Наталья
Путешествия

Круиз по Волге. Отдых на теплоходе

Это было незабываемое путешествие, где нам не дали скучать ни одного дня

Так случилось, что за последние 15 лет мы не часто отдыхали в России. Один раз в г. Ейске  на Азовском море (15 лет назад), потом в Лоо (7 лет назад) и в Анапе (3 года назад). Более привлекательным по цене и сервису оказались египетские и турецкие курорты. В начале года вновь встал вопрос выбора места летнего отдыха. Просмотрев различные сайты в Интернете, почитав отзывы туристов, мы остановились на варианте речного путешествия по родной стране на теплоходе.

 

 

Выбор свой остановили на маршруте Пермь-Волгоград-Пермь на трехпалубном теплоходе «Козьма Минин». И нисколько не пожалели. Это было незабываемое путешествие, где нам не дали скучать ни одного дня. Долго еще будем вспоминать те яркие, веселые вечера, которые мы провели с замечательной творческой анимационной группой. Веселые остроумные «зажигательные» встречи не оставили равнодушным никого. Юмор, яркие красочные костюмы аниматоров, а самое главное - их талант, как настоящих артистов, заставил всех туристов и петь и танцевать вместе с ними. А какой трогательный вечер, посвященный Марине Цветаевой, где мы имели счастье наслаждаться замечательными стихами этой великой поэтессы, в том числе и под музыкальное сопровождение. А какие творческие вечера посвятил отдыхающим Владимир Чадов! Его голос поразил нас своей чистотой и силой. Любителям шансона по душе пришлись вечера с исполнителем Андреем Кожемяко. Кроме того, каждый вечер на теплоходе была всеобщая дискотека.

 

 

Симпатичные девчата Мария, Ольга, Анжелика и Анечка - столько эмоций они подарили зрителям и слушателям всех возрастов. Их песни, зажигательные танцы заставляли туристов подражать им во всем, ну, а дети подружились с девочками-аниматорами, словно знали их много лет. Нас встречали и провожали с музыкой и зажигательными песнями, кроме того, их выступлениями наслаждались все, кто присутствовал на пристанях в городах, куда причаливал наш теплоход. За теплоходом «Козьми Минин» недаром закрепилось название «поющий» теплоход.

 

 

11 незабываемых дней по реке - постоянно меняющиеся пейзажи, почти каждый день экскурсии в разных городах. Очень интересно смотреть на волны и вдыхать запах свежего речного ветра.

 

 

Но, обо всем по порядку :smile:

Каюта

Путешествовали в 2-х местной каюте 1а класса, вполне уютной и удобной для проживания. Вообще, все каюты разные по комфортности и по цене. В нашей каюте две кровати, шкаф, полки, стул и небольшой холодильник. Также есть радиоточка и розетка. В каюте справа от входа умывальник с зеркалом, полочкой для туалетных принадлежностей. При входе слева – немаленький по теплоходным меркам шкаф для одежды. Дальше вглубь справа и слева - две кровати, у каждой прикроватный светильник, над кроватью справа – большая полка, бортовое радио.

 

 

Напротив входа - большое  окно, под окном – столик, рядом - небольшой, но очень нужный в дороге  холодильник. Хорошая каюта! Туристу предоставляется в пользование два махровых полотенца: среднее и большое, также полный комплект  постельного белья. На столике стоит кувшин и два стакана.

 

Питание

Питание  туристов было в двух ресторанах «Жемчужина» и «Коралловый риф», на нижней и верхней палубах. В связи с большой пассажировместимостью питание туристов в ресторане осуществляется в две смены. Питание - это отдельная тема. Хочется от всей души поблагодарить поваров и всю обслугу за разнообразие блюд (не повторились ни разу по виду и наименованию), за качество их приготовления! Все было так вкусно, что вес «набираешь» от того, что невозможно оставлять такую «вкуснятину». Ни разу не было задержки в питании, все своевременно и по расписанию. А как нас красиво под музыку приглашали в ресторан, дети, заслышав музыкальную мелодию «тили – тили – трали – вали завтрак вам уже накрыли…», с радостью спешили в уютные  и роскошные рестораны, где их с улыбкой вежливо встречали официанты. Предлагали также фрукты, десерт и даже пару раз мороженое. Помимо ресторана всегда можно выпить кофе, сок, прохладное пиво в баре теплохода.

 

Детский отдых

За детей можно не переживать, они в надежных руках хороших аниматоров. На теплоходе есть детская комната «Аквариум», где работали детские аниматоры. Аня (аниматор) очень талантливая и общительная девушка. Детский досуг был организован так, чтобы взрослые могли отдохнуть от детей. В детской комнате можно было посмотреть мультфильмы, поиграть в кукольный театр. Также активно работала студия по изготовлению кукол. Было интересно детям разного возраста – ребята могли рисовать, играть, лепить, собирать мозаику или пазлы, устраивать конкурсы и турниры в компании своих сверстников. Детская комната работала утром и вечером. Аниматоры-профессионалы организовывали специальные детские программы и привлекали детей к участию. Очень интересным был конкурс красоты среди девочек 2- х возрастных групп «Мини мисс». К нему дети готовились очень активно, проявили все свои таланты и умения.

 

Медпункт и библиотека

На теплоходе есть медпункт. К счастью, туда обратиться нам не пришлось. Но врач теплохода, по отзывам туристов, очень внимательная и добрая.

В библиотеке можно посмотреть фильмы, детские мультики, поиграть в настольные игры, только вот детских книжек в библиотеке не нашлось, но это не беда, почитать можно и дома, главное - больше двигаться, ведь это аксиома здоровья.

 

Экскурсии

Стоимость экскурсий варьировалась в пределах 300-900 руб. Трансфер (если экскурсия не пешая) входил в эту стоимость. Мы приобрели билеты только на 4 экскурсии. Выбирали те мероприятия, которые будут интересны и неутомительны пятилетнему ребенку.

Остановки за время пути

24.06 - Пермь. Начало круиза. Анимационная команда приветствовала всех туристов ритмичными и зажигательными песнями. Настроение само по себе поднималось с каждой песней, с каждым приветствием, адресованным туристам и тем, кто провожал их на пристани.

Отчалили от берега вовремя, в 10.00. До обеда располагались в каютах, совершали экскурсию по теплоходу, а также знакомились с руководством и командой нашего круиза.

 

25.06 – Остановка в Елабуге. Здесь мы выбрали экскурсию по городу, которая длилась примерно 2,5 – 3 часа. К пристани были доставлены комфортабельные автобусы, на которых туристы совершили приятную экскурсию по городу и ее достопримечательностям: дом-музей И.И. Шишкина, мемориальный комплекс М. Цветаевой, музей-усадьба Н.Дуровой, музей уездной медицины В.М. Бехтерева, Елабужское городище.

 

 

26.06 – Остановка в Казани. Экскурсия по городу + посещение Аквапарка «Барионикс». Стоимость такого мероприятия обошлась нам 900 руб. (взрослый) + 450 руб. (ребенок). Эта экскурсия была самой популярной! Побывать в Казани, и не увидеть ее изнутри - просто немыслимо. Казань очень красивая! Словами и не передать – ее нужно просто увидеть...За последние годы город очень изменился, стал еще краше, чем прежде (была в нем 11 лет назад).

На экскурсию в аквапарк собрались почти все дети теплохода со своими родителями или бабушкам и дедушками. Народу в нем оказалось не очень много (по сравнению с нашим аквапарком). Территория аквапарка, выполненная в стиле мест обитания Динозавров, не очень большая, но яркая, красочная. Аттракционы рассчитаны на любой вкус и возраст. За три часа пребывания ребенок нисколько не устал и был готов барахтаться ещё.

 

27.06 – Остановка в Ширяево. «Зеленая зона» - свободное время на берегу. За 3 часа накупались и подзагорели, полюбовались плавно текущей рекой и красотой леса на берегах.

 

28.06 – Остановка в Саратове. Посетили Лимонарий + совершили экскурсию по городу. Стоимость 570 руб. (взрослый) + 570 руб. (ребенок).

«Ух ты, сказочный лес!»…так решила внучка, когда мы вошли в парк. Аромат просто потрясающий! Такое количество цитрусовых мы не видели никогда! Помимо лимонов ещё растут киви, мандарины, грейпфруты, бананы, ананасы и т.д. В парке есть террариум с игуаной, что не могло оставить равнодушным ни одного ребенка. 1 лимончик можно было купить за 200- 250 рублей и черенок за 350 рублей.. Мы воздержались от покупки :)

Экскурсия очень познавательная. А также это прекрасное место для фотосессий, отдыха и волшебного настроения.

 

 

 

 

29.06 - Конечная точка маршрута Волгоград. Стоимость путевки 690 руб. (взрослый) +690 руб. (ребенок).

В течение 4 часов путешествовали по городу на комфортабельном 2-х ярусном автобусе. Естественно, посетили мемориальный комплекс, восхищены были памятником «Родине-матери», не оставили никого равнодушными и памятники павшим борцам. Сам город очень красивый, чистый и  жители в нем очень доброжелательные.

 

 

30.06 – Остановка в Усовке. И снова «Зеленая зона» на 3 часа. На берегу аниматоры организовали для туристов Праздник Нептуна. Дети принимали активное участие в празднике - костюмированное  представление с русалками, медузами, пиратами, и конечно же, с морским царем- Нептуном, не оставило никого равнодушным!  Взрослые веселились, как дети. Купались в теплых водах матушки-Волги всем составом отдыхающих. Устали, набаловались, вернулись на теплоход. Вот тут бы отдохнуть – но вечером, как всегда,  нас ждала прекрасная развлекательная программа на тему «Восточные сказки».

 

01.07 – Остановка в Самаре. Самостоятельно прогулялись по городу, купили небольшие подарочки своим близким с видами Самары. Полюбовались фонтаном на набережной. Город растянут вдоль берега, что свойственно почти всем городам, что расположены на берегах Камы и Волги.

 

02.07 – Не было остановок. Весь день плыли, слушали комментарии диктора «теплоходного» радио о местах, которые проплывали, любовались красотами наших русских и могучих рек. Развлекались в течение дня как в дневных, так и вечерних мероприятиях. Готовились  к концерту самих туристов. День прошел весело и незабываемо. Концерт из числа туристов был не менее интересным, раскрыл такие таланты среди отдыхающих!

 

 

 

03.07 – Остановка в Чайковском. Здесь предлагалась пешая экскурсия по городу стоимостью 300 руб., но мы решили не ходить. Вместо этого гуляли в местном парке, который оказался весьма живописным и со множеством аттракционов. Неподалеку от парка городской пляж,  где мы вдоволь накупались и позагорали. Погода все путешествие была жаркой, солнечной и без осадков – как по заказу!

 

04.07 – Прибытие в Пермь было бы грустным от того, что приходится расставаться с замечательной командой теплохода «Козьма Минин», если бы нас не провожали под зажигательную музыку и песни полюбившиеся нам ребята-аниматоры.

 

Все удовольствие обошлось в 50 000 руб. В стоимость путёвки входит завтрак, обед и ужин в ресторане. Конечно, отдых не из самых дешевых, но это того стоит.

Ну вот, пожалуй, и всё... Вечером 03.07.13 был торжественный ужин и прощальный концерт самих туристов, который был подготовлен под руководством творческой группы теплохода. Получилось все тоже очень здорово.

К сожалению, всё хорошее очень быстро заканчивается. А мы, похоже, всерьез "заболели" речными круизами.

 

 

Уже в планах новый круиз на теплоходе в 2014 г. :smile:

До встречи, друзья!

 

