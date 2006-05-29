Отчет о самостоятельной поездке в Таиланд (окончание)

К вечеру начали созваниваться с вновь прибывшими. Познакомились мы на форуме awd.ru. Четыре человека, помню только "Снежинку". Они приехали по путевке в Паттайю, но, кинув остальных, улетели на Самуи. Встретились мы около Пицца хат. Общим собранием принято решение идти в кабак на второй линии, где кормят на халяву. Андрей из вновь прибывших пытается нас остановить..

- Господа, за встречу, идем в самый дорогой, пьем виски за ВВитней Хьюстон и Ньюйорк бостон... закусываем ыычком.

Но его не слушает наша команда, аргументируя это не спортивностью.

Столы сдвигаются, накрывают скатерть, и начинается невообразимое. Вы представьте: нас более 10 человек, шум, гам, все делятся впечатлениями, приносят яства непонятного происхождения. Андрей из новых отказывается есть том-ям, и заказывает рис "как мама готовит". Остальные его поддерживают, эх-х-х, молодежь. Мы берем уже по полной: спайси - ЕС, том ям - ЕС, и всего-всего, да перца побольше. Запиваем Сингхой. Плачем, иногда ревем, поглощаем лед....Но отступать уже поздно.

В конце опять получается тусовка в Грин Манго. Все по-старому. Танцы, девочки на сцене. Иномарки сбегают. НАДОЕЛО!!!

Пацаны, хотите нашего коктейля? А то вы очень трезвые, как мы посмотрим.

7-11, 4 литра колы, 2 литра Меконга, 10 витамина. Мутим прямо на лавке у магазина, иногда интересуются зеваки... идут лесом. Ловим тук и едем в Регги Паб, по пути убивая первую бутылку. Через 10 минут прибываем на место уже в сильном подпитии, стоим у бара, допиваем, громко кричим и поем песни. Бутылка убита. Вторую делим на "лички", т.е. на колы по 0.5, и влетаем в гости к дяде Марли.

После я никого почти не видел, все растворились в калбосящей массе. Творилось в этот день невообразимое, девушки разные танцевали на столах, стульях, пресс народа извивался на сцене, часть народа раздевалось донага (почти). Ужас, короче.

Обратил внимание на некоторых молодых людей: стояли на бортике, танцевали и протягивали всяко руки в сторону реки. Думаю, где-то шейка из грибов хапнули, сказочно так выплясывали, даже жалко их стало.

Обратно шли пешком, пугали морковок и иногда даже смелости хватало подойти к трансам. Алкоголь - это сила!

Влад по пути на Чавенге нашел швабру. Не буду врать, но он мыл дорогу метров 200. Не оторвать. Швабру бросил около 7-11. Мы сели охранять. И вдруг начал подваливать народ всех мастей. Европейцы, американцы... да фиг упомнишь. Те стали клеить наших девушек, мы клеили морковок, которые в большинстве оказались трансами. Приехали на байках 3 пацана молодых, из Израиля русскоговорящие. Начали всех морковок раздевать, трогать и всяко бесплатно насиловать. Было весело.

И вдруг решили взять травы. Даже не помню, кто такое придумал. Начался кипишь, местные темные личности переговаривались с нашими, 700 бат кажется. Один уже принес пакет, оставалось передать деньги. Но, пацаны из Израиля вкурили весь кипишь, и сказали:

- Чуваки, если вы хоть на 1 процент сомневаетесь в этих людях, забейте... Подстава кругом.

Осадили, барыга был послан лесом, и гулянка продолжилась.

В 5 утра меня стали покидать силы. Витамин уже не помогал. И мы погнали домой.

Иерусалимцы пали на байки, и пообещали, что там, за горой сейчас будет мега-туса с мега-девками. И Влад сломался. Недолго думая, прыгнул к ним на самокат, и они скрылись в темноте.

Пообщавшись, решили, что Влада больше не увидим, и его уже забрали в рабство или продали задорого, ведь мальчики не зря уже второй месяц тут жили, зарабатывать-то надо. Ну, это были только мысли, поэтому без угрызений совести забили и упали в койки.

Через 4 часа был уже подъем. Меня били, больно. Я не мог встать. У меня болела голова, и я искренне ненавидел эту страну. Сразу скажу, после этого дня я не пил газик и перешел на чистый редлейбл, думаю, это спасло меня.

Утро наступило как обычно. Поставили столики прямо на пляж и заказали завтрак. Небо стало хмуриться. Народ спешно собирал зонтики и валил в неизвестном направлении. Спросили у местных, по какому событию все бегут с корабля?

- Вы что, телевизор не смотрите? Тайфун надвигается! Очень сильный. Сурат Тани уже весь покоцал.

Клева! Никогда тайфун не видел. Сидим дальше, пьем кофе, едим. Но вдруг нас заставляют уйти в укрытие. А зря. Прошел немного сильный ливень, небо затянуло, океан пропал в дымке. И ВСЕ!

Ну, видимо шутки такие.

В течение дня ездим и ищем спид-бот для отправки в заповедник Маринапарк. Нам заряжают от 12 до 15 тысяч бат. Все идут дружно лесом. Звоним Олегу, он нас отговаривает ехать куда либо морем, потому что Тайфун, может накрыть и убить. Во дела. Ну что делать, начинаем искать фирму, кто нам продаст билеты на ФулМунПати. Во всех фирмах нам говорят, что ФМП отменили, потому что Тайфун. Мы ревем, девочки танцуют, уж очень они не хотят туда.

Но вдруг проходит к вечеру инфа, что Тайфун сменил направление, и есть надежда на пати. Резко ходим пешком по Чавенгу, заходим во все конторы и находим в конце фирму, где продают ФМП по 450 бат. После переговоров берем 6 билетов по 430 и, счастливые, идем радовать девушек. Обломали их по полной.

- Завтра в 8 вечера будет стоять такси у нашего отеля!

- Зачем?

- Едем на ФМП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ливень поливал весь день, теплый, быстрый. Остров преобразился, он утонул в воде. Океан штормило, Самуи заливало по полной.

Я обожаю дождь, особенно теплый. Это было самое сильное впечатление. И в душе я надеялся, что шторм придет и снесет все здесь. И я буду в центре этого события.

Вечером работники отеля посоветовали оставаться дома, потому что с погодой еще не все понятно. Тайфун опять идет на остров. Супер, мы сидели под ливнем на берегу и ждали... Небо было черным, волны показывали свой характер, но не было ничего ужасного. Был просто очень сильный тропический ливень, молнии разрывали небо, гром раскатывался так, что уши закладывало.

Решение принято на вечер. Самые смелые бегут в 7-11. Покупаем виски, колбасы, сыры, и прочий фуд. Соки натуральные, минеральные, витамины, апельсины, фрукты... Короче, поляну на балконе накрываем у Саши. Ставим телик на балкон, включаем видеокамеру в режим кино, и смотрим свое путешествие. И, конечно, ждем Тайфун. Но он не приходит.

В 4 утра расходимся спать, ливень не утихает. Засыпаю с мыслю, что если ФМП отменят, то я умру, ведь это моя мечта - побывать там.

Под звук раскатов грома испытываю самые сильные галюны во время сна. Я не рассказывал, но в Таиланде, меня постоянно они преследовали. Просыпаешься - то головы нет, то шея опухла, то птицы пиво пьют в холодильнике. Но это все цветочки. В этот раз было сильно.

Я открыл глаза. На холодильнике сидел небольшой слон и хоботом пил вискарь. Пришлось мне вскочить и принять душ. Но когда посмотрел в зеркало, то все волосы на голове были седые. Не буду углубляться, но поговорив со многими, по ночам они тоже получали всякие галлы. Видимо, сказывается жара, может быть перемена резкая климата, хз. Но жутко страшно моментами было.

В последние дни приходилось не раз успокаивать Аню, которая орала среди ночи от страха. Правда сказать, кого она увидела, отказалась.

Вот так с дождем, громом, и в полном релаксе проспали мы до 9 утра. Утро наступило замечательное. Пели птички, кудахтали какие-то курочки. Природа кайфовала, ветерок развевал наши купальные принадлежности по ветру... Ляпота! А все это означало одно - шторма не будет, ФМП - БУДЕТ!!!!!!!!! УРА!

Немного мне не поздоровилось. Дождь-кондей-холодно-жарко, а что еще надо. Мое горло сильно болело. Позавтракав и оставив компанию купаться, отправился в аптеку. Там показал на горло и изобразил смерть, мне дали какой-то антибиотик. Ну гуд, давай, пожру. И до кучи посоветовала взять леденцы. Отдал за все 25 баксов, из них 22 за таблетки, которые оказались пенициллином. Ну нафига? Да еще за такие деньги. 5 леденцов, и мое горло оказалось полностью здоровым.

К вечеру пошли покупать билеты на поезд. Олег по телефону сказал, что их лучше купить напрямую в агентстве около Чавенг Ков. Контора с синей вывеской, там еще модный Интернет-клуб. После часа общения русский-инглиш покупаем 2 класс по 708 бат до БКК и на сиатрейн экспресс по 250 бат до Дон Сака и далее до Сурат Тани на 28 ноября. Правда в СуратТани придется висеть полдня. Ну хоть городок изучим.

К вечеру приезжает Игорь, тоже познакомились на awd.ru. Закупаемся вискарем, мутим газик и в 8 часов все падаем в багажник тойоты. В этой картофелевозке едем, ветер в харю и т.п. Пьем напитки, наслаждаемся луной. У спид-бота нам выдают розовую наклейку на катер и желтую на веревке на обратный путь. Я прячу ее под футболку, а то кто его знает, какие обратно поедем, еще потеряю обратный билет.

Три мотора с надписью "200" на каждом взревели, и мы улетели в пучину. Волны были 2-3 метра. Под крики окружающих, под наше удивление встретили на катере, где всего 25 человек двух девушек, они из нашего города с Уралмаша. Мы на Самуи видели всего 10 русских от силы, а здесь на катере...

Вот в такой веселухе и летели. И вдруг катер режет одну волну, прыгает, падает, взлетает на вторую, и мы летим в свободном полете... Я думаю, секунд 5 прошло, потом был удар. Обувь, бутылки, рюкзаки - все полетело в разные стороны. Это было приземление. Аня ударилась рукой об хз что. Мне показалось, что половина катера точно окажется в воде. Но упали обратно на сиденья, и дальше были только крики. С каждой волной мы ждали опять повторения. Только рулевой ржал над нами. Визжали все. Берег мы встретили, как спасение.

FuLL MooN PartY (Ko Phangan)

Так, куда идти? Пошли прямо... Везде продавались ведра с волшебными напитками по 150 бат. Можно выбрать виски, ром, джин, везде витамины, газики, соки... Короче, все есть, но мы со своим.

Через 1 км на нас надвигалась непонятная музыка. Что за стиль? Такое ощущение, что разом включили сотни магнитофонов. И вот мы ступили на пляж тусовки. Что здесь творится? Люди, вы чего поели?

Беснующая толпа, колбасящаяся под звуки технохауса. Везде китайские светящиеся палочки, обручи, браслеты. Люди разрисованы разными знаками и картинками, которые светятся в темноте. Короче, мы открыли рты. Волны океана, вспышки беснуются по волнам. Я поднял голову: прямо на нас смотрела полная луна. Правда я представлял, что луна будет большая. Но и так атмосфера меня по началу очень вставила.

Нашли свободный столик, закопанный в песок около клуба ZOOM. А зря, до того высоким было звуковое давление. Здесь же крутили огнем, классное зрелище. Два горящих факела на веревках, и что они с ними только не вытворяли. Подойти близко не смог, но в воде никого не было. Отлично так зашел по колено, и насладился зрелищем. Потом просто прошел по воде вдоль всего берега, музыкальные стили менялись с каждым десятком метров. Как было офигенно!

Пришел к месту сбора, моя Анечка уже сидела с нарисованным солнцем на руке. Красиво, черт побери (50 бат). Пошел с Игорем к художникам. Сделал на одной руке российский флаг, на другой написал Russia. Получилось супер. Далее колбасились в клубе на пляже, где никого не было. Там музычка типа Еминема играла. Нафиг никого не вставляла видимо, кроме нас.

Пришли обратно к столику, там уже во всю шли переговоры с темными личностями за траву. С помощью шифров пакет из под штанины барыги упал в песок, он получил 1000! бат (знать надо, видимо, где дешевле). Короче прониклись, что такое измена. Как приколачивали, вообще тема отдельного разговора.

Сначала попробовали прямо на пляже, потом в пикапе-кузове. Но там спалил местный и пошел нас сливать. Ретировались. В конце концов все завершили в туалете какого-то ресторана. И пошли в джунгли. Думали, что там никого нет... а оказывается здесь облюбовали место девочки для естественных потребностей.

Представьте картину: мы сидим под пальмой, пять человек. Ночь, темно, хоть глаз выколи. Подходят три девочки, иностранки, калякают про что-то и присаживаются в 5 метрах.

- Здравствуйте, девушки! Че тут третесь? LOL

Их просто сдувало... видимо, попадались исключительно атлетки.

Самое интересное, что только один был любителем травы, остальные участвовали за компанию в этом процессе. Докурили. Башню снесло до галлов. Что они в нее добавляют? Все попали на измену (в процессе измены был потерян весь пакет с травой ).

Вышли обратно на пляж. Все развалились для конспирации. Мы чувствовали, что за нами следят. Все! 10 тыщ народа повернулись и смотрели на нас. Все пошли разными путями и я потерялся.

Сначала просто шел и расталкивал беснующую публику, но толпа не кончалась. Я даже не мог посмотреть окрестности, до того было плотно. Хорошо, что мне пришла идея выйти на воду, оттуда хоть знакомые места увижу.

Вошел в воду опять по колено, и вдруг мне стало наплевать на своих, на всю эту тусу. Мне стало офигенно, хотелось прямо в одежде упасть в эти волны и плыть... плыть... Но я обернулся по сторонам: в 10 метрах у берега стояли около 40 мужиков, и все писали в воду. Тьфу, мать вашу, весь кайф обломали. Выпрыгнул из воды пулей.

Заметил вывеску ZOOM и пошел в ту сторону, еще немного поплутал и нашел все нашу компанию. Мы собрались и ушли от этого бешенного звука в конец пляжа. Там было потише... Аня танцевала, остальные просто втыкали в процесс. Я бегал за местным ТВ, которые снимали обжабанную молодежь, и под свет их аппаратуры замечательно сам все сохранил на видео.

К двум часам ночи тел на пляже становилось все больше... Молодежь была под грибами, кислотой и еще всякой бодягой. Некоторые европейцы брали в руки огонь и крутили фигуры. Я уже опасался подходить близко, потому что состояние их было критическим.

Шум, толпа утомили нас, и мы пошли на пирс, первый спид-бот отходил в 3 ночи. Там я лег на землю и втыкал, звездное небо было потрясающим. В 3-40 мы упали на катер и полетели...

Волн почти не было, катер парил над водой, было мягко и тепло. Мы познакомились с набуханными немцами и всю дорогу трещали за жизнь. Они еще ответят нам за Сталинград. До чего тупые они, когда пьяные.

После катера нас, как детей, за ручки отвели к пикапу и загрузили в багажник. Всех высаживали по пути, нас домой отвезти не могли. Шофер не мог найти дорогу, видимо тоже грибов поел. После получаса плутания нашли мы этот маленький Чавенг, и нас высадили. Здравствуй, дом родной.

Уснул как - не помню. Ночью меня опять посетили разного рода галлы. Аня покрикивала ночью, видимо просила ди-джеев сменить пластинку. Но как ни странно, утро наступило во время, в начале 11-го.

С переменным успехом Чавенг заливало тропическим ливнем, но нас это не напрягало. Мы купались и балдели.

Влад решил, что жить по 920 бат дорого, и, прогулявшись по пляжу, нашел курятник за 400 бат. Прикольно. Душ, свет, унитаз, кровать большая в домике деревянном в 50 метрах от океана. Нормально. Туда он и переехал.

К вечеру мы с Аней покинули компанию и пошли в ресторан. Хотели найти бразильский, но не дошли и упали в рыбном. Заказали акулу и барракуду. Очень вкусно. По пути обратно меня просто снесла с ног изжога. Я в жизни такого не испытывал. Больно было даже на спине. Я сел на дорогу и согнулся. Подошли наши. Советовали от пепла до молока, все попробовал... Не помогало. Решил, что если и умру, то в постели, и отправились в номер. Кондей, вискарь и покой помогли, и мы уснули.

Проснулись, наши уже были на массаже. Решили с Аней, что и нам это необходимо. Упали в кроватки, и тетки начали нас греть. Я засыпал. Было просто офигенно. Но потом меня начали вязать в узлы. Я и подумать не мог, что у меня такая гибкость. Часто встречал свои пятки напротив лица, но было приятно.

Вышел, как будто родился заново. Даже изжога прошла совсем. Отдали по 200 бат. Тут же Ане сделали маникюр за 150 бат, но она поставила оценку - плохо.

Чавенг был затоплен полностью. Было клева, иногда вода была по колено. Вот так и гуляли, покупали всякую чушь, делать уже ничего не хотелось, ведь завтра начинаем свой путь в обратном направлении.

Проснулись рано, собрали вещи, сдали номера и пошли ловить такси до Натона. Упали мы в пикап, народа было немного, вещи забросили на крышу и поехали. Попался откровенный жадина. Там места-то на 10 человек от силы, так он в течение пути забил под завязку человек 20, из которых 6 висели на улице. Отдали по 50 бат с носа.

Surat Thani

На пирсе в окошке тикетов обменяли свое направление на наклейки "TRAIN" и упали в катер. Катер был большой, но ехало от силы человек 15. Через час мы уже причаливали в ДонСак. Там нас встретила добрая девушка и опять за ручку всех проводила в микроавтобус до Сураттани. На нем мы ехали около часа, высадили нас прямо на вокзале. Время было 16-00, поезд уходил в 22-30.

Поели, не отходя от кассы, в кафе СиаТрейн. Познакомились с мужчиной лет 60-ти. Он услышал русскую речь и рассказал, что жил раньше в восточной Европе, а теперь живет здесь с женой-тайкой.

Потом пели песни времен социализма. Потом дядя растрогался, и сказал, что капитализм - это дерьмо. Вот как жили в советские времена - ляпота. Ну и прочая красная лабуда. Утомил он нас.

Вещи бросили в этом же кафе, нам пообещали, что воровать ничего не будут Погуляли по местному рынку, класс. Там туристы в диковинку, некоторые даже нас рассматривали. Цены вообще халява. Впервые увидели желтые арбузы, но попробовать забыли. С трудом нашли компьютерный клуб "паук". Тусанулись там.

Городок оказался очень спортивным: и парк для любителей побегать, и всякие танцшколы на улице, аэробика. Наши девочки тоже поскакали немного, долго обсуждали "вот бы у нас так".

Купили в 7-11 бутылочку реда, пивка и всякой еды, пошли на платформу. Там полицейский попросил наши билеты, мы думали типа проверки. Нет! Он хотел нам помочь, чтобы мы на правильный поезд сели, и показал даже, куда примерно приедет он. Когда приехал поезд, мы не нашли приличного вагона, только сидячие места. Подумали, что нас кинули на билеты, но он просто был для местных.

Через 25 минут приехал наш, стоянка всего 3 минуты, заскочили в вагон. Места уже были застелены бельем. Офигенно, выпили по паре рюмочек и упали спать.

До чего же мягко едет поезд по ночам! Я с детства любил ездить по ночам в нашем "Урале", но здесь просто комфорт и блаженство. При этом еще и места - хоть по диагонали валяйся. Короче, проспал эту ночь блаженно.

Утро наступило вообще рано. Видимо, с Хуа Хина залезают в поезд и начинают горланить, что всем срочно проснуться и покупать все подряд. Второй раз не дали поспать нормально. Зато в тамбуре открывают двери, и можно любоваться окрестностями Бангкока, стоя на лестнице... Офигенное удовольствие!

Бангкок ( 29.11-01.12)

В БКК приехали с опозданием минут на 40. Шли уже уверенно, как будто приехали к себе домой. На выходе таксист назвал нам цифру в 400 бат до Сухумвита, за что был отправлен искать лохов дальше. Прошли метров 150, и вот дорога. Останавливаем первое такси, и за 120 бат уезжаем до Нана-плазы. Там выясняем у тукеров, что до Варрабури Инн 500 метров. Заходим в ближайшее агентство, и там бронируем 3 номера. Стас и Саша берут хорошие номера по 1200, а я за 1450.

Идти уже сил нет, и мы берем тук-тук. За 30 бат доезжаем прямо к рецепшену. На первом этаже кафе, рецепшн, турагенство, диванчики. Лифт, и мы едем на четвертый. Там меня очень веселит девушка-уборщица, которая постоянно смеется... такое ощущение, что постоянно курящая травку.

Она при мне убирает мой номер, и мы вселяемся. Ну здесь вообще все круть, если сравнить с тем, что мы видели. Номер метров 40, кровать-аэродром, телик, полный холодильник, кушетка деревянная для массажа... Нам номер очень понравился.

После небольшой прогулки по окрестностям и обеда в местной забегаловке решаем, что вечером нам надо в МДК центр. Пока есть время, мы дружно идем в бассейн нашего отеля, который находится на крыше. Он оказался небольшим, но мы были все равно счастливы. За весь наш отдых мы даже не купались в таких ваннах.

За столиками сидели компании пенсов и молодежи, все тихо-мирно выпивали. Мы им подарили ощущение вечного праздника и пати. Прыгали, плескались как дети, попивая пиво. Жизнь налаживалась. Сначала они нас остерегались, потом в 20 квадратах купались человек 10. Немец подплыл к нам и спросил:

- Рашн?

- Йа, йа, мы самые

Я понял, что кроме русских такую дурную молодежь редко встретишь.

Накупавшись, вышли на улицу. Поймали тук. И опять впятером полетели в сторону улицы Сиам. Там ходили по рынку и скупали сувениры. Нам с Аней опять стало скучно от этого ниочемного занятия, и мы решили сходить поесть. Нашли японский ресторан типа нашего Ем-сам: по эскалатору едет жрачка, и ты берешь и тут же ешь. Цены по цветам тарелки, от 20 до 80 бат. Очень вкусные там калифорния-роллы. Счет выбили всего на 600 бат, наелись от пуза.

Далее с нашей компанией искали МДК центр, но так и не нашли. На следующий день выяснили, что он был прямо около нас, мы около него стояли. Но подсветка была выключена, и поэтому мы так облажались. И попали на Секс-шоу.

Это самое плохое впечатление за все время. Дринк стоит 300 бат (пепси, виски, пиво). Потом подходит следующая телка и заставляет заплатить еще по 100 бат. На сцене жирные уродки трясут своими булками, раз в 20 минут делают типа "моя пися стреляет", "она же свистит на дудке" или "порежу между ног лезвиями, чтоб таких, как я, на свет больше не делали".

Ладно, хоть подряд... За час шоу она соизволила буквально 2 раза показать трюки по 1 минуте. Все остальное время тебя окучивают жирные девки, пытаясь тебе массажировать плечи за 100 бат, втюхать дринк и т.п. Короче, полный развод на бабки. Наши это переносили более спокойно, а мы покинули это заведение и поехали домой. Зашли в превосходный продуктовый магазин, где провели 30 минут. Супер! И фрукты, и алкоголь разный... всякие яства. Короче взяли вискарика, малибу, фрукты-колбаску и поехали отмечать в нумера. Типа романтического вечера при свечах. 100 бат, и мы дома.

К часу ночи приехали наши, мы зависли у нас в номере. Конечно, напились, кроме Саши... Он сломался раньше всех... Сказалось напряжение одинокого мужчины, который живет на Нана Плазе и уже нет сил на морковь и прочие овощи.

Утром оценили прелесть халявного завтрака. Он бы хоть и скуден, но в течении часа мы не освобождали свои места, только исключительно бегали с тарелками к шведскому столу. Поели очень замечательно, особенно рада была Аня.

Взяли такси, и именно он нас поимел. Сказал, что МДК-центр работает с 13-00, но он знает супер-магазин с офигенным шопингом. Когда мы вышли из машины, уже поняли, что здание с надписями ISO 2001 и т.п. лабудой и есть ювелирная фабрика. Но решили не ругаться, а хоть посмотреть, куда наших туристов водят, и почему они с таким удовольствием потом рассказывают, что знают супер-магазин с дешевыми ценами, где есть все.

Прямо на входе к нам прицепились 2 девушки и что-то все калякали. Наивные, я бы им сказал, что ничего тут мы не купим, но знаний не хватило. Хотя позже они это поняли... На третьем этаже они нам так надоели, что я предложил всем пятерым развалиться в разных направлениях. Вы бы видели их лица. Девушки не знали, за кем пойти. Видимо по лицу выбрали самого богатого, и вдвоем ушли за Саней.

Магазин имел в высоту 5 этажей, очень понравились ремни и сумки из ската, но ценники от 4000 бат заставляли улыбаться. Короче, присмотрели сувениры здесь и купили в 1.5-2 раза дешевле на рынке.

Далее 15 минут - и очередное такси привезло нас к входу с названием MDK. Ну что, пора посетить магазинчик. Чтобы не толкаться, разваливаемся, договорились созвониться через 30 минут и поехать дальше... наивные! В этом магазине мы были 7.5 часов.

Я не понял, сколько там этажей, сколько в длину и т.п. Но мы там терялись раз 10. Тут и бутики, и китайский рынок, и кинотеатр, магазины, рестораны, закусочные, переходы, метро... да черт знает что там. Километры коридоров, эскалаторов. Больше поразил рынок сотовой связи. Он занимает целый этаж, хрен знает сколько метров, но именно там я терялся много раз. Продают любые комплектующие для сотовых, корпуса, все микросхемы, всякая соответствующая лабуда. Самые модные номера просто пишут на бумагу и вешают перед лотком. Проданные вычеркивают. Цены от 50 до 30000 бат за номер. Короче, сотовая биржа. Очень позитивное место.

Потом мы с Аней сходили на пятом этаже в очень приличный японский ресторан "Фуджи". Очень качественно, денег оставили 700 бат, наелись от пуза.

Наличка кончалась, и я решил в банкомате на четвертом этаже обналичить визу, но банкомат меня послал. Я пошел в следующий, аналогично. Я на измену, ведь денег-то больше нет. Обратился в банк тут же, но несоответствие написания имени на карте и в паспорте всего на одну букву, и я услышал "сори". Тьфу нафиг, пластмасса... не доверял ей, нафига взял?

После часа проверки на всех банкоматах нашел на пятом этаже у выхода к парковке очень зачуханный и старый. Спрашивает, скока денег? Увидел цифру 10000, да пофик, давай. Я офигел... бабки выпали через 5 секунд.

- Мля, ну нафига я стока бат обналичил, завтра же улетать.

Короче, перенервничали, и в этот момент мы с женой обнимались от радости. Бабки у нас есть! Представьте: куча народа... подходит пара, снимает деньги с карты, и потом танцуют, прыгают от радости и обнимаются... Ну обезьяны, однозначно.

Купили немного вещей по смешным ценам, и в 19-00 выпали на улицу. Здесь же сели-легли у входа и так провалялись минут 40. Силы покидали нас. Потом пацаны увидели у меня мега-кул-рубашку, и решили, что им надо подобное. Они меня заставили под страхом смерти найти этот магазин. Искал я его еще час.

Короче после МДК наша компания заявляет:

- Гоним на рынок!!! Покупать часы, ручки, ремни и всякую лабуду...

"Ну нафиг," - сказал я, и мы опять развалились.

Мы прогулялись по развратным кварталам, поймали таксистку-тайку и за 120 бат уехали домой. Там опять пили, позже приехали наши друзья, и в мужском обществе прошли секретной лестницей прямо на крышу, даже выше бассейна. Оттуда потрясный вид на ночной город и небоскребы.

Короче, уже плохо помню, что было, но наступило утро. Самое плохое утро за последние 2 недели. Через 6 часов наш самолет улетал на Родину.

В 8-30 еле продрал глаза. Чемоданы упаковали и на завтрак. Сильно кушать не тянуло, настроение было плохим. Искал лазейки, чтобы от всех убежать, спрятаться и остаться здесь на всегда.

В процессе отдыха я не замечал за всеми проблемами, что я медленно влюблялся в эту страну. В народ, в природу, в совершенно другой мир... Та-а-ак, опять разошелся, продолжим.

Сдали ключи, получили депозитные деньги. Влом ловить такси, поэтому пользуемся услугами местного. 300 бат + за платные дороги. По рукам. Долго стояли в пробке на выезде с Сои-4. Понервничали, но как только выскочили, сразу ушли на платные этажом вверх. Шикарно, никого нет.

40 бат платим, 500 метров, и дорога кончилась. Нифига бабосы стригут, подумал я. Опять бабки берут, уже 70... По этой дороге мы летели под 130 км в час много километров. Красота, небоскребы, стекло... Короче, через полчаса подъехали к аэропорту. Международный терминал номер 2. Это наш. В Екатеринбург улетают со стойки номер 6. Время 10-20. Регистрация начинается в 12-00. Мда!

Ну ничего, есть где погулять. Только до 7-11 надо идти метров 500. Цены на сувениры задраны в 3-5 раз. А я надеялся, что здесь куплю. Ну и пофиг.

Быстро прошли регистрацию, оплатили девушке по 500 бат за то, чтобы нас выпустили, и мы оказались в большом Дьютифри. Что курящий человек первым делом хочет сделать после двухнедельного отравления местным Мальборо? Правильно! Покупаем блок Кента-5 и падаем в курилку. Это просто наслаждение.

Потом скупаем все, что попадается, по супер-дорогим ценам.

2 литра ред лейбл + 0.5 бейлиз (подарок) = 1000 бат (800 руб).

Чивас 1 литр = 1050 бат

Духи, помады не по моей части, что-то тоже купили.

Сразу скажу, что есть там нечего!!! 2 забегаловки. Съели ацтойные макароны 3 порции и попили водички за 20 баксов!!! При этом столов нет, сидеть надо на бортиках.

Наш вылет задерживали на 2 часа. Пройдя последний досмотр заходим в ацтойник. И там я встречаю девчонок, с которыми мы познакомились на ФМП. Они засыпали вдали от народа. Оказалось, что после Пангана их еще и не отпустило, так и колбасились без сна и отдыха. Сильные.

Прошли дружно по рукаву и попали в салон самолета Боинг 767. Здравствуй, родной запах. В самолете жестоко воняло мочой и скотиной (или шерстью, может салом каким). Короче, вонь была мерзкая.

Мест под рюкзаки уже не было. Пришлось часть запихнуть, где еще щелки оставались, остальное упало в ноги. В 16-00 наш самолет оторвался от земли и быстро удалялся от страны, которую никто покидать не хотел. Все сидели тихо и провожали сказку... Дома нас ждал снег, ветер, и 50 градусов разницы. Оставалось только всем налить, и выпить за возвращение в рай.

Потом мы смотрели кино "Иван Васильевич меняет профессию". Самолет валялся от хохота. Я тоже. Не ожидал, что это кино еще может кого-то рассмешить. До того рассмешил, что часть самолета упилось. Хотя кормили два раза прекрасной тайской едой. Посадка, все хлопают, рулим по полосе. За окном печальная картина.

Здравствуй, дом. И, в душе, уже до свидания. Я проживу еще год, чтобы в следующий раз остаться в сказке на месяц. END. (И слава богу)

Бюджет (Аня+Алексей) ориентировочный:

Страховка - 15 долларовАвиаперелет Красаэро - 1400 долларов.Поезд БКК-Сурат Тани-БКК - 68 долларовПаромы-автобусы - 20 долларовБКК (First house hotel) - 35 долларовSamui "Bay Breeze" - 2 дня - 40 долларовSamui "P&P resort" - 7 дней - 161 долларБКК "Warraburi Inn. Soi 4" - 2 дня - 70 долларов.1827 доллара.(затраты на путевку).Вся поездка с машинами, шопингом, и т.п. удовольствиями: 3300 долларов.В следующую поездку уложимся в эти деньги за 1 месяц, уверен.

Ругаем по адресу: ekb75@mail.ru

Фотографии: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=4391

К отелям приценивался на http://www.sawadee.com/

Ж/Д билеты пытался заказать на http://www.thaifocus.com/ и http://www.thailandday.com/

Сайт Олега, он владеет турфирмой на Самуи и помогает нашим: http://www.samuiisland.sitecity.ru/

Просто замечательная подборка по стране, есть все, что пожелаешь! http://home.ural.ru/~Travel/main.htm

Бюджетные отели, скидки и многое другое: http://www.khaosanroad.com/

Ну и конечно путешествие бы не состоялось, спасибо огромное Винскому Сергею и всем посетителям форума:

Отзывы, FAQ : www.awd.ru/travel

Форум: www.awd.ru/bb

(с) ekb 12.2004.

2006 год. Перечитываю.

"И в душе, я надеялся, что шторм придет, и снесет все здесь. И я буду в центре этого события "...

Ровно через месяц, в 500 км и далее погибли сотни тысяч человек... Как же я был не прав в своей пацанской самонадеянности...