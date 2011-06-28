10 интересных парков развлечений для взрослых и детей

Europa-Park (Руст, Германия) Самый масштабный парк аттракционов Европы является также лучшим парком аттракционов в мире — по крайней мере по итогам конкурса FTT Awards 2010. Парк состоит из 11 разноплановых по тематике частей, соответствующих настоящим и выдуманным странам. Это Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Россия, Голландия, Швейцария, Скандинавские государства, а также Страна Викингов, Шоколадная земля и Дворцовый Парк. Каждая страна, естественно, демонстрирует свои неповторимые достопримечательности: от итальянских дворцов в стиле барокко до рыцарских турниров под чарующую музыку фламенко в Испании. Кстати, помимо аттракционов посетителей развлекают артисты, приглашенные на работу в Europa-Park из самых разных стран. Где : город Руст (Шварцвальд, Германия) Стоимость (взрослый/детский): 35/31 евро Время работы: с 9.00 до 18.00 в теплое время года, с 11.00 до 19.00 — зимой Подробнее: www.europapark.de

Диснейленд (Токио, Япония) Несмотря на то, что первый Диснейленд был открыт в американском городке Анахайм (штат Калифорния), самым популярным из мировых Диснейлендов суждено было стать не ему, а парижскому, который считается самым посещаемым. Но токийский Диснейленд ничуть не отстает. Это сильно увеличенная копия американского парка с точно такими же тематическими зонами, на которых расположено 47 аттракционов. В 2001 году к токийскому Диснейленду был добавлен еще один парк — DisneySea, в котором посетителей ждут водные развлечения: подводные плавания, венецианские гондолы, русалки, подвиги Синдбада-морехода, а также капитана Немо и вполне сухопутного Индианы Джонса. Единственный минус всех Диснейлендов в мире — это наличие очередей даже в будни. И токийский — не исключение. Где: Токио, Япония, 1-1 Maihama, Urayasu-shi; ближайшая станция метро Urayasu — Стоимость (взрослый, с 18 лет/подростковый 12-17 лет/детский, 4-11 лет): ¥5800/¥5000/¥3900 Время работы: с 9.00 до 19.00 (некоторые дни — до 22.00); закрывается на 6 дней в середине января (даты меняются) Подробнее: http://www.tokyodisneyresort.co.jp/index_e.html

Port Aventura (Салоу, Испания) Считается, что Порт Авентура — это один из самых разнообразных парков в Европе. За один день здесь можно побывать на пяти совершенно разных континентах: в Средиземноморье, в Полинезии, в Китае, в Мексике и на Диком Западе. Каждое место воссоздано с параноидальной точностью — вплоть до одежды служащих и оригинального национального меню в кафе и ресторанах. Перебраться с одной территории на другую можно пешком, на поезде и даже на лодке. При этом на всех территориях в изобилии представлены различные аттракционы как для детей, так и для взрослых: американские горки, спуск на шлюпке по горному каньону, прогулка в гондоле по озеру площадью 3 га, путешествие верхом на огненном драконе и спуск в серебряные рудники. Кроме того, каждый день здесь организуют новые шоу. Где: Испания, Золотой берег, город Салоу Стоимость в евро: 44 для взрослых, 35 для детей от 5 до 12 лет (июль и август); все остальные месяцы: 37 для взрослых, 29 для детей от 5 до 12; дети до 4 лет — бесплатно. Время работы: с 10.00 до 20.00; с 18 июня по 11 сентября — до 24.00 Подробнее: http://www.portaventura.es/

Cedar Point (Сандаски, США) «Седар пойнт амьюзмент» знаменит прежде всего тем, что именно здесь находится самое большое число аттракционов для катания — 68. Среди них 14 американских горок, из которых одна — «Миллениум форс» — по высоте превосходит статую Свободы. Кстати, парк работает с 1870 года, однако первые аттракционы появились здесь только в 1892 году, вместе с изобретением «Американских горок». Сегодня это прекрасное место для отдыха всей семьей: парк, кинотеатр, отели и кафе, парковка и — главное — огромное количество аттракционов. Как исторических, так и современных. Где: Сандаски, штат Огайо, США Стоимость (на весь день): $45,99 для взрослых, $19,99 для подростков, дети до 2 лет — бесплатно Время работы: с 10.00 до 22.00 Подробнее: http://www.cedarpoint.com/

Legoland (Гюнцбург, Германия) Кажется, этот парк лучше всего подходит для развития образного мышления: вместе с детьми здесь можно воплотить в жизнь все свои идеи — построить города и страны, создать неведомых зверей и невиданных существ, а кроме того — сконструировать и запрограммировать собственного робота. И все это (как и следует из названия) — из конструктора Lego. Всего в парке более 40 аттракционов: сити, фабрика с множественными конструкторскими студиями, Леголенд-экспресс, страна приключений с экспедицией в джунгли, страна рыцарей с турнирами, охота на драконов, интерактивные игры, шоу и представления, Помимо этого, в Леголенде можно увидеть уменьшенные копии старых городов (масштаб 1:20) — Берлина, Гамбурга, Мюнхена и Венеции. Где: Гюнцбург (70 км от Мюнхена), Германия Стоимость (на весь день): 24 евро для взрослых, 19 для детей Время работы: с 10.00 до 18.00 Подробнее: http://www.legoland.de/

Gardaland (озеро Гарда, Италия) Все очень просто: Гардаленд — это самый большой развлекательный парк в Италии. Организаторы этого парка подумали обо всех возрастных категориях, и для каждого, кто попадает в этот мир, найдется развлечение по вкусу: для самых маленьких — это красочный мир, где застыли в смешных позах разные забавные звери: поросята, гуси и коровы. Для подростков открыты павильоны «Питер Пэн» и, конечно, Games Area — пространство с играми на любой вкус и темперамент. Желающие спокойно отдохнуть взрослые также не забыты: можно поплавать на каноэ по озеру. А для той части взрослых, которые еще не готовы к предпенсионному времяпрепровождению, здесь устроено множество аттракционов — как правило, с большими скоростями и всевозможными выкрутасами. Где: озеро Гарда, регион Венето, Италия Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 35, детский (выше 1 м и до 10 лет) — 29, семейный билет (для 2 взрослых и 1 ребенка до 10 лет) — 85 евро; дети ростом до 1 метра — бесплатно. Время работы: с 10.00 до 18.00; в июле-августе — с 10.00 до 23.00; парк также открыт на Хэллоуин и Рождество Подробнее: http://www.gardaland.it/index_genetix.php

Asterix (Париж, Франция) Парк аттракционов «Астерикс» составляет прямую конкуренцию «Диснейленду», и сами французы не могут решить, какое из этих двух развлечений лучше: милый Диснейленд или хулиганский Астерикс. Населенный героями любимого французского комикса, парк состоит из пяти частей: деревня древней Галлии, античная Греция, Римская империя, Париж Средних веков и деревня викингов. Переходя от аттракциона к аттракциону, посетители путешествуют через галльскую историю: минуют карусель Цезаря и молнии Зевса, сплавляются на греческих лодках по реке Элис. По пути их ожидает Гидра, дельфинарий Посейдона, мушкетерские драки и многое другое. Кстати, большинство аттракционов в «Астериксе» водные. Так уж повелось. Где: 30 км от Парижа, Франция Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 39, детский (до 12 лет) — 29 Время работы: с 10.00 до 18.00; в июне-октябре — с 10.00 до 19.00 Подробнее: http://www.parcasterix.fr/

Movie Park (Кельн, Германия) Movie Park — это один из интереснейших парков мира: одновременно это и парк аттракционов, и действующая киностудия. Парк, полное название которого звучало раньше как Warner Bros. Movie World, в 2004 году был переименован в Movie Park Germany. Естественно, все развлечения в этом парке связаны с киногероями. Парк поделен на несколько тематических частей: улицы Голливуда, улицы Нью-Йорка, Дикий Запад, и везде посетителей ожидают встречи с кино- и мультипликационными героями. На территории парка также открыт музей голливудских фильмов и проходят шоу по мотивам всеми любимых картин. Где: окрестности Кельна, Германия Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 32, детский (от 4 до 11 лет) — 27; дети до 4 лет — бесплатно Время работы: с 10.00 до 18.00; в теплое время года — с 10.00 до 22.00 Подробнее: http://www.movieparkgermany.de/Home/home_en/tabid/373/Default.aspx

Линнанмяки (Хельсинки, Финляндия) Парк развлечений «Линнанмяки» — это город, где кроме аттракционов есть кафе, рестораны, магазинчики, 3D-кинотеатр, игорные залы и лотереи. В нем даже имеются аттракционы, на которые пускают с грудничками: это воздушная железная дорога, проходящая вдоль всей территории парка над головами отдыхающих. Vuoristorata — самый популярный аттракцион в Линнанмяки — это американские горки длиной почти километр и высотой 24 м. В двухэтажном доме-аквариуме круглый год работает выставка: там можно увидеть жизнь тропических рыб, а также Северного и Балтийского морей и познакомить детей с доброй сотней морских животных, собранных со всего мира. Где: Хельсинки, Финляндия Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 35, детский (ниже 120 см) — 23 Время работы: с 10.00 до 19.00 Подробнее: http://www.linnanmaki.fi/