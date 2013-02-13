Санаторий Танып, отличный «зимний санаторий»

Решили семьёй отдохнуть и подлечится, муж, я и дочка 2 года. Выбирали санаторий очень долго, муж перелопатил кучу сайтов с отзывами, пообщался с несколькими турфирмами, занимающимися санаторно-курортным лечением.

Наши требования к санаторию были:

1). Небольшая удалённость от города Екатеринбурга (не более 400-500 км).

2). Наличие теплых переходов в столовую и лечебные корпуса – пожалуй, самое главное условие при наличии ребёнка и отдыха зимой.

3). Хорошая лечебная база, с наличием собственных природных лечебных факторов.

4). Хороший номерной фонд.

Отмечу сразу, что за досугом не гнались, хотели отдохнуть от суеты. После взвешивания всех за и против, выбор пал на башкирский санаторий “Танып”.

Дорога

Добиралась поездом Екатеринбург-Чернушка (московское направление) 5.50 ч., со станции Чернушка до санатория за небольшую плату доставил комфортабельный мини автобус санатория (еще час езды). На машине, особенно в зимнее время, многие не советуют добираться из-за неудовлетворительного качества дороги.

Размещение

У нас был стандартный номер, номер как на картинках на сайте. Две кровати полутораспальные, стол, тумбочки, холодильник, графин, стаканы, телевизор LCD 32” (USB, HDMI) – во всех номерах, очень удивило, чайник можно взять в аренду за небольшую плату, бельё меняли раз в 7 дней. Туалетная комната чистенькая, душ просто занавеска, поэтому в ванной после принятия душа было достаточно сыро, банные принадлежности лучше брать свои, своего практически ничего нет.

Лечение

С основными процедурами можно ознакомиться на сайте, назначают, что хочешь из списка бесплатных процедур. Основные природные факторы – это сероводород и минеральная вода, сразу скажу, поскольку своих грязей нет, то все грязи аппликациями и только платно и вообще много интересных процедур за деньги, такие как иглоукалывание, пиявки, дозированная вытяжка позвоночника, озонотерапия.

После приезда уже подумали, что если четко знаешь, какие процедуры необходимы, можно рассмотреть путевку без лечения и по необходимости доплатить за нужные процедуры, мы же воспользовались правом замены процедур и поменяли часть из платного фонда, это можно сделать через зам. директора по лечебной работе.

Из врачей был терапевт, невролог (зам. директора по лечебной работе) и уролог, где-то говорят, ещё был гинеколог, но в наш заезд она была на учебе, каждый день там работает стоматолог, цены на услуги стоматолога висят около кабинета, намного дешевле, чем у нас, про качество не скажу.

Бассейн и тренажёрный зал

Отдельно про бассейн. Поскольку санаторий новый, то и бассейн, соответственно, тоже. Чистенький, неглубокий, глубина от 1.30 м до 1.85 м. Если хотите поплавать, необходимо скорректировать время, поскольку 95% процентов отдыхающих просто стоят и мокнут в воде и немного мешают пловцам. В бассейне есть сауна, тепленькая и в ней всегда много народу. Бассейн также оснащён гейзерами и каскадным душем, но включают его ненадолго и сразу много желающих. Вода мало хлорирована, видимо, используют другие способы очистки, муж часто ходит в бассейн, есть с чем сравнивать - после посещения этого вообще не было раздражений на коже.

Бесплатно бассейн работает с 8 до 16, с 16 платно, в субботу и воскресение – только платно.

Тренажёрный зал новый, тренажёры все качественные и хорошие, но мы туда не ходили, просто не было времени.

Питание

Со стандартными номерами идет заказанное меню, питание разнообразное и вкусное, но порции небольшие, суп на обед жидковат, собственно, фруктов мало, выпечка только на ужин, мне хватало, мужу из-за того, что оставалась от ребенка, тоже, а без этого было бы немного голодно.

У всех остальных типов номеров идет шведский стол, там можно ни в чём себе не отказывать, но выбор, конечно, не как в Турции. При желании за 200 р в сутки с человека, можно из заказного меню перейти на шведскую линию.

Общее

Про сам санаторий, плюсы и минусы.

Для меня, как для мерзлячки, основной плюс, что всё находилось в тепле - и столовая, и водолечебница, не надо было одеваться, кроме как на прогулку.

Поразило, что очень много живой зелени в санатории, ну есть и искусственная. Много аквариумов с различными рыбами, причём не в одном месте, а разбросаны по периметру. На первом этаже вольер с живой ящерицей - ребёнку очень нравилось, но ящер двигался, только когда кушал. Двоякие чувства вызывала комната с чучелами животных: медведь, волк, лиса и ещё 20 видов животных и птиц. Ребенку нравилось, но после зоопарка как то не то, да ещё и чучела, ну как то так.

У дочки хитом были фонтаны на третьем этаже, и самое главное - это детский уголок, горки, шарики, лесенки, качели – всё время пропадала она там, из-за этого гуляли мало, жалко конечно, но зато в тепле, да и самой лишний раз одеваться не хотелось.

Про прогулки: санаторий находится в смешенном лесу, больше лиственных растений, но территория пустая - 3-4 деревца - всё остальное за забором, поэтому на прогулках было ветрено. Около входа есть детская площадка, но не зимняя. Сотрудники санатория говорили, что за территорией есть речка, но мы до неё так и не дошли, зимой в основном все гуляют вокруг санатория. Очень хотели покататься на лошади, но так и не получилось, нужно было заявки оставлять, а спонтанно не катали. Работал прокат лыж, снегокатов и санок.

Ребенку из лечения брали биатрон (лампа zepter), ну и конечно хваленую соленую шахту, сидела там тихо она только под мультик. Я брала массаж (лучше сразу брать у молодого человека Эльнара - делает неплохо, ну и не на отлично), массаж скорее не лечебный, а релаксирующий. Иглоукалывание неплохая процедура, но делается она всем скопом, и расслабиться не получается, поскольку за шторками храпели другие пациентки.

Очень большим спросом пользуются сероводородные ванны, поэтому запах сероводорода там повсюду, но муж выбрал хвойные, сходил, полежал... Ванны чистые, новые, но сказал, что не для него, заменил на гидромассажную.

Очень много желающих на подводную вытяжку позвоночника, и подводный массаж, процедуры открыли недавно. В целом, поскольку санаторий новый, то и процедуры делаются на новом оборудовании. Многих расстраивало отсутствие нормальных грязей. Понравилась озонотерапия.

Отдельно хотелось бы сказать, что вода там супер, из крана льется родниковая вода, около столовой много краников с лечебной минералкой, мне она очень нравилась, у дочери 2 месяца был диатез на ногах, сколько кремов и средств перепробовала, а обмывали водой каждый вечер - всё само прошло.

Про досуг: развлекались в основном самостоятельно, посредством ноутбука, сразу скажу: связь там не очень, поэтому не получится побаловать себя интернетом, разве только почту проверить и то не везде, поэтому только фильмы и сериалы.

В 15.00 у них показывали мультики, но дочка в это время спала, в 17:00 мужчины играли в волейбол, женщины делали оригами, детям можно было порисовать в библиотеке, в 16-17 часов в актовом зале показывали советский фильм типа служебного романа, а вечером башкирский концерт.

В целом впечатление очень позитивное, зимой отдохнуть семьёй с ребенком – очень хорошее место, ну и можно еще подлечиться.