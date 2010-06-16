Эль Гуна: взгляд с двух сторон

«Вот лето приблизилось вплотную. И тут уже надо что-то решать. Потому что отдых – дело серьезное. Лето надо как-то провести. Его нужно ПРОВЕСТИ.

И вы идете в магазин, где продаются плавки, а также ласты, маски, и прочее, и вы идете туда не как в музей, чтобы просто посмотреть, а с целью что-то купить. И когда вы выбираете себе маску и ласты, к вам приходят такие приятные фантазии…

А потом надо выбирать путевку. И вы просматриваете кучу разных предложений, и оттого, что этих предложений так много, и так страшно прогадать, становится жарко в голове. Гораздо жарче, чем на самых жарких пляжах.»

Е. Гришковец. «Лето».

С одной стороны, самое приятное в отпуске - это его ожидание. Это предвкушение загара, чудесных снимков, и того самого невероятного, что тебя ожидает там, где ты еще не был. Я никогда так тщательно не продумывала отдых, как в этот раз. Мы летели всей семьей (вместе с Евой, которой только исполнилось 2.5, и которой сняли гипс с руки за день до отлета). Поэтому читать про отели я начала за месяц до отъезда, а чемодан стоял посредине комнаты аж за две недели и претерпевал круговорот вещей, лекарств, обуви, детских игрушек и так далее (к слову, аптечка занимала реально половину чемодана и почти не понадобилась).

Выбор места и отеля был самым тяжелым. Я прочитала столько информации в Интернете, что вполне могла открывать собственный туристический бизнес, по крайней мере, по Египту. Все отели, которые нравились, вставали на «стоп» сразу, как только мной принималось решение о брони, и тогда начинался новый поиск. В итоге, измученные чтением до коликов в глазах, купили первую попавшуюся путевку и успокоились.

Но это все лирические отступления. Теперь о главном и интересном. Решила написать этот отзыв в помощь тем, кто сейчас планирует свой отпуск. Но все люди разные, поэтому в каждом прочитанном мною отзыве катастрофически не хватало объективности. Впечатления от отдыха всегда зависят от таких вещей, как уровень дохода отдыхающего, количество выездов за границу, и, конечно, жизненная позиция и общий настрой («стакан наполовину полон или наполовину пуст»). Я решила написать о своем отпуске с двух сторон: с позиции оптимиста и пессимиста. Надеюсь, что эта информация многим упростит поиски идеального.

Место

Про Эль Гуну можно прочитать в Интернете. Там все правда. Только на самом-то деле это в сто раз круче. Изумрудные поля для гольфа, белоснежные яхты, бирюзовые лагуны, тепло-желтый песок пляжей. Буйство красок и фантазии. Эль Гуна - небольшой курорт в 30 км к северу от Хургады с развитой инфраструктурой. Расположен более, чем на 20 островах, соединенных между собой мостиками. Это совершенно «неегипетский Египет». В городе есть собственный аэропорт, картинг-центр, поле для пейнтбола, школа, детский сад, международный университет, кинотеатр под открытым небом, музей, мечеть, гольф-клуб, христианская церковь и собственная служба такси toc-toc, а также автовокзал, почта, аквариум, медицинская клиника, сеть аптек и супермаркетов, а также есть восточный базар и конюшня, где можно покататься на верблюдах, лошадях и осликах.

4 песчаных пляжа на берегу Красного моря: Mangroovy, Marina, Buzzha, Zeytouna. В городе несколько районов. Самые известные и посещаемые нами: Art Village (восточный базар, где можно купить как обычные сувениры, так и сделанные своими руками: чеканка, ковры, керамика, картины); Kafr — центральная часть города, Tamr Henna — центральная площадь города, Abu Tig Marina – на наш вгляд, самая очаровательная его часть – расположенная на огромной набережной с романтичными ресторанчиками, бутиками, катерами и яхтами. Также много районов с частными виллами. В городе абсолютно безопасно: я ходила гулять одна с Евой вечером, со стороны местного населения было очень уважительное отношение. Очень много иностранцев, русских в городе почти нет. Вечером он особенно красиво подсвечен и свет отражается в лагуне.

Эль Гуна - небольшой городок в 30 км от Хургады. Здания максимум трехэтажные, есть районы, которые вообще только строятся и строительство будет закончено в 2012 году. В основном одни частные виллы. Ходить почти некуда, развлечений ноль. Народ в городе только вечером, днем он вымирает. В магазинах все дорого, торговаться там не принято. В каждом магазине чеки и фиксированные цены.

Дорога

По дороге никаких нареканий. Рейсы выполнялись без задержек, в самолет брали книгу и ноут с мультиками, а также легкие закуски ребенку (печенье, сыр, сухофрукты и просто фрукты) + 1,5 часа она спала. У Евы было уже свое место в самолете, так что со сном никаких проблем не возникло. 5,5 часов пролетели незаметно. В самолете было очень много детей. Коляску можно не сдавать в багаж. Единственное - обратно летели ночью. Мне спать было неудобно, поэтому я совсем не спала.

Перелет прошел без задержек. С этим повезло. Утомил трансфер из Хургады, особенно в обратную дорогу. Постоянно заезжали в какие-то отели и по 20 минут ждали туристов. В итоге дорога до аэропорта заняла 1 час 40 минут, хотя там реально ехать минут 30. Гиды были какие-то уставшие и неприветливые, неохотно отвечали на все вопросы. Аэропорт Хургады вообще произвел удручающее впечатление. За все вымогали деньги, причем не предупреждая заранее об этом. Так как мы были с ребенком, пропустили без очереди на регистрацию рейса, а потом полчаса вымогали деньги. У нас в аэропорту это сделали бесплатно.

Отель

Отель небольшой. Часть жилого фонда - это бунгало и стандартные корпуса, небольшие, в 3 этажа. На территории отеля есть детская площадка - играли на ней пару раз, два бассейна - детский и взрослый. Правда, маленький бассейн - для детей в возрасте 3-4 лет, он 0,6 м глубиной. Мы вообще бассейнами не пользовались – только море.

Там даже есть какая-то анимация, но мы так мало были в отеле (только ели и спали), что ничего внятного сказать не могу. Есть дискотека на пляже лагуны до 11 часов, пляжный волейбол, гимнастика в бассейне и настольный теннис. В общем, что-то такое незатейливое. Но мы и сами себя неплохо развлекали.

Отель весьма поношенный, хотя пишут, что его построили в 2004 году. Детская площадка ничем не лучше наших во дворах и выглядит абсолютно заброшенной: детский клуб с заброшенными игрушками, пара качель с облупленной краской и две пластиковые горки.

Номер

Номер нам дали чудесный. Площадь - метров сорок, большая терраса с видом на лагуну и Даун таун. И на первом этаже, что особенно актуально с коляской, так как в стандартных номерах нет лифта. Это, конечно, было не бунгало - они стоят немного дороже, чем стандартные номера. В комнате есть все необходимое: сейф, фен, телевизор, холодильник, чайник, две полутораспальные кровати. Бесплатно чай, кофе и бутылка воды каждый день. В номере все в рабочем состоянии. Сантехника идеально работает, в душе нет проблем с водой. Пару раз видели ящерицу на террасе. И еще видели двух больших муравьев. Но они нас как-то не беспокоили. От комаров спасались стандартными средствами, они там стоят, как в наших магазинах (если покупать, конечно, не на территории отеля - там все в два раза дороже).

Номера обшарпанные, матрасы продавленные, кое-где штукатурка отвалилась, шторы грязные – все в пятнах, муравьи, комары и ящерицы… В общем, полный комплект.

Питание

Весьма на уровне. Т.е. с голоду вы не умрете однозначно. Особенно если не набирать себе в тарелку всего и сразу. Есть отварные овощи, макароны, мясо, рыба, курица. Нет супов, нет каш утром. Но вечером мы ходили в кафешки и вообще, если бы поехала сейчас, то наверняка взяла бы только завтраки. Ну или завтраки и обеды, и все.

В кафе весьма демократичные цены и персонал кафе всегда шел на встречу – диетические супчики готовили, например, овощные в пределах 80 рублей и что-нибудь отварное можно попросить для ребенка. А для взрослых вообще красота – греческая, тайская, китайская, итальянская, французская кухни и венское кафе с потрясающими кофе и десертами + большое разнообразие фруктов в магазинах (клубника, манго, гуава, груши яблоки, бананы, сливы и т.д.)

В отеле, конечно, убивали завтраки. До сих пор помню все меню на завтрак, оно очень скудное и повторялось каждый день: омлет, выпечка, сосиски, молоко, помидоры, огурцы и зелень. Все, собственно. Обед лучше, ужин вообще более или менее. Пиво, вино, джин - как везде. Свежевыжатые соки платно (4$). Ребенка вообще нечем кормить – все со специями. Особенно утром – просто беда. Хорошо, что брали с собой каши. На пляже вообще есть нечего. Бесплатно - напитки, за отдельную плату могут пасту приготовить, например.

Уровень сервиса

Мне понравилось все. Все вежливые и приветливые. На территории много охраны, чувствуешь себя в совершенной безопасности. В столовой тоже всегда помогут найти детский стульчик и своевременно обслуживают столик. Никогда никого не ждали.

Персонал доставал временами своим вниманием. Номер убирали без особого энтузиазма. Хорошо, что каждый день.

Экскурсии

Каждый день мы бывали в разных местах Эль Гуны и не успели обойти все за 10 дней. Один день ездили на рейсовом автобусе до Хургады, провели целый день в Синбаде, в аквапарке. 100$ и можешь пользоваться всем на территории: ресторанами, горками, бассейнами, анимацией и т.д., только что номер не дают.

Муж ездил на сафари. А еще мы познакомились с таксистом ток тока, который за 100 фунтов провез нас по местам Эль Гуны. Самое интересное из них - это рыбная ферма. Там, помимо рыб, можно посмотреть на журавлей, уток, черепашек, морских свинок и почтовых голубей. Причем не только посмотреть, а потрогать, покормить и поиграть, что и делала Ева. Также несколько раз брали катамаран и катались по каналам Эль Гуны. А вообще мы попали в Эль Гуну во время весеннего фестиваля, который длится два месяца. Поэтому каждый вечер на разных площадках в разных районах города пели, танцевали и показывали всякие представления. На ток токе передвигаться очень удобно. Главное - их искать не приходится, только махнешь рукой и ток-ток появляется буквально из-под земли. Стоимость в любой конец города - 60 рублей примерно.

Экскурсии есть у Пегаса. Стандартный набор, тем, кто был в Египте не раз, это все уже может быть неинтересно.

Море

Пляж вполне сгодится. Море замечательное, для детей и для взрослых. Оно весьма постоянно и никуда не сбегает, может, конечно, нам просто повезло. Но совсем не такое, как в Табе, где рыбы прямо у берега.

Здесь рыбы только с понтона, зато детям самое то – песок и достаточно долго – мелко. Рыбок мы смотрели прямо в отеле, так как в самом отеле есть мостики и водоем. Там ее достаточно много, видов 15. Нам с булочками вполне хватало полюбоваться. Ветер сильный был всего один день и не особо напрягал. Каждый час курсирует катер или можно дойти пешком за 10 минут. Мы целый день провели на платном пляже - где-то 300 рублей на наши деньги за весь день на троих, пляж, конечно, на порядок лучше, чем в отеле, но и тот сгодится для каждодневного применения. Ребенок был очень доволен и это радовало нас больше всего.

Пляж грязный. Окурки, пластиковые стаканчики, переполненные пепельницы. Это правда. Анимации на пляже никакой, лежаки поломанные, зонтики тоже. Вообще отель производит впечатление заброшенного пионерского лагеря. Это касается всего. В море, у берега, нет никаких рыб, рыба только с понтона.