Кунгурская ледяная пещера – самая протяженная из гипсовых сертифицированных пещер России. Общая длина составляет 8153 м, длина маршрутов - 2200 м.

Обнаружили пещеру в XVI веке, хотя возраст её, по оценкам учёных, составляет 10-12 тысяч лет.

Первоначально её использовали для хранения продуктов, ведь температура в некоторых гротах не поднимается выше нуля градусов, но также в ней скрывались отшельники, проводились богослужения.

Экскурсионная деятельность началась в 1914 году, первый туннель появился в 1937 году и имел длину 40 метров.

Путешествие по пещере - это перемещение из зимы в весну, из весны в лето, а затем снова в зиму.

Самые красивые формы воды вы увидите в гротах Бриллиантовый и Полярный.

Иглы, листья, пирамиды образуются благодаря встрече холодного сухого воздуха, который проникает в пещеру через естественные трещины, и тёплого влажного воздуха из центра пещеры. Именно на этой границе водяной пар подвергается сублимации (переходит в твёрдое состояние, минуя жидкое) и образует удивительные кристаллы.

Посещать Кунгурскую пещеру рекомендуют в феврале и марте, именно в эти месяцы можно наблюдать самые крупные образования. Длина снежных игл к марту достигает 30-40 см.

На стенах Полярного грота многолетние льды. Им несколько сотен лет. Сквозняк выветривает воду, в результате чего образуются забавные дыры. Надо заметить, что льды в пещере нарастают летом, а зимой испаряются.

А ещё на стенах притаились настоящие привидения.

В ходе экскурсии вы увидите гроты разного размера.

В гроте Крестовый в 1703 году Семёном Ремезовым был найдет деревянный крест, тогда же было сделано предположение, что в этом гроте проводились богослужения. В 2003 году здесь установлен каменный крест.

Сейчас в гроте Крестовый сооружён ледяной храм.

Грот Пасть дракона дышит на тебя огненной лавой.

Свод грота Морское дно действительно напоминает дно моря. Удачная подсветка усиливает это впечатление.

По ходу движения температура в Кунгурской пещере повышается, под ногами появляются лужи, и вы попадаете в другое время года.

В гроте Геологов вам покажут лазерное шоу (оно короткое, дети будут в восторге).

Назвали этот грот в честь геологов, которые занимались исследованием пещеры с октября 1934 г. по февраль 1935 г. Из-за обвала породы трое геологов оказались запертыми на 3 дня в каменном мешке без еды и света.

Что такое кромешная тьма, вам дадут почувствовать прямо во время экскурсии. По заверениям бывалых, через 15 минут, проведённых в полной темноте, у человека начинаются слуховые галлюцинации. Еще через некоторое время – зрительные.

Те, кто готов испытать на себе необычные ощущения, могут остаться в полной темноте на 45 минут. Такая услуга есть в прейскуранте.

Обратите внимание на «органные трубы», так называют вертикальные шахты. В пещере 148 таких труб, 70 из них открытого (но не сквозного) типа. Самая высокая из открытых труб имеет высоту 22 метра и ширину 2 метра.

Открытая труба со временем превращается в закрытую из-за давления породы и осадков. Её полностью засыпает, а на поверхности образуется карстовый провал глубиной 2-3 м.

Через органные трубы воздух проникает в пещеру, и через них же покидает пещеру. В морозный день можно увидеть, как гора «парит».

Сталагмиты, сталактиты и сталагнаты будут встречаться на всём протяжении тропы. Среди необычных - штопорные сталагмиты.

Подземные озёра Кунгурской ледяной пещеры заслуживают отдельного внимания. Вода в них настолько минерализована, что её можно пить.

Самое большое подземное озеро имеет площадь 1460 квадратных метров.

А ещё в озерах живёт уникальный рачок-бокоплав крангоникс Хлебникова, который встречается только в пещерах Пермского края.

А ещё в Кунгурской ледяной пещере встречается редкий минерал улексит или телевизионный камень. Выглядит он как изморозь. Если улексит положить на строчку шрифта, буквы «появляются» на его поверхности. Кунгурская пещера - единственное место, где в России встречается улексит.

В самом конце маршрута скажет вам «до свидания» крыса Лариса.

Кунгурская ледяная пещера – жемчужина Пермского края. Сюда устремляются гости из всех точек России и мира.

Посещали Кунгурскую пещеру в своё время Георгий Жуков, Валерий Чкалов, Евгений Леонов, Юрий Никулин, Александр Абдулов, Крис Кельми, Иванушки International.

Но самый запоминающийся визит в пещеру нанесла в 1997 году Вероника Кастро. По рассказам очевидцев, все дороги к пещере были заставлены машинами, лимузин звезды еле протискивался между ними, а местные женщины махали руками и кричали: «Мария, Мария».

Справка. Для гостей предлагают на выбор 3 маршрута: обзорная экскурсия (1,5 км за 1,5 часа), экскурсия с лазерным фильмом (1,8 км на 1 час 40 минут) и индивидуальная экскурсия (2,2 км, самое большое количество гротов). Стоимость от 800 руб. до 3000 руб. Цены на сайте.

Дорога из Екатеринбурга до Кунгура занимает около 4 часов.

Адрес: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка

Телефон: 8 800 700 17 33

Официальный сайт https://www.kungurcave.ru/

P.S. Скоро весенние каникулы. Для детей в Кунгурской ледяной пещере предусмотрены специальные программы.