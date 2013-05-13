Такое разное Черное МОРЕ…

Часть 1. «Лазаревское»

22 ноября. 5 утра. Мы сонные, взволнованные вышли из поезда. Сладкий, теплый, какой-то удивительно мягкий воздух окружил нас, мы просто утонули в нем с головой. Вот он – вокзал «Лазаревское».

- Такси, такси, - шустрый молодой человек подхватил наши сумки и понес в машину.

Куда везти? В «Прибой»! Это была единственная гостиница, которая работала в ноябре и находилась на первой линии берега, а главное, это была единственная гостиница, в которую мне в 4 утра удалось дозвониться из поезда и забронировать номер. Да здравствует доступ в интернет с мобильника!

Вы, наверное, думаете, что мы сумасшедшие? Потащились неизвестно куда с 3-х летним ребенком и даже не позаботились о жилье? Да! В то утро мы проснулись, включили телевизор, а там услужливо показали погоду: «Сочи, +20». На работе проблемы, как у меня, так и у мужа, ребенок недомогает, на улице мерзкая сырость… а я НИКОГДА не была на море!

И вот мы уже подъезжаем к гостинице. Стоп, а где же море???? Тихо, темно!

- Шух!-х-х-х! – я чуть не села на свой же чемодан! Вот он, звук волн, несущих на берег мелкую гальку прямо из темноты! - Ш ух!-х-х-х! – море-е-е-е-е!

И стою я такая, счастливая, 28-летняя тетка, которая в первый раз услышала море!!!! Я слушала его еще почти час, встречая рассвет, сидя на балконе нашего номера.

...Мы всегда путешествуем втроем: я, муж и наш сын. Почему так получилось? Причины две: во-первых, нам его просто не с кем оставить, во-вторых, мы так к нему привыкли, что не представляем себе даже возможности уехать куда-либо без него.

Мы приехали на море всего на 4 дня. Все эти 4 дня я долго-долго смотрела на набегающие волны, слушала этот самый «шух!-х-х-х!» и думала, как далеко я хочу послать эту самую работу, эти проблемы, и какие мы маленькие и беззащитные перед огромной стихией! Теплый сладкий воздух, цветет магнолия, пустые тихие улица, длинный пляж, счастливый сын, кидающий камни в набегающие волны, рядом любимый муж и … - шух!-х-х-х!

И все, я пропала и навсегда влюбилась в него… в море!

«Лазаревское»

Мы приехали первый раз сюда в ноябре. Теплая, солнечная погода очень подкупала. Тихие улицы, пустынный центральный пляж, ракушки и «куриный бог» - именно такой отдых мы искали и нашли. Мы приезжали туда еще 6 раз в разное время года. Все познается в сравнении!

С ноября по апрель. Стандартный номер в гостиницах на первой линии обошелся нам в 1300 - 1600 руб. в сутки за номер с видом на море и балконом. При этом нам с удовольствием пересчитывали проживание «по часам». Так как поезд отходил в 9 вечера, то нам не пришлось платить за еще одни полные сутки пребывания. В номере были все удобства и дополнительная кровать (либо кресло-кровать) для ребенка. В некоторых отелях есть бассейн с подогревом, в котором можно купаться! Чем мы и воспользовались однажды 1 января! Единственное, очень рекомендую заранее прозвонить и уточнить, будет ли работать подогрев, чтобы не было неприятных сюрпризов.

Чтобы прочувствовать всю прелесть отдыха – не кидайтесь на предложения более низких цен за жилье. Маленькие отели в это время не работают, а большие часто не отапливаются. А если брать дальше первой линии – стоят столько же, а до пляжа надо далеко и нудно идти вдоль дороги… Обязательно уточняйте, будут ли брать доплату за ребенка. Мы всегда путешествуем втроем, а не в сезон еще и народа не много. Всегда есть шанс получить койка-место ребенку в качестве скидки.

Вообще, не рекомендую селиться дальше линии железной дороги – стоит столько же, постоянно ходят поезда, и далеко идти до пляжа.

Торгуйтесь! На юге это любят.

Из плюсов: тихо и нет никого, дешевое жилье, парк работает, аттракционы, террариум все стоит копейки – от 50 рублей. Например, такси в любой конец Лазаревского стоит 100 рублей. Рынки и сувенирные лавки работают вдоль главной улицы круглый год.

Из минусов : катастрофически негде поесть. Кафе еще не работают, рестораны тоже, столовые подавно. Есть магазин «Магнит», что и спасало. Внимание, микроволновок тоже нет обычно в гостиницах зимой. Обязательно уточняйте данный вопрос. А также вопрос цены. В «Прибое» был замечательный ресторан и кафе рядом, недорого и вкусно. В «Бристоль» - нам просто отдали ключи от кухни, и мы готовили еду сами.

В сезон: толпа людей, кругом базар, песни и пляски до 6 утра! Это все Лазаревское. Этот хаос начинается в июне и продолжается до конца сентября! Если вы любите шумный и веселый отдых, то Вам сюда! Но, так как мы путешествуем с ребенком, то и весь свой отдых выстраиваем таким образом, чтобы сыну тоже было весело.

Дам несколько советов. Если вы едете отдыхать в сезон, НИКОГДА не селитесь на первой линии! Тонкие стены будут радовать вас и вашего ребенка до 6 утра веселой бодрой музыкой разных направлений, в окно будет светить лазерная иллюминация (если особенно повезет), и взрываться фейерверки! Мы обычно живем на второй линии чуть в стороне от центрального пляжа. В тихом дворике. Есть парковка для машины, нет толпы людей, гуляющих мимо твоего окна туда-сюда!

По ценам – в прошлом году в июле однокомнатный номер на первом этаже с отдельным входом и небольшой террасой, все удобства внутри, обошелся нам в 1250 руб.сутки. В конце июля он стоил уже 1500 руб.сутки. Нас там жило трое, у ребенка была своя двухместная кровать. Платили только за номер. При желании могли бы жить в 4-м (например, с двумя детьми).

Очень внимательно отнеситесь к цене. Есть талантливые хозяева гостиниц, которые за ночь берут 2000 руб. за номер–«кровать» (пишу именно так, т.к. кроме кровати там нет ничего, да и места там тоже больше нет ни для чего). Бронируйте заранее!

Мы всегда берем с собой плед. Укрывать ребенка ночью, завернуться в него, сидя ночью на романтическом ужине на террасе гостиницы. Очень нужная штука!

Про парковку – хозяева на 90 % согласятся на то, чтобы она была бесплатной. Настаивайте.

Про купание. Часто летом море штормит. Сын в первый год боялся волн и при небольшом волнении в воду не заходил. Вышли из положения покупкой «китайского» бассейна. Поставили его возле лежака, налили морской воды, посадили сына. На следующий день продажа бассейнов на нашей стороне пляжа резко возросла.

Сланцы обязательны. Но, собираясь в отпуск, не советую носиться по магазинам и искать их. На рынке возле пляжа сумки, шляпы, шорты, сланцы, платки представлены на любой размер и вкус, и всего за 200–300 рублей. Вот купальники и средства от/для загара советую взять из дома. Там они ровно в 3 раза дороже.

Про питание. Миллион кафе и столовых. Как из рога изобилия. Отличные «бизнес-ланчи» за 100 рублей с человека! Самый лучший шашлык в шашлычной ресторана «Прибой» на центральном пляже!

Развлечений очень много и разных: «бананчики», «батуты», «бублики», и многое другое. Для нашей семьи были особенно интересными: прогулка на яхте (1000 рублей ранним утром со всей семьи), рыбалка на катере (800 рублей с семьи), фотографирование с «чунга-чангами» (проверяйте фотографии, все норовят обмануть), аквапарк, экскурсии, аттракционы и многое другое.

И еще, если вы едете с ребенком на машине на юг:

- возьмите в дорогу подушку для сна. Она одевается на шею, в виде подковы. Я ее модернизировала – приделала кнопку, чтобы она не сползала, и пришила хлястик из ленты–липучки, чтобы фиксировать на ремне безопасности. Ребенок во время сна не сползает в бок и не заваливается.

- на серпантине укачивает. Отлично помогает – пластыри от укачивания на основе трав, клеятся за уши на 6 часов. Неоднократно проверено на нашем сыне.

- Ростовские полицейские на самом деле очень душевные люди! Если вы не будете превышать скорость, то вас не остановят.

продолжение следует...