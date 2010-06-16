Форум
Путешествия

Эль Гуна: взгляд с двух сторон

…безусловно, недостатки можно найти везде и всюду, даже в супер-отеле, но все зависит от вашего настроя!

«Вот лето приблизилось вплотную. И тут уже надо что-то решать. Потому что отдых – дело серьезное. Лето надо как-то провести. Его нужно ПРОВЕСТИ.
     И вы идете в магазин, где продаются плавки, а также ласты, маски, и прочее, и вы идете туда не как в музей, чтобы просто посмотреть, а с целью что-то купить. И когда вы выбираете себе маску и ласты, к вам приходят такие приятные фантазии… 
     А потом надо выбирать путевку. И вы просматриваете кучу разных предложений, и оттого, что этих предложений так много, и так страшно прогадать, становится жарко в голове. Гораздо жарче, чем на самых жарких пляжах.»

 

Е. Гришковец. «Лето».

 

 

С одной стороны, самое приятное в отпуске  - это его ожидание. Это предвкушение загара, чудесных снимков, и того самого невероятного, что тебя ожидает там, где ты еще не был. Я никогда так тщательно не продумывала отдых, как в этот раз. Мы летели всей семьей (вместе с Евой, которой только исполнилось 2.5, и которой сняли гипс с руки за день до отлета). Поэтому читать про отели я начала за месяц до отъезда, а чемодан стоял посредине комнаты аж за две недели и претерпевал круговорот вещей, лекарств, обуви, детских игрушек и так далее (к слову, аптечка занимала реально половину чемодана и почти не понадобилась).

Выбор места и отеля был самым тяжелым. Я прочитала столько информации в Интернете, что вполне могла открывать собственный туристический бизнес, по крайней мере, по Египту. Все отели, которые нравились, вставали на «стоп» сразу, как только мной принималось решение о брони, и тогда начинался новый поиск. В итоге, измученные чтением до коликов в глазах, купили первую попавшуюся путевку и успокоились.

Но это все лирические отступления. Теперь о главном и интересном. Решила написать этот отзыв в помощь тем, кто сейчас планирует свой отпуск. Но все люди разные, поэтому в каждом прочитанном мною отзыве катастрофически не хватало объективности. Впечатления от отдыха всегда зависят от таких вещей, как уровень дохода отдыхающего, количество выездов за границу, и, конечно, жизненная позиция и общий настрой («стакан наполовину полон или наполовину пуст»). Я решила написать о своем отпуске с двух сторон: с позиции оптимиста и пессимиста. Надеюсь, что эта информация многим упростит поиски идеального.

 

Место

 :) Про Эль Гуну можно прочитать в Интернете. Там все правда. Только на самом-то деле это в сто раз круче. Изумрудные поля для гольфа, белоснежные яхты, бирюзовые лагуны, тепло-желтый песок пляжей. Буйство красок и фантазии. Эль Гуна - небольшой курорт в 30 км к северу от Хургады с развитой инфраструктурой. Расположен более, чем на 20 островах, соединенных между собой мостиками. Это совершенно «неегипетский Египет». В городе есть собственный аэропорт, картинг-центр, поле для пейнтбола, школа, детский сад, международный университет, кинотеатр под открытым небом, музей, мечеть, гольф-клуб, христианская церковь и собственная служба такси toc-toc, а также автовокзал, почта, аквариум, медицинская клиника, сеть аптек и супермаркетов, а также есть восточный базар и конюшня, где можно покататься на верблюдах, лошадях и осликах.

4 песчаных пляжа на берегу Красного моря: Mangroovy, Marina, Buzzha, Zeytouna. В городе несколько районов. Самые известные и посещаемые нами: Art Village (восточный базар, где можно купить как обычные сувениры, так и сделанные своими руками: чеканка, ковры, керамика, картины); Kafr — центральная часть города, Tamr Henna — центральная площадь города, Abu Tig Marina – на наш вгляд, самая очаровательная его часть – расположенная на огромной набережной с романтичными ресторанчиками, бутиками, катерами и яхтами. Также много районов с частными виллами. В городе  абсолютно безопасно: я ходила гулять одна с Евой вечером, со стороны местного населения было очень уважительное отношение. Очень много иностранцев, русских в городе почти нет. Вечером он особенно красиво подсвечен и свет отражается в лагуне.

 

 :( Эль Гуна - небольшой городок в 30 км от Хургады. Здания максимум трехэтажные, есть районы, которые вообще только строятся и строительство будет закончено в 2012 году. В основном одни частные виллы. Ходить почти некуда, развлечений ноль. Народ в городе только вечером, днем он вымирает. В магазинах все дорого, торговаться там не принято. В каждом магазине чеки и фиксированные цены.

 

Дорога

:) По дороге никаких нареканий. Рейсы выполнялись без задержек, в самолет брали книгу и ноут с мультиками, а также легкие закуски ребенку (печенье, сыр, сухофрукты и просто фрукты) + 1,5 часа она спала. У Евы было уже свое место в самолете, так что со сном никаких проблем не возникло. 5,5 часов пролетели незаметно. В самолете было очень много детей. Коляску можно не сдавать в багаж. Единственное  - обратно летели ночью. Мне спать было неудобно, поэтому я совсем не спала.

:( Перелет прошел без задержек. С этим повезло. Утомил трансфер из Хургады, особенно в обратную дорогу. Постоянно заезжали в какие-то отели и по 20 минут ждали туристов. В итоге дорога до аэропорта заняла 1 час 40 минут, хотя там реально ехать минут 30. Гиды были какие-то уставшие и неприветливые, неохотно отвечали на все вопросы. Аэропорт Хургады вообще произвел удручающее впечатление. За все вымогали деньги, причем не предупреждая заранее об этом. Так как мы были с ребенком, пропустили без очереди на регистрацию рейса, а потом полчаса вымогали деньги. У нас в аэропорту это сделали бесплатно.

 

Отель

:) Отель небольшой. Часть жилого фонда  - это бунгало и стандартные корпуса, небольшие, в 3 этажа. На территории отеля есть детская площадка  - играли на ней пару раз, два бассейна  - детский и взрослый. Правда, маленький бассейн - для детей в возрасте 3-4 лет, он 0,6 м глубиной. Мы вообще бассейнами не пользовались – только море.

Там даже есть какая-то анимация, но мы так мало были в отеле (только ели и спали), что ничего внятного сказать не могу. Есть дискотека на пляже лагуны до 11 часов, пляжный волейбол, гимнастика в бассейне и настольный теннис. В общем, что-то такое незатейливое. Но мы и сами себя неплохо развлекали.

:( Отель весьма поношенный, хотя пишут, что его построили в 2004 году. Детская площадка ничем не лучше наших во дворах и выглядит абсолютно заброшенной: детский клуб с заброшенными игрушками, пара качель с облупленной краской и две пластиковые горки.

 

Номер

:) Номер нам дали чудесный. Площадь - метров сорок, большая терраса с видом на лагуну и Даун таун. И на первом этаже, что особенно актуально с коляской, так как в стандартных номерах нет лифта. Это, конечно, было не бунгало - они стоят немного дороже, чем стандартные номера. В комнате есть все необходимое: сейф, фен, телевизор, холодильник, чайник, две полутораспальные кровати. Бесплатно чай, кофе и бутылка воды каждый день. В номере все в рабочем состоянии. Сантехника идеально работает, в душе нет проблем с водой. Пару раз видели ящерицу на террасе. И еще видели двух больших муравьев. Но они нас как-то не беспокоили. От комаров спасались стандартными средствами, они там стоят, как в наших магазинах (если покупать, конечно, не на территории отеля - там все в два раза дороже).

:( Номера обшарпанные, матрасы продавленные, кое-где штукатурка отвалилась, шторы грязные – все в пятнах, муравьи, комары и ящерицы… В общем, полный комплект.

 

Питание

:) Весьма на уровне. Т.е. с голоду вы не умрете однозначно. Особенно если не набирать себе в тарелку всего и сразу. Есть отварные овощи, макароны, мясо, рыба, курица. Нет супов, нет каш утром. Но вечером мы ходили в кафешки и вообще, если бы поехала сейчас, то наверняка взяла бы только завтраки. Ну или завтраки и обеды, и все.

В кафе весьма демократичные цены и персонал кафе всегда шел на встречу – диетические супчики готовили, например, овощные в пределах 80 рублей и что-нибудь отварное можно попросить для ребенка. А для взрослых вообще красота – греческая, тайская, китайская, итальянская, французская кухни и венское кафе с потрясающими кофе и десертами + большое разнообразие фруктов в магазинах (клубника, манго, гуава, груши яблоки, бананы, сливы и т.д.)

:( В отеле, конечно, убивали завтраки. До сих пор помню все меню на завтрак, оно очень скудное и повторялось каждый день: омлет, выпечка, сосиски, молоко, помидоры, огурцы и зелень. Все, собственно. Обед лучше, ужин вообще более или менее. Пиво, вино, джин - как везде. Свежевыжатые соки платно (4$). Ребенка вообще нечем кормить – все со специями. Особенно утром – просто беда. Хорошо, что брали с собой каши. На пляже вообще есть нечего. Бесплатно -  напитки, за отдельную плату могут пасту приготовить, например.

 

Уровень сервиса

:) Мне понравилось все. Все вежливые и приветливые. На территории много охраны, чувствуешь себя в совершенной безопасности. В столовой тоже всегда помогут найти детский стульчик и своевременно обслуживают столик. Никогда никого не ждали.

:( Персонал доставал временами своим вниманием. Номер убирали без особого энтузиазма. Хорошо, что каждый день.

 

Экскурсии

:) Каждый день мы бывали в разных местах Эль Гуны и не успели обойти все за 10 дней. Один день ездили на рейсовом автобусе до Хургады, провели целый день в Синбаде, в аквапарке. 100$ и можешь пользоваться всем на территории: ресторанами, горками, бассейнами, анимацией и т.д., только что номер не дают.

Муж ездил на сафари. А еще мы познакомились с таксистом ток тока, который за 100 фунтов провез нас по местам Эль Гуны. Самое интересное из них - это рыбная ферма. Там, помимо рыб, можно посмотреть на журавлей, уток, черепашек, морских свинок и почтовых голубей. Причем не только посмотреть, а потрогать, покормить и поиграть, что и делала Ева. Также несколько раз брали катамаран и катались по каналам Эль Гуны. А вообще мы попали в Эль Гуну во время весеннего фестиваля, который длится два месяца. Поэтому каждый вечер на разных площадках в разных районах города пели, танцевали и показывали всякие представления. На ток токе передвигаться очень удобно. Главное - их искать не приходится, только махнешь рукой и ток-ток появляется буквально из-под земли. Стоимость в любой конец города - 60 рублей примерно.

:( Экскурсии есть у Пегаса. Стандартный набор, тем, кто был в Египте не раз, это все уже может быть неинтересно.

Море

:) Пляж вполне сгодится. Море замечательное, для детей и для взрослых. Оно весьма постоянно и никуда не сбегает, может, конечно, нам просто повезло. Но совсем не такое, как в Табе, где рыбы прямо у берега.

Здесь рыбы только с понтона, зато детям самое то – песок и достаточно долго – мелко. Рыбок мы смотрели прямо в отеле, так как в самом отеле есть мостики и водоем. Там ее достаточно много, видов 15. Нам с булочками вполне хватало полюбоваться. Ветер сильный был всего один день и не особо напрягал. Каждый час курсирует катер или можно дойти пешком за 10 минут. Мы целый день провели на платном пляже  - где-то 300 рублей на наши деньги за весь день на троих, пляж, конечно, на порядок лучше, чем в отеле, но и тот сгодится для каждодневного применения. Ребенок был очень доволен и это радовало нас больше всего.

:( Пляж грязный. Окурки, пластиковые стаканчики, переполненные пепельницы. Это правда. Анимации на пляже никакой, лежаки поломанные, зонтики тоже. Вообще отель производит впечатление заброшенного пионерского лагеря. Это касается всего. В море, у берега, нет никаких рыб, рыба только с понтона.

 

«Сухой остаток». В Египте мы были второй раз. Я села писать этот отзыв спустя две недели после того, как мы вернулись; ждала, когда поутихнут сильные эмоции, но они до сих пор переполняют меня. Да, безусловно, недостатки можно найти везде и всюду, даже в супер-отеле, все зависит от вашего настроя. Я так завидую сейчас людям с чемоданным настроением, ведь они как раз читают отзывы и находятся в приятном поиске своего идеального отпуска. Удачи вам! Хорошего настроения, оптимистичного взгляда на все и хорошего чувства юмора. Ведь когда едешь вместе с любимыми людьми и переживаешь с ними такие приятные моменты, на мелочи совсем не обращаешь внимания!

Путешествия
