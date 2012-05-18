Ножки вытянуты, дыхание ровное, по телу растекается приятная нега, организм напитан солнышком, уровень гормона счастья в пределах нормы, глаза дремлют, а сознание пересматривает сделанные фотографии. Лечу домой в полупустом Боинге. Службы аэропорта рассадили пассажиров на двойные места у иллюминаторов, тройные посередине абсолютно свободны. Ещё пара блуждающих мыслей в туманном сознании и я засыпаю.

Ж-Ж-Ж!!! Вокруг меня начинает кружить въедливая муха жаркого летнего зноя. Возвращаюсь к реальности. Нет! Это три москвички, несколько минут назад нашедшие друг друга, сели рядом на тройное сидение, и заглушая рёв двигателей, стараясь не уступить друг другу в красноречии, явно работая на публику, наперебой рассказывают о бездарно проведённом времени, плохом сервисе, о, мягко говоря, отсутствии к ним интереса со стороны мужского населения... Может быть, пока я спала, самолёт совершил посадку на северном полюсе? "Конечно в Турции сервис и всё остальное в сто раз лучше!" - сказала одна из дам. А, ну теперь всё понятно... Сколько людей столько и мнений. Мне тоже нравится отдыхать в Турции. Но и на Кипре, на мой взгляд, надо очень постараться, чтобы найти плохой сервис. И бездарно провести время можно только при условии, что заранее попросишь портье закрыть твою дверь снаружи. Что же касается мужчин, здесь я непроизвольно улыбаюсь... Конечно, на контрасте с египтянами и турками, они не агрессивно навязчивы, они более интеллигентны. Это я не в обиду египтянам и турецким мужчинам, это я об особенностях кипрского менталитета. Хотя северная часть острова - это турецкая территория, а значит, турки есть и на Кипре, но в данный момент времени это больше политический вопрос, а я о своём, о женском.

Не то что не подслушивать, но не слышать всё то, о чём так старательно громко говорили эти леди, было просто невозможно. Через какое-то время в голове появилась мысль о собственном восприятии моего путешествия. Да, нет, я абсолютно довольна, более того - я счастлива, и возвращаюсь домой наполненная новыми силами, и если быть до конца откровенной, то я бы пожила на Кипре ещё недельку. Может я патологическая оптимистка?

Весна. Кругом свежая молодая зелень, волшебный аромат цветущих апельсинов! Погода +20, +24 без изнуряющей жары, как я и люблю. Кругом всё необычно и очень красиво украшено к Пасхе (на Кипре в основном православное христианство). Была там две недели. Полетела с женщиной, с которой познакомилась в свою первую поездку в Испанию. Мы общались, поддерживали отношения. А тут собрались и вместе слетали на остров Любви. Оля несколько лет работала на Кипре архитектором и теперь бывает здесь каждую весну. У неё много знакомых из бывших коллег среди греков и мы неоднократно были приглашены в гости. Люблю окунуться в жизнь и быт людей, в стране, в которую прилетаю и благодарю жизнь за каждую возможность посмотреть на мир практически изнутри, глазами местных жителей.

Если бы всё это чуть раньше, то как бы вкусно на уроках я рассказывала географию детям!

Мы жили на берегу в центре туристического Пафоса в четырёхзвёздочном отеле в апартаментах. Не брали ни завтраки, ни ужины. И мне такая форма бытия в отпуске очень понравилась! В ней много своих плюсов. У нас была большая спальня, гостиная и кухня. Я каждое утро варила ароматный кофе, разогревала круассаны, делала омлет с грибами и кучей зелени. А Оля делала грейпфрутовый или апельсиновый свежевыжатый сок. Мы открывали балкон и с наслаждением вкушали завтрак за барной стойкой. Мне всё нравилось! Даже продуктовый супермаркет воспринимался как развлечение! Ужинали в кафешках и ресторанах. Раз в день горничная делала в нашей квартирке уборку, меняла бельё. Так что хлопоты были только приятные.

Съездили в то место, где по легенде Афродита вышла из пены морской. Хотя наш гид, лукаво улыбаясь, перерассказывая легенду говорил, что пена-то была вовсе и не морская… Красивая бухта, где невысокие склоны гор плавно исчезают в волнах лазурного прибоя. В воде, не далеко от берега, причудливой формы скалы и какое-то особое наполнение воздуха... Здесь родилась Богиня Любви!.. Потом побывали в двух горных монастырях. Один из них Кикский.

И он жемчужина всего путешествия! Словами передать увиденное сложно. Божественно красивое место. Не замысловато, но по особому величественно. Взор наслаждается гармонией творения природы и человека. Кажется, что ты слышишь песню своей души... Хочу ещё раз приехать сюда, потеряться во времени и долго помолчать о своём. Говорят, что по воскресеньям в монастыре бывает много народа, так как, не смотря на сложную горную дорогу, киприоты приезжают сюда помолиться.

Реликтовый пихтовый лес с эндемичными видами кедра дополняет и раскрашивает общую картину местной природы. В России есть кедры, кедровые леса и нас россиян этим не удивить. Вот только, чтобы вдохнуть целебный, особенно для нас - жителей мегаполисов, воздух, бываем там не часто, да и не все. Я не бываю. Долгая узкая горная дорога к подножью и "Венецианскому мостику" испытание, как говорится, не для слабонервных. Однако это стоит того!

Журчание чистейшей горной речушки, пение птиц, шуршание ветра в молодой листве вековых деревьев - совершенная симфония Создателя. Народу здесь бывает не много. О, как я позавидовала англичанке, которая сидела на старой скамейке, держа в руках книгу, и при этом томно прикрывала глаза. Мне показалась, что адрес земного рая эта женщина знает наверняка. Этот день был насыщен, и всё внешнее наполняло внутреннее, и всё внутри наслаждалось этим наполнением...

К ещё одной экскурсии на северный Кипр трудно подобрать другое слово, кроме "информативно". Было интересно не сточки зрения истории и культуры, а с точки зрения политики и простых людей, которые в 1974 году бросали всё и под выстрелами бежали со своей территории на юг. А потом продолжали выплачивать банкам кредиты за свои дома и земли, на которых поселились турки. Без какой-либо проявленной эмоциональной окраски наша гид между строк, сказала, что раньше тоже жила на севере, и тоже бежала под выстрелами, держа в одной руке восьмимесячную дочь, а в другой ручонку старшей пятилетней дочери. Она так же сказала, что греки и турки на Кипре не называли себя греками и турками, а называли киприотами, и что такое явное национальное деление случилось только после вооружённых событий тридцати шести летней давности. Пару лет назад стало возможным пересекать границу, проходящую прямо в Никоссии - столице Кипра, въезжать на турецкую часть. Греческая сторона раз в неделю возит на север экскурсии и показывает уцелевшие памятники истории и архитектуры. При этом в экскурсионном автобусе предусмотрено место для турецкого сопровождающего со знанием русского языка, который внимательно отслеживает озвученную гидом информацию. В глаза бросается плачевное состояние всего, куда нас привозят: только стены крепостей и монастырей. Храмы разграблены и разгромлены, в некоторых ночные клубы, а в некоторых общественные туалеты. Невольно проводишь аналогию с Россией 1917 года. Большая часть отелей и их инфраструктура заброшены. Самолёты, кроме турецких, в аэропорту не садятся, так как страна - Турецкая республика северный Кипр признана только Турцией и Азербайджаном. Либо садятся самолёты тех, кто предпочитает дешёвый отдых в непризнанном государстве, а ещё тех, кто покупал у новых хозяев дома и участки земли, по праву принадлежащие совсем другим людям. Я далека от политики, но наличие повсюду военных баз и полигонов, запрет на фотосъёмку примерно на одной трети, вроде бы мирной территории, формирует своё особое видение. Тема турецкого севера, для простых людей на юге болезненная и почти закрытая. Вот такая политинформация.

Но вернусь в Пафос. От форта в порту, по изрезанной береговой линии с прекраснейшими видами на маяк, море и белокаменный город начинается тропинка для пеших прогулок. Тридцать минут спокойным шагом в одну сторону и тридцать в другую. Я наслаждалась каждым метром этой дороги.

В самом городе тоже очень красивая набережная. А десять минут на автобусе и ты в центре старого города, где шопинг до изнеможения обеспечен. Вечером, любителей активных тусовок призывает к себе улица с ночными дискотеками и барами на любой вкус. Где эта засланная шпионка "Скука", которая отравила отпуск моим попутчицам?

Что же касается мужчин... Мужчины они везде - охотники с луками и стрелами, так же, как мы женщины - кошки с пушистыми хвостами. Особенность менталитета такова, что местные представители сильного пола долго не ухаживают. Это, говоря русскому мужчине "нет", мы подразумеваем при этом три "да" и нас понимают правильно. Там же всё до примитивности просто. Если ты принимаешь приглашение прогуляться или выпить колы, ты подтверждаешь свою симпатию. И если в первый же вечер тебе скажут, что ты очень нравишься, и на такой же встречный вопрос ты ответишь положительно, то ты, таким образом, подтверждаешь ваше словесное соглашение на "Ты моя женщина, я твой мужчина, если надо причину, то это причина". Однако, если в момент "х" или в любой другой, тебе что-то не понравится, ты можешь спокойно в одностороннем порядке расторгнуть ваше соглашение, сказав, что тебе не комфортно и ты хочешь в отель. И никому даже в голову не придёт тебе возразить. Вот такая особенность их " национальной охоты".

Я отвлеклась, мои мысли всё же заглушили голоса сидящих рядом дам. Или дамы притихли, не найдя активных слушателей и поддержки у других, довольных своим отдыхом пассажиров. Жаль, что им не понравилось! Конечно, кто-то любит снежные вершины гор, кто-то ласковый морской прибой, кто-то по понятным причинам пассивный пляжный отдых, кто-то активно-познавательный. Каждому своё. Мне весенний Кипр не просто понравился, он полечил мне душу. И ничего не загадывая, я традиционно бросила в море монетку.