Албена-2006: отдых по ту сторону Черного моря

Шел июнь 2006 года, и мысли об отдыхе все чаще посещали мою мятежную голову. Четкого плана морских приключений не было, но присутствовало явственное желание сменить обстановку. Наконец, мы решили собраться тесной компанией с детьми и выехать к морю на выходные, приуроченные к 12 июня – Дню независимости России.

Обзвон пансионатов и баз Черноморского побережья выявил, что температура воды в Черном море едва достигла 18 градусов, а значит детям искупаться не удастся. Решили попробовать побережье Азовского моря. От очевидцев слышала я неплохие отзывы о станице Голубицкой1. Порывшись в Интернете, нашла несколько частных гостиниц и баз отдыха, чьи Интернет-сайты обещали удобства и комфорт за весьма небольшие деньги. Но в прошлом мы не раз сталкивались с тем, что картинки и прайсы в Интернете далеки от суровой действительности. Поэтому мой муж Александр, воспользовавшись командировкой в Новороссийск, решил потратить пару часов и на обратном пути заехать в Голубицкую и посмотреть предлагаемые варианты в реале. Вернулся муж не в лучшем настроении: море грязное, цены высокие, условия не ахти, а у хозяев гостиниц на все один ответ: «А чего вы хотите за эти деньги?»

Чего мы хотим? Хотим уюта, гостеприимства, удобства хотим в номере. Вариант «340 рублей с человека в сутки и номер с удобствами на этаже» нам не очень интересен. Вариант «Домик с удобствами за 1800 рублей в сутки на базе отдыха в середине июня в станице Голубицкая» считаю неоправданно дорогим. Нет, видимо, тезис «лучше уж никак, вместо как-нибудь», выведенный нами в прошлом году относительно отдыха на российском побережье, актуален и поныне. Стоит ли наживать себе проблемы за свои же деньги?

«А может на Кипр?» - робко спросила я.

«А можно и на Кипр,» - неожиданно согласился муж, - «ищи варианты».

Варианты долго искать не пришлось – мы летали на Кипр дважды, и с 2003 года мне приходит рассылка от туристической компании «Зевс Трэвел» с лучшими предложениями на вылет из Краснодара. Оптимальным для нас вариантом могли бы стать недорогие апартаменты с кухней в центре курортной зоны, скажем, Лимассола. Мы уже селились в подобном апарт-отеле в Айа Напе, и с ребенком нам было там достаточно просторно и удобно. В спецпредложении на вылет 18 июня как раз был устраивающий нас вариант. Пока я выбирала отель, к нам решила присоединиться моя мама – отдохнуть на море, а заодно пообщаться с любимой внучкой Машей, без которой мы никуда не выезжаем – за два года и семь месяцев Машка была с нами и на Кипре, и в Турции, и множество раз на курортах Краснодарского края.

Следующим шагом к долгожданному отдыху стал контакт с туроператором «Зевс Трэвел». Поскольку сотрудничать с этой компанией собирались в третий раз, рассчитывали на скидку 5%, как постоянным клиентам. Ситуация была осложнена единственным моментом: для того, чтобы вылететь на отдых 18 июня, нам надо было передавать документы в Москву уже на следующий день, времени было не так много, надо было поскорее оплачивать счет, бронировать гостиницу, связываться с фирмой-курьером, которая бы доставила наши паспорта из Краснодара в Москву. В общем, оперативность бы нам не помешала.

И вот звоню я в «Зевс», на менеджера перевели меня не сразу – пришлось минут 8 послушать музыку многоканального телефона. Менеджер просит сбросить заявку на свой личный e-mail, диктует мне его. И либо неправильно диктует, либо у меня не очень хорошо со слухом, в общем, письмо не уходит, хоть ты тресни. Звоню второй раз, еще минут 10 слушаю музыку, а потом мне сообщают, что менеджер работает с другими клиентами, освободится через час-полтора. Ок, не вопрос, отправляю письмо с заявкой на электронные адреса, которые нахожу на сайте «Зевса».

Звоню в третий раз, еще минут 8 слушаю музыку (так можно и всю скидку на телефонные переговоры потратить). Наконец связываюсь с менеджером, но говорит она со мною невежливо и недобро, мол, достали вы меня, барышня, без вас клиентов нашей компании хватает, заниматься мне вашим счетом некогда. Призвав самообладание, я сочиняю такую фразу: «Я чувствую, что вы раздражены и настроены не очень позитивно, но поймите, у нас последний день, чтобы передать вам документы. Я очень вас прошу помочь мне и выслать счет на наши 4 путевки». Поумоляла я ее и стала ждать милости.

Через час менеджер перезвонила мне и сообщила, что помочь ничем не может, и на 18 июня все продано. А еще через 3 дня, 13 июня, мне пришло очередное спецпредложение от Зевса, в котором были абсолютно все отели, что и в предыдущем. Ну не захотела девушка с нами сотрудничать, и с Кипром в этом году нам встретиться, видимо, не суждено.

К чему я это все пишу? По странному стечению обстоятельств буквально за пару недель до описанных событий я написала на родительском форуме целую тираду о роли туроператора в жизни путешественника, в которой подробно изложила свое скромное мнение, почему к выбору отправляющей компании стоит подходить с умом. «Зевс Тревэл» я считала и считаю одной из самых лучших компаний по Кипру на рынке туруслуг. Мы не раз восхищались слаженной работой представителей на территории Кипра. Поверьте, таких ответственных и приветливых менеджеров, как Ксения в Лимассоле, не так-то часто удается встретить. Жаль, что российский офис «Зевса» не так тщательно подходит к подбору персонала.

Но, как говорится, все, что не делается, все делается к лучшему. Духом я не упала, а стала рассматривать возможные варианты отдыха с вылетом из Ростова-на-Дону. В мае я помогала выбрать маме тур по Италии и нашла в Интернете сайт компании «Росинтур». Там я и обнаружила замечательный вариант – двухнедельный отдых в Болгарии за очень небольшие деньги.

В Болгарии мы отдыхали два раза – в далеких 1994 и 1995 году, один раз в Кранево, второй – в Албене. Вернуться в Албену было прекрасной мечтою, ведь отдых там нам очень понравился и запомнился. Но вот вопрос – успеем ли мы оформить документы? Ведь надо получать визу в Москве, турфирма находится в Ростове, а мы живем в Краснодаре.

Набираю в «Росинтур», и – о чудо! – благодаря менеджеру Наталье Кравцовой в течении 15 минут получаю список всех необходимых документов и уверение в том, что все мы успеем оформить, нам надо лишь передать документы в Ростов автобусом, а дальше все вопросы турфирма берет на себя – встретят, обработают, отправят в Москву, в аэропорту отдадут нам. В добавок я получаю еще и скидку 5%, хотя тур и так выложен горящий и цена невысокая. Вот это да! После неудачи с «Зевсом» было очень приятно встретить людей, готовых нам помочь организовать отдых.

Итак, оформляем документы, а именно: заполняем анкеты, прилагаем паспорта и по одной цветной фотографии размером 3,5х4,5 см на каждого выезжающего, включая детей. В чем сложность? Не знаю, где в Краснодаре в восемь часов вечера сделать цветное фото заданного размера. Ну что ж, смекалкой меня Бог не обделил, выстраиваю членов семьи на фоне белых обоев в зале и щелкаю на цифровик. В компьютере задаю фотографиям нужный размер, сбрасываю на диск и везу в фотоцентр. Фотки получились отличные: быстро, удобно и всего за 6 рублей.

Далее мы передали документы в Ростов, оплатили счет:

- двое взрослых плюс ребенок с завтраками на 14 дней в двухзвездном отеле в Албене – 30500 рублей, включая две визы - 70 евро, по 35 евро со взрослого с человека;

- отдельно за мою маму, пожелавшую проживать в сингле, который, как известно, чуть дороже дабла – 14300 рублей.

Собрали вещи и в назначенный день отправились в ростовский аэропорт, из которого на ТУ-134 нам надо было лететь в Варну. До момента посадки в самолет все шло, как по маслу. Но когда мы поднимались по трапу, включились и загудели турбины, Маруся испугалась и… Не буду описывать все тягости перелета, скажу лишь, что полет дочка перенесла просто ужасно, причем, и туда и обратно – не помогли ни сладости, ни игрушки, ни бутылка с водой.

В Варне нас встретил микроавтобус и быстро домчал до отеля в Албене. Отель Кардам 2* располагается на второй линии в 100 метрах от моря в самом начале улицы художников. Уставшие, мы присели на диванчиках у рецепции и стали ждать, когда нас расселят. Получив ключи, отправляемся в номера в корпусе С, а добравшись до них, впадаем в отчаяние: не то, что скромно, а просто очень-очень скромно, мебель старая, двери на балкон прогнившие, тесно, воняет табаком. Жить в таких условиях две недели с ребенком никак не хочется.

На переговоры с менеджером отеля отправили самого опытного взяткодателя и любимца женщин и детей – Сашку. Он признавался, что не был уверен в успешном исходе переговоров и настраивался услышать заклинание, которое произносят работники российской сферы услуг, причем во всех отраслях и на любых уровнях: «А что вы хотите за эти деньги?!» Ан нет! У болгар все иначе!

Менеджер уверила Александра, что подберет нам номер и лучше, и гораздо лучше первоначально предложенного. А если нас не устроит ни один номер в данном отеле, то за небольшую доплату нас переведут в отель звездой выше и еще на 50 метров ближе к морю, только бы мы остались довольны и отдыхали с комфортом. Не знаю, что сыграло решающую роль – гипнотическое очарование или чаевые в 50 левов, но уже через полчаса мы заселялись в двухкомнатный апартамент с холодильником, телевизором, двумя санузлами и небольшой кухней. Трехзвездный отель не пошли смотреть, хотя весь оставшийся отдых меня терзало любопытство, что за отель нам бы предложили, и какую сумму пришлось бы доплачивать.

Наше новое пристанище нас полностью удовлетворило: номер 35А в корпусе N, отель New Kardam. Номер светлый, просторный, на 3 этаже. На полу везде светло-бежевый кафель, стены оклеены обоями, выкрашенными в светло-желтый цвет. В гостиной мягкая мебель, телевизор, журнальный столик из темного стекла. Диван с раскладным французским механизмом. Во второй комнате двуспальная кровать, туалетный столик, тумбочка. Из обеих комнат выход на балкон с пластиковой мебелью. С балконов - вид на море.

В кухне раковина с рабочим столом, холодильник Nord, навесной шкаф. Жаль, что не было микроволновки. В одном санузле – раковина и унитаз, в другом – унитаз, биде, раковина, душевая кабина, большая ванна и раздвижное окно (балдею от ванных комнат с окнами). В прихожих встроенные шкафы. В общем, все необходимое присутствует. Единственная подсказка руководству отеля: пора бы подумать о новых занавесках и покрывалах – с ними в номере стало бы гораздо уютнее и милее. Впрочем, это уже мелочи.

Гостинная Санузел Спальня Кухня

Убирали номер каждый день, причем очень тщательно. В первые же дни нам заменили смеситель в душевой кабине на новый, хотя мы ни на что не жаловались, отремонтировали какие-то розетки, и – что меня больше всего поразило – поменяли телевизор с маленького на большой. Соответственно, на чаевые мы не жались. Вообще весь персонал в отеле очень приветливый, доброжелательный, все улыбаются, заигрывают с ребенком – атмосфера тепла и радушия.

Однако, не забуду упомянуть и о недостатках нашего временного жилища: во-первых, окна номера выходили на оживленную улицу художников, по которой до 12 ночи гуляют веселые туристы. В соседнем ресторане очень красиво, но очень громко поет на различных языках певица: сначала наслаждались ее глубоким проникновенным голосом, но к концу второй недели не могли дождаться, когда ее рабочий день подойдет к концу. На первом этаже отеля располагаются торговые точки. Когда ближе к 12 ночи продавцы закрывают свои роллеты, грохот такой, как будто дают 9 мая салют в честь Дня Победы. Из ситуации с шумом мы кое-как вышли – перестроились на режим, при котором спать ложились поздно, вставали рано, а днем всей семьею отправлялись на длительный послеобеденный сеанс морфея.

Второй минус - прямо под нашими окнами цвело липовое дерево, на которое слеталось множество неопознанных насекомых. Первое время они меня раздражали, потом я привыкла к жучкам, мошкам и прочей нечести.

Наутро после приезда нас ждал завтрак в отеле. Обеды мы сразу с путевкой покупать не стали, так как боялись, что в отеле с заявленной звездностью они могут быть не слишком хороши. Но завтрак убедил нас в том, что питанию в ресторане отеля можно поставить «пятерку» - все свеженькое, горячее, в достаточном количестве, изобилие овощей, фруктов, шикарная выпечка, неплохие колбасные изделия, несколько видов хлопьев, вкусные йогурты местного производства, сыры, яйца и различные блюда из них – от глазуньи до омлета с помидорами, сырный пирог и многое-многое другое. Пища сытная, вкусная, как домашняя. Не долго думая, оплатили и обеды – один обед 11 левов (1 лев равен приблизительно 17 рублям, далее пересчитывайте самостоятельно) на взрослого. И не ошиблись! Обеды великолепные, разнообразные и вкусные.

Всегда в изобилии мясо – чаще говядина и свинина, но была и курица. Из рыбы бывали: кефаль в кляре, хек, ставрида на гриле. Гарниры всевозможные: и рис, и картофель в различном исполнении, и макароны, и тушеные овощи – очень любят готовить всякие запеканки, отдаленно напоминающие кипрскую мусаку. Не стану перечислять все испробованные блюда, приведу лишь один факт: за 14 дней ни разу не повторилось первое! В фантазии шеф-повару не откажешь.

На шведском столе всегда можно было найти пищу для ребенка – и супы, и пропаренное мясо, и тушенные овощи, и рыба – вариантов много. Конечно, выносить продукты из ресторана запрещено, но в первый же день я подошла к управляющему и объяснила, что мне не всегда удобно кормить ребенка в зале, к тому же некоторые блюда требуют дополнительной обработки (измельчения), и спросила разрешения брать кое-что с собою для Маруси. Шеф ответил, что не видит в этом проблемы. Мы привезли с собою пол-литровый термос, в котором и выносили небольшую порцию. Обычно это был суп, который Маша ест не очень аккуратно, и питаться им в номере самое место.

Обеды были настолько обильными, что в ужине уже резона не было. К тому же вечером можно сходить посидеть в прибрежном кафе или ресторанчике. Можно взять в кафе курицу-гриль на вынос за 8,5 левов. А можно купить перекусить в местных супермаркетах – есть все, начиная от ломтиков арбузов и заканчивая готовыми салатами в пластиковых контейнерах. Цены очень и очень приемлемые – в центральной зоне чуть дороже, а подальше от отелей или возле недорогих отелей – дешевле.

Итак, после завтрака мы отправились на пляж, который отлично просматривается с террасы ресторана «Кардам». Пляж в Албене песчаный, очень широкий. На российском побережье подобный пляж в станице Благовещенская под Анапой. Только, конечно, с болгарским он не сравнится по благоустроенности. На пляже есть и лежаки с матрасами, и зонтики, и столики для напитков между лежаками, но удовольствие это недешевое – в первый же день за два шезлонга с матрасами и один зонт мы отдали 19 левов. Не кисло, однако. Тут на пляж начал стекаться народ, и мы увидели, что в большинстве случаев отдыхающие приходят со своими зонтами и подстилками, а платные лежаки не заполнены даже на четверть. Не долго думая, купили и мы себе тростниковые подстилки по 6 левов и огромные зонты по 15.

Море… Боже мой, какое там море! Я очень переживала из-за того, что едем мы в июне, и вода будет холодная. Но температура воды в среднем была 23 градуса. Море такое чистое, что на любой глубине видно крабов и рапанов, которые бегают по песчаному дну. Среди песка попадаются мелкие и крупные ракушки. Каждую ночь по пляжу ездит трактор, который сначала просеивает песок, а потом разравнивает его при помощи тяжелого металлического троса - каждое утро пляж чистый. Как-то раз после шторма на берег выбросило водоросли. На следующий день пляж почистили и водоросли все убрали.

Из 14 дней нашего пребывания в Албене 12 дней на море был штиль – дети купались с большим удовольствием. Маша поначалу в море заходить отказывалась и плескалась в надувном бассейне. Но день на пятый она вспомнила, что родилась под знаком Скорпиона, который пренадлежит водной стихии, и из моря ее уже было трудно вытащить – плавала в круге, ныряла, училась плавать самостоятельно. Когда ей надоедало плавать и играть в бассейне, она отправлялась на детскую площадку кататься на качелях и горках. На пляже через каждые 100-200 метров стоят бесплатные огороженные детские площадки.

Вообще с детскими развлечениями в Албене никаких проблем нет. Такие же бесплатные детские площадки можно встретить по всему курорту. Есть также два луна-парка с платными стандартными аттракционами – тир, сбивание банок, катание на быке, всевозможные батуты, плавающие лодочки, качели, катапульты и многое другое. Один луна-парк находится рядом с «Кардамом», другой – напротив «Добруджи».

Мы делали выручку обеим конкурирующим заведениям. Из наиболее полюбившихся Машке аттракционов – «Ловля уток». В бассейне с водою по кругу плывет множество разноцветных пластмассовых уточек с крючками на голове, которых надо отлавливать удочкой. Время неограниченно. На дне утки – очки, которые затем подсчитываются, и в зависимости от их количества юные утколовы выбирают себе призы. Стоит аттракцион 4-5 левов, призы дают всем. Мы играли «в уточек» каждый день, а иногда и по 2 раза в день, выигрывали и водные пистолеты, и радиоуправляемые машинки, и кукол, и многое другое. Под конец ко мне закралась мысль открыть нечто подобное у нас – денег заработать, и чтобы Маша, наконец, удовлетворила свою страсть к утколовству.

Еще один вид детского времяпрепровождения – миниклубы и арт-студии, в которых преподаватели занимаются с малышами развивающими и познавательными играми: делают рисунки на лице, мастерят игрушки, раскрашивают статуэтки, играют в пиратов, которые бросают бутылку с посланием в море, проводят веселые старты на пляже. Детские клубы работают с 10.00 до 12.30 и с 15.30 до 18.00. Стоимость одного дня посещения около 10 левов. Попасть в них могут практически все малыши вне зависимости от того, в каком отеле они проживают. У хороших отелей, разумеется, есть свои мини-клубы, но если в вашем отеле его не оказалось, то вы можете воспользоваться услугами таких студий, как, к примеру, «NIK»: http://www.nik-bg.com/.

Мы с мужем частенько выбирались на ночные прогулки без Маши: ходили в кафешки, ресторанчики, на дискотеки. Так случилось, что наш отдых совпал с чемпионатом мира по футболу, и Албену буквально захватила футбольная лихорадка – практически во всех кафе висят огромные плазменные панели, на которых транслируются матчи, и толпы болельщиков пьют пиво и бурно выражают недовольство или восторг. Забавно было смотреть, как англичане бегали обниматься из кафе в кафе друг к другу, когда "свои" забивали гол. Немцы вывешивали свои флаги или полотенца с футбольно-немецкой символикой прямо на балконы номеров, в которых проживали. Мне показалось, что в больше всех из иностранцев в Болгарии было французов – повсюду слышалась французская речь. Из посещенных заведений могу отметить ресторанчики «Poca Loca», ресторан «Арабелла» - настоящий корабль на суше, бар-караоке «Genive» на пляже в стиле «А ля Гаваи».

Ездить с Машей на экскурсии мы не решились, но как-то раз выбрались на такси в Балчик и посетили там ботанический сад и дворец румынской королевы Марии. Поначалу я скептически отнеслась к поездке и думала, что ботанический сад – слабое подобие сочинского дендрария. Но, попав туда, мы были поражены красотою и самобытностью ботанического сада. Еще бы – ландшафтным дизайном занимался садовник, который разбивал царское село! Мария, дочь русской княжны и немецкого принца, была выдана замуж за румынского короля. В 20-х годах ХХ века она начала строить летнюю резиденцию в Балчике, который в те годы принадлежал Румынии. Ботанический сад – это уникальное место, в котором собрано более тысячи экземпляров редких растений. Здесь есть и шикарный розарий, и аллея кактусов-великанов, и кратер с камнями, покрытыми необыкновенно красивыми видами мха, и чудесный водопад. Место очень колоритное и незабываемое.

Долго собирались взять машину напрокат и поехать в старинный город Несебр, но обстоятельства – увы – сыграли не в пользу этой поездки, Несебр мы оставили на следующий раз.

У Машки под балканскими звездами случился курортный роман с юным французом Оливье. В соседнем отеле «Добротица» отдыхала супружеская пара из Франции с полуторогодовалым озорным карапузом. Юноша заприметил Марию на пляже, когда она поглощала мясную баночку Тихорецкого детского питания. Далее его привлек надувной бассейн, а Марусю заинтересовала огромная соска кавалера (накануне у нас произошло трагическое прощание с этим девайсом).

Позже, встретив Машу на детской площадке, Оливье понял, что русская красавица и есть его мечта, и начал гоняться за нею с целью поцеловать. Убедившись в неприступности девицы, разгневанный француз начал кидать в нее песком. Вот так: от любви до ненависти у мужчин один шаг. Больше Оливье к Маше интереса пытался не демонстрировать, что сильно ее зацепило и возмутило. Тогда Машка взяла инициативу в свои руки и, заприметив Оливье на пляже, начала показывать ему свои достижения в водном спорте. Оли грустно посмотрел на кокетливую подругу, но в море с тем же рвением бежать не пытался – а вдруг там опять какой-то подвох?

В Болгарии мой муж наконец определил, что скорее мы приверженцы западной линии воспитания. По крайней мере, когда он увидел трехлетнего болгарина в памперсе, его ровесницу с соской и англичанина лет четырех в коляске, он перестал думать, что я эксцентричная чудачка, еще до недавнего времени применяющая все эти предметы к ребенку двух с половиной лет.

На пятый день пребывания на отдыхе Интернет-зависимость дала о себе знать, и я отправилась на поиски компьютерного клуба. Узнала я о том, где можно окунуться в электронную паутину из ТВ-канала, который круглосуточно показывает справочную информацию об Албене: все об отелях, развлечениях, аптеках, магазинах и пр. Очень полезный канал – можно сначала посмотреть анонсы, а потом выбрать, куда сходить, на какую экскурсию съездить. Итак, интернет в Албене есть в гостиницах: «Калиакра», «Добруджа», «Оазис». Стоимость 1 часа – от 7 левов. По всей Албене распространен беспроводной Интернет wi-fi. Частенько можно увидеть в кафе дамочку или юношу с ноутбуком.

Небольшая информация о шоппинге, которую меня попросили собрать. Расскажу на всякий случай предприимчивым туристам о существовании супермаркета «LIDI», который находится на выезде из Албены за комплексом «Горска фея» (конечная остановка албенского паровозика №1). В этом супермаркете можно купить абсолютно все, начиная от крема для загара и заканчивая мукой и сахаром. Цены – ниже средних российских. К примеру, бутылка пива Tuborg, стоит в «LIDI» 1 лев, а в кафе на пляже – 5 левов. Есть там и сыры, и колбасы, и сладости, и полуфабрикаты, и напитки. В основном все местного производство. Вообще обратили внимание, что в Болгарии продается все преимущественно болгарское (исключение, конечно, китайские игрушки), даже водка болгарская, а не русская.

Есть в том супермаркете и детское питание – в основном HIPP и Nestle. Баночки HIPP стоят от 2.3 до 4 левов. Коробка каши – порядка 7 левов, банка смеси NAN – 10 левов. В прибрежной зоне – цена на банки с детским питанием от 4 левов. В супермаркете рядом с пляжем в аптеке видела соски, бутылочки («Камера», «Nuk», «Авента» не было), также баночки детского питания вышеперечисленных фирм, коробки с кашами и смесями.

Видела в продаже коляски-трости, велосипеды с ручками. Игрушки, одежду, детскую обувь продают повсюду. В большинстве случаев, данные товары не заслуживают пристального внимания, но если вдруг что-то порвалось, повредилось или просто захотелось обновить курортный скарб - то выйти из положения можно.

На улице художников, которая простирается от отеля Кардам до отеля Добруджа, можно найти занятные вещицы – игрушки и сувениры. Из них особо примечательны мягкие игрушки-марионетки, с которыми ходят почти все дети в Албене – двигаешь палочкой-крестовиной, и зверушка танцует смешной танец. Мы купили верблюда. Я запала на глиняные фигурки животных. Особо мне понравились гуси. Долго думала – покупать или нет, ведь транспортировать такой хрупкий груз можно лишь ручной кладью. В итоге купила. Теперь у меня целое стадо гусей и уток в новой кухне.

В заключение пару слов об отелях Албены. Они расположены в 4 линиях. Первая линия – вдоль пляжа, вторая линия – в 100 м от пляжа. На третью линию придется подняться по крутой лестнице в гору, а на четвертую – карабкаться еще выше. В 1995 году мы отдыхали в отеле, который сейчас называется «Орхидея парк». Разумеется мы совершили вояж «по местам боевой славы». Отель это очень хороший, но как здорово, что в этот раз мы в него не поехали! Все-таки селиться на третью и четвертую линию с маленьким ребенком я вам настоятельно не рекомендую! Пешком ходить на пляж очень утомительно, а ездить на паровозике за 2 лева с человека каждый день – накладно.

В Албене много замечательных отелей, расположенных на первой линии. Большинство из них работает по системе все включено, имеет прекрасные бассейны, миниклубы, детскую и взрослую анимацию. Если вы располагаете средствами, смело езжайте в такие отели, как «Калиакра», «Добротица», «Лагуна бич», «Арабела бич» и прочие четверки и трешки с плюсом.

Если же вы выбираете экономичный отдых, то можете рассмотреть варианты «Камелия», «Братислава», «Доростор», ну и «Кардам» тоже (если, конечно, получиться договориться о поселении в корпусе N).

Наш отдых удался на славу. Спасибо всем, кто помогал его организовать, кто сделал наше пребывание в Албене приятным. Я уверена, что это не последняя наша вылазка в Болгарию. И рекомендую вам посетить этот берег Черного моря.

Желаем вам приятных путешествий!

Источник: maminsite.ru

