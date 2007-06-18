Хашемитское Королевство Иордания. Как это было

Я не была в отпуске более 3 лет. Так получилось, что супруг не смог поехать, а подруги либо уже использовали свои отпуска, либо собирались отдыхать со своими семьями. Я для себя решила, что слишком редко езжу в отпуск, что бы позволить себе напрягаться на отдыхе, поэтому такие страны, как Египет и Турция не рассматривались мной изначально, уж слишком много ужастиков я слышала и читала про эти страны.

Порывшись в интернете, я наткнулась на отзывы юмамчанина Жени-Папы об Иордании, нашла сайт Джордан Клаб, и поняла: вот куда мне надо!

Летела через Москву. Время в пути Москва – Амман заняло 4 часа. Рейсы в Иорданию и обратно совершают только самолёты Королевской Иорданской авиакомпании.

Прибытие

По прибытии в аэропорт Иордании, я испугалась в первый и последний раз за всё время моего отдыха. Дело в том, что всех моих соотечественников встретили представители принимающей стороны с табличками. Они дружно оплатили визу и прошли паспортный контроль, а я осталась в этой таможне одна. Было жутковато оказаться в арабской малоизвестной стране «без присмотра». Но мои тревоги были напрасными, т.к получив свой багаж и выйдя в зал, я увидела своё имя на табличке, написанное крупно и русскими буквами. Ура!

Встречал меня русскоговорящий палестинец Раид. По дороге в Аккабу мы обсудили детали моего тура, затем я благополучно заснула.

Отель Мовенпик г. Аккаба

Отель соответствует заявленным 5*. Заселение в отель прошло очень быстро. Вид на море я дополнительно не оплачивала, но мне дали номер с видом на Аккабу и кусочек моря. Вообще проблем с отелем и с сервисом не было. Отель большой и чистый. Несколько ресторанов, лобби-бар, спортзал, Интернет, два больших бассейна, один детский с подогревом, джакузи, массаж, сауна, спортивные площадки, парковки. Детских площадок в Мовенпике в Аккабе нет. Сам отель расположен через дорогу от моря, к пляжу построен наземный крытый переход. Пляж песчаный; лежаки, зонтики и полотенца – бесплатные. «Бичбои» всегда готовы помочь: принести зонтик, поменять матрац, развернуть лежак и т.п. Официанты курсируют по пляжу и в любой момент можно заказать напитки и обед к лежаку. Повторюсь, сервис выше всяких похвал. Анимации на пляже нет.

Рядом с отелем находится яхт-клуб «Али-Баба». Полно водных развлечений: бублики, бананы, прогулки на яхтах под парусом и катерах, снорклинг, дайвинг дневной и ночной, яхты с прозрачным дном, скутеры, рыбалка…

В Аккабе вполне можно обойтись без отельных ужинов и поесть вкусно и дешево в городе.

В Аккабе очень мало русских, город ориентирован на флегматичного западного туриста и, соответственно, вечерних развлечений, милых русской душе, нет. Но если уж очень захочется «разгуляя», то есть местные дискотеки в ДаунТауне. Спиртное и сигареты продаются свободно. К русским в Иордании относятся прекрасно (может потому, что нас там мало?).

Пустыня Вади Рам

Завораживает. Мне, как тому русскому у Михаила Задорнова, хотелось от переизбытка эмоций от созерцания всей этой красотищи встать на дюну и материться на закат.

Это чудо надо видеть своими глазами. Некоторые туристы остаются ночевать в бедуинских палатках. Я ограничилась катанием на джипе, пешей прогулкой, ужином и закатом.

Петра

Древний город потрясающей красоты. Внесён Международной организацией ЮНЕСКО в список шедевров мирового культурного наследия. Дорога к городу идет по узкому ущелью (почти трещина в скале). Идти надо долго, около 4 км, но я расстояние даже не заметила, настолько всё захватывающе красиво! Вот что написано в моем путеводителе: «…шаг за шагом продвигаясь между отвесных стен, с любопытством озираясь по сторонам и устремляя глаза вверх, вослед скальному разбегу, Вы невольно замечаете причудливое узорочье высеченных на стенах ущелья надписей на древних языках, перемежающихся с нишами или даже настоящими кельями, вырубленными в извилистых слоях известняка…». Затем это ущелье внезапно обрывается и открывается вид на знаменитый монумент Сокровище – символ Петры. Вернуться обратно можно на верблюде, ослике или колеснице. Обязательно включите Петру в свой тур.

Отель Мовенпик Мёртвое море

После экскурсии в Петре я поехала на Мёртвое море. Гид Софьян предложил мне на выбор две дороги: одна – ровная в объезд гор, но ехать 3,5 часа, вторая – горный серпантин и ехать 2,5 часа. Мне так не терпелось попасть на Мёртвое море, что я выбрала серпантин…зря, мой желудок не оценил красот Иорданских гор.

Мёртвое море уникально по своим лечебным и омолаживающим свойствам. Много о его свойствах писать не буду, т.к полно подробной информации в интернете. Это достаточно популярный курорт среди москвичей, русских там уже много. Олег Газманов приезжает дважды в год (апрель, сентябрь), также замечены Игорь Угольников, Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин.

Отель Мовенпик на Мёртвом море – огромный!!! Я ходила по отелю с картой. Чтобы спуститься к морю я шла 15-20 минут, но по территории отеля ездят электромобили, и Вас довезут в любое место. При заселении можно выбрать одно из многочисленных бунгало или основной корпус. В отеле уже есть развлечения: танцы живота, песни, караоке, салюты и т.п. Завтраки и ужины очень хорошие, т.к. кроме как в отеле – завтракать (обедать-ужинать) негде. На берегу моря стоят только 4 отеля и ВСЁ! Города нет и выходить из отеля смысла не имеет. Через год будут построены ещё 3 отеля, идет стройка, и это следует учитывать при выборе номера. В отеле есть два теннисных корта, несколько ресторанов, гриль-бары, кафе, амфитеатр для театральных представлений, детская площадка, три бассейна и один детский бассейн, фитнесс-зал. И, конечно, большой СПА.

Пляж – песчаный, но заход в море каменистый. Можно купить в отеле специальную резиновую обувь всех размеров. Само море маслянистое и чувствуются мелкие крупинки соли. Концентрация соли такова, что вода выталкивает человека на поверхность. При определённой сноровке можно попробовать походить по воде, т.к. выпрямившись до дна ногами не достать. Я плавала классическим для Мёртвого моря способом: сидя на попе. Далеко от берега не стоит заплывать, был несчастный случай: солёная вода попала человеку в глаза (боль адская, но проходит через минуту), он запаниковал и захлебнулся. На пляже постоянно дежурит спасатель «лайфгард».

Святые места: место крещения Христа, г. Мадаба

В последний день своего пребывания в Иордании я посетила святые места для любого христианина. Первой остановкой было место крещения в долине реки Иордан. В святых водах этой реки можно провести обряд крещения ребёнка и взрослого. Для этого специально приглашают православного священника из столицы Аммана. Многие паломники совершают омовения рук, ног или полностью трижды окунаются в реку.

Затем осмотрела уникальную мозаику в храме Св. Георгия в г. Мадаба.

В 10 минутах езды от Мадабы находится предполагаемое место смерти и захоронения Пророка Моисея – гора Нэбо, на которую взошёл Моисей через 40 лет блужданий по пустыне, увидел Землю Обетованную и умер.

Мне очень повезло с гидами: Софьяном и его женой Стеллой. Мне было рассказано множество преданий и сюжетов из Ветхого и Нового Заветов. Само осознание того, что библейские события происходили на этой земле, что сам Иисус ходил этими тропками, что на этой горе стоял Моисей и видел Иерусалим, поразило и восхитило меня.

В Иордани есть места паломничества и для мусульман.

Общие впечатления

Иордания – очень спокойная и безопасная для туризма страна, не смотря на соседство с такими странами, как Израиль, Сирия, Ирак.

Сами иорданцы сильно отличаются от тех же турков и египтян. Моя внешность экзотична для арабских стран: белые кожа и волосы. Я получила очень много внимания, но ни один иорданец не позволил себе что-либо сказать или сделать в мой адрес. Ни разу меня не схватили за руку, не привязались, не сказали пошлости. Максимум, что позволяли себе мужчины – это смотреть, улыбаться и сигналить из машины. Некоторые даже отводили глаза, когда замечали мой взгляд. Иорданцы – искренние, открытые и в чем-то наивные люди. Если иорданец назовёт Вас другом, то это действительно будет так. Он не будет зарабатывать на Вас деньги и откажется чаевых за свои услуги. У иорданцев потрясающее чувство юмора. Многие либо имеют русских родственников, либо сами учились в Советском Союзе, Вам будет о чем поговорить.

Если Вы хотите получить отдых-релакс, отлежаться – отоспаться и оздоровиться, то Иордания – идеальный вариант.

Долго искала ложку дёгтя в этой бочке мёда. Не нашла. Может, кого-то отпугнёт цена или некоторая пассивность отдыха, но всё настолько индивидуально, что каждый пусть обнаружит эту ложку дёгтя сам.