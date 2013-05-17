Такое разное Черное МОРЕ…Часть 2.

Часть I: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=7021

Сочи

Мы были в Сочи два раза. Один раз на машине в июле, второй раз на поезде в марте. Скажу сразу, ощущения неоднозначные. И если у Вас есть ребенок в возрасте нашего, Вы хотите поехать отдохнуть на море и не готовы много и часто тратить деньги, то в Сочи порекомендую съездить только в порядке экскурсии. Не более…

На машине ехать вообще не советую. Очень опасный серпантин, много машин, многокилометровые пробки (а нам еще «повезло» и навстречу ехал свадебный лимузин), неудобное движение, кругом знаки «движение запрещено» и еще многое другое.

На поезде – «драконовские» цены на такси от вокзала до отеля. От 500 рублей. В ту поездку мы жили в Сочи 5 дней. Номер бронировали в гостиннице «Жемчужина»: первая линия, бассейн, выход к пляжу, завтрак включен. Красота! Приехали мы в эту «Жемчужину», обрадовались, что все как на сайте, ремонт и лепнина под потолком. Поднялись в номер... а там полированная мебель 70-х годов, два кресла (мы еще лет 10 назад такие выкинули, даже на дачу постеснялись везти), а главное посреди номера радиоприемник (может кто такие помнит, в полированных столах, с возможностью пластинки проигрывать)… и все это за 3500 рублей в сутки. Если бы нам не надо было остаться в Сочи по работе, мы бы собрали вещи и уехали подальше от этого ужаса.

Выбора не было, нашли гостинницу с ноутбука, переехали. Отель «Роза ветров». Уютный номер на 6 этаже. Балкон, нормальная мебель (из 21 века!). Проживание нам обошлось в 3200 рублей/сутки за номер. В эту сумму уже включена доплата за койко-место ребенку и завтрак «шведский стол» на всех.

А главное, во дворе был отличный ресторан армянской кухни «Ной», где божественно кормили за небольшие деньги! Это лучший ресторан, который мне вообще довелось посетить на нашем юге! Он один перекрывал все «минусы» города Сочи в целом.

А минусов было много. И мы о них очень быстро узнали:

- выход к пляжу напрямую был только через территорию пансионата. Входной билет в сутки на человека стоил 350 рублей (в том числе на ребенка в возрасте 4-х лет)!

- бесплатно к морю можно попасть только через центральный пляж, а до него можно дойти вдоль строек или проехать 4 остановки на маршрутке. Причем пляжем это место можно было назвать с трудом… Море грязное, цвета ржавчины.

- очень «гористая» местность! Пешие прогулки превращались в ад уже через километр пути. Жарко, душно, много машин.

- очень густой туман. Иногда было ощушение, что идешь в облаках!

- большое количество строек. Кругом краны и рабочие, спецтехника.

Из плюсов:

- отличная армянская кухня в ресторане «Ной». Средняя сумма счета 1000 рублей на 3-х человек;

- очень понравилась экскурсия по дендрарию. Идти надо на целый день. Брали с собой воду и булки. К вечеру валились с ног, но нам очень понравилось! Особенно умеляли «Уринокабины» (я не шучу, именно это и написано на них большими буквами), заботливо расставленные на всем пути следования;

- обязательно съездите на морскую прогулку вдоль Сочи! Стоит недорого (около 600 рублей на 3-х), впечатлений масса. А главное, дельфины!!!! Они прямо выныривают из-под яхты и плывут за вами. Единственное, обязательно возьмите теплые вещи и что-нибудь на голову ребенку. Сильный ветер. Быстро замерзнете. Я в очередной раз порадовалась своей «хомячей» натуре (что «на всякий пожарный» взяла с собой теплый жилет и шапку ребенку, а себе платок)

- центральный парк. Интересно провели в нем почти целый день!

- отель «Магнолия»! Кто знает, тот поймет. Это огромное здание, все этажи которого заполненны «бутиками» (если честно, на рынок в здании гостинницы больше походит), а в них кожаные и меховые изделия напрямую из Турции по оптовым ценам. Если скажите продавцу, что берете для себя, а не для перепродажи, то они с удовольствием делают огромные скидки. Торгуйтесь! Нам сбросили цену на 40 % от первоночальной! А какое качество!!!

Абрау Дюрсо

А вы пили шампанское «Абрау Дюрсо»? Нет? Тогда Вам обязательно надо сюда съездить! (И стоит оно тут всего 115 рублей!) Это небольшой поселок в 4-х километрах от Новороссийска. Вверх по серпантину. Там расположен завод шампанских вин, романтичное озеро, поля виноградников и горы, горы, горы. Так мы решили отдохнуть в бухте Дюрсо.

Стоял сентябрь, и людей было не очень много. Теплое ласковое море, чистейшая, кристально чистая вода, горы, дельфины… и нет суеты. Мелкий галечный пляж. Это идеальное место для отдыха с семьей и маленькими детьми. В бухте также расположен большой авто-кемпинг (500 руб. в день с машины), который совершенно не мешает другим отдыхающим и отлично вписывается в общую обстановку. Так как сезон почти закончился, то потихоньку закрывались немногочисленные кафе и пункты проката. Было тихо и спокойно! Такого чистого, прозрачного и удивительно красивого моря я не видела больше нигде на нашем юге! Мы даже залезли на верхушку горы (на фото вид с этой вершины) и полюбовались бухтой с высоты птичьего полета!!! (Для тех, кто попробует повторить наш путь, не бойтесь лезть вверх, т.к. есть пологий спуск с горы по старой проселочной дороге). Мы проделали этот путь с 4-х летним ребенком. Только нужна удобная обувь, вода и фотоаппарат. Для ленивых есть оборудованная смотровая площадка на правой стороне бухты, до которой можно легко дойти пешком или доехать на машине.

Жили в гостинице «Эдем». Отличная гостиница с бассейном, парковкой и потрясающе красивым видом из окна на горы. Территория отеля огорожена и закрывается, таким образом, за детей можно быть спокойным. Очень понравилось наличие настоящего детского уголка с игрушками, домиком и многочисленными развлекалками для детей всех возрастов. Из минусов отеля: антенна не работает, т.к. горы мешают сигналу (о чем при бронировании не говорят), администратор сдает в прокат диски с фильмами и мультфильмами за 150 рублей в сутки каждый. Парковка платная, оплата посуточно – 150 руб.сутки. Питание в гостинице очень накладно для кармана (750 рублей в день за завтрак, обед и ужин с человека), а в связи с удаленностью от города и отсутствием обильного выбора кафе, есть больше практически негде. Мы нашли выход – завтракали в гостинице, на обед ездили в Абрау Дюрсо (5 минут в пути, отличные кафе и замечательные экскурсии на завод шампанских вин с дегустацией!). На ужин покупали с собой. Выходило вкуснее, разнообразнее и дешевле! Чайник и холодильник в номере есть. Микроволновка в коридоре.

Но, несмотря на все недостатки, отдых действительно получился очень тихим, семейным и удивительно спокойным.

Крым (г. Судак)

На Новый год мы решили поехать в Крым. В город Судак! Почему туда? Потому что там Генуэзская крепость, а у нас 5-ти летний сын, свято верящий в рыцарей. Гостиницу бронировали через интернет. Пожеланий было несколько: чтобы кормили в гостинице, чтобы был организованный новогодний праздничный вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы номер был с большими окнами, из которых было видно МОРЕ! Ехали мы большой компанией с детьми примерно одного возраста на машинах (Сразу поясню, что ехали мы из Ростова-на-Дону).

Выбирали между тремя отелями: «Бастион», «Воробьиное гнездо» и «Форум». В итоге остановились на «Воробьином гнезде», т.к. «Форум» находится в центре города и до моря идти далеко, а «Бастион» обещал великий праздник, с дискотекой и гуляньями до утра, что не соответствовало нашему представлению встречи Нового года с 5-ти летним ребенком. И сразу скажу, что не пожалели!!

Про дорогу: выбрали путь через паром на машинах из порта «Кавказ», потому что как раз в это время Западную Украину обильно засыпало снегом. Таможня наша проходила мучительно тяжело, долго (почти 5 часов в очереди), душно и жарко. Как я была счастлива, что не поленилась зарядить ноутбук, взять мультики, приготовить бутерброды, чай в термосе и запечь курицу!

Внимание ! Если у детей с родителями разные фамилии или родители в разводе, обязательно разрешение на вывоз за границу. Причем именно наша таможня зверствовала в этом плане. Например, у меня потребовали помимо загранпаспорта сына еще и свидетельство о рождении, как доказательство, что именно я являюсь его мамой. Задавали ему вопросы: «Кто эта тётя, этот дядя?», «как зовут твою маму?» и пр.

Украинская таможня в Керчи выглядела как-то более душевно и немного по-деревенски, по сравнению с российской. (Даже туалет представлял собой «одноместную» кабинку на улице). Прошли ее довольно быстро и без особых проблем. Вещи не досматривали. На вопрос: «Что везете?» отвечали «ребенка». Больше вопросов не задавали. Поразило, что ночной город Керчь был ярким, красивым, новогодняя иллюминация, елки, фонари! Красота! И почти полное отсутствие машин. Даже дико было ехать по пустым улицам в 8 часов вечера. Кстати, про время – разница в 2 часа минус от московского. Узнали об этом случайно на таможне.

Судак – это город, в котором нет зимы! + 15 + 20 градусов тепла и никакого ветра в январе, синее-синее море и удивительно светлое бирюзовое небо. Зимой очень тихий город, гостеприимные люди, душевные сотрудники ДАИ (кстати, ни разу не остановили нашу колонну с российскими номерами), удивительно мало машин. На пляже мелкая галька вперемешку с перетертым ракушечником. Есть большой аквапарк и парк развлечений (вход бесплатный!). Очень захотелось побывать там летом.

Хозяева гостиницы встретили нас очень тепло, максимально постарались воплотить в жизнь для нас «волшебную сказку» в Новогоднюю ночь (даже персональную елку в номер поставили, чтобы Дед Мороз туда подарки мог принести). Номер стоил 350 гривен/сутки, все удобства, парковка бесплатно, территория закрыта, оборудована замечательная детская площадка, летом есть бассейн.

На центральной улице есть отличные столовые. Обед из 3-х блюд для семьи из 3-х человек обошелся нам в 200 гривен. Летом очень много кафе и закусочных. Много продуктовых магазинов. Цены на уровне наших.

Про экскурсии:

- Если у Вас есть дети (особенно мальчики), то очень рекомендую посетить Генуэзскую крепость! Большая средневековая крепость, потрясающая архетектура, древние стены, пропитанные историей. Входной билет: 100 гривен взрослый билет, 50 гривен детский (дети до 7 лет бесплатно). Время пребывания не ограничено. Мы тихонько прибились к небольшой экскурсии и с удовольствем послушали про рыцарей, защищающих крепость от врагов, про кровопролитные войны и романтичную историю любви. На территории есть музей. Вход бесплатный. На выходе сильный дяденька с молотом в руках всего за 50 гривен сделает для Вас именные монеты! Летом там проходят настоящие рыцарские турниры!

- Голицынская тропа в пос. Новый Свет (на фото). Удивительная, а главное бесплатная пешая экскурсия длиной 4 км. Тропа огибает горы, ныряет в глубину великолепных гротов, нависает над обрывом и позволяет ощутить всю красоту и мощь сильного, Черного моря, разбивающегося о скалы прямо под твоими ногами!! Ощущения непередаваемые! К сожалению, мы прошли ровно половину, т.к. сын устал, а машина была припаркована «в начале» тропы.

- Если приедете на машине, обязательно покатайтесь по Крыму: Феодосия, Алушта, Коктебель, Рыбачье, Ялта и другое. Экскурсия заняла у нас целый день. Серпантин, горы в облаках, снег на вершинах, цветущие кактусы и реликтовые деревья… Потрясающий храм Святителя Николая Мирликийского, расположенный в селе Малореченское, мемориал памяти погибшим на водах. В этом месте кажется, что сама природа плачет. Нам повезло увидеть удивительное природное явление – слева от храма на море был туман, тучи низко висели над водой, а справа – ясное чистое небо и яркие лучи солнца, чистейшая голубая вода. Обязательно посетите «Ласточкино гнездо». Поклонникам группы «Кино» понравится Большая гитара, высотой 3 метра, установленная в честь Виктора Цоя и группы «Кино» в поселке Морское под Судаком. Говорят, что именно там 30 лет назад в палатке все и началось… К сожалению, на Ай-Петри не выпал снег, и покататься на лыжах нам не удалось.

Про минусы:

- дорогой бензин низкого качества. Очень рекомендую заправляться только на заправках известных брендов;

- очень опасный, местами совсем без отбойников, серпантин. Обязательно соблюдайте скоростной режим;

- практически нет возможности оплатить что-либо по банковской карте. Терминалы в кафе и магазинах встречаются очень редко. Банкоматов тоже очень мало (в основном «Промсвязьбанк»). Небольшую досадную неприятность принес нам «МТС-Банк». 31 декабря в 16.00 заблокировал карту. Пришлось звонить в центр поддержи клиентов в Москву и снимать блокировку. Транзакции им в Судаке показались подозрительными…

- отлично показал себя навигатор, а вот антирадар за все время поездки у нас ни разу не пищал на всей территории Украины. Либо камеры у них на другой частоте, либо они не работали.

- очень хотела попробовать настоящую украинскую кухню, но тематический ресторан нам так и не встретился.

- в гостинице 125 каналов по TV, но из них на русском было всего 4. Детские отсутствовали вообще. Очень пригодились диски с мульками, взятые из дома.

- зона Wi-Fi есть в каждом кафе и каждой гостинице, но ловит медленно, связь постоянно прерывается;

Это был замечательный Новый год! А главное, наш сын увидел крепость, где когда-то жили настоящие рыцари!!!!! Он проникся духом средневековья и теперь мечтает увидеть настоящий рыцарский турнир.

Очень надеюсь, что мой рассказ пригодится Вам в будущих путешествиях.

«Лежачий отдых» на пляже в Турции – это хорошо, но, я считаю, что на свете очень много удивительных мест, которые обязательно надо посетить. И многие из них совсем рядом!!!