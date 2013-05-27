Отдых в Праге

Зимой муж загорелся одной мыслью - съездить со старшей дочкой (ей 6 лет) в какой-нибудь крупный зоопарк. Самый известный в Европе - берлинский зоопарк, но туда из Екатеринбурга, вроде, нет прямых авиарейсов. Поэтому остановили свой выбор на Праге. Зоопарк там тоже большой - более 50 га. Мы чуть-чуть подумали над этой бешеной идеей и решили - пусть едут.

В ближайшей к дому турфирме заказали билеты, забронировали гостиницу и получили визы. Вся поездка заняла у них 5 дней (22-26 апреля). Перед поездкой посидели в интернете и выписали - куда нужно сходить с ребёнком, и как дотуда добраться общественным транспортом от гостиницы. Муж заказал такси в Праге из аэропорта и обратно. Дальше с его слов:

1й день

На выходе из зала получения багажа в пражском аэропорту их встретил водитель с табличкой в руке, подхватил чемодан и проводил к машине. До гостиницы доехали меньше чем за час, оставили чемодан и отправились в зоопарк.

Сначала на метро с пересадкой, потом на автобусе. Учитывая, что станция метро была в 1 квартале от гостиницы, пешком идти практически не пришлось. Ездить по Праге на метро очень удобно - там есть 3 ветки, они расходятся где-то под 60 градусов, и берут центр города в треугольник. На каждой станции есть подробная схема метрополитена и огромная карта Праги. Но по архитектуре, конечно, наши станции красивее. На дверях всего общественного транспорта есть большие кнопки. Чтобы двери открылись, нужно шлёпнуть по кнопке. Дочке это очень нравилось.

Каждый вагон метро, каждый автобус или трамвай в Праге имеет хотя бы одну низкую платформу вровень с посадочной площадкой - для инвалидов и женщин с колясками. Именно поэтому инвалидов на колясках в Праге можно встретить везде, в том же зоопарке - они не сидят дома. А ещё они там улыбаются и смеются... Вы видели у нас на улице человека в инвалидной коляске с улыбкой на лице?

Зоопарк поразил своими масштабами. Он размером, наверное, с ЦПКиО им. Маяковского. Там можно просто гулять, как по парку. Вольеры для зверей огромные, соответственно, имеют большие периметры, и есть выбор, с какой точки наблюдать за животными. В центре зоопарка находится настоящая гора, на склонах которой, как в естественных условиях, скачут горные козлы и бараны. К некоторым животным в вольеры можно свободно заходить (к лемурам, орлам и некоторым другим). Есть гигантские бассейны для морских котиков и пингвинов со стеклянными стенами.

По территории зоопарка ездит паровозик, на котором можно заехать на гору или переехать на её противоположный склон. Есть куча павильонов с тропическими животными, птицами. Слонов живет семья - во всяком случае, увидели 3х. 2х взрослых и детеныша. Были также жирафы. Всякие там утки, кстати, живут не в вольерах, а бегают по территории свободно.

В разных участках зоопарка расположены детские площадки, на которых дети резвятся по пути от одних вольеров к другим. На входе в зоопарк можно взять для ребенка коляску, тележку, или маленький велосипед. Причем к велосипеду выдают и каску. Несколько кафе позволяют решить вопросы с питанием. А ещё там разливают пиво, что, конечно, обрадовало супруга.

Приехали они туда в первый день в обед, и до вечера время пролетело очень быстро. Домой вернулись и завалились рано спать (разница часовых поясов дала о себе знать).

2й день

На следующий день поехали туда снова. Покатались на паровозике, а также на кресельном подъемнике (есть там и такое), поднялись на гору, с нее открывается отличный вид на речку Влтаву и на близлежащие районы Праги. Пообедали в ресторанчике на территории зоопарка и поехали осматривать следующие достопримечательности. По плану был луна-парк.

Во времена нашего детства луна-парк приезжал к нам в город, поэтому сомнений в том, что его нужно посетить, не было. Из мужа там на каруселях чуть не вытрясло обед, а дочке, понятно, очень понравилось. Карусели, качели, американские горки - море развлечений на любой вкус.

Потеряли один головной убор на какой-то крутилке. Ещё на территории луна-парка находится павильон "Древние животные" с чучелами мамонтов, саблезубых тигров и прочих представителей древней фауны. Конечно, посетили. Из луна-парка уезжали вечером со слезами. Ребенок хотел там жить.

3й день

Решили съездить на Петршин холм. Первый раз поехали через центр Праги на трамвае. Крастота архитектуры шокировала. По пути не выдержали, зашли в торговый центр. Конечно, заблудились. Но купили в книжном отделе несколько смешных раскрасок. На Петршин холм туристы попадают на фуникулёре. Наверху куча красивых аллей, детские площадки, обсерватория, зеркальный лабиринт и смотровая башня.

Смотровую башню моё семейство успешно покорило. С двух обзорных площадок видна вся Прага, а захваченная из дома подзорная труба вызвала небольшую зависть у окружающих.

После обеда решили съездить в океанариум - он спрятался на территории луна-парка и был вчера пропущен. Там поглядели на живую акулу, и снова на карусели.

4й день

Рванули - в дино-парк. Это такой парк развлечений с чучелами динозавров в натуральную величину на крыше одного из торговых центров.

Нечто подобное в миниатюре есть у нас в "Карнавале". Чучела шевелятся и рычат, щёлкают зубами. Детская площадка там, само собой, тоже имеется. После дино-парка решили отправиться в музей Лего.

Там куча залов с собранными экспонатами из этого конструктора. Есть человеческие фигуры в полный рост. Пособирать что-либо из этих кирпичиков там тоже есть возможность.

Часть изделий там оснащена электроприводами, и есть возможность ими управлять, нажимая кнопки возле витрин. Выход из музея - через Лего-магазин.

Под вечер решили съездить в королевство железных дорог - это такая миниатюрная модель Праги с пригородами (занимает весь подвал одного огромного здания), по которой гоняют игрушечные машинки и паровозики. Но ребенок устал, и пришлось оттуда уходить. Купленная в торговом центре очередная пластмассовая лошадка придала дочке силы доехать до гостиницы.

5й день

В последний день утром съездили, прогулялись по магазинам, и убыли в аэропорт. В аэропорту потеряли свежекупленую лошадь. Прилетели домой в холод и слякоть.



А какая радость мне? - спросите Вы. А радость - огромная. Как гласит народная мудрость: "Женское счастье - муж в командировке, хомячёк и детки у свекровки". С младшей (ей исполнилось 8 месяцев) мы целых 5 (ПЯТЬ) дней жили дома одни!!!!!! Никого утром в садик не будить, суп не варить... тишина и покой. Я была счастливее путешественников.

Так что, дамы - отправляйте домочадцев в Европу... вы не пожалеете!