Калининград. Балтийские каникулы

Очень хочется поделиться с вами своими впечатлениями о поездке в Калининград и его окрестности. Чем интересен этот край? Балтийское море, заповедная Куршская коса, раскидистые дубовые рощи и каштановые аллеи и, конечно же, янтарь. Как раз сейчас начала просматривать многотысячную коллекцию сделанных фотографий и на меня нахлынули воспоминания. Возможно, мой очередной рассказ пригодится тем, кто мечтает побывать в этом удивительном Краю Янтаря и Солнца.

Скажу только, что мы побывали в чудных курортных городках Светлогорск и Зеленоградск, были на дне ВМФ в г. Балтийске (видели парад кораблей Балтийского флота), и конечно же, посетили много замечательных мест в самом Калининграде. Попробую обо всём рассказать по порядку.

В краю янтаря и Балтийского побережья мне удаётся побывать примерно раз в три года. Там живёт моя родная тётя. В Калининград влюбилась четверть века назад с первого взгляда. Это мой город. По духу, по ощущениям, по мировосприятию. Приезжая туда, сразу чувствую, что сбросила с себя какой-то панцирь – ощущение свободы просто накрывает с головой…

Только там я начинаю понимать насколько суровы уральцы и радушны жители самого западного региона страны. Только там моросящий дождик не приводит меня в уныние, потому что через несколько минут выглядывает солнце, и асфальт мгновенно высыхает. И только там чувствуется неуловимый дух истории Восточной Пруссии. А он особый, он совсем не наш, русский. И это завораживает.

Через три границы

Добраться в самый западный регион непросто. Прямых авиарейсов из Екатеринбурга нет, есть стыковочные через Санкт-Петербург и здесь отпугивает не сколько цена (примерно 10.т.р в один конец), а возможные накладки в виде задержки рейсов. Поэтому в приоритете остаётся наземный способ передвижения, в частности ж/д транспортом. Здесь тоже свои нюансы. Во-первых, опять же нет прямого маршрута, и путь лежит через Москву, со всеми вытекающими последствиями – переезд с Казанского вокзала на Белорусский с обязательным посещением адского московского метрополитена. Во-вторых, маршрут в Калининград проходит по территории Литвы, следовательно, вам нужна виза и, разумеется, загранпаспорт. Покупая билет до Калининграда по загранпаспорту (и только так), будьте готовы к тому, что вам придется нанести ещё один визит в ж/д кассы через сутки – за разрешением на транзит через Литву. Временную визу на транзит (действует в течение 3 месяцев) вам выдаст в поезде представитель литовского консульства.

Итак, в путь!

19.07.2013 едем поездом №015 (Екатеринбург-Москва), раньше он назывался «Урал», теперь просто «Премиум». Выбрали купейный вагон перевозчика ТКС. Стоимость билета 4700 рублей (куплены за 45 суток), за двое суток такой же билет стоил уже 9000 рублей. Вагон оборудован кондиционерами, электронными табло, двумя биотуалетами. В каждом купе есть жк-телевизор с тремя каналами, по которым на протяжении всего пути показывают неплохие фильмы.

Каждое место в купе имеет розетку, разъёмы для наушников, индивидуальный сейф, также предложены свежие газеты и набор необходимых средств гигиены (зубная щётка, влажные салфетки, ватные диски и пр.) Всё это входит в стоимость билета, нам ещё и питание полагалось. Ну, это типа сухпайка - сэндвич с мясом, джем, майонез-горчица в пакетиках, вафли, печенье и одноразовая посуда. Так что путешествие до столицы было приятным и комфортным. Так случилось, что начало поездки пришлось на мой день рождения. Впервые отмечала его на колёсах, потому всё скромно и по-семейному.

В Москве между поездами у нас было почти 4 часа, поэтому не спеша перекочевали на Белорусский вокзал и устроились в зале ожидания. Накрапывал дождик, выходить куда-либо не хотелось. Спасал бесплатный вокзальный вай-фай.

Поезд №029 Москва–Калининград называется «Янтарь». Фирменный, вагоны новые. Раньше был окрашен в жёлто-сиий цвет – символы янтаря и моря, теперь как все российские поезда – серо-красный. С билетами на него был полный швах. Покупали также за 45 суток, но отчего-то уже были только верхние места и в плацкартном вагоне. Купили, куда деваться, стоимость места 3700 рублей. После этой поездки я твёрдо решила, что больше никогда не поеду в плацкарте и уж тем более, на верхней полке.

Всё чисто, опрятно, те же кондиционеры и биотуалеты, НО обитать почти сутки на верхней полке – это что-то ужасное. Место сконструировано изуверски – над головой громоздится ещё одна полка (для багажа или матрацев), расстояние между ними сантиметров шестьдесят и не покидает ощущение, что лежишь ты в гробу. Кроме того, полка короткая, я со своими 158 см боялась лишний раз вытянуть ноги, чтобы меня не цепляли проходящие мимо люди. Вот так и промучилась ночь без сна.

Впрочем, выспаться на этом маршруте проблематично априори, т.к поезд проходит три пограничные зоны – Белоруссии, Литвы и России. Следовательно. поезд будет несколько раз по 40 минут стоять на пограничных станциях (Гудогай, Кяна, Кибартай, Нестеров) с закрытыми туалетами, а ваши паспорта будут штамповать пограничники и по вагонам пройдутся таможенники с собаками. Кстати, в Вильнюсе прямо на перроне международных поездов мы обнаружили дьюти-фри, но не обольщайтесь, пассажирам транзитных рейсов путь туда заказан.

Калининград (до 1946 г Кёнигсберг) основан в 1255 году

Это удивительный город! Попадая в него, каким-то шестым чувством ощущаешь, что ты вроде и в России и в то же время где-то далеко от неё. Здесь странные сочетания всего – старые немецкие особняки соседствуют с современными высотками, белоснежные пластиковые окна увиты зелёным плющом и обрамлены горшочками с петуньями и геранью, столетняя брущатка в центре города и гоняющие по ней новомодные иномарки.

Кстати, отечественный автопром здесь в диковинку и, видимо, редкий эксклюзив, т.к кроме одной ржавой «Волги» и такой же древней «копейки» мы больше ничего и не увидели. Зато помимо распространённых у нас «Тойот», «БМВ», «Мерседесов» и проч. встречаются редкие модели «Крайслер», «Додж», а также спорткары «Порше», Бентли».

Ну, на это сын внимание обращал, он ещё отметил, что в городе много «крутых» номеров у автомобилей. Мы присмотрелись, действительно, даже недорогие машины, стоящие у обычных «хрущёвок» имеют номера типа 333,555,666. Насколько знаю, у нас в городе они встречаются нечасто и стоят денег.

Центр Калининграда – площадь Победы - похож на многие крупные города, тоже есть фонтанные группы, храм Христа Спасителя, стелла в центре площади. Отсюда веером расходятся главные улицы города – Советский проспект, Ленинский проспект, проспект Калинина. Заблудиться очень сложно, город достаточно компактный и топографически понятный.

Калининградский зоопарк

Это то место, которое непременно нужно посетить. Что мы, собственно, и делаем каждый раз, когда сюда приезжаем. Территория зоопарка огромная, почти 17 гектаров, находится он недалеко от центра города на месте бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был открыт в 1896 году. Здесь сохранилась архитектура того времени, даже некоторые вольеры сохранили прежний облик.

В годы войны на территории зоопарка шли ожесточённые бои (о чём свидетельствует мемориал в центре зоопарка), почти все животные погибли. Среди выживших был бегемот Ганс, он и стал символом калининградского зоопарка. Когда в конце 80-х я впервые приехала в Калининград и пришла в зоопарк, меня очень удивили некоторые вольеры для зверей – в них не было ни оград, ни решёток. Издали создавалось впечатление, что ламы и медведи гуляют совсем рядом. Так оно и есть, только глубокие рвы отделяют животных от посетителей, это и создаёт иллюзию полной безопасности.

Калининградский зоопарк давно признан одним из самых красивых в России. Там очень чисто, много цветов. Многовековая зелень, как крышей, покрывает всю территорию зверинца. Павлины имеют право свободно гулять по территории, что они важно и делают. Здесь очень много редких и экзотических животных. Любимцы публики – жирафы, грациозные животные с длинными ногами и шеей, и огромными грустными глазами.

У каждого вольера установлена табличка с информацией о животном. В конце 2012 года зоопарк выиграл грант от Министерства по туризму Правительства Калининградской области на создание аудиогида на основе QR-кодов для смартфонов, и теперь голос Николая Дроздова расскажет вам о каждой зверюшке в Калининградском зоопарке.

Музей Мирового океана

Этот музей появился в России первым в начале 90-ых, тогда-то я и посетила его впервые. Расположен он на реке Преголе, на набережной Петра Великого. Видно его издалека, т.к главный экспонат музея - легендарное научно-исследовательское судно «Витязь». Также рядом находится и подводная лодка «Б-413».

Всё это действующие музейные экспонаты, на осмотр которых у нас обычно уходит не меньше трёх часов. А ещё есть павильон «Кашалот», в котором собраны экспонаты знаменитой китобойной флотилии Балтийского флота, увы, уже давно канувшей в лету.

На территории музея прямо под открытым небом большая коллекция якорей, корабельных пушек и другой морской техники. Можно просто гулять по набережной и бесконечно фотографироваться с этими музейными экспонатами. Бесплатно.

Пивной ресторан «Редюит»

Об этом культовом заведении Калининграда я слышала давно, но посетить удалось только в нынешнюю поездку. А посетить это место стоит всенепременно, даже если вы, как я, не являетесь любителем и ценителем пенного напитка.

Находится «Редюит» рядом с Королевскими воротами на Литовском валу. В двухэтажном немецком особняке располагаются: бар — на первом этаже, ресторан — на втором, а также пивоварня, в которой варится фирменное пиво «Редюит». А пиво действительно шикарное – мягкое и вкусное (муж заценил) и мне тоже очень понравилось.

Один литр любого сорта этого пива стоит всего 170 рублей. А мы попали ещё на акцию – 1 литр пива и рулька за 500 рублей. Рульку нам принесли на 1300 г. – наелись все втроём, кухня в ресторане тоже приличная и цены вполне демократичны, сытно поев и выпив втроём (закуски, горячее, десерты и пр.) мы заплатили 1200 руб.

Но шли, впрочем, не сколько есть, сколько посмотреть на это заведение изнутри. Очень качественный стиль и дизайн помещения – всё в лучших традициях рыцарского средневековья, хозяева заведения максимально сохранили архитектуру того времени (кондиционеры замаскированы в балках под потолком).

Янтарный край

Калининград – родина янтаря. Я люблю янтарь, это тёплый, искрящий солнцем камень кажется, что он согревает тебя изнутри. Из каждой поездки я обязательно привожу янтарные украшения или сувениры. Они не надоедают, не выходят из моды, просто радуют тёплым медовым светом.

Янтарь - таинственный камень. Тысячи лет гигантские сосны роняли эти золотые слёзы, и ведь ежегодно здесь идёт обработка сотен тонн окаменевшей смолы. Что случилось тогда, в далёком прошлом, когда сосны рыдали янтарными слезами?

Янтарь бывает разный. У него сотни различных оттенков – от светло-жёлтого, почти прозрачного, до интенсивно-зелёного цвета. Прозрачный янтарь - осветленный азотом в автоклаве с последующим калением. Есть янтарь прессованный – это вареный янтарный порошок. Янтарь натуральный – всегда нешлифованный, необработанный и самый дешевый. Есть много признаков, по которым судят о качестве янтаря. Одни из главных – это размеры кусочков (4 класса) и уникальные растительные включения в них (инклюзы).

В лавочках возле Музея янтаря и в магазинах города продаётся большое разнообразие бус, браслетов, чуть меньше сережек, кулонов, колец, есть сувениры в виде картин, фигурок, магнитов, брелоков. Цены очень доступные. Например, сережки мельхиор с янтарем - 200-300 руб., браслеты - 150 руб.–3 тыс. руб., бусы от 250 руб. до 8 тыс. руб. Можно встретить авторские работы, они на порядок дороже. В любом случае, если будете в Калининграде, обязательно привезите этот удивительный и тёплый камень.

Остров Кнайпхоф и его окрестности

Первое, что хотят посетить туристы, попадая в Калининград – это знаменитый Кафедральный собор на острове Кнайпхоф. Трудно поверить, но раньше на этом острове располагался целый город. Во время войны здесь практически всё было в руинах, восстанавливали остров очень дого. Сейчас через него проходит крупнейшая эстакада города, с которой открывается потрясающий вид на настоящий средневековый собор, построенный в стиле балтийской готики, один из немногих готических сооружений в России.

Сегодня остров – любимое место отдыха горожан. Здесь прекрасные каштановые аллеи, где можно спокойно посидеть и подумать о вечном, вглядываясь в остроконечные своды Кафедрального собора. Множество скульптур в парке. Если есть время и желание, можно зайти на экскурсию в сам храм. Здесь неплохой исторический музей с настоящими средневековыми экспозиции. Однажды нам удалось попасть на органный концерт, слушателями были трепетные японцы, которые дружно покачивали головами в такт неземной глубокой мелодии, которая уносилась под своды храма.

У подножия собора находится могила Иммануила Канта – немецкого философа эпохи романтизма, который был похоронен здесь в 1804 году.

Пройдя далее по красивому мостику, увешанному традиционными свадебными замками, вы попадёте в ещё одно красивое местечко Калинингралда – Рыбную деревню. По сути, здесь нет ничего исторического, это всего лишь этнографический и торгово-ремесленный центр, который представляет собой квартал, застроенный зданиями в немецком стиле, стилизованный под архитектуру довоенного Кёнигсберга. Но прогуляться по этим улочкам очень приятно – красивые здания, кованые скамейки, забавные скульптуры.

Шопинг

Сразу оговорюсь – я не шопоголик, но где-то рядом стоящий. Активное обострение у меня происходит именно в Калининграде при каждом его посещении. Вот долго думала, а почему? Просто совпало несколько обстоятельств. Во-первых, мои калининградские родственники владеют несколькими магазинами одежды, поэтому, что называется «всегда в теме». Одевают меня и мою семью регулярно на все сезоны. Во-вторых, в Калининград приезжаем всегда в июле, а это самый активный период распродаж. Ну и в-третьих, глядя на стильно и модно одетую городскую публику (а жители калининградской области чаще бывают в Европе, нежели в центральной России), тоже хочется так выглядеть.

Вот и в этот раз, оставив мужа с сыном в зале кинотеатра, я целенаправленно отправилась на «охоту» по местным торговым центрам. Их, впрочем как и везде, немало и строятся они с пугающей быстротой. Крупнейшие ТЦ Калининграда – это «Европа» (аналог нашего «Гринвича»), «Клевер», «Акрополь», «Эпицентр». Помимо бутиков, известных и у нас ТМ типа «Адидас», «Инсити», «Мекс», «Зара» и проч., есть магазины польских, немецких, датских и белорусских брендов. Распродажи в Калининграде порадовали действительно отличными скидками. Можно было найти достойную вещь за 50-70% от исходной цены. Моя «охота» была более, чем успешной – домой привезли целую сумку шмоток, хотя совсем на это и не расчитывали. Муж ворчал, что шкафы уже трещат от моих нарядов, но моя душа ликовала от того, что у нас в городе я вряд ли встречу у кого-то похожие вещички.

Несколько слов о рынке. Центральный рынок на ул. Черняховского очень большой и цивилизованный. Знаете, что удивило и порадовало больше всего? Нет, не ассортимент товаров и продуктов (с этим всё в порядке), а полное отсутствие среди торговцев «детей гор»! Да-да, даже фрукты и овощи продают соотечественники, а также белорусы, украинцы и поляки. Рынок большой, чистый. Мои родственники когда-то с него начинали свой бизнес и даже я когда-то там торговала шмотками (кое-что вроде даже и продала) Вот такая ностальгия…

Сеть продуктовых супермаркетов – это «Виктория», «Седьмой континент», «Вестер» . Здесь можно купить продукты российского, украинского, белорусского, литовского, польского и немецкого производства. Я затарилась немецким шоколадом, польскими специями. Ещё очень понравилась литовская выпечка. Эх, уже скучаю по этим вкусностям. Пошла съем шоколада, что ли…

Капризная погода

Балтийский климат напоминает капризную женщину, которой чужды любые прогнозы, любых метеостанций. В ясный день, когда прогноз погоды пишет «Ясно. Солнце» вдруг, откуда ни возьмись, налетают свинцовые тучи и на землю проливается тёплый, но сильный ливень. Затем, также внезапно из-за туч выглянет солнце, и прогноз погоды снова станет правильным. Так что зонтик – это просто самый необходимый аксессуар на балтийском побережье.

Виновником всех катаклизмов здесь, конечно же, является море. Шторма, бушующие на Балтике, приносят мощные потоки дождя и воздуха. Скорость ветра может достигать до 22-24 м/сек. Сразу же объявляется штормовое предупреждение. Последствия самые разные – сорванные крыши домов, вырванные с корнем деревья.

Но лично мне комфортно в этом климате - температура воздуха без резких колебаний, тепло и уютно даже в дождливую погоду. Получается очень красивый крепкий загар, который не смывается два-три месяца (неоднократно проверено на себе). Единственное, что вызывает затруднения – это выбор одежды на такую погоду. В последние годы лично у меня хитом сезона в Калининграде является сарафан и… джинсовка. То есть вот такая она - несочетаемая балтийская погода.

Балтийское море

Я люблю Балтийское море. Во-первых, потому что это первое море, которое я увидела в своей жизни. Сравнивать тогда было не с чем, поэтому влюбилась с первого взгляда. Во-вторых, за то, что оно всегда разное. От иссиня-чёрного до лазурно-голубого, от пронизывающе-холодного, до ласкового тёплого.

Говорят, что давным-давно на месте Балтийского моря был холодный и огромный ледник. Но когда ледниковый период закончился, этот ледник растаял, превратившись в большое и пресноводное озеро. Через пару веков воды мирового океана стали просачиваться в это новорождённое озеро и вода в нём стала потихоньку солонеть.

Видимо из-за такой деликатной смеси пресной и солёной воды Балтийское море не такое соленое по сравнению с другими морями . После купания соль не остаётся на коже и никак её не сушит и не щиплет. Средняя температура Балтийского моря примерно 18-20 градусов летом, прекрасно охлаждает в жару, бодрит, но долго купаться и тем более нырять как-то не хочется.

Нам нынче удалось лишь однажды побывать на пляже в Светлогорске. Вода была холоднючая, у берега плавали водоросли. Зайдя по колено, я вспомнила недавно проведённые дни на Красном море и печально удалилась на берег. Сидели на белом мягком песочке, загорали, слушали лёгкий шёпот волн, но не купались.

Город-сказка - Светлогорск

В 37 км от Калининграда находится милый курортный городок Светлогорск. Доехать до него можно на электричке (59 руб.) или на рейсовом автобусе (65 руб). Дорога занимает примерно 50 минут. До 1946 года Светлогорск назывался Раушен и до 1941 года был любимым местом отдыха верхушки 3-го Рейха. Здесь было престижно иметь свой особняк, виллу, впрочем, мода на элитное жильё в этом местечке сохранилась до сих пор.

Здесь находится самый модный пляж калининградской области. С красивым длинным променадом, кучей кафешек и сувенирных лавочек, здесь же расположена одна из достопримечательностей Светлогорска – Солнечные часы.

Пляж, на мой взгляд, не очень хороший и комфортный для отдыха. Высокая береговая линия, а следовательно, огромное количество спусков к морю с многочисленными ступенями.

Пляжная полоса – неширокая, заваленная камнями и скальными породами, иногда огромной величины. Нынче увидели, что их сдвинули в кучу и обмотали специальной сеткой, вероятно, были случаи камнепада. Песочек приятный, светло-жёлтый, мелкий. Передвигаться по нему лучше босиком, т.к быстро набивается в обувь, а если намокает, то превращается в кашу. В погожие деньки отдыхающих в Светлогорске прибавляется в разы, т.к приезжают калининградцы и пляж практически весь полон народа. Но не отчаивайтесь, свободное место всегда можно найти.

Также здесь на самом берегу стоит шикарный отель Гранд Палас 5* Стоимость номера в сутки от 4 до 33 т.р в сутки в зависимости от категории. Но основная масса отдыхающих проживают в санаториях и пансионатах. Здесь их очень много. Практически все находятся в прибрежной части города, скрыты тенью дубов и каштанов, вполне доступны по цене.

По Светлогорску можно просто погулять и пофотографироваться с разными скульптурками, на фоне симпатичных немецких особнячков. А ещё мы каждый раз в июле попадаем на кинофестиваль «Балтийские дебюты»

Балтийск – немецкая земля, политая русской кровью

Ну, вот и подошла я к описанию апогея нашего путешествия. День военно-морского флота отмечают, конечно, по всей стране, но в городах, где есть венно-морские базы, этот праздник отмечают с особым размахом. Не исключение и Балтийск.

У города необычное месторасположение: Балтийск находится на самом конце Балтийской Косы на побережье Калининградского залива и узкого Морского пролива. Городок необычайно тихий и ухоженный. Сказалось то, что долгое время Балтийск был закрытым городом. Всё таки здесь базируется основной штат балтийского флота.

Мы первый раз приехали в Балтийск 25 июля, посмотреть репетицию военного парада. Набережная, около которой стояли на рейде красавцы корабли, была полупустой, людей было немного. Мы заняли удобное местечко и ожидали начала репетиции праздника. Погода была хмурая, низко висели серые тучи, однако глядя на выстроившихся на палубах кораблей матросов и капитанов, создавалось особое приподнятое настроение. Рядом с нами ныряли бакланы, парили над гладью залива серые чайки… Море, корабли, моряки, звуки военного оркестра – чувствуешь себя участником каких-то важных событий.

Нам удалось посмотреть всё! И контр-адмирала в белом кителе и с кортиком на боку, принимающего парад, стройные ряды матросов на эсминцах «Настойчивый» и «Сообразительный», высадка десантников с БДК (со стрельбой и плаванием на БТР) рукопашные бои морских пехотинцев (а какие все красавцы!), инсценировку захвата и освобождения судна (типа сомалийские пираты его атаковали) с участием боевых противолодочных вертолётов Ка-27.

С замиранием сердца смотрели на парад военных кораблей балтийского флота – малый десантный корабль на воздушной подушке, ракетные катера и малые ракетные катера, противолодочные корабли, базовые тральщики, сторожевые корабли. Ой, это было просто незабываемо! Ну а когда с корабля пошла стрельба, а иногда и залповый огонь из нескольких орудий, эмоции хлестали через край – оглушительный рёв пушек, свист, и вырывающийся из стволов огонь. Ну, разве нам, сухопутным уральцам доступна роскошь лицезреть это представление? Уши закладывало, земля под ногами дрожала, сердце ухало где-то под коленкой, а мне дико хотелось кричать «Ура!!!!», что, собственно, я и сделала.

По окончании репетиции парада мы пошли прогуляться по городу. Зашли в музей балтийского флота, часа два мы изучали его экспонаты – макеты военных кораблей, корабельную утварь, настоящие орудия, якоря, штурвалы – очень интересная экспозиция. Выйдя из музея, свернули на площадь Балтийской Славы. В площадь врезается узкая гавань, где стояло несколько военных кораблей. Здесь мы смогли вблизи рассмотреть и сфотографировать их серые грозные силуэты с торчащими пушками. Тут же находится памятный знак – огромный камень и якорь – «в честь героев штурма Пиллау».

Около ж/д вокзала зашли в кафешку под названием «Эдем». «Райский» уголок общепита оказался обычной столовой, где мы вкусно и недорого отобедали и продолжили свои путешествия по Балтийску. Меня очаровала архитектура Балтийска. Некоторые дома, несмотря на их потрёпанный веками вид, очень красивы и самобытны.. Настоящие немцы с сохранившимися гипсовыми барельефами и немки с ажурными пузатыми балкончиками в кованых розочках. Пёстрая черепица на крышах, огромные, веером уложенные камни на мостовой (а ведь их складывали тогда вручную!), развесистые клёны и дубы на тихих улицах и моряки - матросы, офицеры, капитаны, десантники. Поймала себя на мысли, что завидую жительницам Балтийска, ну, вы меня понимаете…

А в воскресенье 28 июля мы вновь поехали в Балийск. На этот раз не на машине (о пробках были предупреждены заранее), а на дизеле. И это конечно кошмар – народу, как селёдок в бочке, на обратном пути пришлось ехать в тамбуре, наблюдать пьяных моряков, их разборки, сорванный стоп-кран и визит полицейских в наш вагон, те ещё приключения.

Ну, так вот, в день ВМФ в Балтийск приехал и почти весь Калининград – с младенцами в колясках, с собаками на поводках, т.е настоящий выгул всего семейства. Сами понимаете, народу просто куча, какие уж там корабли. Ещё раз добрым словом вспомнила брата, который отвёз нас на репетицию парад, предупредив, что в воскресенье мы вряд ли что увидим. Так оно и случилась – пробраться к каналу, по которому шли корабли, было нереально, люди стояли в десять рядов. Мы, конечно, нашли лазейку, но это уже не то. Не расстроились, потому как всё уже видели. Сын заткнул уши берушами и спокойно ждал пальбы из пушек.

Погода была великолепная – синее небо, солнце, тепло. Что собенно цепляло глаз – это парадная форма моряков – у десантников белые перчатки , аксельбанты, все такие подтянутые, красивые. Морские офицеры (особенно капитаны) – это просто загляденье, светло-бежевая парадная форма, блестящий кортик на боку, капитанская фуражка, мммм…

Что особенно впечатлило на параде (а это вы врряд ли увидите) – это выступление пилотажной группы «Русские витязи». Специально на парад в Балтийске прилетели асы авиации – пять тяжёлых истребителей «Су-27». Зрелище просто фантастическое! Огромные, бешено ревущие самолёты выписывали в воздухе фигуры высшего пилотажа, от которых сердце просто замирало. Земля вздрагивала, когда истребителей проносился над людьми (а летел очень низко), уходил в небо синей точкой и внезапно срывался в штопор из-за синевы. Групповой и одиночный пилотаж, полёт за пределами человеческих возможностей – восхищение до слёз, честное слово. Так что не зря мы съездили ещё раз в Балтийск.

Заканчивая прогулку по праздничному городу, мы прогулялись по борту БТ-230, фотографировались на палубе корабля. На площади перед Домом офицеров проходил концерт группы «Чёрные береты», но услышать довелось только пару песен, т.к откуда ни возьмись налетели чёрные тучи, грянул гром и хлынул проливной дождь (см. главу о балтийской погоде). Мы метнулись к развесистому клёну, который честно спасал нас от дождя первые пять минут, а потом промокшие до нитки мы всё же двинулись в обратный путь домой. Впечатлений от дня ВМФ в Балтийске мы набрались на годы вперёд, до следующего парада.

Закрываю дневник. Едем домой

Эти десять дней пролетели быстро, и в то же время очень были насыщенными. Дома мы практически только ночевали – уезжали с утра и возвращались вечером уставшие, довольные, с кучей замечательных кадров в фотоаппаратах и такой же охапкой впечатлений. Конечно, не везде смогли побывать, и не всё получилось увидеть.

Калининградская область – это кладезь экскурсионных маршрутов, причём, изучать регион можно и самостоятельно, все города и посёлки расположены не так уж и далеко от мегаполиса. Очень хочу съездить в пос. Янтарный, посмотреть вживую добычу «солнечного камня», посетить подвалы инквизиции и город из прошлого – Шаакен (пос. Некрасово) и Гердауен (Железнодорожный), заехать в Инстербург (Черняховск) и Гумбиннен (Гусев). И, конечно, опять увидеть суровую Балтику, восхититься военным парадом на дне ВМФ в Балтийске и просто прогуляться по старым улочкам Кёнигсберга. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни моей тётушке, которая всегда радушно принимает у себя наше семейство.

А 31 июля мы уезжали домой. Помня о мучительной поездке на верхних полках плацкарта, билеты были куплены в купе на поезд №148, не такой пафосный и дорогой, как «Янтарь», но вполне комфортный для поездки. Таможенные и пограничные проверки на этот раз закончились уже в час ночи, и мы спокойно уснули. Москва встретила тёплой погодой, вечной суетой, попав в которую, мы так же резво переметнулись в Белорусского на Казанский вокзал и без всяких ожиданий сели в наш поезд №060 Москва–Нижневартовск.

Через сутки мы были дома. Екатеринбург был в рыжих лучах заката, солнце отражалось в его многочисленных окнах и витринах. Когда искала в сумочке ключи от квартиры, рука нащупала что-то твёрдое и круглое. На ладони лежал маленький кусочек янтаря медово-жёлтого цвета, с неровными краями. Кусочек балтийского солнца, тёплый и полупрозрачный… До свидания, Балтика, скучаю по тебе и обязательно вернусь!