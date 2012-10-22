Летняя Одессея

Несмотря на то, что сезон летнего отдыха в России и ближнем зарубежье закрыт и сейчас за теплом нужно лететь гораздо дальше, хочу все же рассказать о наших украинских каникулах. Именно этот отпуск оставил о себе самые потрясающие воспоминания и до сих пор греет теплом южного солнца.

Каждый раз перед отпуском встает вопрос: жариться на солнце или мозолить ноги, изучая город? А мы решили совместить и то и другое и отправились в «столицу юмора» - Одессу.

Крымский крюк

Легких путей мы не ищем, поэтому в Одессу было решено ехать через Крым – хоть одним глазком взглянуть на излюбленный курорт русской интеллигенции.

Сев в поезд, напрямую идущий до Симферополя, на третьи сутки пути мы оказались на русско-украинской границе. Примечательно, что первая станция, которая ждет нашего соотечественника на земле дружественной ранее страны, носит звучное название «Красная могила».

Симферополь встретил нестерпимым жаром и толкучкой на вокзале. До любой точки крымского побережья отсюда ехать почти одинаково. Выбрали Алушту. Отстояли очередь за билетами и, как выяснилось, зря. Деньги можно отдать прямо водителю, а он любезно сбегает в кассу и купит своим пассажирам билет – удержав, правда, и для себя небольшую сумму.

Всего 40 минут - и сквозь голубую дымку проступило долгожданное, вожделенное море в обрамлении живописных гор. Но сама Алушта, как нам показалось, ничем, кроме моря, город непримечательный. Жилье, как нас и предупреждали соседи по вагону, дорогое, на галечных пляжах – не протолкнуться.

На бетонной набережной – обычная спекуляция на туристах: тут вам и фото с обезьянкой, и батут, и караоке. Но после того, как за одно фото с совой с меня содрали бешеные деньги, мы махнули рукой на туристический «рай» и на следующий день отправились в Ялту, а там сразу – в дом Чехова.

Неплохо, скажу я вам, неплохо жил автор «Каштанки» в двухэтажном доме с мезонином. А вокруг – шикарный сад, не вишневый, конечно, а с розами, платанами и бамбуком.

Не зря говорят, что японцы – ценители русской классической литературы – их вокруг дома-музея было немерено. А вообще Ялта сама по себе – одна большая достопримечательность, стоит не полениться и не пожалеть ног и пройтись по городу пешком. Узкие улочки, то круто поднимающиеся в гору, то спускающиеся под нее, старинные дома, увитые плющом и виноградом… Туристический бизнес еще не добрался до старого города, так что и крошащаяся кирпичная кладка, и безоблачное небо, и живой дух города – все здесь настоящее.

Всего 15 минут от центра Ялты до знаменитого Ливадийского дворца – летней резиденции русских царей и советских правителей. Именно здесь в феврале 1945 года встречались Сталин, Черчилль и Рузвельт, обсуждая условия подписания мира. Дворец, строительные материалы для которого привозили из Италии и Франции, действительно хорош, удручает только, что торговые ларьки стоят прямо под беломраморными его стенами. Парк вокруг дворца – огромен, считается самым большим парком Крыма, где-то здесь пролегает «Солнечная тропа», любимая Романовыми, - 6 км! Нет уж, спасибо, нам хватило и спуска к морю – казалось, лестнице не будет конца. Уморенные солнцем тела просились в воду, но - увы и ах – пляж опять платный. Ну, держите (а то вдруг воду в море перекроют).

На Дерибасовской хорошая погода…

В Крыму хорошо, а в Одессе лучше. Так нам показалось. Уж тут местного колорита было хоть отбавляй. Наслушавшись разговоров в транспорте и на улицах, мы и сами скоро «зашокали» и «захэкали». В остальном же – говорят почти все на русском, вывески либо на русском либо продублированы, даже гривны все зовут рублями и только любимая фраза в трамвае – «Побережне, двери зачиняются» - неизменно на украинском.

Язык тот же, а вот взгляд на мир совсем другой. Оно и понятно – солнечных дней в году здесь на порядок больше, чем на Урале. Загорелые, не привыкшие мерзнуть и кутаться в одеяло, одесситы дружелюбные и жизнерадостные люди - стоило спросить дорогу, как нас огорошили шквалом информации и добрых напутствий.

Первым делом – на Дерибасовскую. Как и все выхолощенное для туристов, ее стоит посетить только для галочки… Зато чуть влево или вправо есть на что посмотреть – красивейший Оперный театр, парки и фонтаны, но лучше всего – улицы и улочки Одессы, где один дом не похож на другой: все в лепнине, с кариатидами, с львиными мордами, башенками, тронутые временем, без прикрас – бродить по ним можно бесконечно… Также как валяться у моря. До него из частного сектора (где сносное жилье можно снять очень недорого) – 10 минут ходу.

Когда Одесса исхожена вдоль и поперек, самое время совершить путешествие вглубь земли – город пронизан подземными ходами, в которых раньше добывали известняк, а в годы войны жили и боролись украинские партизаны. По темным и промозглым коридорам экскурсантов заводят на глубину 15 метров, здесь до сих пор можно увидеть спальни (каменные выступы, застеленные сеном), баню (железная бочка) и агитуголок – невероятно, как в таких условиях по полгода жили женщины и дети.

Для любителей старины глубокой – поездка в Белгород-Днестровский. Забытый богом, но не туристами городок в 80 км от Одессы входит в десятку древнейших городов мира и насчитывает 2500 тысячи лет. Здесь прошлись и греки, и славяне, и татаро-монголы, и генуэзские купцы – они-то и положили начало строительству крепости на берегу Днестровского лимана.

В Аккерманской (как ее еще называют) крепости сейчас проходят театрализованные рыцарские турниры, а пару лет назад снимали продолжение «Трех мушкетеров». За два часа мы обошли крепость кругом, взбираясь по стенам и прыгая с полутораметровой высоты, ободрав коленки и сделав захватывающие дух снимки.

…А в Киеве идут дожди

Все хорошо в отпуске, кроме одного – когда-нибудь он заканчивается. Деньги на исходе, силы тоже, но у нас в запасе козырная карта – Киев. Жаль, что проездом – всего день. Но даже пасмурное небо и моросящий дождик, которыми встретил нас город, не смогли испортить впечатление от Киева – огромного, просторного, монументального и в то же время уютного.

На Андреевском спуске – одной из визитных карточек города – мы легко отыскали дом №13, который был чуть ли не главной целью моего путешествия. В этом доме свои детские и юношеские годы провел Михаил Булгаков, и именно это здание стало прообразом дома Турбиных в «Белой гвардии». Сейчас здесь, само собой, находится музей писателя. С весьма нетривиальной экспозицией: не только личные вещи семьи Булгаковых, но и театральный реквизит – мебель и вещи из папье-маше - воссоздают два мира: реальный — мир семьи Булгаковых и вымышленный – мир романа «Белая гвардия». Теплый электрический свет, как на сцене, сменяется искусственным синим, имитирующим зимние сумерки в городе, захваченном войной, а сквозь зеркало в столовой можно увидеть ночное небо, полное звезд, - таких сюрпризов в доме писателя немало.

Дальше, конечно, на Майдан Незалежности – мы так часто видели его в новостях. Создается впечатление, что свои идеи на центральной площади Киева воплотил не один десяток архитекторов – настолько она разношерстная.

В обе стороны от Майдана уходит центральная «вулица» Крещатик – столько красивых людей в одном месте я еще никогда не видела!

Город растет не только вверх и вширь, но и вглубь: зайдя в подземку, мы быстро потерялись в многоэтажных супермаркетах, под землей работают кафе и даже бьют фонтаны!

К вечеру было-таки решено осмотреть Киево-Печерскую Лавру. Дело это, как выяснилось, непростое, ведь Лавра – это не один храм и не два, Лавра – это целый город, который так сразу не обойдешь. Удивительно, но небо, затянутое серыми тучами, начало проясняться – в таком месте это обычно воспринимается, как что-то мистическое. Тепло светились под закатным солнышком купола, благоухали розы, бродили по своим делам монахи и даже на меня, неверующую, снизошло умиротворение… От Лавры до величественного Днепра - рукой подать. Прогулялись по ночной набережной, а ближе к полночи по путеводителю мы вышли к зданию начала века в стиле модерн – «дому с химерами». Это здание овеяно мрачными легендами и в ночи выглядит тем более устрашающе. Обойдя дом кругом, мы вдруг обнаружили поначалу незамеченную — не больше, не меньше - президентскую резиденцию!

Ну а потом были 6 часов ожидания на вокзале, немного провинциальный Харьков и дорога домой, где нас встретили дождь, холодный ветер и… сосны, которых так не хватало на юге.