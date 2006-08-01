Дивноморск. Морской дозор

Поняв, что с маленьким ребенком отдыхать не только можно, но и нужно, мы решили не упускать возможность отдохнуть и насладиться теплыми водами Черного моря по полной программе.

К тому же старшая дочь (12 лет от роду) прошла курс обучения подводному плаванию зимой в бассейне. И теперь, летом, ей предстояло пройти обучение на открытой воде, т.е. на море, и получить сертификат международной ассоциации подводного плавания PADI JOWD (Junior Open Water Diver или Юный Дайвер Открытой Воды, который выдают детям от 12-ти до 15-ти лет). Нам же с мужем предстояло отнырять на сертификат PADI AOWD (Advanced Open Water Diver),позволяющий погружаться на глубину до 40 метров.

Т.к. клуб, в котором дочь обучалась дайвингу, располагается летом в Дивноморске, то мы всем нашим большим семейством (я, муж, старшая дочь Аня 12 лет и младший сын Дима 1,5 лет) отправились на отдых в это чудное местечко, пожалуй, одно из самых лучших на Черноморском побережье Краснодарского края.

На этот раз мы уже были опытные, и за месяц до поездки мной уже были составлены несколько списков необходимых вещей, которые нужно взять с собой.

Аптечка для путешествий на море

Бальзам спасатель (хранитель, скорая помощь – от травм, ожогов, синяков)

солнцезащитный крем, фактор не ниже 30

имодиум или хилак Форте - для налаживания микрофлоры кишечника, можно линекс

смекта

регидрон (физиологический раствор, пить при отравлениях для избежания обезвоживания)

лопедиум (у кого желудки слабые)

афлубин (снимает жар, повышает иммунитет)

нурофен – жаропонижающее и обезболивающее для малыша

свечи Эффералган (на 1-3года) – жаропонижающее для малыша

отипакс и називин (на случай резкого отита)

аквамарис

гель от комаров (детский французский спрей "Москидоз" от комаров. Его с 3-х мес. можно использовать. Если не нет, то Москитол с 2-х лет)

гель от ожогов Тропикана (для всех нас)

фенистил-гель от любых ожогов и укусов насекомых насекомых

арника от синяков

перекись водорода

стерильные салфетки

йод и зелёнка в карандашиках, или хлорофиллипт

вата

марля

бинт

пластырь бактерицидный

термометр цифровой

Продукты для малыша на море

В Дивноморске есть магазин «Магнит» из сети подобных магазинов ЗАО Тандер (http://www.magnit-info.ru/), которые у нас в крае пользуются популярностью. В Магните всегда можно купить памперсы для ребенка (внимание: памперсы трусиками там не продаются), тихорецкое мясное баночное питание для детей, смеси НАН и прочие, соки «Фрутто-няня», фруктовое пюре различных фирм, каши в коробках. Также несколько раз в неделю бывает завоз «Агуши» - творожка и йогурта (у продавцов можно узнать сроки завоза).

Поэтому мы везли продукты на неделю, потом докупали в Магните.

Молоко от 1 года - 1 банка

НАН кисломолочный - 1 банка

Агуша творог - 7 шт.

Агуша йогурт - 7 шт.

Агуша сливки - 4 шт.

Каши растворимые (гречка, овсянка, кукуруза, пшенная)

Фрукты на первое время

Мясо с овощами Тихорецкое - 14 банок (или меньше, купить потом в Магните)

Сок в дорогу и на первое время, потом подкупить в Магните

Воду Архыз

Вода Бэби для питья

Все молочные и кисломолочные продукты мы везли в автохолодильнике, поэтому сочли возможным взять их с собой. Без холодильника такие продукты перевозить не рекомендуем!

Для приготовления каш брали электрочайник, в нем кипятили воду, разводили ее холодной водой для питья, растворяли сухое молоко и делали ребенку кашу.

Пили только бутилированную воду «Архыз».

Список вещей для малыша на море

Полис, свидетельство о рождении

Памперсы (Хаггисы-трусики)

Влажные салфетки

Ватные палочки

детский шампунь, мыло

бутылочки

чашки

тарелочки

ложечки

Одноразовые тарелки и стаканы

5 шортиков

рубашечку или футболочку с рукавами минимум до локтя

10 маечек-футболочек

4 плавок

2 пары тапочек для моря

2 панамки

2 кофточки с капюшоном и рукавами

1 длинные брючки

5 пар носков

3 маечки для спанья

2 простынки-пеленки (использовали в качестве покрывал, одеял, подстилок)

1 пляжное полотенце

2 прорезинненые пеленочки под простынь на кроватку

Трусики (много, хотим начать историю с горшком)

Бампер на кроватку (создать для сна условия, максимально знакомые)

Плед

Радио-няню (чтобы слышать, если малыш проснется, пока мы наслаждаемся ночной прохладой и пивом)

Книжки, игрушки (ведерки-совочки-машинки, игрушки для спанья, в общем, самое любимое)

Круг

Зонтик от солнца и от дождя

Прищепки

домик-палатка (от солнца и спать)

Прогулочную коляску – трость (прогуляться по набережной)

Дайверский

Этот список каждый дайвер составляет сам с учетом имеющегося у него оборудования.

Главное – всегда брать с собой лог-бук (дневник погружений) и фиксировать туда свои погружения.

Итак, когда все списки были отмечены «крестиками», мы покидали пару шмоток для себя, загрузили все в машину и в час «икс» отправились в наше путешествие.

Малыша посадили в его личное автокресло, которое с прошлого года подросло, и люлька-переноска была сменена на автокресло 9-18 кг.

В дороге мы слушали музыку, подпевали магнитофону, болтали. К перевалу малыш уснул. Поэтому перепады высоты он перенес легко.

В Дивноморск мы ездили и раньше (до появления малыша), жили в автокемпинге, который находится в шикарном месте рядом с Дивноморском. Представьте себе 30 метров над морем, рядом обрыв, сосны, ковер из сосновых иголок - воздух такой, который хочется пить! А вид со скалы! И там такой замечательный микроклимат, что за несколько часов ночного сна усталость от дневного зноя на пляже уходит без следа.

Но на этот раз мы жили в клубе подводного плавания «Источник», прямо на причале в Дивноморске. Из окна было видно море, закат.

Малыш постоянно бегал босиком из домика на море, так что ему обувь практически не пригодилась.

Девушка на дельфине

Увидев один раз эту девушку высоко на скале в Дивноморске, мысленно всячески возвращаешься к ней. Что она там увидела в море? Или ждет кого? Может, тонет какое-то судно, и она готова сорваться на помощь? Почему-то последнее мне в голову засело намертво. Мне все время кажется, что место этой деревянной скульптуры выбрано не случайно. И скорей всего на дне моря, куда она смотрит, покоится отгадка.

Однажды я решила поплавать в том загадочном месте. И кое-что я там обнаружила.

Этот, теперь сувенир, я тащила по дну моря, потому как всплыть с ним я не смогла, несмотря на мою "очень положительную плавучесть".

Ночное

С тех пор, как меня научили плавать под водой с аквалангом, я мечтала сходить в ночное. Потому как Вадим однажды заикнулся об этом. Вот с тех пор и жду. Я сама давно бы сходила, но у меня нет подводного фонаря в снаряжении, а без фонаря никак. И вот наконец, сбылась "мечта идиота". В 9 вечера (солнце уже село, конец августа) собираем снарягу, одеваемся и с берега плывем на ластах в открытое море. По команде "Ок, погружаемся" сдуваем воздух из компенсатора и тонем.

Первое ощущение - полная потеря ориентации. Больно ударившись о дно коленками, вспомнила о том, что не мешало бы контролировать плавучесть. Пока искала инфлятор, выпавший из почему-то отстегнувшейся липучки, народ уже уплыл, оставив меня одну в полной темноте. Всплывать обратно не хотелось, поэтому, четко вспомнив правило, что при потере друг друга ищем ровно минуту, после этого всплываем, решила минуту все-таки подождать. Выключила фонарик, осмотрелась - никого. Включила фонарик. Через какое-то время вижу плывущий ко мне луч света: ура, меня нашли!

А под водой ночью просто супер! Это незабываемо! Рыбы спят прямо в толще воды и не торопятся уплывать, завидев нас. Крабы тоже непонимающе смотрели на нас своими бусинами на тонких ножках. Поплавав под водой минут 40, мы остановились. Сели на дно (на глубине 6 метров), выключили фонари. Темно, тихо. Только слышен вдох и выдох бабл-мэйкеров (это те, кто под водой выпускает огромные пузыри воздуха, т.е. новички). Тише, тише...

Взмах рукой, и о чудо!!!! Мельчайшие звездочки заискрились вокруг, как будто мириады созвездий вдруг пробились сквозь толщу воды и разукрасили собой все небо - наши 6 метров моря над головой. Нереально, но мы все ощутили себя в другом мире, где все так тихо и красиво, где правят свои законы, а нам разрешили слегка прикоснуться к этому великолепию. Минут 15 мы любовались этим неповторимым зрелищем, и просидели бы еще, но наша цель была поплавать, а не посидеть.

Наша ночная морская экскурсия под водой продолжалась еще минут 40, пока не закончился воздух в баллонах. Это путешествие в сказочный мир ночного моря я не забуду никогда.

Глубокое погружение.

В отличие от меня, муж рвался все время на глубокое погружение. Что он там надеялся увидеть? Морских русалок?

Его мечта была осуществлена в тот же день, что и ночное, только чуть раньше - в 8 утра.

Я себя неважно чувствовала, не хотела идти, но муж меня уговорил, сославшись на "что я буду делать с этими "прожжеными"? Они же меня "потопят". Пришлось быстренько "намыливать на тело" гидрокостюм, на лету собирать снарягу и кидать все в лодку.

Пока из Дивноморска до Джанхота доплыли на резиновой лодке с мотором, меня уже укачало. Благо позавтракать я не успела, иначе бы "кормила рыбок" из регулятора. Искали, где есть глубина больше 20 метров. Еле нашли. Это было уже в нескольких километрах от берега. "О, если я не дойду, если пойду я ко дну, что станется с ними, моими зверями лесными?" - эти слова доктора Айболита постоянно крутились в голове. Ведь на берегу остались двое моих детей - Аня 12 лет и Димасик полутора лет.

Но все, деваться некуда, якорь брошен на 25 метрах. Начинаем спуск. На 10 метрах перестали продуваться уши. Гребу ластами выше - продуваюсь. Еле-еле правое ухо поддалось. Думаю про себя: а мне ведь еще столько же погружаться. Но, о чудо, чем глубже я уходила, тем легче продувались уши и перепад давления не так был заметен с глубиной. Дно. По колено уходим в ил. Видимость нулевая. Инструктор Денис показывает всем взяться за руки. И вперед (куда вперед, не видно же ни зги). Вот так и плыли, держась за ручки, как на линейке в детском саду. Но иначе нельзя, потеряться было бы очень просто.

Я смотрела все время вниз.

На дне проглядывались раки-отшельники, ил, песок, морские черви, похожие на цветы хризантем. Потом муж в своем логбуке написал, что видел звездочки в глазах. Возможно, это воздействие азотного наркоза на глубине. (Или все-таки русалки пощекотали нервишки?)

За 5 минут до декомпрессии начинаем медленное всплытие. Мы с мужем в паре, те двое прожженых с инструктором. На 6 метрах зависли на сафети стоп (остановка безопасности). Тут уже вода была прозрачная как слеза, да и солнце уже было высоко. Всплыли практически около лодки. Дайв завершился удачно.

Аня (12 лет)

После поездки, уже зимой, Аня написала в школе сочинение про инструктора подводного плавания.

"Мой инструктор"

Я встретила его на курсах подводного плавания. Это оказался веселый и умный человек. Его зовут Слюсаренко Евгений Борисович. Этот человек прекрасно знает свое дело и сам является профессиональным дайвером.

Евгений Борисович обучает нас технике управления подводной аппаратурой и методам ее сборки. Если у кого-то не получается правильно собрать дайверский комплект, он всегда помогает и объясняет наши ошибки. Он очень добрый и заботливый. Во время погружения Евгений Борисович обучает нас специальным упражнениям, а по окончании погружения он наливает всем чай, и тем, у кого во время погружения возникали проблемы, обращает внимание на недочеты. Главное для него – сделать из нас хороших дайверов.

Евгений Борисович и сам хороший дайвер. Ежегодно он берет группу «выпускников» и вместе с ними едет на море. Там он повторяет всё пройденное в бассейне, а на ужин учеников ждет большое количество вареных крабов. Иногда Евгений Борисович плавает без учеников с другими инструкторами, и тогда ребята получают чудесные фотографии, сделанные подводным фотоаппаратом. Однажды, когда я была на четырехметровой глубине, у меня выпал баллон со сжатым воздухом, он вовремя подал мне знак «аварийное всплытие», и я, благодаря специальному обучению, благополучно всплыла.

Я думаю, что под руководством такого инструктора можно добиться определенных высот в дайвинге.

Что она за сочинение получила, как вы думаете? Конечно, пятерку!

Дима (1,5 года)

Диме поездка тоже пришлась по душе.

Т.к. мы жили почти на берегу, то пока все еще спят, Дима с папой начинал свое утро с окунаний в свежую утреннюю морскую воду. Потом бежали домой, обтирались и завтракали. После завтрака все опять шли на море. Малыш бегал голиком по пляжу, купался в море, строил «замки» из песка. Вечером, на закате, кидал камешки в воду, разглядывал ракушки, принесенные родителями со дна моря.

И потом дома долго еще вспоминал, как шепчут волны, как кричат чайки, как можно было не одеваться и не обуваться весь отдых.

Желаем и Вам такого же приятного во всех отношениях отдыха!