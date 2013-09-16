Дешевые авиабилеты или Как сократить расходы на перелет

Любите путешествовать, познавать мир? Каждый ответит – конечно! Но, чаще всего, материальные трудности не позволяют нам делать это так часто, как бы хотелось. Среднестатистический россиянин может позволить себе 1-2 раза в год съездить по путевке в Турцию, Египет или Грецию. Но ведь хочется увидеть и Париж, и Мюнхен, и Буэнос-Айрес, наконец. Существует множество хитростей, которые позволяют сэкономить на самостоятельном путешествии, например читайте Как забронировать жилье за границей. В помощь самостоятельным путешественникам. А сегодня мы поговорим о том, как находить авиабилеты по самой низкой цене.

Существует несколько простых правил, следуя которым, вы непременно сократите свои расходы на перелет.

Итак, правило №1. Покупайте билеты по вторникам во вторую половину дня.

Нет-нет, это не шутка и не странная примета. Все дело в том, что многие авиакомпании открывают продажи билетов вечером в понедельник. На следующий день конкуренция возрастает до максимума и цены на билеты падают просто баснословно. Можете проверить.

Ну и ни для кого не секрет, что перелет во вторник, среду или четверг будет гораздо дешевле, чем в конце недели и понедельник.

Правило №2. Бронируйте билеты заранее.

Бронировать авиабилет следует не позднее шести недель до предполагаемой даты вылета. Именно в это время авиакомпании максимально снижают стоимость на перелет. Ну а дальше цена растет в геометрической прогрессии. И уже за неделю до вылета ваш билет за 10 тысяч рублей может возрасти в цене до 35 тысяч. Само собой, многим сложно спланировать свой отпуск настолько заранее, тем не менее, именно так вы сможете значительно сэкономить.

Правило №3 Ищите билеты на билетных агрегаторах.

Данные ресурсы помогают сравнить стоимость билетов сразу же нескольких авиакомпаний. После чего вас перенаправят на сайт выгодного для вас авиаперевозчика, где вы и сможете забронировать билет. Впрочем, порой билет можно забронировать и прямо на сайте-агрегаторе.

Имейте в виду, что перелет еще можно и скомпоновать. Как правило, билеты туда/обратно выходят гораздо дешевле, нежели билет в один конец. Тем не менее, попробуйте различные варианты подбора авиабилетов, возможно, вылет домой из другого города будет дешевле.

Также рекомендуется тщательно выбирать направление и время путешествия. Часто на сайтах-агрегаторах можно воспользоваться гибким поиском «Везде» и посмотреть, что из этого получится. Это будет интересно тем путешественникам, которым неважно, куда лететь, лишь бы отдохнуть и за небольшие деньги. Ведь перелет, как правило, составляет основную графу расходов.

Правило №4. Подпишитесь на уведомления.

На многих сайтах авиакомпаний, агентств и поисковиков можно оформить подписку на новости. В них компании уведомляют о предстоящих распродажах и горящих предложениях. Чаще всего авиакомпании устраивают акции, когда обозначается спад продаж. Запомните, что летом выгодно приобретать билеты на зимние перелеты, а зимой, соответственно, на летние. При этом цена билета может быть ниже в 2-3 раза.

Но тут нужно учитывать следующие нюансы:

• Такой билет нельзя будет вернуть.

• Невозможно переоформить на другого человека.

• Скорее всего, у вас будет ограничение по весу багажа.

• Чаще всего, такие билеты приобретаются на определенный период, когда можно совершить полет.



Правило №5. Пользуйтесь бонусными программами авиакомпаний.

Это касается, прежде всего, частолетающих пассажиров. Авиаперевозчики предлагают различные бонусные программы, с помощью которых можно совершить премиальный перелет (например, каждый 15-й полет – бесплатно), или же увеличить лимит веса багажа, повысить класс обслуживания и прочие «вкусняшки».

Правило №6. Пользуйтесь стыковочными рейсами.

Тут без комментариев. Стыковочные рейсы априори дешевле прямых. При этом стыковочные рейсы может предложить сама авиакомпания, либо вы сами можете найти стыковки с дискаунтерами, о которых и пойдет речь в последнем правиле.

Правило №7. Летайте лоукостерами и дискаунтерами.

Low cost или Discounter – это компании, которые предлагают низкую плату за перелет за счет сокращения некоторых пассажирских услуг, таких как: питание на борту самолета, страховка, перевозка багажа, переоформление билета.

Также лоукостеры используют только новые самолеты, которые не требуют постоянного технического контроля и ремонта, потребляют меньше топлива, чем более пожилые, при этом самолетный парк состоит только из одной модели, таким образом, осуществляется экономия на обучении персонала, обслуживании машин и на запчастях. Билеты распространяются через интернет, что позволяет не платить за офисы продаж. Таким образом, стоимость перелета оказывается в разы меньше.

Бюджетные авиаперевозчики стараются экономить на всем. Зачастую они летают из неудобных аэропортов, расположенных далеко от городов, а полеты осуществляются в малоудобное время. И еще, самолеты лоукостеров подъезжают непосредственно к терминалу, таким образом, необходимость в автобусе отпадает, что также увеличивает скорость обслуживания рейса и снижает стоимость.

Как уже говорилось выше, лоукостеры осуществляют продажу билетов только через интернет, но имейте в виду, что при оплате карточкой уровня Classic или MasterCard часто взимается комиссия 5-15 евро за транзакцию.

Список авиакомпаний Low cost или Discounter здесь.