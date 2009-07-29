Majesty Club Palm Beach HV-1 (Сиде)

Ну, вот мы и вернулись вчера из Турции. Пока свежи впечатления, хочу поделиться ими с вами. Итак, начну всё по порядку.

Как обычно в апреле у меня начался «зуд отпускника» - я грезила предстоящими путешествиями, рыскала в Интернете в поисках подходящего тура. Поиски опять привели меня в Турцию – страну, идеально подходящую для отдыха с ребёнком: разумная цена, недолгий перелёт и общая организация отдыха меня вполне устраивают.

Единственное, на чём я обожглась – это покупка тура по раннему бронированию у Пегаса. Поездка в выбранный отель обошлась нам на двоих с ребёнком на 14 ночей в 2500 $(оплатили в конце апреля), а за пару недель до вылета цена упала на 500$. Впрочем, этот факт ничуть не повлиял на наш отдых и отель в целом оправдал потраченные деньги.

Перелет Екатеринбург-Анталия-Екатеринбург проходил на Боинге 737-400 (авиакомпания ORENAIR). Обслуживание в самолёте хорошее, приветливые бортпроводники, питание нормальное, традиционное на чартерах. Разговорчивый командир экипажа рассказывал, что и где пролетаем, но самое главное - идеально вёл и сажал самолёт.

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт. До Сиде мы ехали не более полутора часов. Никто утомиться не успел. На пути обратно завозили в торговый центр сладостей SORBIT – цены запредельные, а товар тот же, что и на рынках.

Теперь перейду к самому главному – описанию места отдыха . Отель находится в маленьком посёлке Кызылагач, последний в линейке отелей, среди которых Justiniano Wish Side, Selge Beach Resort, Silence Beach Resort, Turan Prince Residence. Завозили нас туда всегда первыми, а забирали последними, поэтому никогда не приходилось томиться в ожидании.

Заселение. В отель мы приехали в 6 утра. На ресепшен не оказалось ни одного русскоговорящего сотрудника. Объяснившись кое-как (немецкий+английский), нам дали понять, что номер будет свободен только в 11 часов. Предложенные за раннее заселение деньги были отвергнуты, так как в отеле реально не было свободных номеров. В принципе, я предвидела такой исход событий, поэтому, упаковывая дома вещи, положила пляжные принадлежности поближе в сумку. Чемоданы мы оставили на ресепшен, позавтракали в ресторане и потом до 11 часов благополучно нежились на пляже.

Территория отеля Majesty Club Palm Beach HV-1 очень большая (180000 кв.м). Пальмы различных видов и размеров, сосны, клёны, туя, апельсиновые деревья и огромные кактусы. Повсюду растут розы, олеандры, ещё какие-то дивные цветы – садовники очень тщательно за ними ухаживают и всё вокруг цветет и благоухает. Тут же порхают бабочки, мелькают шустрые ящерки и жуки.

Птицы, похожие на голубей, издают ухающие звуки (как филин). В небольшой речке, которая протекает по территории отеля по дороге к морю, живут уточки, древесные черепахи и совершенно наглая кефаль. Сын всегда брал хлеб, чтобы покормить уток или черепах, однако тем доставалось совсем чуть-чуть, потому что шустрая рыба буквально стаей набрасывалась на крошки, выскакивала из воды и подминала своей массой неповоротливых черепах.

Бассейны в отеле тоже весьма разнообразны; глубокий акивити-бассейн – там проходила основная дневная анимация большой релакс-бассейн у главного ресторана – там можно было просто полежать под тентом или в шатре бассейн с горками – любимое место всех детей и два бассейна для самых маленьких деток.

Рестораны. Кроме основного ресторана, есть ещё пять а-ля карт ресторанов - Аzia (восточная кухня), Anatolia (турецкая кухня), La Caretta (мексиканская кухня), а также итальянский и рыбный. Бесплатно можно было посетить только один ресторан. Но поскольку мы организовали хорошую компанию из уральских мамочек с детьми (8-9 лет), то сходили во все рестораны, кроме рыбного. Заимели там друга-официанта по имени Тургай, который отрабатывал свои чаевые на 120%, носился мухой, лично бронировал нам следующий ресторан и оповещал по телефону. Вообще парень – молодец!

В принципе, все рестораны неплохи, но вот подкачало обслуживание в Anatolia – по полчаса ждали каждое блюдо расстроило ещё и то что именно там я решила справить день своего рождения, но персонал как-то вяло на это среагировал, даже торт не сделали. Праздник получился только благодаря хорошей компании и дальнейшему продолжению «банкета» в кальян-баре.

Питание хоть и было разнообразным, но вот восторга как-то не вызвало совсем. Вроде бы и мясо есть, и рыба, гарниры разные, и салаты, а как-то недушевно, что ли. Десерты, конечно, были превосходные – устоять невозможно, а следовательно, благодаря им моя весенняя диета была, увы, напрасна (опять +1.5 кг). Завтраки стандартные – яйца, йогурты, хлопья, выпечка, оливки и проч. Обед уже поинтереснее – добавляются различные десерты. Ну и, конечно же, ужин – праздник живота (у некоторых он превращался просто в обжорство). Фруктов было очень много и в достаточном количестве. Вечером делали вкусные коктейли, играла живая музыка. Парень что-то подвывал под аккомпанемент гитары. Сначала даже нравилось, потом просто уже надоели одни и те же мелодии. У активити-бассейна по вечерам тоже играла живая музыка, турчанка великолепно пела на русском языке.

В достоинства отеля отнесу концепцию круглосуточного питания. Перекусить можно везде и всегда – фаст-фуд на пляже, мороженое у бассейна, гёзлеме, печёное картошка. Основной ресторан тоже всегда работал, т.е ранние выезды на экскурсии обходились без сухпайка – люди спокойно завтракали в ресторане и уезжали. Кстати, в отеле нет браслетов, однако посторонних охранники как-то безошибочно вычисляли и отправляли восвояси.

Персонал в Majesty Club Palm Beach нам очень понравился – все вежливые и отзывчивые. С нашими соотечественниками ведь нужно иметь ангельское терпение (о контингенте чуть позже), но официанты, горничные и простые уборщики вполне приветливые. Вот на ресепшен люди полумёртвые (видимо, замёрзли от мощного кондиционера). Если русскоговорящего сотрудника нет, то добиться от них чего-либо сложно, даже изъясняясь на английском.

Номер нам достался на первом этаже и это было благо, ибо наши бесчисленные прогулки типа море-басейн-ресторан-номер к концу дня настолько выматывали, что второй этаж был бы уже не под силу. Номер стандартный, никакой роскоши (османский стиль), плазменный ТВ, мини-бар (заполнялся однократно бесплатно по приезду пивом, колой, фантой и водой), сантехника новая, всё работало исправно. Кондиционер центральный, проблем с ним не было. Горничная попалась хорошая, регулярно украшала постель цветочками, через день приносила шампуни и бумагу. Благодарили её за старания долларами и российским шоколадом.

Контингент отеля – это отдельная песня и главный его недостаток, как это ни странно звучит. Отель давно и плотно облюбовали наши соотечественники. Русская речь повсюду, русский мат – тоже не исключение. Запомнилась одна колоритная компания – несколько молодых парней из Москвы, увешанных толстенными золотыми цепями с огромными крестами и... с баяном. Честное слово, когда я впервые увидела эту картину, я подумала, что ошиблась во времени и живу в начале 90-ых. Парни вели себя очень вызывающе, охранники отеля всегда были на стрёме. Москвичи нарочно били стаканы и глумились над уборщиками, которые кротко всё это тут же подметали. Ну, а уж когда они за ужином растянули баян и начали петь «Е-е-е, Лениград, СПб, точка ру» турки вздрогнули. Откровенно бесили тётки базарного вида, которые, распихивая всех локтями, ломились к лоткам с мясом, чтобы наложить тарелку с верхом. Всё это они съесть, конечно, не могли и заботливо складывали в мешочки и несли в номер. Странно было наблюдать малышей, писающих под пальму, а мамочка в это время умилительно смотрела на своё чадо. Смотреть на всё это было очень неприятно. Русских в отеле 80%, совсем немного немцев и турков. Народу около 1500 человек и эта масса совсем не в плюс отелю. Хотя пробем с лежаками я так и не увидела – на пляже их просто огромное количество, у бассейнов тоже всегда можно было найти свободное местечко. Хотя для наших граждан занять с утра лежак у бассейна, а весь день провести на море – это святое, это уже национальная привычка.

Море , как мне его снова хотелось увидеть, вдохнуть этот свежий аромат, окунуться в его прохладу. Увы, заход в море в Majesty Club Palm Beach – это катастрофа. Сам пляж песчаный с галькой, прибрежная полоса – крупная колючая галька, а само море встретило нас каменными скользкими глыбами, идти по которым было просто невозможно. Мои ноги, изнеженные предыдущими песчаными пляжами, не могли вынести этой пытки – купалась я только с пирса. Хотя сам пляж чистый, большой, имеет голубой флаг. Нелалеко от него есть излюбленное место черепах Каретта-Каретта, который вечером возвращаются туда из моря и откладывают яйца.

Вообще в отеле есть своя экологическая программа, что, безусловно, ему делает честь – это и разведение редких видов растений (у многих из них есть таблички с надписями), урны с сортировкой мусора, охрана черепах. Для обычных туристов это, может быть, и несущественное отличие, но если сравнить с отелями, где такого нет, то разница очевидна.

Анимация. В отеле очень хорошая анимационная команда. В меру активные, ненавязчивые и очень артистичные. Их вечерние танцевальные шоу просто фантастика. Танцевали настоящие профи!

Турецкая ночь в Majesty Club Palm Beach проходила каждый четверг. Приезжали торговцы (цены заламывали нереальные), приводили верблюдов (прокатиться - 10 баксов). Еда на ужине была соответствующая случаю, столы и стулья украшены, в бассейне плавали шарики. Потом были национальные турецкие песни и пляски, огненное шоу. Понравилось.

Экскурсии нам продавал туроператор Пегас. Отельные гиды (Ольга, Русим, Нурали) разумеется, втюхивают самые дорогие. Мы же были в аквапарке Троя и на катамаране «Моби Дик». Обе экскурсии вполне оправдали наши ожидания. Отельная жизнь порой надоедает своей предсказуемостью, а тут масса новых впечатлений. Опять же наши русские туристы – притча во языцех – в аквапарке за круги-бублики чуть ли не в драку лезут, в автобусе стонут, что им то жарко, то холодно. Смотришь и диву даёшься, что с людьми отдых иногда делает.

Самым приятным моментом в нашем отдыхе была хорошая компания. Мы оказались из одного города, примерно одного возраста и дети тоже подружились. Скучать, ныть и придираться к мелочам нам просто было некогда. Мы загорали, купались, вместе ездили на экскурсии, торговались на рынке. Когда случались проблемы, помогали друг другу. Мы прилетели одним чартером, обменялись телефонами и, думаю, продолжим наше знакомство уже здесь в Екатеринбурге.

В итоге для себя сделала вывод, что в такой большой отель, да ещё и с оравой русских туристов, я постараюсь больше не попадать. Безобразный заход в море тоже оказался для меня непреодолимой преградой, хотя раньше думала, что это пустяки .

А в целом, Majesty Club Palm Beach неплохой отель для семейного отдыха, соответствует 4*, и адекватен по цене... Отдых удался, а это главное!