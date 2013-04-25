Самоварные дела

Немало у русского народа в обиходе предметов исконных, из старины идущих, да по наследству бережно передаваемых. Матрешки, гармошки и, конечно, самовары.

Давно на белом свете

Живет годами стар,

Поэтами воспетый

Пузатый самовар

На самом деле, история самоварного дела не настолько древняя, как кажется, она насчитывает менее 300 лет. Но история эта богата и интересна. Собственно, устройства, напоминающие самовар, известны с еще античных времен, только это были подобия, а не колоритные пузатые «заварочники». Русский же самовар обязан своим появлением чаю, завезенному в XVII веке в Россию из Азии. Чайный бизнес стремительно развивался, и вскоре чай стал считаться национальным напитком, став серьезным конкурентом популярному тогда сбитню. Новый напиток нужно было где-то заваривать. Тогда-то и стали появляться первые агрегаты, «сами варящие». Назывались они во времена Петра I «русской чайной машиной».

Внутренности самовара за всю его историю практически не менялись, а вот оформление эволюционировало. В одно время в нем явственно прослеживался стиль ампир, в другое — модерн. Характерной особенностью самоваров прошлого являлись различные поговорки, надписи, на них нанесенные: «Чай пьешь, до 100 лет проживешь» и пр.

Б. Кустодиев. «На террасе»

Серафим Алтаев. «Самовар»

Сегодня самоварной столицей России по праву считается Тула. Жители ее когда-то взялись за самоварное дело всерьез — раньше там насчитывалось около 80 фабрик, выпускающих «чайные машины». Популярность тульские самовары получили в первую очередь за счет ежегодных ярмарок, например, Новгородской, где в различных конкурсах они занимали первые места. Тульские мастера считались «самоварными королями», они получали на выставках награды, а оттиски с полученных медалей ставили потом на стенки самоваров.

Сергей Трепак. «Натюрморт с самоваром»

Немногие знают, что Тула хоть и самоварная столица, но отнюдь не самоварная родина. Есть в Свердловской области, в Пермском крае, небольшой населенный пункт Суксун, что в переводе с тюркских наречий значит «студеная вода». Расположен поселок на слиянии двух рек, среди лесов красивейших да гор — за что называют его Уральской Швейцарией. Вот именно в нашей «Швейцарии» и стали производить в свое время первые самовары. В далеком прошлом начал в этих местах строительство очередного медеплавильного завода Акинфий Демидов. Завод построили, первую медь выплавили, а спустя несколько десятилетий и за самовары принялись: в документе, датированном 1740 годом упомянут шестнадцатифунтовый самовар, изготовленный на Суксунском заводе, что на шесть лет раньше, чем появились первые упоминания о тульских самоварах.

Долго самовары суксунские изготавливались, награды на различных выставках получали — например, в начале ХХ века особо отличились на всемирной выставке в Париже. Естественно, жители поселка гордились такими вехами в своей истории, поэтому захотели как-то увековечить успехи самоварные. В 2006 году в честь 355-летия поселка и 260-летия самовара в самом центре Суксуна в Липовом парке был установлен первый в России на тот момент памятник Самовару, автором которого стал Иван Сторожев из Перми.

Размеры памятника впечатляют — высота его составляет 3 метра 20 сантиметров. По бокам самовара расположены четыре скульптуры, символизирующие крепкие семейные отношения, гостеприимство и достаток. Считается, что нужно потереть суксунский самовар, — тогда человек, это сделавший, будет всегда окружен близкими людьми, а для счастливой и крепкой семейной жизни нужно вместе со своей второй половиной за самоварный краник подержаться.

Есть в Суксуне и интересный краеведческий музей, расположенный по адресу ул. Первомайская, д. 52; открыт он был в 1977 году. Фонды музея велики, насчитывают около пяти тысяч единиц. Там можно немало узнать об истории поселка, увидеть множество интересных фотографий, документов, предметов старины. Конечно, главная гордость музея — это различные самовары, как старинные, так и современные. Особо интересны те, на которых поставлены клейма владельцев мастерских Демидовых, а так же различные сувенирные, расписные образцы. Так же в музее представлены инструменты «медников», самоварные заготовки, воссоздана старинная мастерская по изготовлению самоваров.

Цены на билеты чисто символические, фотосъемка бесплатная. Продается в музее много различной сувенирной продукции — от работ местных мастеров до симпатичных магнитиков. Возьмите на заметку, что в выходные музей работает только по предварительным заявкам, так что заранее озадачьтесь звонком.

Как добраться: выезжаем на Пермское направление, на Московский тракт. Едем около 150 км, затем по указателю сворачиваем непосредственно на поселок. Поездку в Суксун можно совместить с вояжем в Кунгурскую ледяную пещеру http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3291

Приятных путешествий!