Наша семейная поездка в Таиланд

Итак, хотелось рассказать вам, друзья, о нашей семейной поездке в Таиланд! Это была наша самая первая поездка за границы нашей необъятной Родины, чьей верной патриоткой я являюсь!!! И поездка эта во многом удалась благодаря недремлющей Российской армии, стоящей на страже порядка и покоя в нашей великой стране, которая очень кстати оплатила нам стоимость перелета! Так что, не так уж и плохо служить в рядах наших славных внутренних войск!

Итак, выбором страны я не мучилась ни одной минуты, поскольку очень чётко знала, чего я хочу от этого отпуска. Я хотела именно Таиланд с его белоснежными пляжами и лазурной водой, бархатным солнышком и пальмами, остро-кисло-сладкой едой, массажем и конечно же бухтой Майя Бэй, где снимался Пляж с Леонардо ДиКаприо…

Поэтому выбор пал безусловно на о. Пхукет, ни о какой Паттайе и речи быть не могло! И вот я засела в бездонные пространства интернета в поисках любой полезной информации, поскольку отдых планировался с сыном пяти с половиной лет.

Вопросы: что нужно из одежды, какие крема, какие лекарства, какая обувь, сколько денег… и тому подобное – все просто перемешалось в моем уставшем от работы и перегрузок мозге. Как ни странно, проблема девятичасового перелёта для меня в голове вообще не возникала – я была уверена, что всем этот перелёт дастся на раз-два и, как оказалось в дальнейшем, я не ошиблась! А вот с выбором отеля мне пришлось очень помучиться, так как глаза просто разбегались по сайтам, по фотографиям, голова просто была забита отзывами, они даже снились мне по ночам.

Нацелилась на знаменитый пляж Карон. Когда мой агент скинула мне несколько предложений на интересующие нас даты и за интересующие нас деньги, мой выбор сократился до трёх отелей: PHUKET HERITAGE HOTEL 3*, KANTARY BAY HOTEL 4*, Best Western Phuket Ocean Resort 3*. При этом я нацелилась на второй вариант, так как просто влюбилась в фотографию номера с кухней. Да и по цене он был самым-свмым дешёвым!!! Но… обнаружила несколько негативных отзывов про грязное море в данной местности (мыс Панва), сильную удаленность от знаменитых пляжей, рынков и магазинов и как-то плавно перешла снова к варианту отеля на Кароне – Вest Western.

И, взяв уже намеченную сумму денег (это, кстати, был самый дорогой вариант), мы двинулись выкупать тур. При этом уже все просто сгорали от нетерпения сесть в самолет и улететь далеко-далеко... Однако, приехав в агентство, мы с мужем каким-то странным образом, как будто нами кто-то управлял, отказались от Вest Westernа и отправили запрос в Kantary Bay (номер-студия с кухней, микроволновкой и тостером по запросу!)

И вот, уже наступает мой долгожданный отпуск, чемодан стоит пустой в углу комнаты, ожидая своей участи. Фен решено было не брать, и правильно, там был в номере! Куча кремов, лосьонов для тела, шампунь и бальзам – все это оказалось таким бесполезным и лишним грузом, что я до сих пор себе никак этого не прощу . Шорты, майки, сарафаны, футболки мужу и сыну, пара парадно-выходных вещей, сланцы, одни босоножки на каблуках, куча купальников на каждый день недели , панамы, бейсболки, косметички, ноутбук, фотоаппараты, маски для ныряния и, блин, всё равно какой-то тяжелый получился наш багаж . В следующую поездку возьму только 1/3 из этого списка, однозначно!

Первоначальное время вылета было в 3-30 утра, накануне Пегас поменял время на 23-40, в итоге улетели мы в 3 часа! Кольцово, по 2 банки пива с мужем в Дьюти-фри, 500мл Бэйлиза с собой и мы летим! После предложенного ужина муж уснул раньше Артёмки, и в итоге они оба проспали почти до самого прилёта (в общем 6 часов из 9 для них пошло во сне), чего нельзя сказать обо мне – не заснула ни на час . Но я так ждала этого дня, что усталости даже не было, только неудобство и боль в шее! Но, всё когда-либо заканчивается, и в иллюминаторе уже показалось огромное множество островов, туман и … океан, море, в общем много-много воды, у меня от восторга просто дух захватывало! Так не терпелось уже сойти на землю и начать свои исследования здешних мест!

Пхукет нас встретил достаточно пасмурной, туманной и безумно тёплой погодой, ощущения после выхода из самолёта могу передать лишь так – всё так непривычно, но безумно приятно!!! Высокая влажность, но дышалось очень легко, кстати, Артём у нас постоянно кхыкал и горло першило дома уже как 2 года – в первые полчаса на Пхукете это всё как рукой сняло!!!

До отеля доехали на очень комфортном микроавтобусе часа за 2. По дороге увидела картину, которая меня, честно говоря, напугала – на одном из перекрестков просто как будто в реке плавали машины, мотобайки и люди по колено… неужели про наводнение, о котором так много говорили с экранов телевизоров, это всё правда и мы здесь, и мы тоже будем так плавать??? Но, слава Богу, НЕТ, эту картину мы увидели и благополучно забыли, больше ни разу ничего подобного за 13 дней!

Итак, отель! Действительно, мыс Панва – это отшиб, где несколько магазинов, набережная и все это далеко от цивилизации! Так мне показалось с первого взгляда, но это почему-то и понравилось больше всего – так как хотелось спокойствия и блаженства.

Отель 3 звезды, комплекс из 5 зданий, 2 взрослых бассейна (1 на крыше, с джакузи) и 1 детский, тренажёрный зал бесплатно, интернет через wi-fi бесплатный – для этого на ресепшн нужно взять бумажку с паролем от публичной сети, действует она 24 часа, и так каждый день! Водой обеспечивают постоянно, только не забывайте на столе оставлять пустые бутылки – с ними проблема на острове! Чай, кофе, сливки и сахар тоже по мере выпивания, полотенца заменят, только если кинешь их на пол в ванной! С размещением была ситуация следующая: номеров с видом на море не было в данный момент и нам предложили первый этаж, 2-х комнатный номер у бассейна. В номере оказалась стиральная машина, что было безумно приятным сюрпризом, кухня с микроволновкой, полный набор посуды, чайник и тостер, без запроса .

Меня устроило, но мечта пить кофе с утра и смотреть на море засела глубоко, оставив неприятные ощущения в душе от нереализованности. Заехали, раскидали немного вещи, а позже (на следующий день в 12) нам пообещали номер на втором этаже с видом на море, но меньшей площади. Пошли на пляж. До пляжа метров 300 по прямой – но через гору крутую, каждые 10 минут у отеля стоит автобус, готовый домчать вас до отеля Cape Panwa, на чьей территории находится пляж. Территория Cape Panwa просто поразила своими размерами и красотой, на горках расположены виллы с инфинити-бассейнами, вымощенные дорожки с перилами, огромный округлый бассейн с высоченной пальмой посередине, многоэтажные корпуса 3 штуки, и даже фуникулер на рельсах к пляжу – Мерседес!!!

Огромные пальмы, очень огромные, безумно много цветов, пение птиц и вообще невообразимо красивые звуки, запахи и, конечно же, белоснежный песок на пляже и море!!!

Поскольку было очень пасмурно, цвет моря мне не понравился, но вот его температура, солёность и наличие прилива меня безумно обрадовало. Конечно, описать свои ощущения, когда только 14 часов назад ты шёл в зимних ботинках по снегу, а сейчас босиком бегаешь по шикарному песку, очень трудно.

У Артёмки был просто неописуемый восторг, он бегал, падал, валялся и снова бегал… В море мы забежали с ним одновременно, вода была как парное молоко, и я, как и мой пятилетний сын, не могла сдержать восторг – мы кричали, брызгались и очень радовались всему происходящему, а муж благополучно все это записывал на видео! И еще про песок - он как манная крупа, мелкий, однородный, очень чистый и очень приятный, и выходя из воды, мы плюхались прямо на него, не думая, как потом будем вычищать самые укромные уголки наших тел . На пляже лежаки, зонты, столики и полотенца абсолютно бесплатно. Можно взять каноэ тоже даром и поплавать в окрестностях.

На следующий день мы посмотрели другой номер, море было видно не особенно хорошо, маленький балкончик, и меньший номер, намного меньше. Подумав, мы остались на 1 этаже, и, слава Богу, поскольку двумя днями позже я выбила просто огромный номер прямо над нашим, с которого тоже было слегка видно море. Но он был просто обалденной планировки и действительно большой и комфортный, а еще в нём не было комаров в отличие от первого этажа!

Первые два дня мы просто валялись на пляже, наслаждались купанием, ходили на массаж всей семьей (2*250 батт – взрослые + 200 батт за Артёмку), ели и спали. На второй вечер муж взял байк и проехался немного по вечернему острову, испытав при этом огромную свободу и наслаждение от тёплого ветра по лицу и морского бриза. И мы до сих пор не понимаем, почему нас все так сильно отговаривали от аренды байка? Без него на Пхукете нечего делать, вы не увидите и 10-й доли всего того, что есть в этом чудесном месте.

Конечно нужно думать головой, седлая своего железного коня, и смотреть в оба на дороге, не гнать и держаться левее, на перекрестках быть предельно бдительным и все – никаких проблем! Даже я водила, а прав у меня нет и есть огромные проблемы с чувством габаритов, даже велик мне не друг (езжу конечно, но медленно и аккуратно), а тут даже погоняла немного по вечерней дороге с сынулей и мужем за спиной, не одна!!! Внимательно поизучав карту, мы двинулись в зоопарк, но опоздали – все работает до 17 часов на острове! Но расстраиваться не было никакого желания, и мы решили ехать на Карон. В итоге уже в сумерки проезжали живописные джунгли, горный серпантин, слонов, Артёмка уснул прямо на байке.

Доехав до Ката-Карон ВьюПоинт мы оценили всю красоту острова на закате, ознакомились с его размерами и поняли – что для нас нет границ – куда хотим – туда летим! Карон встретил нас мощными волнами и поющим песком, я до сих пор не могу забыть этот прекрасный звук – он чем-то похож на пищание, а на ощупь он как крахмал, только очень крупный. Поужинали мы в ресторане отеля Марина Пхукет Резорт (на 18оо батт с алкоголем и десертами на троих) – отличный отель, очень рекомендую именно его, если у вас будет такая возможность – на Кароне он лучший, отличная кухня, отличный ресторан на скале, и прямо у подножия плещут волны, нагоняя аппетит .

Домой вернулись заполночь, причем какой-то короткой дорогой, намного быстрее, чем по дороге туда. Интересно, что у нас на Панве был сильный такой дождик, который закончился почти перед нашим приездом, а мы отлично провели день с массой впечатлений от поездки и без единой капли дождя!!!

Хочу сказать, что в нашем отеле практически не было русских, буквально еще 3 семьи кроме нас, с одной из которых мы очень удачно познакомились, поскольку у них тоже был сын, на год младше нашего, и весь оставшийся отпуск мы так и тусили вместе! Немного хочу рассказать про завтраки – не могу понять людей, которые пишут отзывы об однообразии – не знаю как некоторые, а я так никогда не завтракала, столько блюд, такое разнообразие, за 2 недели мы каждый раз завтракали по-разному, только для сына немецкие сосиски и сок из агавы были неотъемлемым атрибутом завтрака, для меня это были фрукты – ананасы, арбуз и дыня. Голодным уж точно никто не сможет остаться даже при желании! И все безумно вкусно, начиная от жареных французских тостов, заканчивая лапшой с морепродуктами. Ребенка тоже можно без проблем накормить чем угодно! И такого завтрака хватало до часов четырех, потом фрукты и до ужина.

Следующим этапом отпуска было катание по острову с друзьями, посещение местного зоопарка (5оо батт взрослый, 3оо детский), зоопарк грязноватый, небольшой, шоу обезьян не стоит внимания – пустая трата времени, но вот крокодилы и шоу с их участием меня просто поразили, я сидела с раскрытым ртом, как и мой сын, жутко страшно и жутко интересно!

На шоу слонов не пошли – Артёмке как-то не захотелось, но фотографий сделали много, впечатления тоже получили хорошие. Просто день выдался очень солнечный и жаркий, всем хотелось поскорее окунуться в воду, и мы поехали на Карон Бич. Опять же выехали туда по другой дороге – очень быстро на удивление.

И опять пляж встретил нас волнами, на которых мы с удовольствием наскакались как сайгаки. Но мы были очень рады, что не выбрали для отпуска этот пляж – очень тяжело так скакать каждый день, так, на пару раз – да, а вот всё время – надоест и устанешь, я вот любитель долго и спокойно плавать в штиль!

Кстати, 2 лежака, стол и зонт – 2оо батт за день на Кароне – накладно получается за весь отпуск, а без зонта невозможно в Тае! Пиво стоит дороже чем у нас в 2 раза – 7о батт за бутылку, но оно очень вкусное!!! И очень классно освежает! Чищеный ананас, безумно сладкий и сочный – 5о батт (на Кароне самые вкусные были!!!)

Стало скучно, захотелось зрелищ, когда мы ехали на Пхукет, мы точно знали, что хотим на Симиланы – они входят в десятку красивейших островов мира, и мы смогли уговорить друзей на двухдневную экскурсию.

Путёвку взяли в лучшем агентстве на Панве (выходишь направо от их отеля и прямо перед поворотом дороги к Cape Panwa есть стеклянный павильон с вывеской мороженого), у девушки по имени Нам (Ном), которая с удовольствием детей каждый раз бесплатно угощала вкуснейшим мороженым. Цены дорогие, но нам удавалось договариваться о больших скидках. Скажу сразу – на Пхукете цена очень определяет качество! Мы взяли на Симиланы лучшего оператора - SeeStar и ни секунды не пожалели о потраченных деньгах – конечная цена на троих на 2 дня в бунгало с кондиционером составила 125оо батт. Это были незабываемые два дня в настоящем раю!

Выезд в 5-30 утра. 2,5 часа на отличном микроавтобусе до порта Taplamu Pier, завтрак с кофе, чаем, какао и печеньем, затем 2,5 часа на отличной скоростной лодке, я сидела на корме и испытывала неимоверный кайф, ощущала полную свободу, как щенок, высунувшийся в окно автомобиля на большой скорости! Вся остальная наша компания сидела на палубе под тентом, сын с удовольствием изучал движки! Правда, некоторым было плохо не на шутку – был небольшой штормик, волны до метра, а я была счастлива, как никогда на свете – это, кстати, были первые часы наедине для меня – без сына и мужа , поэтому было приятно вдвойне, наверное!

Подплыв к островам, я никак не могла поверить своим глазам – я никогда не представляла, что вода действительно может быть такого цвета, как на рекламных буклетах, но она была именно такой, без вранья!!! Обед в ресторане на воздухе, обалденный том-ям, свинина, овощи, курица в панировке, фрукты и куча всего.

Далее мы наслаждались снорклингом, Артём отлично научился плавать в ластах и маске, ему безумно понравилась эта поездка! Видели черепаху, метровых рыб различных цветов и форм, мурену, змею, огромных морских звёзд, и просто огромные стаи рыб прямо в миллиметрах от тебя, ощущения были такие, что ты плаваешь в самом красивом аквариуме на земле, над которым поработал лучший аква-дизайнер!!!

В воде находились до часу – и ни грамма не замерзали, дно видно на глубину 15 метров, просто шикарно!!! Ужин на корабле, все на высшем уровне. Единственное, что подкачало – вечером начался ливень почти на полночи и мы не смогли половить крабов в лесу.

Второй день наша семья провела аналогичным образом, хотя был выбор просто вялиться на нереальном пляже, но я ехала за подводным миром! Завтрак и обед у нас был тоже на корабле. В течение всего дня чай-кофе, тосты с джемом и конфеты, плюс бананы в неограниченном количестве, и, конечно же, вода, сколько нужно. Друзья остались на острове и гуляли там. В общем, что хочу сказать – берите больше денег и дуйте на Симиланы – это место, которое нельзя не посетить! Лучше меньше есть на Пхукете, но увидеть эту красоту своими глазами!

После этой экскурсии Пи-Пи показались просто фигнёй, но… и их тоже необходимо обязательно посетить, только сразу уточняйте, будете ли вы посещать Майя Бэй (где Пляж снимали), или вы просто проплывете мимо! Если мимо – не берите эту экскурсию – ищите место, где будет посещение этого пляжа непосредственно! Хотя может и на Пи-Пи Доне есть что-то интересное!

Мы купили экскурсию в ресторане SabaiSabai, типа VIP условия, с подводным аквариумом за 5ооо батт на семью, и жёстко разочаровались, острова близко от Пхукета, а мы плыли как на Симиланы 2,5 часа на медленной посудине. Всё VIP заключалось в том, что все сидели на пластмассовых стульях на палубах, а мы плыли в каюте с кондиционером и телевизором, где я лично просто окочурилась и ходила греться на палубу .

На Майю Бэй нас не повезли и на Пи-Пи Доне мы должны были сесть в посудину с аквариумом и уплыть снорклить там, потом обед в 13-00 и обратно домой. Тут у меня просто истерика случилась, меня прорвало и я была готова убить всех, нырять там после Симилан не было никакого желания, и вообще – Майя Бэй это был пляж, о котором я грезила во сне, а меня туда не повезут???

Мы решили наплевать на всё и взять на шестерых лодку. Договорились с гидом, что обед принесут на палубу, хотя нам сказали, что это невозможно, так как обед по принципу заказного меню, а не шведского стола, но тут надо тайцам в целом и нашему гиду Йо-Йо отдать должное и сказать спасиб за всё, так как он обо всём договорился, нашёл нам лодку и за 16оо батт мы уплыли на Пи-Пи Лэй.

Вход на Майю оказался платным – 2оо батт с человека, но мы платить не захотели, тогда наш капитан подплыл с обратной стороны, дал непромокаемые мешок для техники и выкинул нас в бухте Ло Сама Бэй в пучину , там бухта, которая упирается в скалы, где натянуты веревки, чтоб не убиться об эти скалы при волне, и лесенки. Было очень страшно с двумя детьми, но мы это сделали и имели час времени для любования красотой Майя Бэй и просто расслабона. Обратно таким же макаром мы вернулись на Пи-Пи Дон.

На корабле нас ждали 8 контейнеров с разнообразной едой, которой нам еще и на ужин всем шестерым хватило! Вот такие приключения!

Ещё мы посетили Phuket FantaSeа - феерическое шоу необыкновенной красоты, которое нужно обязательно посетить, чтобы увидеть, понять и почувствовать дух Таиланда! Сын был просто в восторге и до сих пор помнит всё до мельчайших подробностей. На троих с ужином получилось 59оо батт, Ном дала нам скидку 5оо батт (так стоило 64оо). Цена фиксированная 54оо с ужином на 2 взрослых и ребенка в самом ФантаСи, а 1ооо это трансфер от отеля и обратно! Сходите – не пожалеете, только возьмите с собой еще тысячи три на всё-про-всё.

В последние дни мы посетили Big Budda опять же на мотобайке, дорога дух захватывает, вид оттуда шикарный на все части острова, величие такое от статуи исходит, очень завораживает вся окружающая обстановка – красиво! Посетили торговые центры (кроме тех, что на Патонге). А ещё прямо в 50 метрах от отеля есть Аквариум, точнее научный центр. 1оо батт взрослый, 5о детский, но с Артёмки оба раза деньги не брали.

Там очень интересно, огромное количество раб, креветок, раков, крабов, акулы, скаты, черепахи, мурены – в общем, весь подводный мир! Много информации про цунами, правда на английском, видео, фото. Сходите обязательно – там так нервы успокаиваются, так красиво и тихо!!! И дёшево !!!

В общем, отдых удался на все 1000%, сейчас уже два месяца прошло, а я никак не могу прийти в себя. Через год едем только в Тай, только на Пхукет, только в Kantary Bay, дней на 20 минимум, так как осталось еще столько интересного – национальный парк, водопады, острова Бонда, Коралловый остров и многое-многое другое!!!

Kantary Bay - это лучший вариант для семей с детьми, пляж для деток идеальный, соотношение цена/качество! Всем очень советую!!!

И еще немного о ценах:

аренда байка стартовая цена 3оо батт за 1 сутки, если берешь больше 5 дней – 25о, но легко можно сторговать за 2оо, кокос на пляже – 8о батт, ужин на семью в среднем 9оо батт с молочным коктейлем и пивом для родителей, чаевые в отеле за уборку 4о-5о батт.

1 кг жёлтых тайских безумно вкусных манго в разных местах 7о-12о батт, большая связка пальчиковых бананов 2о батт, ананас нечищеный 2о батт, мороженое-рожок Альгида очень вкусный 4о батт, магнитики в магазинах 8о, на рынках 5о батт.

Дьюти-фри на Пхукете дорогой, если хотите привезти шоколадных слонов с макадамией – купите лучше в Централ Фестивале (на 1оо батт дешевле!), там вообще всё дорого! На еду и на покупки не берите доллары – курс безумно низкий будет, меняйте все деньги, домой лучше езжайте с баттами – в аэропорту найдёте как потратить – коробка свежих орхидей – 35о рублей, такую надо захватить домой, чтоб глаз радовала!!!

Вот вроде бы и всё, желаю вам отличного отдыха! Надеюсь, мой рассказ оказался полезным!