, стоит его посетить. Посещение для русских - бесплатное. Женщинам, кстати, при входе давали юбки и платки на плечи.

А потом нас повезли к райской лагуне реки Куртальотис. Место тоже очень красивое, здесь река пресноводная впадает в море, пальмовые рощи. Можно увидеть черепашек, но нужно было спуститься 400 ступенек вниз (и столько же подняться!!!), и мы не смогли, т.к. был очень сильный ветер, который сносил просто в сторону обрыва, и казалось, что ты вообще ничего не весишь, так он легко тебе пододвигал в сторону обрыва. Было очень страшно, и Ильюшка рыдал так сильно, видимо испугался, что мы решили вернуться обратно.

Но раз экскурсия сорвалась, то решили нас повезти в просто красивое место покупаться, куда не возят туристов, где отдыхают местные греки. Бухта нам понравилась, очень красивая! Были такие классные волны, бесились как дети в них, так что мы ни сколько не пожалели, что не стали спускаться по этим ступеням, - мы получили такое огромное удовольствие от купания в волнах, сделали кучу красивых фотографий...

И последняя экскурсия была с посещением дворца Фест или Фесткий дворец.

В Фесте немного туристов, каждый камень и каждая ступенька здесь - подлинные минойские. В Фесте найден первый памятник письменности Европы - Фестский диск, до сих пор не расшифрованный. Вид с дворцового холма на равнину и горы впечатление производит колоссальное. Но так как было очень жарко, детишки закапризничали и мы вскоре покинули это историческое место и поехали на обед.

Обедали мы в деревушке, которая славится своими источниками питьевой воды.

Критицизм пошел как раз с острова Крит, т.к. в воде не хватало йода, люди стали болеть, но надо сказать, вода очень вкусная, мы набрали с собой воды и пошли обедать.

Детишки наши уже сильно притомились и засыпали прям на ходу, на руках.

Оставшиеся дни отпуска мы проводили в бассейне, т.к. на море опять был шторм. Купаться в море не разрешали спасатели, зато вода в бассейне прогрелась до 28 градусов и нашим детям это очень нравилось: мы плескались, ныряли с ними. Все-таки не зря мы с ними ходили в бассейн с 2,5 месяцев! Доставили отдыхающим кучу удовольствия за нами наблюдать.

Надо сказать, что с детьми там было находится легче, чем дома. Они спали днем по два-три часа без перерыва, видимо, свежий морской воздух шел им на пользу. Им было все так интересно, что они спокойно сидели в своих колясках и смотрели по сторонам с открытым ртом от удивления.

Несколько вечеров мы провели, гуляя по старинным улочкам венецианского города Ритимно. Итальянская структура города сохранилась полностью, только маяк пристроили турки.

Город настолько уютный, что не хотелось покидать его, и мы ужинали здесь же в очень хорошем ресторане, а детишки спали уже в это время в своих колясках.

Когда подошло время прощаться с островом, мы поняли, что две недели это очень мало, так как мы только привыкли к новому месту, нас уже все знали, мы всех знали и было тяжело улетать домой.

Не бойтесь брать детей с собой на отдых, даже таких маленьких, - они очень быстро адаптировались к новому климату, к разнице во времени, засыпали в положенное время для них, хотя разница была 3 часа, спали, купались, дышали морским воздухом, а все это пошло только им на пользу.

Малыши провели время просто замечательно, хоть они все равно ничего не запомнили, но им будет очень приятно смотреть фотографии, а может даже что-то и всплывет в памяти!!!