Африканские хроники (часть 3)

Нгоро-Нгоро. Два в одном: Кратер вулкана и Национальный парк (30-31.10.05.)

Следующий национальный парк заметно отличался от предыдущего. Ну, во-первых это было плато потухшего вулкана. Представляете себе такое здоровенное блюдце диаметром в 20 км., окруженное со всех сторон горной грядой? В других местах звери тусуются в зависимости от сезона туда-сюда, скажем из Кении в Танзанию, в поисках, естественно, не новых впечатлений, а из-за сочной свежей травки. А тут горы к прогулкам не сильно располагают, да и смысла нет, поскольку за многие века в бывшем кратере сложился вполне жизненно-пригодный микроклимат, который устраивает проживающих там зверюшек. Последних опять умотаться. На любой вкус (ха-ха, вспоминая "Карневор"). Парнокопытных так просто неприличное множество. Зебры бредут, выстроившись в шеренгу по полтора, и, сколько видна линия горизонта, столько и видишь этих "мелированых лошадок"(с) (Максино определение). Других ранее виденных божьих тварей тоже в достатке.

Но, повторюсь, отличие от Лейк Маньяры есть. Показалось, что тот какой-то более компактный и уютный что ли был. Деревья со всех сторон окружали, зелень. А тут большие степные просторы и пылища невообразимая.

Что запомнилось. Остановлюсь только на том, что ранее не видели или недостаточно разглядели. Пумба стоит в позе "жопа выше головы", корешками чавкает. В такой соблазнительной близости, что провоцирует на несанкционированный выход из джипа и выдаче ему волшебного пендаля.

Подъехали в упор к стаду бегемотиков, залегших в большой грязной луже. Сперва их просто за серые камни принять можно, по которым птички скачут. И только чуть погодя можно идентифицировать в них живое существо по маленьким ушкам на макушках. Штук 20 лежали неподвижно, словно в анабиозе, лентяи толстожопые. И лишь один непоседа все копошился, фыркал и периодически взбрыкивал хвостиком, обдавая сородичей грязной жижей.

А вот это уже круто. По рации передали, что рядом только что леопард отохотился и куда сейчас надо подъехать, чтоб его лицезреть. Перемещаемся туда. На пригорке уже громоздятся несколько джипов. Метров в 80-100 среди высокой травы на самом солнцепеке сидит леопард (или гепард?), дышит тяжело…

Ближе, увы, не подъехать. И хотя весь кратер изрезан сетью накатанных дорог-направлений, водители их стараются придерживаться. Иначе колесами тяжелых машин весь травяной покров угондошат.

Итак, все бинокли и камеры на максимальное приближение. У-у-у, Зверюга! Морда вся в кровищи! Хищник, ептыть. Перед ним свежесловленный обед. Чего там у нас? Пумба или какой другой хорек зазевавшийся? Фигушки. Антилопообразное нечто. С рогами и копытами. Причем размер жертвы превышает размер палача.

Илюша скучать нам по-прежнему не дает. Объясняет, что после стремительной смертоносной атаки леопард, одномоментно выплеснувший неимоверное количество энергии, еще долго будет сидеть отпыхиваться. Сразу хавать добычу не будет. И не потому, что воспитание не позволяет. А силенок просто нет, выдохся весь.

Рядом, нарезая круги, как бы оказавшись тут невзначай, отирается шакал. Приближаться, однако, даже к уставшему леопарду не рискует, ждет своего часа, побирушка подлая.

Засняв по максимуму, что было возможно, отправляемся дальше. Кстати, вдоль всей дороги регулярно попадаются оставшиеся после таких трапез кости, рожки да ножки. Некоторые по размерам весьма внушительные, между прочим. Вид их порождают в голове всякие философские природонаблюдательные мысли. Понимаешь, что вот так, в этом своем замкнутом мирке и происходит круговорот зверей в природе. Рождаются, растут, плодятся и поедаются…Се ля ви, бля…

Без "веселухи" опять не обошлось. Джип наш еще с утра ерепенился. Вроде его починили. Но в "каньоне" он крякнул окончательно. Пришлось пересаживаться в менее вместительный. Везет нам что-то на поломку транспорта. Оставалось надеяться, что самолеты и пароходы в ходе нашего на них пребывания подобной куетой страдать не будут.

Да, еще Маша именно в этот день свалилась с температурой под 40. В машине она лежала бревном на заднем сидении, периодически скрипела песком на зубах и сплевывала набившуюся в рот пылищу за борт. При виде наиболее интересных эпизодов из жизни животных ее устанавливали в вертикальное положение. И пальцем указывали, на что следует обратить внимание в текущий момент.

Но самый прикол, считаю, случился на пикнике. Так как поездка длительная, по ее ходу предусмотрен "бизнес-ланч". Отведено специально место, оборудованное туалетом и мусорными баками, где можно из машины выйти. Перекусить и кости размять. Выбрали мы себе местечко под высоким развесистым деревом на зеленой лужайке перед небольшим ручейком-озерком. На противоположном бережке зебры, косули пасутся, птички вокруг кружат. Ляпота. Распаковали картонные коробочки с сухпаем, курочка, печененки, яблочки - закуска, короче. Текилку, само собой по стаканчикам разлили. Только взял я куриную левую ногу в свою правую руку и хавальник слюной исходящий открыл, как… Ба-бах!!!

В глазах вмиг потемнело. Курица мистическим образом исчезла. И такое ощущение, как будто ты в волейболе мощную подачу пропустил и со всей дури мячом в хлебальник получил. Кручу башкой, как идиот. На пустую руку смотрю. Чо это было?!

Врубаюсь, но не сразу. Это птицы! Здоровые такие потомки птеродактилей, размером с приличного коршуна. Наглым образом пикируют и выхватывают пищу. Хоть она на салфеточке лежит, хоть, как у меня, уже в рот следует - без разницы! Атакуют с таким беспардонным цинизмом и похуизмом, что просто караул. Словно все только что с просмотра фильма Хичкока вернулись. Я-то еще легко отделался, только потерей закуски. А вот одному беспечному негру-водиле при пикировке всю щеку когтями расцарапали.

Данила, не успев прорубить всей опасности обеда под открытым небом, культурно разложил все содержимое коробочки на капоте джипа. Кушать приготовился. Ага, щас, размечтался!

Очередная тень пулей пролетела мимо. Хлобыздь! И то, что не удалось подлой птице утащить с первого раза, оказалось разметано по территории в ближайших 10 метрах.

Надо было видеть физиономию обалдевшего Шведова, который первые 20 секунд даже материться был не в силах. Когда первый шок прошел и на африканских пернатых обрушилась вся канонада "великого и могучего" в исполнении голодного Данника, выяснилось, что он понес еще и физический урон. На руке проступила вполне отчетливая царапина. Благо текила у нас всегда наготове. Ею и оказали дезинфицирующую первую помощь.

Чтобы хоть как-то перекусить в спокойной обстановке, пришлось трусливо ретироваться внутрь джипа. Находясь под защитой железного коня, нашли себе видеоразвлекуху. Часть еды мелкими кусками швыряли в открытое окно и снимали творившееся после этого безобразие. Стая мелких птиц формата цесарок набрасывались на халявный хавчик. Но в большинстве своем добраться до него не успевали. В самую гущу врезались более мощные коллеги, забирали добычу, раскидывая в разные стороны хлипких конкурентов.

Пару слов о размещении. Одноименный с парком отель расположен супер-удачно. На краю самого кратера, вид из окна даже круче, чем в Лейк Маньяре. Вечерами в холе для бледнолицых устраивались традиционные афропляски и цирковые номера.

После просмотра шоу-программы мы всей толпой устраивались на просторном балконе, сервировали стол фруктами, напиткам. Перекачивали фотографии на компьютер, делились впечатлениями и просто балдели от окружающей нас действительности. Отсутствовал, правда, наш "предводитель команчей". Мария Александровна лежала закормленная таблетками и укутанная одеялом в своем номере.

По поводу ее внезапной неотдыхоспособности остальными участниками экспедиции тем временем велись обширные дебаты за рюмочкой текилы. Так и не прояснив до конца все симптомы желтой лихорадки, малярии и прочего местного ОРЗ, которые можно было бы применить к нашему пациенту, компания постепенно перешла к обсуждению более жизнеутверждающих тем.

Через сутки больная очухалась и в дальнейшем чувствовала себя огурцом.

Да, сам-то я, напомню, все это время хромал, с тех пор, как свершилось покорение партизанских пещер Кении. При ходьбе по ровной поверхности еще ничего, терпимо. А вот любые подъемы и спуски давались с трудом. И тут при поселении в номера выясняется, что наши номера в самом конце коридора. В принципе особых проблем-то в этом не было. Но это надо знать мою дорогую супругу. Даже находясь в полуобморочном состоянии, если есть малейшая возможность выбить какие льготы, скидки, преференции и улучшение жизненных условий, она их выбьет.

Так случилось и в этот раз. Выставив флагом лозунг "о больном муже, который ходить не может", она бросилась на штурм баррикад ресепшена. Негритянские редуты были сметены в течении пяти минут. Администраторы плакали и клялись своей мамой, но нашли только один свободный номер (прямехонько напротив входа в отель, ближе не бывает), остальные обещали отыскать завтра. Тусовка благородно решила предоставить этот номер в распоряжении семьи инвалидов. И вот, радуясь этой "пирровой победе", заходим в номер. Все прекрасно и замечательно. Только номер двухэтажный. И спальня, ясен пень, находится наверху! Чтоб добраться до кровати, надо совершить восхождение по ужасной крутизне лестнице. Зашибительская гимнастика для хромоного Коли получилась!

Утром, выбравшись на балкон, щурясь на солнышко и почесывая спросонья разные участки тела, смотрю вниз, где наблюдается какое-то шевеление. И срочно призываю Машу захватить камеру и шуровать ко мне. Прямо под нашим балконом, словно обычная буренка, стоит дикий буйвол (за стадами которых в том числе мы вчера в течение всего дня гоняли по кратеру) и завтракает листьями деревьев. На кого только не натолкнешься, сам того не желая, даже не выходя их отеля.

Пожалуй, экзотики континентальной Африки было хапнуто предостаточно. Пора было перебираться на ее островную часть. Для получения других, островитянско-пляжно-морских впечатлений.

Занзибар (хронология событий размыта, и счет времени утерян)

Для географических троечников сообщаю, что остров Занзибар расположен в 6 градусах южнее экватора. В 40 километрах от побережья Танзании и примерно в 15 минутах полета от столицы Дар-эс-Салама.

Надо сказать, что этот яркий, благоухающий экзотическими специями (ваниль, кардамон, корица и прочая заморская хрень) Остров был в нашей экспедиции относительно белым пятном. То есть представление о тех знаменательных местах, которые нужно посетить, некоторые из участников имели. Но из оплаченных или забронированных услуг имелись только авиабилеты. Где и сколько жить, оставалось решить на месте, по ситуации.

А ситуевина нарисовалась тем временем очень даже занимательная. Шлындаем по малюсенькому аэропортовскому отстойнику. Пиво "Килиманджаро", неспешное перебирание сувениров в киоске по сто двадцатому разу. Вялое ожидание отлета. Вдруг народ весь всполошился (человек 20) и к экранам телевизора устремился. Чо там они увидели? Заявление Буша, типа "Я устал…, Я ухожу.."?

Нет, там другая инфа в прямом эфире передавалась. Даже моего кургузого иностранного языка хватило на то, чтобы понять из сводки ВВС, что на острове полная задница. Политическая.

Показывают единственный на весь остров город, в котором идут уличные бои! Различные субъекты хулиганистого вида бегают, орут что-то непотребное, машут руками и кидают различные предметы куда попало. В витрины домов, в автомашины и в представителей тамошнего правопорядка. Последние, тоже не будь дураками, со своей стороны стараются подстрелить дебоширов из различного вида стрелкового оружия. И, как можно понять из сводки новостей, у обеих сторон это неплохо получается, так как по скромным подсчетам иностранных СМИ уже наколошматили 9 убитых и 24 раненых.

Увиденное привело нас в легкое замешательство. Нам через пять минут улетать, а там такие безобразия творятся. Прилетим и сразу на баррикады? Такого экстрима, честно говоря, не планировали.

Давай срочно звонить на Родину. Чего у вас там слышно про Занзибар? Пошуршите по Интернету.

Отвечают: на Занзибаре должны пройти выборы… И все.

Ни х… себе "выборы"! Как-то они слишком "живенько" проходят. Чего делать-то прикажите? Сдать билеты и трусливо наблюдать с континента за развитием событий? А как же гигантские черепахи, дельфины, специи и место рождения Фрэди Меркурии, в конце концов?!

Решено. Прочь паникерские настроения! Вперед, в самолет на встречу приключениям! Короче, "ехать - так ехать", как сказал джентльмен, свалившись в пропасть.

Долетели. Высаживаемся. В аэропорту никаких видимых следов беспорядка нет. Может все это происки забугорных врагов Занзибара? Знаем мы этих мастеров черного пиара!

А, чуть не забыл, тут чуть другой прикол не случился. Маша, хоть и не совсем трезвая, пересчитав багаж, обнаружила недостачу одной единицы. То автобус с нашими шмотками отдельно от нас уехать из Кении в Танзанию норовит, то самолет один наш чемодан прикарманить хочет. Блин, глаз да глаз за этими африканцами нужен!

Отлавливаем человека из аэропортовских служащих и к самолету, пока он не улетел. Ему буквально через пару минут дальше стартовать.

У Вас чемодана не хватает? Пойдемте, посмотрим. Который Ваш? Ищите. Нравится мне этот, лишенный бюрократических заморочек, неформальный подход. А наш, само собой, оказывается в самом низу.

Когда счастливое воссоединение с багажом совершается, парим очередной микроавтобус и отправляемся на поиски отеля. Водила повез нас, куда глядят его африканские глаза с одной только вводной "нужен хороший отель".

По ходу выясняем местную политическую ситуацию и что вообще в стране-то творится. Оказывается, выборы действительно были. Интересно, что, уже прилетев домой, сгорая от любопытства, я провел Интернет мониторинг известий за тот период. Удалось-таки наткнуться на упоминание о предстоящих выборах и о том, что американцы прогнозируют беспорядки в этот период и категорически советуют своим гражданам отказаться от посещения острова.

Узнай я это до поездки, повлияло бы сие на наше решение посетить Занзибар? Хм, даже не знаю. Может и к лучшему, что раньше это не прочитал.

Так вот. Выборы прошли пару дней назад. Затем огласили результат. Тут-то шоу и началось. Оппозиция, согласно официальным результатам, пролетевшая "мимо кассы", как это и бывает у проигравшей стороны, заявила, что итоги она не признает, так как они подтасованы. На самом деле победили-то именно они и пора всем честным жителям Занзибара выходить на улицу. Показать, так сказать, прогнившему режиму "кто есть ху"!

До боли знакомый сценарий, не правда ли? Такой африканский вариант устроить свою "оранжевую революцию".

Тут ее видимо "банановой" следовало бы назвать. Весь город был покрыт желто-зелеными листовками, флагами и плакатами. Народ на улице натурально стоит на ушах. На всех углах изображения кандидатов. Толпы граждан в поствыборном экстазе мечутся, не зная, где прижать свою черную задницу, машут флагами, речевки складно какие-то базлают. Ну, чисто фанаты футбольные. Дополняют картину люди в униформе и с оружием. Пешие в оцеплениях и блокпостах и погруженные в различные виды транспорта, проносящиеся мимо нас в обе стороны. По всему выходит не врали господа с ВВС, зря я на них наехать хотел.

Макс, как человек публичный, не мог допустить, чтобы такое интересное событие прошло без его участия. Стараясь как можно дальше высунуться из окна, начинает подбадривать местное население воплями "Вива, революция!" Что было не совсем осмотрительно, так как можно запросто нарваться среди прохожих как на сторонников революции, так и на ее противников. И как последние на орущую белую физиономию отреагируют - не понятно. Может просто матюгнутся вслед, а может сразу из какой ружбайки пальнут?

Гостиница оказалась рядышком, буквально в 15 минутах езды. Полупустая, на берегу, с огромным бассейном и двумя ресторанами. У ресепшена под открытым небом рыбки в каменном аквариуме плавают… На самом деле очень хорошая гостиница.

На следующий день, когда некоторые руссо-туристо "после вчерашнего" нашли в себе силы нарисоваться на завтраке, отголоски революционных событий проявились в весьма любопытной форме. Еще предыдущим вечером, когда заселялись, обратили внимание, что на парковке внутреннего дворика машины ООНовские стоят. И некоторые постояльцы из лиц европейской наружности - видимо наблюдатели за выборами из этой уважаемой организации. А одну тетку вообще потом в журнале увидели, когда самолетом на континент возвращались. Под фоткой надпись, что это глава американской миссии ООН то ли Танзании, то ли всей Африки. Но оказалось, что не только представители ООН наш отель облюбовали. Пока мы расположились на террасе перед бассейном в ресторане, соображая чего бы такого пивнуть и жевнуть, чтобы не усугубить свое состояние, подкатила кавалькада военизированных машин.

По всей территории рассредоточились люди в военной форме и с автоматами. Почти все свободные столики перед нами оккупировали младшие офицерские чины и денщики всяческие. Один такой боец ни на секунду не расставался с вверенной ему генеральской фуражкой и держал ее с таким почитанием, что, казалось, урони он ее, не дай Бог, то быть скормленным крокодилам будет для него самым безобидным наказанием.

А весь кипишь был, собственно говоря, из-за четырех персон. В "летнее кафе" не спеша прошли три высоких военных чина, звезды у которых еле помещались на погонах, и пожилой высокий негритянский дядька. В цивильном коричневом (Маша, правда, утверждает, что в синем) костюме и с элегантной тросточкой. Судя по повадкам вояк, именно он и был главным среди этой шоблы.

Надо сказать, что вели они себя скромно и демократично. Сами наливали себе сок и накладывали себе в тарелку булочки с колбасой. Сидели они за соседним столом и от уральских туристов мало чем отличались. Разве что другим цветом кожи и тем, что не "чо-кали" при разговоре. Гы-ы-ы.

Я, конечно, подозревал, что это не рядовой африканский чиновник, но все равно изрядно удивился, когда выяснилось, что это был сам премьер-министр Танзании, прилетевший разруливать послевыборную кризисную ситуацию. Лезть с просьбой сфоткаться на брудершафт с вершителем судеб этого африканского государства, ну или стрельнуть у него автограф, наглости у меня не хватило. Потом еще эти парни с автоматами за спиной… Да и вообще, на кой хрен мне этот автограф премьера Танзании? А?

Пока мы таращились на Танзанийскую элиту, к столу подошел Данил, которого распирало от смеха. По пути, проходя мимо двери, где почивал Максим Николаевич Ярица, он исполнил комическую сценку а-ля "мимо тещиного дома я без шуток не хожу…" У каждого человека есть свои слабости. Сам Данил, например, любит предаваться чревоугодию. Мне вот пиво подавай, особенно в жару. А без еды могу обойтись. Макс же регулярно флиртовал с богом сновидений Морфеем. И предпочитал лучше переспать лишние 5 минут, чем идти на завтрак.

Подойдя к двери, словно волк к семерым козлятам, Даник постучал в дверь и выдал елейным голосом, изображая горничную - Landry (Прачечная). Далее следовал такой диалог:

Тук-тук-тук!

- La-а-а-ndry…

- А… Чо?… Кто?… - раздался ничего не понимающий сонный голос.

Тук-тук-тук! (Стук становился более настойчивым)

- La-а-а-ndry…

- Ноу… сенкью… - продолжал раздаваться явно недовольный голос.

Тук-тук-тук! (Продолжалась барабанная дробь)

- La-а-а-ndry…

- Ноу, ландри! - уже вполне отчетливо орали из-за двери.

Тук-тук-тук! (Данил не сдавался!)

- La-а-а-ndry…

- ДА ИДИ, ТЫ, НА Х…!!!!!!! - Пронеслось цунами за дверью.

С чувством выполненного долга, довольный Данил пошел завтракать.

Из-за напряженной политической обстановки утром отменили ежедневный бесплатный автобус от отеля до центра города. Мало того, даже на такси прорваться в большую часть города было не возможным, так как улицы перекрыты военными патрулями. Так-с, а мы, значит, хотели посетить дом, где провел детство лидер группы "Квин" - Фреди Меркури. Разузнать про экскурсии, про отлет или отплыв обратно на континентальную Африку. У нас, напомню, билетов-то тю-тю. Да и просто по Стоун-тауну прогуляться. Хорошо хоть деньги вчера в местном банкомате сняли.

Кстати, обычная "мастер кард", не голдовская какая, канала везде. Правда, на Занзибаре все таксисты возили нас в один и тот же банк (во дворе армейский патруль) с установленным там банкоматом. Очевидно, он там в единственном числе был. Зато самым выгодным было снимать с рублевого счета наличные кенийские и танзанийские шиллинги и затем расплачиваться ими где угодно. Плюс перед поездкой я оформил овердрафт по счету, т.е. возможность залезать в некоторый минус, плюс подключил телефонную услугу по приему эсэмэсок при любом списании, зачислении по счету. Удобно.

Читал, что сотовый в странах нашего посещения не нужен по причине отсутствия сети. Ну уж не знаю, в какие пампасы забирался сей экспедиционер, но у нас проблем со связью не было. Может это связано с тем, что в Кении недавно к власти пришел новый, продвинутый президент. До этого у них было 20 лет своего застоя с правителем старпером-маразматиком, наподобие нашего Брежнева. А его сменщик давай с преступностью бороться, школы и больницы бесплатные открывать, ну и со связью видать подсуетился. Ну, ладно, что-то я отвлекся…

Стали мы пытать отельских: "А по острову вообще с этой вашей ботвой передвигаться можно? До леса "Джозефа" доехать, где редкий вид красных мартышек обитает, до плантаций специй без риска попасть в партизанскую засаду или перекрестный огонь военного патруля есть шанс добраться?"

О, это без проблем! Мартышки ни в каких политических блоках не состоят, им на итоги голосования плевать с высокой пальмы, не говоря уже о самой пальме и других овощах и фруктах. Узнали стоимость этих мероприятий в отеле. Скока, скока? Не, ребята-занзибарцы, мы, наверное, будем вкладывать деньги в экономику Африки менее примитивным методам, чем переплачивать вам комиссионные.

Вызвали из города такси микроавтобус Тойоту. И опять нам повезло. И с самой машиной, чистенькой с кондиционером, и с водителем, который еще великолепно исполнил роль гида.

Итак, на встречу к мартышкам! Минуя недоступный для посещения центр города. Через окраины и деревушки, помойки и поля с культурными насаждениями. Сплошь и рядом блокпосты. Я насчитал не менее пяти. Останавливают, проверяют документы только у водителя. Нас из автобуса не вытряхивали, мордой на асфальт не укладывали и по почкам прикладом не били. Ну и славно. Война - войной, а белые туристы при любой власти денежные коровы. Зачем их резать, когда доить можно?

По дороге случился очередной мини-инцидент. Хитрожопая судьба отомстила Даньке за ранешнее издевательство над Максиной слабости к утренней дреме.

У Данилы-то самого помните, какая слабость? Ага, вовремя поесть. Еще лучше вкусно вовремя поесть. От обеда по дороге мы его отговорили. Скрипя желудком, Шведов пошел на уступки большинству. Откровенно говоря, нам по пути особо ресторанов-то никаких и не попадалось. Да и недалеко от мартышкиного леса должен быть кабачок. Зачем же время терять? Даня мужественно терпел всю дорогу, заглушая голод сигаретным дымом. Но когда добрались до места, выяснилось, что в честь великого мусульманского праздника никакие чревоугодные заведения не работают. Как матерился голодный Швед, не передать! Что за день такой?! То революция против Меркури, то религия против Шведова.

Когда выгрузились из автобуса, и очередной проводник завел нас в лесную гущу…

- Сколько идти?!!! - чуть ли не хором заорали мы.

- Файв минетс. Ноу проблем. Акуна матата, - заверил провожатый.

Ну, смотри, не дай Бог больше! Мы тебе тогда такую "акуна матату" устроим!

Идти на самом деле оказалось чуток. Лес, в котором обитают уникальные мартышки, чудом уцелел на Занзибаре, где вырубили напрочь все и засадили свободные места деревьями, плодоносящими различными специями, являющимися основной статьей экспорта острова.

Дошли. Красные мартышки - это что-то! Размером чуть больше кошки с хвостом длиннее своего роста и огненно рыжей спиной. За что и прозвались "красными". Такие шкодные. Людей не боятся абсолютно. Я уже устал обалдевать от такой звериной доступности и бесшабашности. Скачут над головами, устраивают междусобойчики. Копаются в земле, выискивают жучков-червячков. Со всех сторон тебя обступили. Боишься на хвост, какой твари наступить. Наблюдать за этим зверинцем, как ранее за львами, бегемотиками и прочими, можно бесконечно. Эх, жаль ехать пора. Как всегда отличился Макс, который задержался и чуть не потерялся в этих остатках джунглей.

Продолжение следует...