Июль 2012 г

Шамони – 9 дней на родине альпинизма

Французские Альпы – красивейшие горы. Шамони – место, где, пожалуй, хотели бы побывать многие любители горного туризма, альпинизма, горных лыж и других видов спорта, связанных с горами. Мы не стали исключением. Первая поездка туда оказалась летней (надеюсь когда-нибудь осуществить и зимнюю).

Наше путешествие началось с перелета Екатеринбург - Франкфурт-на-Майне-Женева. От Женевы до Шамони заранее заказали трансфер – микроавтобус. Поскольку нас было 10 человек – то это оказалось выгоднее, чем ехать на рейсовом автобусе. К тому же наш автобус привез нас не в Шамони, а прямо в Аржентьер – это поселок в северной части долины Шамони, начальная точка пешей части маршрута. Ехали чуть больше часа, под конец – дорога становилась все красивее и гористее. Водитель подвез нас прямо к нужному кемпингу. В кемпинге чистота; душ, туалет, небольшой магазинчик, вид на горы, в 6 часов вечера – привозят пиццу… – в общем - почти все есть для счастья .

Поставили палатки, сходили в душ, попили чаю и отправились погулять по поселку – нужно было докупить некоторые продукты и газ. Спортивных магазинов в Аржентьере полно, с продуктовыми дела обстоят похуже – все-таки маленький поселок. Тем не менее – закупились и в итоге никто голодным не остался.

Наутро – первый ходовой день. Пройти нужно всего ничего – 1 км. По вертикали. Для первого ходового дня с рюкзаками – многовато. Но французы поддерживают тропы в идеальном состоянии, берегут свои и чужие суставы, прокладывая тропы серпантином и никогда – в лоб, в сложных местах «а-ля кавказский перевал 1Б» - лестницы и перила для страховки.

Да и дети растут и ходят все быстрее и быстрее… В итоге до первых озер – места ночевки – поднялись к обеду. После обеда – радиалки на соседние озера Remuaz. Погода отличная, идти жарко, когда дошли до озер – занырнули в них все – и взрослые и дети. Вода ледяная, освежает здорово .

Ночевали на озерах Cheserys под писки местных пищух. Утром очень быстро дошли до Lac Blanc – очень красивое озеро, несмотря на небольшую высоту – 2350 м – большей частью подо льдом. Вокруг все в снегу. Народу - толпы – видимо, это один из самых популярных маршрутов для прогулок. Много пожилых людей. Бабульки с веревками и ледорубами – не редкость.

Этот день был проще первого, поэтому мы никуда не торопились. Нагулявшись вокруг озера, попили чаю и выдвинулись дальше.

В планах было дойти до озер Noirs и Cornu и на одном из них заночевать. По пути к ним – предстояло пройти единственный перевал на всем маршруте. Между делом пообедали на верхней станции какого-то подъемника. На подходах к перевалу встречные туристы пытались нам объяснить, что «туда не ходи», без веревок нам никак не обойтись, с детьми нельзя – и все в таком духе. На деле перевал оказался «не так страшен, как его малюют» - естественно, опять были перила для страховки. Единственный опасный участок – метров 5 крутого снежника, где перила были под снегом. Преодолели благополучно и оказались на высоте 2450 метров над уровнем моря. С перевала видно озеро Cornu – оно метрах в 200 под нами. До Lacs Noirs нужно немного подняться. Все озера оказались подо льдом, а вокруг - сплошь снег. Поскольку желающих ночевать на снегу не нашлось, а времени было еще полно – решили идти дальше.

На ночевку остановились через пару часов рядом с верхней станцией подъемника – прямо возле начала горнолыжной трассы. Лагерь установили, кажется, на лежбище горных козлов – весь вечер они бродили вокруг нас, совсем рядом с палатками, недоуменно на нас поглядывали . Вода в жидком виде на этой стоянке отсутствовала напрочь. Зато было достаточно снега – на ужин топили снег, умывались водой, стекающей со снежника, а для утра – забили снегом всю имеющуюся посуду, пластиковые бутылки с ним – взяли в палатки – к утру почти растаял. Вид с этого места совершенно потрясающий – перед нами, по ту сторону долины Шамони – Монблан и окружающие его вершинки - и вечером и с утра они смотрелись великолепно!

Утром двинулись дальше – в сторону Бревента. Там была запланирована следующая ночевка. Но дошли удивительно быстро – к обеду. На Бревент ведет подъемник. Возле станции подъемника – смотровая площадка, кафе – ресторан, мини-музейчик (здесь мы наконец-то разглядели мармота – местная пищуха – до этого несколько раз видели ее, постоянно слышали их визги/писки, но не могли рассмотреть – т.к. зверь очень быстрый). На этой станции наконец-то нашли где выкинуть мусор (а то таскать его с собой третий день уже изрядно поднадоело, а возле приюта на Lac Blanc оставить его нам не разрешили). Развалившись в креслах, смотрели на Монблан и ели мороженое.

От подъемника до озера Бревент ходьбы около часа. Пообедали неподалеку от него и решили спускаться вниз. Мы на высоте 2500, сбрасывать до долины 1500 м. Тяжело, но дробить на два дня – глупо, на склоне место для ночевки не найти – слишком круто, поэтому – либо на озере, либо – внизу в долине. Опять идеальные тропки серпантином – благодаря ним такие перепады высот реальны. Спустились в Лез-Уш около 7 ч вечера. По поселку до кемпинга шли еще км 2, когда дошли – я уже была вообще без ног. А дети – ничего так, еще побеситься были готовы.

Кемпинг средненький, названия даже не запомнила. Основной его недостаток – в душе постоянно заканчивалась горячая вода. Ну что делать – так и мылись. Незначительный недостаток – хозяйка абсолютно не говорит на английском – ну эта проблема решилась моментально при помощи жестов и малюсенького французского разговорника. Зато она сразу же выдала нам карточки гостя, позволяющие бесплатно перемещаться по долине на поездах и автобусах .

Карточки пригодились на следующие утро – поехали на ледник Mer-de-Glace. Для этого нужно было сначала доехать на поезде из Лез-Уша до Шамони, а затем на горном трамвайчике – уже на ледник до высоты 2300.

Погода – отвратительная – что-то среднее между туманом и дождем. А предыдущие дни все время светило солнышко. Выйдя из трамвайчика на ледник можно спуститься либо пешком – 20 – 30 минут, либо на небольшом подъемнике. Мы пошли пешком. Ближе к концу спуска – несколько табличек, отмечающих уровень ледника в разные годы – начиная с 1890 г и, кажется, до 2005. Ледник ощутимо тает. В самом леднике – насверлены ледяные гроты, подсвеченные изнутри лампами разных цветов, на стенах – картины с работ на леднике в разное время. Наверху у станции поезда – кафе, музей кристаллов, продажа сувениров.

Нагулявшись, отправились обратно в Лез-Уш, в наш кемпинг. Наутро - продолжение похода.

Шестой день нашего пребывания в Шамони – погода не наладилась - все тот же туман с дождем. Решили немного упростить/сократить вторую часть похода – подняться на подъемнике из Лез-Уша. Затарились продуктами и газом и после обеда отправились наверх. Подъемник буквально минут за 5 доставил нас на высоту 1800 м. Здесь видимость еще хуже, т.ч. стараемся идти плотной группой, не отставать и не теряться. Быстро дошли до станции железной дороги на 1900 м – на данный момент - конечной. Дальше - путь вдоль железки. В тумане.… Слева – рельсы и скала, справа - обрыв. И густой туман в придачу. Немного напоминает затравку из фильма ужасов… Миновали станцию на высоте 2300, она на ремонте. Сквозь просветы в тумане порой видно, что справа от нас – ледник - Bionnassay. К вечеру дошли до хижины des Rognes – 2768 м. Двухэтажный домик, внутри – никого. Дети сразу оживились, первым делом полезли с фонариками обследовать второй этаж . Через полчаса все гвозди в домике были уже завешаны ботинками и одеждой – поскольку вымокли мы все капитально. Спать все легли в домике, мы с мужем – в палатке. Засыпали под грохот камнепадов – гремело практически как в грозу.

Утро порадовало нас солнышком – все облака спустились в долину. Добыча воды для завтрака осложнилась тем, что снег за ночь замерз - вечером его можно было накладывать в котелок ложкой, утром – только долбить и скоблить. Урок на будущее - «набивай котелки снегом с вечера».

После завтрака – радиалка на Тет-Рус. Хижина Tete Rousse – приют на высоте 3167 метров над уровнем моря – через нее идет классический путь восхождения на Монблан. Нам на Монблан не надо (точнее надо, но потом), поэтому мы идем только до хижины или чуть выше нее. Поднялись быстро. Здесь уже совсем другие виды, нежели на первой части нашего маршрута – более суровые, но не менее красивые . Видно приют на 3800. Виден ледник Tete Rousse. Вокруг постоянно кружат вертолеты – закидывают продукты на Тет-Рус и на 3800.

Немного погуляли и отправились вниз – к нашему домику. После обеда погода каждые 20 минут менялась с солнца на сильный туман, видимость падала до нескольких метров, поэтому далеко не ходили – гуляли поблизости.

Утро – еще лучше предыдущего – солнце, палатка вся в инее, облака полностью рассеялись – наконец-то стало видно, что мы не на небе, что под нами – долина с кучей поселков.

Быстрый подъем и шустрые сборы, т.к. переход вниз до долины – нехилый. Обратный путь вдоль железки оказался куда веселее, чем вверх – погода радует, да и вниз идти приятнее . Подъемником на спуске не пользовались.

В долину спустились около 16 ч. Заселились в кемпинг в Les Bossons. В этом районе полно кемпингов, мы жили в Les Cimes – с видом на два ледника. Красота!

Следующий день – 5 июля – резервный. Машины были заказаны только на 6-е июля, поэтому – смело тратим целый день на прогулки. Сначала отправились в Шамони. И попали там на выставку -фестиваль горных войск.

Мальчишки были просто счастливы – им разрешили лазить внутри и снаружи всей техники, смотреть в разного рода приборы ночного видения, стрелять из винтовок, лазить на скалодроме и пр. Очень нескоро удалось их оттуда утащить, немного погуляли по Шамони, а потом обратно вернулись на эту выставку – все по второму разу . Хорошо, что она вскоре стала сворачиваться, а то пришлось бы нам ночевать среди этих танков и солдатиков. Вечером, оставив сына с бабушкой в кемпинге, съездили на скалодром в Лез-Уше.

Утром папы уехали в Женеву за машинами, и после обеда мы отчалили в южном направлении.

Парочка выводов: кемпинги в горной Франции хорошие, чистые и недорогие – обычно уходило 15 – 17 евро за ночь с семьи с палаткой, горы красивущие, тропинки – отличные, но адски много народу – т.ч. кто не любит людей – туда ходить не надо. С большими рюкзаками ходить не обязательно– заселились в кемпинг, утром на подъемнике заехали куда надо и налегке гулять целый день .

Фотографии: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?album=19531