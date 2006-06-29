Африканские хроники (часть 4)

Какой-то другой день на Занзибаре…

Время пребывания в отеле, нашпигованном ООНовцами и танзанийскими бонзами, закончилось. Пора было валить на север острова, где по описаниям самые шикарные пляжи, искать новое пристанище.

Нашего нового автодруга мы буквально затрахали, гоняя по побережью, пока, не преставая переругиваться, нашли устраивающих всех отель. Всё бассейн на территории искали. На нас смотрели, как на идиотов. На хера вам, ребята, эта лужа, обрамленная кафелем, когда тут такое море? Сейчас полностью признаю наш дебилизм. Это на отдыхе в Турции с детьми можно запереть себя в каком-нибудь 5-звездном всевключенном отеле "Ксанаду" и не выходить никуда дальше бара у бассейна. А тут лететь через полмира на Занзибар и воротить нос от отеля только потому, что там нет бассейна - редкостный маразм. Слава Аллаху (о, блин, на местных богов перешел) это вовремя поняли.

Где в итоге поселились - это даже не отель в обычном понимании. А штук десять отдельно огороженных бунгало. Каждый домик на две семьи с отдельными выходами.

Большая прихожая. Тут тебе холодильник, чайник, на потолке вентилятор. В спальне кондишен. Две высокие кровати с занавесками от гнуса. Душ, туалет. Общая открытая веранда со столами и стульями. Шланг перед входом с водичкой для смыва песка с ног. Что еще надо? Да окуеть и не встать! На избушках вместо номеров название цветов. На нашем висела табличка "Гибискус". Ну и море - вот оно, "за углом". Единственно, до чего можно уж совсем привередливо докопаться, это то, что к морю надо спуститься по пяти каменным ступенькам. Наша территория чуть на возвышении находилась. И этот естественный подъем защищал ее от захлеста волн при шторме.

Далее, дамы и господа, точная хронология пребывания мною на острове восстановлению не подлежит. Уж чего занятного вспомню, о том и поведаю.

Вот, например, после поездки у меня появилось стойкое ощущение, что слово "тормоз" имеет африканские корни. Какие они все тормоза, караул! Самое главное, отказом тебя не обижают. На все у них один ответ: "Акуна матата", типа нет проблем. Но и исполнять, что наобещали, не торопятся, черти чернявые!

Полдень. Заходим в припляжное заведение занзибарского общепита с мыслью отобедать. Мадам неспешна, после дополнительного запроса приносит меню. Изучаем его, обсуждаем что-то. Заказ делаем. Официантка долго пишет, уточняет, переспрашивает. Уходит. Минут через 10(!!!) возвращается и сообщает: "Вы, конечно, зашибись каких разносолов мне заказали, но у нас повар в церковь ушел". Молиться. (Рамадан у них, мать его за ногу!)

Зашибись! И чо?! А то, что его полчасика не будет. А так все ничего. То есть это надо понимать, что в течение как минимум часа нам поесть не удастся. "А точно повар через полчаса вернется?" - уточняем мы. Да нет, конечно, может и не вернется. После этого оставаться в данном заведение смысла не имело. Ох уж мне эти догматики верующие… Но вот почему мне заказанное пиво нельзя было принести? Его что, тоже все повар в мечеть унес? Афрозагадка, ептыть.

Типа посткриптум. Пообедали в другом кафе. Тут повар был. Думаете, его наличие сильно ускорил процесс? Х… там! Потеряли на это два с лихуем часа. Хорошо у Маши пару женских журналов было. Перечитал все. А Данил искупаться успел. Что спасало местных работников общепита от скандалов оголодавшей публики в нашем лице, так это живописное окружение и фантастической красоты природа.

Ужинаем в другом месте. Ну, как ужинаем, сидим в ожидании, когда принесут чего-нибудь пожрать. А сидим в кафе, одна сторона которого на берегу, а другая с открытыми балконами на сваях в море уходит. Закат. Жаркое солнце вскоре вот-вот с шипением занырнет в бирюзовую морскую гладь. А вот и само море к нам поближе поздороваться подошло и с похотливой соблазнительностью плещется внизу под нами. Сверху все дно насквозь видать с ракушками, камушками. И лесенка с балкона деревянная прямо в набегающую водичку спускается… А мы, значит, будем тупо сидеть, как бараны, и хавку ждать?

Продолжать? Плескались все, даже те, у кого купальных принадлежностей не было. Все-таки есть кайф на земле! Однозначно!

Рыбалка

Подробности, где и у кого Маша заказала рыбалку на утро, помнятся с трудом. Плотный ужин с умопомрачительным закатом солнца в воды индийского океана помноженный на текилу стер из памяти эти несущественные детали. Раннее утро. На улице противный плотный дождь. Ждем, когда подъедет машина и доставит наши бренные тела до рыбацкой шхуны. Когда мы уже решили, что нас прокололи с ловлей рыбы и деньги мы спьяну отдали местным жуликам, приехал микроавтобус. Загрузка и выгрузка дольше происходила, чем сама поездка. За угол заехали и все. Конечная остановка. Лодочная станция. Смешно.

Деревянная развалюха, аутентична до безобразия. Под ноги надо постоянно смотреть, чтобы за какую-нибудь хрень не запнуться. Натянутый на ржавый каркас линялый тент от дождя не спасает. И холодный ветер удачно гармонирует с вымокшей одеждой и неотвратимо наступающим похмельем. Бр-р-р-р! Твою мать! Я точно в Африке?!

Херачим в открытое море. Сидеть спокойно на лавке вдоль борта невозможно. Болтает как китайского болванчика во все стороны, а вода, сука, с завидной меткостью стекает ручейком прямо за шиворот. Наконец организм не выдерживает, и мы с ним вместе под гром аплодисментов начинаем блевать за борт.

Тем временем команда рыболовецкого траулера, состоящего из моториста и его помощника (у последнего шорты постоянно сползали до неприличных низин и открывали довольным взорам наших дам черные упругие ягодицы), организовала процесс рыбалки. Здоровый спиннинг закидывают в море, а его основание крепят в отверстие на борту. И поехали. В качестве приманки выступает здоровенная блесна в форме рыбы. Причем таких размеров (по-рыбацки развожу руки), что я дома саму рыбу меньше ловлю. Называется это троллинг. Ну, не интересно ни хрена. Участие в непосредственном процессе минимальное. Особенно если тебя в этот момент мутит, как проклятого.

Вот одна снасть затрещала. Голожопый негр делает подсечку и начинает быстро вращать катушку. Убедившись, что поклевка не пустая, вручает спиннинг Даниле - завершить начатое дело. Вытаскивай. Старый рыбак Шведов с честью справляется с возложенной на него задачей. Только под конец, когда рыбина уже бьется о борот корабля, незнакомый с местной спецификой, требует подсачник. Какой там, в жопу, подсачник! Негр хватает неимоверных размеров багор (слона за яйца таким вытащить можно) и ловко выдергивает добычу из морских пучин.

Офигенной величины рыбина, истекая кровью, плюхается нам под ноги, и, взбрыкивая последними конвульсиями, начинает прощаться с жизнью. При жизни она носила имя "Кинг-фиш". Впечатляет. Но, увы, следующий час никаких морских жителей, готовых соблазниться нашими снастями, не нашлось. Стало совсем холодно и скучно даже тем, кто не блевал, и мы решили досрочно свернуть это мероприятие. Таким образом, вместо запланированных рыбацких "с утра до обеда", двух часов нам с лихвой хватило.

На следующий день народ опять поперся на рыбалку. Я хворал и отказался категорически. После обеда уральские рыбаки опять притащили на берег гигантскую селедку-переростка. Сказали, что теперь это "Баракуда". Но поездка интересна была не столько рыбалкой, сколько дайвингом и просто брожением по водной глади моря-океана, ударившегося в отлив. Исследователи морского дна беспардонно вели наблюдение за рыбками, морскими звездами и прочими ежиками. Смотрел на видео - действительно шикарно. Еще команда попыталась произвести десантирование на ближайший островок Пнемба, но оказалось, что это невозможно. Частный остров оказался (ни фига себе капиталисты дают), и там любят отдыхать всякие мегазвезды, такие как Наоми Кэмбэл и Бил Гейтс, а для рядовых туристов проезд строго воспрещен.

А я тем временем решил воспользоваться образовавшейся паузой и выспаться всласть в гамаке на пляже под сенью пальм. Взял книжку и решил устроить себе прибрежный релакс с видом на убегающую волну и без злоупотреблений всяческих. Как же, не злоупотребишь тут! Когда меня вежливая прислуга в пятый раз (!!!) спросила, нет ли у меня желание чего дринкнуть? Каюсь, я сдался.

Тут же после моего кивка головы и "ага", обозначающего безвольное согласие, мгновенно появился низенький деревянный столик перед гамаком. А на нем материализовался чудесным образом высокий запотевший от холода стакан и еще более запотевшая бутылочка пива "Сафари". Причем я по привычке заказал "Килиманджаро", но меня уверили, что данный сорт пива в настоящее время недостаточно охлажден, а вот "Сафари" именно то, что мне сейчас надо. У-у-у-у-у-у, демоны - искусители! Подавала напиток девушка негритянской наружности. Причем довольно симпатичная. В процессе намеренно затянутой процедуры разлива пива в мой бокал мадам завязала беседу, успела со мной познакомиться, контрастно скаля в улыбке белоснежные зубы и флиртующе стреляя глазками.

Э, нет! "Руссо туристо облико морале"! Я ж, так сказать, женатый человек (хе-хе). Да и потом, от ваших афро-половых болячек (по статистике чуть ли не 70% жителей того региона ВИЧ-инфицированы) в мире еще антидота не придумано. Когда я вечером поведал об этом милом эпизоде нашей компании, то был подвергнут жесткой обструкции со стороны Макса. Поведение мое было названо не товарищеским и не дальновидным.

По его версии, мне следовало всенепременно сообщить услужливой официантке о наличии у меня двух друзей (в данный момент весьма холостых), которые бы сочли за счастье пообщаться в неформальной обстановке с прекрасной островитянкой! Во истину, храбрость Макса не ведала границ и расовых предрассудков!

Тур специй

Честно говоря, эта поездка изначально вызывала не малую долю скепсиса. Ну, чо можно ждать от такого тура? Ну, привезут тебя на плантацию ровно посаженных растений и будут умничать, какие гербарии тут произрастают и какое большое экономическое и культурное значение имеет это для славных жителей острова. Уже зевать хочется.

Ан нет! Во-первых, никаких посадок по линеечке и теплиц всяческих мы там не заметили. Остановились в какой-то полузасранной деревушке из пяти кривых домов. Тут же нас облепила ватага местной детворы. Африканская мелочь моментально нашла с Максом общий язык. Переводу он не поддавался, но весело было и большому смешному белому дядьке, и заходившемся в гомерическом смехе 3-4-летней аудитории. После провальных масайских гастролей тут наш "Уральский пельмень" имел несомненный успех.

Тем временем парнишка постарше бросился помогать нашему гиду-водителю. А, так это уже "спайс-тур" начался. Никак я к такому быстрому переходу от проезда до начала мероприятия привыкнуть не могу.

Для начала пацаненок буквально из-под наших ног вырвал пучок травы и начал его мять. У нас смех. Они что, нас "африканским осотом" удивить хотят? У нас такая ерунда под каждым забором растет. Парнишка подает размятую траву нам.

Затыкаемся со своим неуместным смехом. От невзрачной травки шибает в нос заряд лимонного духа. Разжуешь такой стебелек, и ни один гаишник запах алкоголя не унюхает. Ладно, убедил. Пошли дальше. А идти-то особо никуда и не надо. Чай не пещеры приснопамятные в джунглях искать.

Все под рукой. К любому дереву, кустарнику, травинке, корешку подходи, и тебе на полчаса лекцию забабахают, как этот с виду сорняк полезен для иммунной системы или мужской потенции. Маша только переводить успевает. Подозреваю, правда, что не всегда.

Каждому в руки вручили кулечек, ловко скрученный из бананового листа. Водитель наш вещает, а его помощник-бой с обезьяньей ловкостью по деревьям скачет, образцы для нас добывает. Это понюхали, это укусили, это лизнули. Все себе в кулечек. Скоро из него такой букет пряный разносится, что очуметь.

Интересного оказалось много. В жизни бы не подумал, что некоторые потребляемые нами в еду растения так выглядят. Следует сказать, что, несмотря на первый взгляд посадочное распиздяйство, некоторые из деревьев (корица?) подлежат строгой правительственной инвентаризации. Весь урожай является собственностью государства, и сдавать его следует по фиксированной цене специально обученным державным людям.

Мы, конечно, сразу с вопросом" "А что будет, если не весь товар государству сдать, а часть налево толкнуть?" Денег, естественно, можно будет раза в 2-3 больше срубить, но если возьмут за задницу, то тюрьма. Ух ты, прям "совок" какой-то получается.

Апофеозом такой неформальной и очень душевной экскурсии стало угощение дорогих гостей свежесорванным кокосом. Молодой занзибарец, обмотав ноги лианой на манер наших электриков, полез на высоченную пальму. По-африкански, не торопясь, подбадривая себя незамысловатой песенкой. Пелось в ней, естественно про "Джамбо-джамбу" и "акуна матату". Добравшись до верхушки, парень достал нехилого размера мачете и зарубил им пять кокосов. На обратном пути песня кокосоруба продолжилась, и закончил он ее на протяжной ноте, синхронно с возвращением на землю. Потрясенные его вокальными данными и удивительной ловкостью, мы наградили парня аплодисментами (потом и чаевыми, естественно). Мотив песни настолько зацепил, что позже в Даун-тауне отыскали целый диск с африканскими шлягерами и привезли их в холодный заснеженный Е-бург.

Дамы и господа, те, кто в жизни не пил кокосового молока и не жевал его мякоти, не расстраиваетесь. Все из вас, скажем, кумыс любят? Тут такая же фигня. По вкусу несколько отличается от шоколадных батончиков. На любителя продукт. Пробую второй раз (первый 5 лет назад в Таиланде) и любителем так и не стал. Видимо, как к оливкам, не сразу привыкаешь. На этом милые подарки от принимающей стороны не закончились. Еще каждому мужчине было вручено по головному убору, сплетенному из листьев банана, а дамам достались сумочки из этого же материала.

Растроганная русскоязычная публика с кокосом в руках уселась на поваленную пальму и затянула тут же переделанную под окружающую обстановку известную советскую песню:

И Африка щедро поила меня,

Кокосовым соком…

Кокосовым соком…

Поездка к дельфинам и гигантским черепахам

Для того чтобы полюбоваться дельфинами, нужно было пересечь остров в самой длинной его части с севера на юг. К нашему минивэнчику мы уже прикипели всей душой, и поездка пролетела абсолютно ненапряжно. Жизнь налаживалась. Количество патрулей на дорогах снизилось до минимума.

Опять же благодаря нашему графику путешествий, который во многом зависел только от нашей личной прихоти, добрались до южной оконечности мы уже после обеда часам к четырем. Весь поток туристов схлынул, и мы рулились с организаторами тура в одиночестве. Пресловутая африканская тормознутость опять вошла в резонанс с нашим неуемным темпераментом. Вначале искали одну снарягу, потом другую. В оконцовке один черт, предоставленные маски и трубки китайского производства оказались слабо подогнанным и говенного качества.

Маша, воспользовавшись вынужденным ожиданием, поставила организаторам условие половины оплаты тура, с выплатой остальной части только при обязательном лицезрении нами дельфинов. А то океан все-таки. Вдруг у морских млекопитающих прогулочные тропы сменились, и вообще на сегодня их уже задолбало перед туристами показательные выступления устраивать. Хозяева кособокой амуниции на удивление легко с этим согласились.

Нет, тропы не сменились, и гонять мимо лодки взад-вперед дельфинам отнюдь не надоело. Наша лодка кружила в районе наиболее вероятного появления дельфинов. И когда наиболее зрячие лодочники раньше всех видели их приближение, то криками и жестами заставляли сигать туристов за борт, на пути вероятного следования умных животных.

Проплывающие мимо на скорости тройки, четверки дельфинов, синхронно ныряющие и выскакивающие из воды - сильное зрелище. Как они умудряются держать линию, словно запряженные в одной упряжке?

Поднятые обратно на борт лодки адреналиновым зарядом уральцы, переполняющие их эмоции в связный рассказ облечь не могли. "Они… мимо нас… Ух-х-х… бля… такие здоровые… прямо подо мной… а волна, как пронеслась…" Ну и все в таком духе.

И еще про одних больших тварей, водой не брезгующих. Живут они на так называемом "Тюремном острове". Организация экскурсионного тура как всегда легка и незатейлива, без всякого посредническо-спикулитивного-турфирменного участия. Пришли на берег да договорились с переводчиком. В смысле, мы все пришли, и Маша договорилась. И вскоре (как это только возможно у неторопливых занзибарцев) деревянная посудина, задрапированная рыжим тентом с весьма оригинальной надписью "JAMBO", везла нас от большого острова к маленькому.

На острове том жили черепахи. Большие. Очень большие. Размером натурально с киношную Тортилу, т.е. Рину Зеленую. Опять попали на частные владения, где с нас взяли дополнительно какую-то незначительную мзду, и дальше иди любуйся на чудо природы.

За высокими внешними стенами парк, внутри разделен невысокими, по щиколотку, кирпичными перегородками. Дорожки таким образом обозначены. И по идее должны отделять друг от друга гигантских черепах из числа живых экспонатов и наблюдателей из числа людей. На самом же деле сами черепахи насрали на эти условности. Причем, как в переносном, так и прямом смысле. То есть ползают свободно, где душе угодно, не соблюдая разметки и оставляя после себя все атрибуты жизнедеятельности. Последнее меня несколько напрягало и держало постоянно в тонусе, так как я неосмотрительно покинул лодку босым.

Сколько же их там было? Может три десятка, может пять. Размеры наиболее крупных экземпляров сопоставимы с небольшим диванчиком. Мы не стали издеваться над преклонным возрастом почтенных животных, но если оседлать эту большую заготовку к одноименному супу, то она вполне может утащить седока в норку.

Сейчас, прокручивая в голове все видео-образы увиденных птиц, зверей, рыб и змей, знаете, что я вам скажу? Я, наверное, долго в заведениях, подобных зоопарку, не окажусь.

Фрэди Меркурии или вот такая, блин, вечная музыка

На острове горноуральскими экспедиционерами было обнаружено два места, отмеченных духом великого фронт-мэна группы "Квин". Первое было обозначено мемориальной доской на в меру древнем трехэтажном здании в центре старого Стоун-тауна. Тут Федя жил в младенческом возрасте, кто не в курсе, пока не перебрался с родителями на Туманный Альбион. Сейчас в доме галерея со всяческими островными сувенирами. Рядышком винная лавка, из которой мы имели честь пополнить наши авуары. И главпочтамт. Опасное соседство для праздношатающихся революционеров не считаете? Почта. Виски. Рок-н-ролл.

Местные стражам правопорядка, видать, это в голову тоже пришло, а может они были знакомы с классическим революционным наказом дедушки Ленина, что следует захватывать в первую очередь. Поэтому у входа на почту в любое время суток находилась увешанная автоматическим оружием охрана.

И второе место, бар имени Певца. Одной стороной бар выходил на приморскую улочку, а другой прямо на пляж. Первый раз нас провел туда проводник из местных за мелкую денежку, еле отделались от него потом. Дело было вечером. В баре было темно и накурено. Черно-белые выцветшие фотки героев рока на всех стенах. Произвели скоротечную фотосессию и дальше пошли. Дело в том, что на близлежащей площади бурлил поздневечерний субботний рынок. С продажей всякой лабуды, в том числе сомнительно приготовленным способом пищи. Запах, во всяком случае, слюноотделения у меня не вызывал. И все это при свете если не лучины, то каких-то подслеповатых лампочек и бликов костров. При входе в этот безумный и шумный, как все базары, водоворот вдвойне черных в ночи людей, Макс предупредил всех: "Держите карманы, сейчас начнется!"

Нет, обошлось.

А в другой раз мы очутились там совершенно случайно. Приплыли с черепахового острова. Высадились. Думаем, где бы плавки мокрые переодеть? И… о-па. Вот он бар-то - напротив. Тут и переоделись, и пивка попили, и более подробно осмотрелись, и на фоне антуража запечалились.

И вот брожу я по бару с полупустой кружкой пива, весь из себя такой под впечатлением с открытым ртом. А ухо само собой улавливает музыку, что из колонок несется. Какой, братцы, меня ждал облом, вы не поверите! Я аж пиво чуть из себя не выплюнул. В баре, носящем гордое имя Меркурии, играет какая-то мерзопакостно слащавая негритянская рэп попсятина! Такого святотатства от занзибарцев я не ожидал. А где спрашивается "Шоу маст гоу он…", "Богемская рапсодия" и "Мы чемпионы!", в конце концов?!

Упали в моих глазах держатели бара ниже плинтуса. Это все равно, что… что… ну я не знаю… в доме музее уральского сказочника Павла Петровича Бажова устраивать публичные читки книги Адольфа Гитлера "Майн кампф"!

Крибле. Крабле. Все, бля. Отъезд, бля!

Последние дни на Занзибаре мы провели в столице. В Стоун-тауне. Когда я говорил, что остров был для нас белым пятном, то это было не совсем так. Кое-какие наколки у Маши были. Одним из таких мест, где она хотела бы остановиться, был отель… Во всех найденных описаниях по нему шли только положительные отзывы.

Старое каменное здание с коваными воротами в старой части города на старой и узкой улочке. Столетьем ранее проживал тут араб солидного социального статуса. В такой стилизации его и сохранили новые хозяева, переделав под отель. Мебель, зеркала, керамика, вышивки, музыкальные инструменты, детали корабельной оснастки и прочие антикварные мульки. Любители комфорта и туалетной бумаги не переживайте. Сантехника, цветной телевизор и кондишен тоже имеются. Куда ж без них? Во внутреннем квадратном дворике отеля небольшой мозаикой выложенный бассейн. При нашем посещении оного пошел дождь. Уже и не скажешь, что "внезапно". Скоро у меня зависимость, как у собаки Павлова, начнется. Залез в бассейн - жди дождя.

Напротив отеля китайский ресторанчик. Готовят быстро и вкусно. Данник был счастлив.

Короче, рекомендую.

За утренним кофе с террасы последнего этажа открывается зачудительный вид на часть старого города, подернутого зеленью пальм и присыпанного рыжей черепицей крыш. Каркающие черные вороны, откликающиеся на раздающийся где-то поблизости звук колокола. Бухта, провожающая древние рыбацкие суда на промысел. В воздухе свежий коктейль из йодированной морской взвеси и необычных запахов растений. И, наконец, само Море, чутко реагирующее на продвижение набирающего силу солнца, и, впитывая его лучи, изменяющее свою сводящую с ума окраску…

Временной континуум остановился на рубеже 18-го века. И если чуть повременить и не сорваться на очередную экскурсию, а поддаться всепоглощающему духу неспешности и умиротворенности... То через некоторое время на горизонте обязательно нарисуется шхуна в алом шелке парусов. Ну или на худой конец, если в сопливой солидарности с Ассоль вы ранее замечены не были, тогда для вас точно отсалютуют о своем приближении залпом шестнадцатифутовых орудий галеоны капитана Блада…

Вот так в один отнюдь не прекрасный день выяснилось, что "каникулы Бонифация", т.е. пребывание наше на чудесном острове Занзибар подошло к концу. Пора было отчаливать на континент Африканский. Эх!

Приобретение билетов до Дар-эс-Салама состоялось в крошечном офисе при аэропорте, где с трудом помешались два письменных стола, заваленных всякой бумажной хренотенью.

Пришли на посадку, как порядочные, заранее. Сидим, через немытое стекло наблюдаем за взлетами и посадками. Стоят на взлетке четыре самолетика. Как в армии по росту выстроились. Один другого меньше. Размеры последнего вызывают сильную тревогу. Потому что если продолжить этот линейный ряд, то через пару номеров может оказаться аэробус размером с табуретку. И мы на этом полетим?! Мама! Да у нас багаж и тот в ЭТО не влезет!

Сидим, подавляем в себе страх перед небесами вискарем со сникерсами. Самолеты тем временем снуют туда-сюда с частотой маршруток.

Из одного винтокрылого выходит парочка. Мужик-то нормально на земле стоит, а вот спутница его тут же у хвостового оперения становится буквой "Г" и начинает планомерно выплевывать на взлетную полосу завтрак, обед и ужин.

Макс тут же, разливая очередную порцию "Ред Лейбл" по пластиковым одноразовым стаканчикам (в виду временных перебоев с текилой), предался КВНовским воспоминаниям, как их "уральских пельменей" транспортировали в Сочах на подобном агрегате, как их там безбожно болтало в небе и прочих сопутствующих страшилках. С учетом видеоряда за окном, где тетенька добралась уже до полдника, принятие на грудь вискаря для храбрости переставало казаться избыточной мерой.

Наконец приглашают на посадку. Кроме нас на рейс до Дар Эл Салама еще один храбрец бледнолицый выискался. Самолет не самый маленький из представленных, но мест на 12, не более. Никаких тебе перегородок между нами и водителем, тьфу ты, пилотом. В ржавом кенийском такси и то стеклянное ограждение было.

Толстый черный летчик обернулся к нам, что-то нечленораздельно буркнул, напялил наушники и все. Полетели. Приборчики разноцветные, электронная карта с маршрутом следования - вот они, все рядом. Рукой подать. Ну и видуха с высоты птичьего полета - закачаешься. В смысле красивости. Уже ставшее привычным для этих мест бирюзовое море. Зеленые островки, обрамленные белоснежными песчаными пляжами. У-у-у-у-х! А, собственно, качки-то и нет никакой. Не болтало абсолютно, взлет и посадка - все ровнехонько.

Весь полет минут двадцать. Дольше ждали, блин. Под задницей, тем временем, проносился второй город Танзании. Наблюдать "в живую" посадку через лобовое стекло, находясь в этой хрупкой посудине, было в 100 раз круче, чем ранее смотреть за приземлением по монитору в эмиратском навороченном самолете.

Не все полосы у зебры светлые (офигенно тонкое наблюдение) или Дар Эл Салам

Последний африканский город принес нам только разочарования. Загородный отель, который один из немногих был отобран нами еще в Е-бурге по причине наличия приличного бассейна, жестоко нас проколол. Сам отель был за городом минут в 40 езды. А бассейн именно в это время, не раньше не позже, был закрыт на ремонт. А без него чем же вечером заняться? Сидеть в номерах? Возвращаться искать приключение в город? В лом уже обратно на машине трястись. Даже была мысль сменить отель. Но хозяева убедили нас остаться, в качестве компенсации бесплатно отвезя отдохнуть у бассейна в другой пансионат.

Единственным веселым пятном была очередная цирковая сцена разыгранная Ярицей и Шведовым. В ожидании заполнения документов на ресепшине наблюдаем через окно за ремонтными работами. Дойдя до пункта "место работы", Макс на своем кривом, но от этого не менее наглом английском заявил, что он есть "Биг Босс". И является владельцем целой сети гостиниц в России, подобно той, в которой он сейчас находится. А его "френд" - мистер Шведов, просто "Босс". И строительством отелей занимается именно он. Данник изредка вставлял красочные комментарии, уточнял, какие именно гостиницы он строит. Помогая себе руками, на манер рыбаков, показывающих размер самой большой пойманной им щуки.

В итоге в карточке для гостей, где все просто написали "манагер", вошедший в сценический образ Макс так и написал "биг босс". Этого ему оказалось видимо мало, и в графу "место жительства" было вписано: "Москва. Красная площадь. Кремль".

На ужин в поисках развлечений пошли вдоль прибрежно-отельской полосы. Выбрав наиболее шумный и сверкающий огнями, проникаем в него. А там проходит прием для постояльцев с халявским шведским столом под открытым небом. Пока мы устраиваемся за столиком в сторонке от этого действа и делаем заказ, Макс с проворностью ужа проникает в гущу фуршетной публики. Через минуту он уже с бокалом вина пытается вести беседу с какой-то иноземной дамой. До поры до времени ему удается выдавать себя за немца или, на худой конец, янки, несмотря на то, что его революционно-красные шорты входили в явный диссонанс с вечерними нарядами остальных гостей. Но после того, как к нему неуклюже присоединились Андрюха, (внешностью на истинного арийца явно не претендующий), а затем и Данил (этот, одетый в пестро-яркую гавайскую рубаху, вообще напоминал наркодиллера из голливудского боевика), легенда была завалена напрочь. Под пристальными взорами подошедших секьюрети троице пришлось ретироваться.

Венчала череду разочарований попытка устроить себе обзорную экскурсию по Дар Эл Саламу. Время перед отлетом было. И мы, наняв очередной минибас и понадеявшись на искушенность водителя, отправились в путь.

Большую часть пути провели в многокилометровых пробках. Да еще машина оказалась без кондиционера. Стоять в жестянке в полдень на солнцепеке (все ж в Африке иногда бывает жарко) - то еще удовольствие. В открытые для спасения окна тут же плотной струей бьют выхлопные газы из стоящих напротив грузовиков. Жопа!

Водитель еще баран попался, кончилось наше везение, объяснить толком ничо не может. Ну, допустим, не о чем особо рассказывать было. Но завести нас на местный колхозный рынок, со стойким запахом стремительно разлагающихся морепродуктов, было явно не лучшей идеей.

Вернулись в аэропорт злые, как черти. Максим Николаевич, не сдержавшись, даже послал водилу по известному адресу. И деньги за свою "экскурсию" предложил поискать ему там же. Черножопая сволочь быстро убежала и вернулась с местным толстопузым полицаем. С его помощью он таки выбил у нас гонорар. Оказаться в местной кутузке вместо отлета не входило в наши планы. Вот такое несколько скомканное у нас прощание с Африкой получилось. Но в целом, если не считать последнего дня, путешествие очень даже удалось!

Пока, пока черный континент! Ну-с, и где там у нас Объединенные Арабские Эмираты?

Окончание следует...