Когда за окном пасмурно, хмуро и льет дождь,

так хочется вспомнить о лете,

о тех приключениях, которые уже позади.

Вспомнилось мне одно чудесное путешествие на машине из Екатеринбурга в Алма-Ату в 2008 г. Идея поездки в г. Алма-Ату, на родину моего мужа, пришла ему буквально сразу после приобретения автомобиля. Я же была категорически против, ведь стаж вождения у мужа не очень большой, а у меня и подавно не было. Но впереди нас ждала долгая зима и весна. Я активно осваивала руль. Постепенно я почувствовала себя за рулем вполне уверенно, уже не визжала при каждом проезжающем мимо камазе и перестала путать газ с тормозом . Теплые, весенние лучики солнца приятно согревали и в голове всплыла идея путешествия в Алма-Ату. Решено! Едем!

Запланировали отпуск на 2,5 недели, начало которого решили совместить с праздником 12 июня. Готовиться начали недели за две до поездки. Почитали отзывы, составили маршрут, назначили дату. Последний пункт, к слову сказать, плохо продумали, но об этом чуть позже. Также подготовили машину к дальней поездке: заменили масла, свечи, тормозные колодки.

Итак, маршрут наш был такой: Екатеринбург - Челябинск – Троицк (пересечение границы) – Кустанай – Астана – Караганда - Балхаш – Алма-Ата.

По плану – 2 световых дня и мы на месте. Выезд в 5 утра 12 июня.

Накануне упаковали машину всеми необходимыми вещами. Помимо обычного чемодана с вещами, взяли с собой теплое одеяло, автомобильную кружку-кипятильник, энергетических напитков, немного еды.

День 1-й

Будильник прозвенел в 4.30 утра, встали мы с первого раза, готовые к путешествию. Мы бодры и веселы. Впереди 2500 км! Ровно в 5 утра – мы в машине!

Не успели мы проехать и квартала от дома, как нас остановил наш первый ГАИшник. Проверил документы, попросил «дыхнуть» и пожелал счастливого пути.

Все шло по плану. Ехали мы, не нарушая ПДД, не более 90-100 км/ч. Проехали Челябинск и начали приближаться к Троицку, где нам предстояло пересечь границу с Казахстаном. В 10.00 мы уже были на границе и увидели огромную очередь. Около часа мы просто стояли в очереди. Потом начали гулять, осматривать какие у нас перспективы. Перед границей нас опережало 90 машин!!! Но что делать, обратной дороги уже нет. Стоим час, стоим два, три…через пять часов мы пересекли российскую границу и увидели, что еще столько же машин стоит перед казахской границей. Простояли еще 5 часов. Итого – 10 часов светового дня мы потеряли, пересекая границу.

На границе необходимо заполнить 2 декларации, застраховать машину, пройти паспортный контроль и заполнить миграционную карту. Страховка – дело очень важное, т.к. как только вы пересекаете границу с Казахстаном, любой ГАИшник вправе у вас потребовать страховку.

Совет тем, кто собирается в путешествие, пересекая границу – планируйте поездку так, чтобы время пересечения границы не попадало на праздник или выходной день.

10 часов мы провели в неимоверной жаре и безделии. Мы ведь даже с собой почитать ничего не взяли, т.к. не было у нас в планах отдыхать таким образом. Было жарко, скучно и очень обидно за потерянное время.

В 20.00 мы продолжили наш путь. Примерно через 40 минут на пути стоял пост ГАИ. Очень хитрая «ловушка для чайников». Хитрая разметка, отвлекающие знаки и «Оп», гаишник с довольным лицом, словно взмахнул своей волшебной палочкой, останавливает нас. Пересечение сплошной-встречка-лишение прав. Да уж, перспектива не самая лучшая.

Пока муж договаривался с главным ГАИшником сего наживного местечка, ни одна машина не проехала мимо. Все машины останавливались, а их владельцы плавно выстраивались в очередь к Начальнику. Помимо пересечения еле видимой сплошной, автолюбителей также проверяли на наличие страховки. Кстати, на обратном пути, также тормозят абсолютно все российские машины. Проверяют страховку, регистрацию, пытаются найти к чему придраться, но на обратном пути мы были уже очень подкованы.

Едем дальше. Дороги просто сказка. Как границу пересекли, никаких ям и выбоин. Стало темнеть. Добрались до Кустаная. Дальше никаких знаков на Астану найти не могли. Еле выбрались из этого города . Стали искать место для ночевки. Увидели заброшенную заправку, на которой ночевали дальнобойщики. Аккуратненько встали рядом с ними. Легли спать. Поначалу уснуть было тяжело, страшно было. Постоянно слышались какие-то шаги. Но сон взял свое. Итак, в первый день мы проехали 600 км.

День 2-й

4.50 утра. Окна в машине запотели. На улице весьма прохладно, как, собственно и в машине. Но теплое одеяло нас спасло . Вокруг тишина и приятное пение птиц. Прогрев немного машину, мы вновь отправились в путь. Дороги по-прежнему продолжают радовать. По Казахстану держали среднюю скорость – 120-130 км/ч. Кстати, в Казахстане максимально разрешенная скорость на трассе – 110км/час . Проблем с заправками не было. Но на всякий случай, мы заправлялись, как только у нас бензина оставалось полбака. В Казахстане ни на одной заправке рубли не принимали, поэтому надо заранее позаботиться об обмене валюты. Это можно сделать и на границе, но там крайне невыгодный курс. Бензин в Казахстане стоил дешевле, рубля на 4 за литр. И чем ближе мы приближались к Алма-Ате, тем дешевле.

Примерно за 200 км перед Астаной начинается строительство новой высококлассной дороги, и ехать приходится то по гравийному бездорожью (такого суммарно километров 30-40), то по битому асфальту. Но это был 2008 год, сегодня, я думаю, ехать там просто сказка!

На удивление, ГАИшников в этот день почти не видели. И, несмотря на наше опасение за российские номера, нас больше не останавливали.

По плану, нам нужно было заехать в Астану для обмена валют. Прибыли мы туда в 13.00. И попали сразу в пробку. Город активно строился, строились дороги, машин очень много и пробка была немаленькая. Решили открыть окна, чтобы подышать местным воздухом. На улице оказалась просто неимоверная жара. Мы-то с кондиционером спокойно ехали и даже не подозревали, как жарко на улице. В Астане чуть не попали в ДТП. Манера вождения у них очень отличается. Когда зеленый только начинает мигать, то все уже останавливаются, не выезжают дальше. А мы на мигающий и поехали. Но, соответственно, после красного, не успел еще загореться зеленый, как тебе уже сигналят сзади. Так вот чуть и не встретились с микроавтобусом. Выехав из Астаны, остановились в придорожной кафешке, чтобы пообедать. Отведали вкуснейших мантов. Это был наш первый нормальный прием пищи с самого Екатеринбурга.

Следующая остановка – Караганда. За несколько километров до Караганды расположен город Темиртау. Его мы увидели издалека - трубы и кошмарный дым. Челябинск – просто цветочками нам показался . Зато дорога от Темиртау до Караганды полностью освещена и многорядная.

После Караганды началась степь. Изредка попадались небольшие населенные пункты. Порой к нам в окошко заглядывали верблюды. Также видели тушканчиков, байбаков.

Уже вечером мы почти доехали до Балхаша. Под колеса постоянно бросались хорьки, одного даже чуть не задавили, но в последний момент он ускользнул. Ни одного хорька под нашими колесами не пострадало . Темнеет там рано, поэтому за 10 км до г. Балхаш мы остановились на ночевку у придорожной кафешки. Легли спать. Охраняла нас большая собака-зверь .

Итого, проехали 1200 км за второй световой день. До пункта назначения осталось примерно 700 км.

День 3-й

И снова будильник звенит в 4.50. Я еще никогда с такой радостью не реагировала на будильник. Так хотелось поскорее отправиться снова в дорогу! Казалось уже, что вот-вот приедем. После Чиганака (городок на оз. Балхаш) увидели своротку на Алма-Ату.

После нее началась довольно плохая дорога, ямы, выбоины, колея. Машины и встречные и попутные встречались крайне редко. Уже подумали, что не туда свернули и есть какая-то другая дорога. Но как потом оказалось, все-таки туда. Казалось, эти несколько часов никогда не закончатся. И вот наконец она, родная такая Алма-Ата. Знакомые улицы, знакомые пробки.

К дому родителей мы подъехали ровно в 13.00. СЮРПРИИИЗ! Мы на месте!