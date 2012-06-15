Мнение ю-мам. Отдых в SPA-отеле Фонград. А стоит ли?

Существует масса причин, по которым, имея достаточно большой бюджет, нет возможности выехать за границу. Это и беременность, и здоровье ребенка, и отсутствие документов, и определенная работа. Именно в таких случаях ю-мамы начинают искать – а где же можно отдохнуть достойно, с комфортом, получив высокий уровень сервиса и одновременно не уезжая далеко?

Взоры многих обращаются к Фонграду. Но стоит ли отдых в Фонграде тех денег, которые на него могут быть потрачены, и получат ли дети и взрослые тот отдых, на который рассчитывали? Ответы на эти вопросы мы найдем в отзывах уже побывавших там ю-мам!

г. Миасс, ПГС Тургояк, д/о Золотой Пляж, д. 11

Служба бронирования: (3513) 29 85 00

Коммерческий отдел: (3513) 29 87 55

SPA центр: (3513) 29 87 99

Факс: (3513) 29 87 55

E-mail: info@fongrad.ru

http://www.fongrad.ru/

Отзывы о Фонграде делятся на две равные части. Недовольные отдыхом в Фонграде считают, что «статус и Фонград - это разные истории. И главное, клиент там нужен только в момент передачи денег, дальше - сами-сами-сами».

Тот, кто отдохнул хорошо, считает, что «…если не получается по каким-то таким причинам ехать на море, то в Фонграде, конечно, великолепно. Вообще у меня только положительные эмоции остались от этого отдыха. Очень все прилично, персонал супер. Да и вообще душевная очень обстановочка».

Условия проживания

Общее мнение: есть свои недостатки у номерного фонда; питание не всегда вкусное и не отвечает запросам гостей; детей не очень развлекают; сервис хромает.

Подобные нарекания характерны для всех отелей, санаториев и домов отдыха. Однако, главное «но» - это цена «удовольствия». За деньги, потраченные на отдых в Фонграде, его гости ждут очень многого, но часто не получают и малой доли. И долго потом недоумевают.

В то же время, есть и те, кому отдых очень понравился, и они остались довольны.

01.2011

…Ужас третий: номер. У нас была студия. Ну, тут может и не совсем ужас, но просто на тройку. Во-первых, свет для кротов, ничего не видно, во-вторых, три перегоревших лампочки, в-третьих, жара и отсутствие регулятора на батарее (а летом отсутствие кондиционеров). Как сказали в спа-центре, их на весь отель только 6 и летом очень жарко в номерах. В люксах, кстати, только в двух есть кондёр. В-четвертых, отсутствие питьевой воды в номере, кроме мини-бара. В-пятых, нет тапочек, нет набора с зубной щеткой и пастой. Хочу сказать, что я без всего этого прекрасно проживу, но мы ездим в другое место в Челябинской области, платим такие же деньги, но нас любят все дни, которые мы там находимся и ты чувствуешь, что ты там ГОСТЬ, а не "должен за всё на свете". Поэтому всё перечисляемое - это не придирки, а объективное сравнение.

Ужас четвертый: это еда. Я о ней даже говорить не хочу. Отстой полный. Выбор плохой, всё невкусно. Плюс ребенок в последний вечер отравился и ровно 12 часов нас рвало. Да и ест-но никакой врачебной помощи нет (медицинская лицензия, она ж отсутствует).

Состав участников - нас было 7 взрослых, 4 детей. Все, Слава Богу жили в разных номерах (1-стандарт, 2 - студии) и самое главное, что нам достались в этот раз номера не в домиках, а в основном здании. Это преимущество - во-первых, мы всегда в туфлях спускались в ресторан, а не в лыжных штанах, как это делали приходящие из домиков. Во -вторых пользуясь сауной удобно прямо в халате и белых тапочках (кстати прошу заметить у нас в номерах было все - мыло, шампуни, щетки, паста, тапочки на всех проживающих, халаты, большое количество полотенец, и даже шапочки для душа) В-третьих, было очень удобно всем нашим детям - которые практически все время проводили в детской с СУПЕРСкими тетеньками. Там же кстати им накрывались отдельно столы во время приезда и новогоднего банкета и нянчились с ними до 4-х утра (кто конечно досидел до этого времени)….. Кстати номера очень комфортные, теплые, у нас всегда был приоткрыт балкон, там есть специальные регуляторы на двери - хочешь приоткрой сильно, хочешь чуть-чуть. Было очень комфортно…

…Еда - в новогоднюю ночь было разработано французское меню. Было вкусно и интересно. Завтрак: овощи, омлет с овощами и беконом, сосиски, яйца сваренные, каши 3-х видов (правда, все на молоке), блины, овощи тушеные, кура, мед, джем, сгущеное молоко, иогурт, молоко холодное и горячее, сухие завтраки, пироги с капустой, мясом, сладкая выпечка, фрукты (яблоки, груши, бананы), кофе, чаи. Скромно конечно (в сравнении), но если говорить про себя - я утром пью только кофе, для меня это было просто много. В обед - три вида супов, салаты, овощи, горячие гарниры, рыба, кура, мясо, десерты, морс, компот, кофе, чаи.

На их винную карту мы не надеялись сразу - и конечно в этом неудобство, что с собой свое спиртное конечно в ресторан не принесешь. Пили отдельно, в номерах. Это не есть хорошо.

06.2011

Только вернулись, отдыхали выходные. Конечно там сказка... Персонал вышколен, красиво, тихо, чисто. За окнами все ночи пели соловьи, воздух шикарный. Номера очень хорошие, уровень 4* евро. На первом этаже спа-центр, бассейн, сауны. Сейчас у них заезды только по неделям, на сутки прекратили продавать, пока лето, народ есть, будет жарко, думаю, будет почти полный. Неделя полупансион - 47000 на двоих. Дорого)))

В отеле очень хорошее питание, тихо, я с удовольствием плавала в бассейне, сходила на массаж стоп и обертывания против отеков, пила кислородные коктейли. Дети до 5 лет бесплатно, сыну уже 5,6 было на тот момент. Брали тоже студию.

Мы были в прошлом году, в июле. Действительно, не стоит таких денег. Детей не развлекают, только детская комната, 1 раз спектакль про поросят и 1 раз ростовые куклы. Лежаков не хватало. Даже бассейн не входил в стоимость путевки, а заплатили мы 2 взрослых + ребенок 5 лет на 1 неделю - 62 тыс.

08.2011

В общем, деньги с нас не драли, питание очень вкусное, для ребенка возьмите велик или коляску, игрух, круг для бассейна. Мне там очень понравилось, единственно в номере душновато было и комаров много. На золотой пляж ходили пешком, там недалеко, катались на суперской моторной лодке, ребенок купался и в реке и бассике.

…в фонград тоже больше не ездим - боимся ротовируса в бассейне, ну и обслуживание то, канеш, да, деревенское. И мы устали там штрафы платить - за наволочки, испачканные краской для волос, за пододеяльник со следом от фломастера, за кружки, кокнутые горничными, смешно, конечно, но колхоооз)))

Были в прошлом году. В 22-00 уже отбой, ничего не работает. Кондиционеров в номерах нет. Не стОит отель своих денег. За такие деньги можно в Турцию сгонять или Египет.

Сервис

Решающую роль в сфере обслуживания всегда играет «человеческий фактор». Именно люди встречают нас на пороге отеля, расселяют, выполняют наши просьбы и решают наши проблемы. И, конечно, мы ожидаем улыбок и сотрудничества от работников дорогого отеля, стоимость недельного проживания в котором равна стоимости недели, проведенной на море. К сожалению, в Фонграде не все сотрудники идут навстречу своим гостям.

07.2010

…обслуживание очень не понравилось...в ресторане особенно, даже писали с подругой в книгу жалоб, никакой реакции...не дотягивают они до уровня, на который претендуют.

01.2011

Наша семья туда больше НИ НОГОЙ. я искренне не поняла, почему в интернете такие хорошие отзывы. На них мы собственно и купились, решили сменить место отдыха, т.к. всегда ездим в другой отель в самом Челябинске на озеро Смолино. Мы не особо вредные отдыхающие, но за заплаченные 55 000 (один взрослый и ребенок) это ужас.

Ужас первый: дорога...

Ужас второй: ресепшн. На лицах девушек написано, что им должны все. Ресепшн не приспособлен ни к каким случайностям гостей - ни помочь гостю с лейкопластырем, например ("а потому что у нас нет медицинской лицензии и мы не имеем права давать вам лейкопластырь", ни помочь в два часа ночи с водой питьевой для отравившегося после их же еды ребенку - в кулере закончилась питьевая вода и мне сказали, что мини-бар мне в помощь. В общем, элементарные вещи, хорошо, что с чем-то серьезным столкнуться не пришлось.

…Ужас седьмой: в день отъезда не завелся мой автомобиль и спасли меня только двое мужчин из Екатеринбурга (мужу пришлось вернуться в город накануне вечером). Если тут есть их жены - спасибо вам… Они могли уже проехать половину пути, но они мерзли и заводили мою машину. И завели!!! Потому что у сотрудников отеля нет ни проводов, чтоб прикурить, ни аккумулятора со снегохода, чтоб подключить, ни самое главное - желания помочь.

Встреча - нам были РАДЫ, искренне рады, встретили ОООЧЕНЬ доброжелательно как старых знакомых, сразу же рассказали все нюансы нашей трех-дневной программы, выдали распечатанные программы, номера были для нас уже готовы, нам нужно было только поставить автограф.

02.2011

…Я не особо расстроилась, не увидев швейцара, и ощущая себя маленьким танком сама понесла вещи на 4 этаж в номер люкс (при этом ребенок был «на буксире»).

Порадовала как всегда администратор Александра (человек действительно любящий свою работу), а также улыбка метрдотеля Николая, благодаря чему я окончательно расслабилась, но не тут то было...

На арене начали появляться новые действующие персонажи:

Персонаж 1. Администратор спа-центра Светлана.

Долго и упорно пыталась меня раскрутить на услуги, хотя изначально было четко сказано, что нужна баня с парильщиком Андреем и в его же исполнении стоун массаж. Взамен мне было предложено все, кроме того, что меня интересовало. Я устала объяснять, что являясь собственником салона красоты, я не нуждаюсь в услугах косметолога, спа-ухода за ногтями, огромной джакузи в которой плавала Клеопатра и т.д. После 20 мин моего явного несогласия сходить «куда-нибудь на что-нибудь» (10 раз сказать «нет» было явно недостаточно) и навязывания мне Натальи вместо Андрея, меня записали-таки на посещение бани (мы с супругом в восторге от этой процедуры в исполнении Андрея). Одновременно с этим мы записались на воскресенье в спа–зону, но об этом чуть позже...

…Номер нормальный, все ожидаемо, кроме грязной ванны и долгих поисков фена, но желание отдохнуть все же было сильнее.

Персонаж 2. Горничная.

Разместившись в номере, еще раз уточню что это люкс, и при заселении оговаривалось сразу, что я заселяюсь с ребенком, а муж подъедет либо ночью, либо утром, замечаю что нет тапочек (а я как назло сланцы ребенка забыла дома) и нет дополнительного комплекта белья для ребенка.

Ставлю в известность администратора, и через 3 часа пустого ожидания, напоминаю о своей просьбе. А в ответ мне подошедшая горничная заявляет , что в «мой» номер сложно попасть так как «у меня» замок заедает, и вообще нас же сейчас двое, зачем еще комплект. Просьбу о дополнительно подушке отвергли налету, сказав, что подушки выдаются по одной к каждой голове, а раз головы в итоге три, то и подушек тоже три, без дополнительной головы подушку дополнительную никак нельзя.

Тапочки принесли, правда мне за них счет выставили 50 р. Шампунь я тоже ходила у горничной просить, так как в номере была только шапочка для душа, но зато его мне дали бесплатно - прямо аттракцион небывалой щедрости…

…Долгожданная спа-зона. Апофеозом всего вышеперечисленного безумия стало то, что в назначенное время, когда мой ребенок запрыгнул в бассейн, к нам подошла администратор спа–зоны и… попросила покинуть спа-зону! Это было уже не смешно: мы записались за двое суток (!), а тут «вдруг» выяснилось, что с нашей записью «что-то случилось», и теперь это время уже продано приезжим людям (даже не отдыхающим отеля!), но так уж и быть - мы «можем покупаться» – 9 человек ведь в 10-ти метровом бассейне это же нормально (!), хотя лучше бы нам в «своем номере посидеть и переждать», поскольку нам «идти в номер недалеко, а люди аж с Миасса ехали – где им переждать»? Действительно, проблему-то мы организовали! Аж в неудобное положение коммерческого директора отеля поставили, т.к. сотрудники отеля не могли ошибиться ни при каких обстоятельствах! Никогда и ни за что! Даже «технологическую карту всех сотрудников» принесли – о как круто! Только грустные глаза нашего ребенка в этой писанине так и не разобрали – за что его выгнали из бассейна, которого он ждал все выходные…

…Февральские тезисы персонажей отеля «Фонград»:

• Персонаж 1 (Светлана): «Вы идете в бассейн?»

Я: «нет» (я даже не успеваю сказать, что иду в баню)

Персонаж 1 (Светлана): «Вы же в халате, а у нас так не принято»

• Персонаж 3 (Няня) : «Если не заберете ребенка до проветривания, он пойдет со мной на обед (на кухню, где персонал ест)»

• Персонаж 3. (Няня): «Ну и что, что игрушку взял не ты, ты к ней подошел, поэтому и убирай тут всё» (и это против воли ребенка!)

• Официант : «Махито у нас нет, а Лонг-айленд у нас не с колой, а со спрайтом»

А как отдыхается в Фонграде деткам?

Общее мнение – с детьми в Фонграде хорошо. Есть и площадки, и детская комната, и неплохой выбор блюд, и хороший пляж, и чистое озеро. В общем-то, деткам бОльшего и не надо. Но мы, мамы, конечно, думаем иначе. Для нас важна личность воспитателя в детской комнате, количество развлекательных программ, качество игрушек и т.д. и т.п. Не все идеально в Фонграде, но и нареканий на условия детского отдыха особенных нет.

07.2010

Ездили в Фонград (г.Миасс), все очень классно. Детская кроватка в номере, детские стульчики, питание - Шведский стол, причем можно выбрать для ребенка диетическое. Огромная детская комната с воспитателем (ребенка можно оставить за доп. плату), детская площадка, комплекс бань с бассейном. Ездили в ноябре с двумя детьми - очень понравилось, ни одного нарекания.

01.2011

Детская анимация - 31 сразу же детей приглашают в детскую, там они и кушали и играли, занимались с ними до 4-х утра. Няни были просто душевные. Потом у них был праздник на улице с Дедом Морозом, с катанием на лошадях, видим там были разные розыгрыши и подарки, затем у них был детский банкет в самом отеле, у взрослых все нарывалось в ресторане. Кто не мог оставить детей отдельно - шли вместе с ними в ресторан.

На следующий день детская работала уже с 8.30 утра, днем у них был детский карнавал. Ничего про качество детских праздников сказать не могу, так как оба праздника наши дети не посещали.

02.2011

Персонаж 3. Няня. Если есть на свете Фрекенбок, то я знаю как она выглядит. Знакомство началось с того, что мой ребенок имел неосторожность кашлянуть. Мне было тут же было заявлено, что мой ребенок больной, и вообще в отеле «масочный режим». Наверное, все кроме меня и моего ребенка были одеты в маски-невидимки.

На следующий день данная последовательница Макаренко заявила, что она вообще не хотела брать моего ребенка, так как он себя «как-то» плохо ведет и ее «как-то» не совсем устраивает как ребенок.

Особым удивлением для меня было то, что из того часа, что ребенок был в комнате, 30 мин он простоял в коридоре, так как было проветривание и кварцевание. Видимо детская комната предназначена для того чтобы «проветриваться и кварцеваться», а не для детей.

Если бы меня предупредили о «паузах» в работе комнаты, я бы забрала ребенка, но стоять в коридоре вместо игры в комнате (причем, когда тебе нельзя говорить и бегать, так как «вокруг же люди отдыхают») – это больше смахивает на наказание (не развлечение!), словно «в угол поставили».

Что касается «плохого» поведения моего ребенка, то несколько сотрудников этого же отеля на протяжении нескольких лет (практически с рождения моего ребенка!) общаются с моим ребенком, и когда делали ему замечание, он всегда адекватно реагировал!

07.2011

Там комфортно, даже с очень-очень маленьким ребенком и для старшего будет хорошо и пляж и бассейны на улице и в помещении, детская игровая, няня, постоянно детские мероприятия, на пляже классная детская площадка, очень вкусно кормят. Правда, дорого. Видела там маму с лялькой, которой, наверное, 2 месяца не больше. Там вообще в основном все с маленькими детьми и много бабушек-дедушек с внуками. Так что если будет еще погода, езжайте туда.

SPA-услуги

Несмотря на то, что Фонград заявлен как SPA-отель – отзывов о его SPA-составляющей очень мало. В большинстве своем ю-мамы не увидели ничего особенно в предлагаемых отелем спа-процедурах, разве что им понравились отдельные специалисты.

11.2010

…мне не понравилось, то есть ничего особенного. Ну, поливает тебя водичка с разных сторон разными струйками воды, вообще не поняла смысла этой процедуры. Ну, приятно наверно. Попросила сделать после капсулы какой то там спа уход для очень сухой кожи. Скрабиком еле еле потерли, кремиком намазали. Усе!!!!! После первого принятия душа кожа так и осталась очень сухой. Не знаю, может мне раз 10 надо было посетить их салон для достижения супер результата. Не знаю в общем...общее впечатление от их СПА-деньги на ветер. А вот на что реально там стоит потратить деньги, это наверно на массаж, только не испанский, а классический, не помню как массажиста зовут, Александр может. Он вас в разные стороны посгибает поразгибает, укажет на реально существующие проблемы.

01.2011

СПА. После размещения мы сразу отправились в спа-центр. Его на все три дня мы бронировали еще в Екатеринбурге. Бассейн - да, не кристальный. Финская сауна - ОТЛИЧНАЯ!!! лично для меня вот она была куда приоритетней бассейна - в бассейне мы и дома наплаваемся)) турецкая сауна - очень горячая, аж уши заворачиваются - пахнет сыростью, как во всех хамамах, ну, по крайней мере во всех, каких я была и в России и за границей... Полотенец у нас было меряно не меряно, совсем не по 1, как минимум по два на брата, полкучи вообще чистые остались, не тронутые. Есть чайная зона, сиди чай пей.

08.2011

я сходила на массаж восстанавливающий, мастер-мужчина, разговорчив очень))) все полтора часа не замолкал))) но делал хорошо. Ванна гидромассаж, финская и турецкая сауны, бассейн - 10м с гидромассажем, спелеокомната, у косметолога - обертывание и скраб на тело в спа-капсуле. За все это удовольствие около 3 тыс.

Я считаю, что стоит этих денег, но это все лишь релакс, ну просто себя порадовать и побаловать и понежить.

Развлечения

Отправляясь в Фонград, готовьтесь к тому, что все развлечения будут платными. Просто знайте это и готовьте ваши деньги! Либо не пользуйтесь этими услугами. К сожалению, стоимость этих развлечений не всегда отражается на их качестве.

01.2011

Ужас пятый: это развлечения. Не знаю, кого как, но по всей территории таблички, что мангалы платные, нас бесили. Ну не идиоты же вокруг, всем понятно, что платно, ну что ж вы на каждом шагу это написали... Развлечения все платные. Это ест-но. Есть каток бесплатный, а есть каток платный - для гостей. Считаю это бредом. Если вспомнить стоимость путевки. При этом на том же тюбинге никаких правил безопасности, предупреждений нет, и когда я перевернулась и ударилась головой, кто был виноват. Правильно - только я. Если бы не муж, никто бы и помощи не предложил.

Ужас шестой: бассейн. Маленький. Платный (400 рублей с человека за 1,5 часа). В последний день одну тетеньку в него стошнило и нам просто сделали скидочку и попросили уйти. Полотенца тебе выдает тетенька из спа - одно на лицо. В шкафчиках все замки сломаны. Сауна крохотная. Хамам - одно название, потому что в нем воняет сыростью и лавки до такой степени горячие, что сесть на них невозможно, не говоря уже о погреться. Опять же есть с чем сравнить в заведении с таким же ценником.

О программе - в новогоднюю ночь программа была неплохая, но уровень конечно для искушенных слабоват)) Публика собралась скучающая, веселились только несколько столов, остальные были сдержанны в эмоциях. На следующий день программа вечером была ни о чем. Но опять же про нас - у нас была большая компания и нам было не до скуки, мы и программу особо не смотрели.

Реально более 2-х суток там нам делать, конечно, нечего, но мы их провели интересно, весело и в общении. На второй день часть нашей компании ездили куда-то кататься в горы с детьми. Потом у нас опять была сауна.

Столь разные отзывы говорят лишь об одном – к сожалению, Фонград не то место, где вы можете 100%-но качественно отдохнуть и где стабильно предоставляют достойный уровень обслуживания. Видимо, фактор везения здесь играет решающую роль. Повезло – вам встретится доброжелательный сотрудник, готовый выполнить просьбу и услышать ваши пожелания. Не повезет – к вам отнесутся в лучшем случае безразлично.

Будем надеяться, что Фонград «подтянет» свой уровень до соответствия заявленному и обеспечит ю-мамам замечательный отдых!

