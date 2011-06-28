10 интересных парков развлечений для взрослых и детей
Europa-Park (Руст, Германия)
Самый масштабный парк аттракционов Европы является также лучшим парком аттракционов в мире — по крайней мере по итогам конкурса FTT Awards 2010.
Парк состоит из 11 разноплановых по тематике частей, соответствующих настоящим и выдуманным странам. Это Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Россия, Голландия, Швейцария, Скандинавские государства, а также Страна Викингов, Шоколадная земля и Дворцовый Парк.
Каждая страна, естественно, демонстрирует свои неповторимые достопримечательности: от итальянских дворцов в стиле барокко до рыцарских турниров под чарующую музыку фламенко в Испании. Кстати, помимо аттракционов посетителей развлекают артисты, приглашенные на работу в Europa-Park из самых разных стран.
Где: город Руст (Шварцвальд, Германия)
Стоимость (взрослый/детский): 35/31 евро
Время работы: с 9.00 до 18.00 в теплое время года, с 11.00 до 19.00 — зимой
Подробнее: www.europapark.de
Диснейленд (Токио, Япония)
Несмотря на то, что первый Диснейленд был открыт в американском городке Анахайм (штат Калифорния), самым популярным из мировых Диснейлендов суждено было стать не ему, а парижскому, который считается самым посещаемым. Но токийский Диснейленд ничуть не отстает.
Это сильно увеличенная копия американского парка с точно такими же тематическими зонами, на которых расположено 47 аттракционов. В 2001 году к токийскому Диснейленду был добавлен еще один парк — DisneySea, в котором посетителей ждут водные развлечения: подводные плавания, венецианские гондолы, русалки, подвиги Синдбада-морехода, а также капитана Немо и вполне сухопутного Индианы Джонса.
Единственный минус всех Диснейлендов в мире — это наличие очередей даже в будни. И токийский — не исключение.
Где: Токио, Япония, 1-1 Maihama, Urayasu-shi; ближайшая станция метро Urayasu
— Стоимость (взрослый, с 18 лет/подростковый 12-17 лет/детский, 4-11 лет): ¥5800/¥5000/¥3900
Время работы: с 9.00 до 19.00 (некоторые дни — до 22.00); закрывается на 6 дней в середине января (даты меняются)
Port Aventura (Салоу, Испания)
Считается, что Порт Авентура — это один из самых разнообразных парков в Европе. За один день здесь можно побывать на пяти совершенно разных континентах: в Средиземноморье, в Полинезии, в Китае, в Мексике и на Диком Западе.
Каждое место воссоздано с параноидальной точностью — вплоть до одежды служащих и оригинального национального меню в кафе и ресторанах. Перебраться с одной территории на другую можно пешком, на поезде и даже на лодке. При этом на всех территориях в изобилии представлены различные аттракционы как для детей, так и для взрослых: американские горки, спуск на шлюпке по горному каньону, прогулка в гондоле по озеру площадью 3 га, путешествие верхом на огненном драконе и спуск в серебряные рудники.
Кроме того, каждый день здесь организуют новые шоу.
Где: Испания, Золотой берег, город Салоу
Стоимость в евро: 44 для взрослых, 35 для детей от 5 до 12 лет (июль и август); все остальные месяцы: 37 для взрослых, 29 для детей от 5 до 12; дети до 4 лет — бесплатно.
Время работы: с 10.00 до 20.00; с 18 июня по 11 сентября — до 24.00
Подробнее: http://www.portaventura.es/
Cedar Point (Сандаски, США)
«Седар пойнт амьюзмент» знаменит прежде всего тем, что именно здесь находится самое большое число аттракционов для катания — 68. Среди них 14 американских горок, из которых одна — «Миллениум форс» — по высоте превосходит статую Свободы.
Кстати, парк работает с 1870 года, однако первые аттракционы появились здесь только в 1892 году, вместе с изобретением «Американских горок». Сегодня это прекрасное место для отдыха всей семьей: парк, кинотеатр, отели и кафе, парковка и — главное — огромное количество аттракционов. Как исторических, так и современных.
Где: Сандаски, штат Огайо, США
Стоимость (на весь день): $45,99 для взрослых, $19,99 для подростков, дети до 2 лет — бесплатно
Время работы: с 10.00 до 22.00
Подробнее: http://www.cedarpoint.com/
Legoland (Гюнцбург, Германия)
Кажется, этот парк лучше всего подходит для развития образного мышления: вместе с детьми здесь можно воплотить в жизнь все свои идеи — построить города и страны, создать неведомых зверей и невиданных существ, а кроме того — сконструировать и запрограммировать собственного робота. И все это (как и следует из названия) — из конструктора Lego.
Всего в парке более 40 аттракционов: сити, фабрика с множественными конструкторскими студиями, Леголенд-экспресс, страна приключений с экспедицией в джунгли, страна рыцарей с турнирами, охота на драконов, интерактивные игры, шоу и представления, Помимо этого, в Леголенде можно увидеть уменьшенные копии старых городов (масштаб 1:20) — Берлина, Гамбурга, Мюнхена и Венеции.
Где: Гюнцбург (70 км от Мюнхена), Германия
Стоимость (на весь день): 24 евро для взрослых, 19 для детей
Время работы: с 10.00 до 18.00
Подробнее: http://www.legoland.de/
Gardaland (озеро Гарда, Италия)
Все очень просто: Гардаленд — это самый большой развлекательный парк в Италии. Организаторы этого парка подумали обо всех возрастных категориях, и для каждого, кто попадает в этот мир, найдется развлечение по вкусу: для самых маленьких — это красочный мир, где застыли в смешных позах разные забавные звери: поросята, гуси и коровы. Для подростков открыты павильоны «Питер Пэн» и, конечно, Games Area — пространство с играми на любой вкус и темперамент. Желающие спокойно отдохнуть взрослые также не забыты: можно поплавать на каноэ по озеру.
А для той части взрослых, которые еще не готовы к предпенсионному времяпрепровождению, здесь устроено множество аттракционов — как правило, с большими скоростями и всевозможными выкрутасами.
Где: озеро Гарда, регион Венето, Италия
Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 35, детский (выше 1 м и до 10 лет) — 29, семейный билет (для 2 взрослых и 1 ребенка до 10 лет) — 85 евро; дети ростом до 1 метра — бесплатно.
Время работы: с 10.00 до 18.00; в июле-августе — с 10.00 до 23.00; парк также открыт на Хэллоуин и Рождество
Подробнее: http://www.gardaland.it/index_genetix.php
Asterix (Париж, Франция)
Парк аттракционов «Астерикс» составляет прямую конкуренцию «Диснейленду», и сами французы не могут решить, какое из этих двух развлечений лучше: милый Диснейленд или хулиганский Астерикс. Населенный героями любимого французского комикса, парк состоит из пяти частей: деревня древней Галлии, античная Греция, Римская империя, Париж Средних веков и деревня викингов. Переходя от аттракциона к аттракциону, посетители путешествуют через галльскую историю: минуют карусель Цезаря и молнии Зевса, сплавляются на греческих лодках по реке Элис. По пути их ожидает Гидра, дельфинарий Посейдона, мушкетерские драки и многое другое. Кстати, большинство аттракционов в «Астериксе» водные. Так уж повелось.
Где: 30 км от Парижа, Франция
Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 39, детский (до 12 лет) — 29
Время работы: с 10.00 до 18.00; в июне-октябре — с 10.00 до 19.00
Подробнее: http://www.parcasterix.fr/
Movie Park (Кельн, Германия)
Movie Park — это один из интереснейших парков мира: одновременно это и парк аттракционов, и действующая киностудия. Парк, полное название которого звучало раньше как Warner Bros. Movie World, в 2004 году был переименован в Movie Park Germany. Естественно, все развлечения в этом парке связаны с киногероями. Парк поделен на несколько тематических частей: улицы Голливуда, улицы Нью-Йорка, Дикий Запад, и везде посетителей ожидают встречи с кино- и мультипликационными героями. На территории парка также открыт музей голливудских фильмов и проходят шоу по мотивам всеми любимых картин.
Где: окрестности Кельна, Германия
Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 32, детский (от 4 до 11 лет) — 27; дети до 4 лет — бесплатно
Время работы: с 10.00 до 18.00; в теплое время года — с 10.00 до 22.00
Подробнее: http://www.movieparkgermany.de/Home/home_en/tabid/373/Default.aspx
Линнанмяки (Хельсинки, Финляндия)
Парк развлечений «Линнанмяки» — это город, где кроме аттракционов есть кафе, рестораны, магазинчики, 3D-кинотеатр, игорные залы и лотереи. В нем даже имеются аттракционы, на которые пускают с грудничками: это воздушная железная дорога, проходящая вдоль всей территории парка над головами отдыхающих.
Vuoristorata — самый популярный аттракцион в Линнанмяки — это американские горки длиной почти километр и высотой 24 м. В двухэтажном доме-аквариуме круглый год работает выставка: там можно увидеть жизнь тропических рыб, а также Северного и Балтийского морей и познакомить детей с доброй сотней морских животных, собранных со всего мира.
Где: Хельсинки, Финляндия
Стоимость (на весь день в евро): взрослый — 35, детский (ниже 120 см) — 23
Время работы: с 10.00 до 19.00
Подробнее: http://www.linnanmaki.fi/
Spree Park (Берлин, Германия)
Самый невероятный и странный парк аттракционов из всех существующих — это, вне всякого сомнения, заброшенный Spree Park в Берлине. На сегодня это единственный парк аттракционов, со временем официально переименованный в парк сюрреализма. От старого парка развлечений здесь все еще осталось очень много: заброшенные американские горки, колесо обозрения, практически потонувшее в зелени, огромные динозавры и мамонты, стоящие и лежащие в совершенно неожиданных местах, нелепые, облезлые фигуры, оставшиеся от аттракционов, непонятно куда ведущие туннели.
Помимо невероятного внутреннего содержания, напоминающего декорации к постапокалиптическому фильму, парк имеет не менее интересную историю: закрылся он после того, как его владелец Норберт Витт обанкротился и был вынужден уехать вместе со всей семьей в Перу, где открыл небольшой и тихий луна-парк. Но уже через два года мистер Витт вернулся в Берлин с новым аттракционом — он привез из Перу ковер-самолет, который собирался поставить в своем парке и возобновить бизнес. Осуществить задумку ему помешало лишь то, что при транспортировке нового аттракциона полиция обнаружила в нем 180 кг кокаина. После чего незадачливый владелец сел за попытку ввоза наркотиков.
Вышедший через семь лет Витт все еще полон решимости отреставрировать свой парк. Пока же он открыт только по воскресеньям: за небольшие деньги (всегда есть возможность договориться) служащий проводит там экскурсии и даже катает на единственном сохранившемся в рабочем состоянии аттракционе — паровозике, идущем по ржавым рельсам сквозь заброшенные поляны и перелески. В остальное время пробраться в парк также можно, но, судя по отзывам туристов из разных стран, это может быть опасным: всю территорию парка (а она является частной собственностью) патрулирует охрана. Кстати, не так давно в Германии был показан полнометражный документальный фильм, рассказывающий все подробности этой истории.
Где: Берлин, Германия; неподалеку от Трептов-парка
Подробнее: http://www.berliner-spreepark.de/
Источник: http://www.forbesrussia.ru/