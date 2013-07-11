Круиз по Волге. Отдых на теплоходе

Так случилось, что за последние 15 лет мы не часто отдыхали в России. Один раз в г. Ейске на Азовском море (15 лет назад), потом в Лоо (7 лет назад) и в Анапе (3 года назад). Более привлекательным по цене и сервису оказались египетские и турецкие курорты. В начале года вновь встал вопрос выбора места летнего отдыха. Просмотрев различные сайты в Интернете, почитав отзывы туристов, мы остановились на варианте речного путешествия по родной стране на теплоходе.

Выбор свой остановили на маршруте Пермь-Волгоград-Пермь на трехпалубном теплоходе «Козьма Минин». И нисколько не пожалели. Это было незабываемое путешествие, где нам не дали скучать ни одного дня. Долго еще будем вспоминать те яркие, веселые вечера, которые мы провели с замечательной творческой анимационной группой. Веселые остроумные «зажигательные» встречи не оставили равнодушным никого. Юмор, яркие красочные костюмы аниматоров, а самое главное - их талант, как настоящих артистов, заставил всех туристов и петь и танцевать вместе с ними. А какой трогательный вечер, посвященный Марине Цветаевой, где мы имели счастье наслаждаться замечательными стихами этой великой поэтессы, в том числе и под музыкальное сопровождение. А какие творческие вечера посвятил отдыхающим Владимир Чадов! Его голос поразил нас своей чистотой и силой. Любителям шансона по душе пришлись вечера с исполнителем Андреем Кожемяко. Кроме того, каждый вечер на теплоходе была всеобщая дискотека.

Симпатичные девчата Мария, Ольга, Анжелика и Анечка - столько эмоций они подарили зрителям и слушателям всех возрастов. Их песни, зажигательные танцы заставляли туристов подражать им во всем, ну, а дети подружились с девочками-аниматорами, словно знали их много лет. Нас встречали и провожали с музыкой и зажигательными песнями, кроме того, их выступлениями наслаждались все, кто присутствовал на пристанях в городах, куда причаливал наш теплоход. За теплоходом «Козьми Минин» недаром закрепилось название «поющий» теплоход.

11 незабываемых дней по реке - постоянно меняющиеся пейзажи, почти каждый день экскурсии в разных городах. Очень интересно смотреть на волны и вдыхать запах свежего речного ветра.

Но, обо всем по порядку

Каюта

Путешествовали в 2-х местной каюте 1а класса, вполне уютной и удобной для проживания. Вообще, все каюты разные по комфортности и по цене. В нашей каюте две кровати, шкаф, полки, стул и небольшой холодильник. Также есть радиоточка и розетка. В каюте справа от входа умывальник с зеркалом, полочкой для туалетных принадлежностей. При входе слева – немаленький по теплоходным меркам шкаф для одежды. Дальше вглубь справа и слева - две кровати, у каждой прикроватный светильник, над кроватью справа – большая полка, бортовое радио.

Напротив входа - большое окно, под окном – столик, рядом - небольшой, но очень нужный в дороге холодильник. Хорошая каюта! Туристу предоставляется в пользование два махровых полотенца: среднее и большое, также полный комплект постельного белья. На столике стоит кувшин и два стакана.

Питание

Питание туристов было в двух ресторанах «Жемчужина» и «Коралловый риф», на нижней и верхней палубах. В связи с большой пассажировместимостью питание туристов в ресторане осуществляется в две смены. Питание - это отдельная тема. Хочется от всей души поблагодарить поваров и всю обслугу за разнообразие блюд (не повторились ни разу по виду и наименованию), за качество их приготовления! Все было так вкусно, что вес «набираешь» от того, что невозможно оставлять такую «вкуснятину». Ни разу не было задержки в питании, все своевременно и по расписанию. А как нас красиво под музыку приглашали в ресторан, дети, заслышав музыкальную мелодию «тили – тили – трали – вали завтрак вам уже накрыли…», с радостью спешили в уютные и роскошные рестораны, где их с улыбкой вежливо встречали официанты. Предлагали также фрукты, десерт и даже пару раз мороженое. Помимо ресторана всегда можно выпить кофе, сок, прохладное пиво в баре теплохода.

Детский отдых

За детей можно не переживать, они в надежных руках хороших аниматоров. На теплоходе есть детская комната «Аквариум», где работали детские аниматоры. Аня (аниматор) очень талантливая и общительная девушка. Детский досуг был организован так, чтобы взрослые могли отдохнуть от детей. В детской комнате можно было посмотреть мультфильмы, поиграть в кукольный театр. Также активно работала студия по изготовлению кукол. Было интересно детям разного возраста – ребята могли рисовать, играть, лепить, собирать мозаику или пазлы, устраивать конкурсы и турниры в компании своих сверстников. Детская комната работала утром и вечером. Аниматоры-профессионалы организовывали специальные детские программы и привлекали детей к участию. Очень интересным был конкурс красоты среди девочек 2- х возрастных групп «Мини мисс». К нему дети готовились очень активно, проявили все свои таланты и умения.

Медпункт и библиотека

На теплоходе есть медпункт. К счастью, туда обратиться нам не пришлось. Но врач теплохода, по отзывам туристов, очень внимательная и добрая.

В библиотеке можно посмотреть фильмы, детские мультики, поиграть в настольные игры, только вот детских книжек в библиотеке не нашлось, но это не беда, почитать можно и дома, главное - больше двигаться, ведь это аксиома здоровья.

Экскурсии

Стоимость экскурсий варьировалась в пределах 300-900 руб. Трансфер (если экскурсия не пешая) входил в эту стоимость. Мы приобрели билеты только на 4 экскурсии. Выбирали те мероприятия, которые будут интересны и неутомительны пятилетнему ребенку.

Остановки за время пути

24.06 - Пермь. Начало круиза. Анимационная команда приветствовала всех туристов ритмичными и зажигательными песнями. Настроение само по себе поднималось с каждой песней, с каждым приветствием, адресованным туристам и тем, кто провожал их на пристани.

Отчалили от берега вовремя, в 10.00. До обеда располагались в каютах, совершали экскурсию по теплоходу, а также знакомились с руководством и командой нашего круиза.



25.06 – Остановка в Елабуге. Здесь мы выбрали экскурсию по городу, которая длилась примерно 2,5 – 3 часа. К пристани были доставлены комфортабельные автобусы, на которых туристы совершили приятную экскурсию по городу и ее достопримечательностям: дом-музей И.И. Шишкина, мемориальный комплекс М. Цветаевой, музей-усадьба Н.Дуровой, музей уездной медицины В.М. Бехтерева, Елабужское городище.

26.06 – Остановка в Казани. Экскурсия по городу + посещение Аквапарка «Барионикс». Стоимость такого мероприятия обошлась нам 900 руб. (взрослый) + 450 руб. (ребенок). Эта экскурсия была самой популярной! Побывать в Казани, и не увидеть ее изнутри - просто немыслимо. Казань очень красивая! Словами и не передать – ее нужно просто увидеть...За последние годы город очень изменился, стал еще краше, чем прежде (была в нем 11 лет назад).

На экскурсию в аквапарк собрались почти все дети теплохода со своими родителями или бабушкам и дедушками. Народу в нем оказалось не очень много (по сравнению с нашим аквапарком). Территория аквапарка, выполненная в стиле мест обитания Динозавров, не очень большая, но яркая, красочная. Аттракционы рассчитаны на любой вкус и возраст. За три часа пребывания ребенок нисколько не устал и был готов барахтаться ещё.



27.06 – Остановка в Ширяево. «Зеленая зона» - свободное время на берегу. За 3 часа накупались и подзагорели, полюбовались плавно текущей рекой и красотой леса на берегах.

28.06 – Остановка в Саратове. Посетили Лимонарий + совершили экскурсию по городу. Стоимость 570 руб. (взрослый) + 570 руб. (ребенок).

«Ух ты, сказочный лес!»…так решила внучка, когда мы вошли в парк. Аромат просто потрясающий! Такое количество цитрусовых мы не видели никогда! Помимо лимонов ещё растут киви, мандарины, грейпфруты, бананы, ананасы и т.д. В парке есть террариум с игуаной, что не могло оставить равнодушным ни одного ребенка. 1 лимончик можно было купить за 200- 250 рублей и черенок за 350 рублей.. Мы воздержались от покупки :)

Экскурсия очень познавательная. А также это прекрасное место для фотосессий, отдыха и волшебного настроения.



29.06 - Конечная точка маршрута Волгоград. Стоимость путевки 690 руб. (взрослый) +690 руб. (ребенок).

В течение 4 часов путешествовали по городу на комфортабельном 2-х ярусном автобусе. Естественно, посетили мемориальный комплекс, восхищены были памятником «Родине-матери», не оставили никого равнодушными и памятники павшим борцам. Сам город очень красивый, чистый и жители в нем очень доброжелательные.



30.06 – Остановка в Усовке. И снова «Зеленая зона» на 3 часа. На берегу аниматоры организовали для туристов Праздник Нептуна. Дети принимали активное участие в празднике - костюмированное представление с русалками, медузами, пиратами, и конечно же, с морским царем- Нептуном, не оставило никого равнодушным! Взрослые веселились, как дети. Купались в теплых водах матушки-Волги всем составом отдыхающих. Устали, набаловались, вернулись на теплоход. Вот тут бы отдохнуть – но вечером, как всегда, нас ждала прекрасная развлекательная программа на тему «Восточные сказки».

01.07 – Остановка в Самаре. Самостоятельно прогулялись по городу, купили небольшие подарочки своим близким с видами Самары. Полюбовались фонтаном на набережной. Город растянут вдоль берега, что свойственно почти всем городам, что расположены на берегах Камы и Волги.

02.07 – Не было остановок. Весь день плыли, слушали комментарии диктора «теплоходного» радио о местах, которые проплывали, любовались красотами наших русских и могучих рек. Развлекались в течение дня как в дневных, так и вечерних мероприятиях. Готовились к концерту самих туристов. День прошел весело и незабываемо. Концерт из числа туристов был не менее интересным, раскрыл такие таланты среди отдыхающих!

03.07 – Остановка в Чайковском. Здесь предлагалась пешая экскурсия по городу стоимостью 300 руб., но мы решили не ходить. Вместо этого гуляли в местном парке, который оказался весьма живописным и со множеством аттракционов. Неподалеку от парка городской пляж, где мы вдоволь накупались и позагорали. Погода все путешествие была жаркой, солнечной и без осадков – как по заказу!

04.07 – Прибытие в Пермь было бы грустным от того, что приходится расставаться с замечательной командой теплохода «Козьма Минин», если бы нас не провожали под зажигательную музыку и песни полюбившиеся нам ребята-аниматоры.

Все удовольствие обошлось в 50 000 руб. В стоимость путёвки входит завтрак, обед и ужин в ресторане. Конечно, отдых не из самых дешевых, но это того стоит.

Ну вот, пожалуй, и всё... Вечером 03.07.13 был торжественный ужин и прощальный концерт самих туристов, который был подготовлен под руководством творческой группы теплохода. Получилось все тоже очень здорово.

К сожалению, всё хорошее очень быстро заканчивается. А мы, похоже, всерьез "заболели" речными круизами.

Уже в планах новый круиз на теплоходе в 2014 г.

До встречи, друзья!