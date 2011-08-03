Июльские странствия (Турция, Сиде, Club Golf Hotel HV-2)

Лирическое вступление

Люблю я Турцию… Каждое лето люблю! И, наверно, до 12-летнего возраста своего сына вряд ли найду ей альтернативу. Адекватная сервису цена, недолгий перелёт и абсолютно все условия для комфортного семейного отдыха. Вслушиваюсь в само слово ТУРЦИЯ – оно такое же сочное, как анталийские апельсины, знойное, как июльское солнце и ласковое, как Средиземное море.

Отель выбирала по старому принципу – небольшая, но живописная территория, удобный заход в море, хорошее питание и интересная анимация. Поскольку тур бронировала в мае и сумма на отдых имела ограничения, то выбрала лучшее их худшего (то, что уже осталось по моему бюджету и запросам) - Club Golf Hotel HV-2 (Сиде).

Итак, сроки поездки - 16.07.11 – 30.07.11, состав – я и 10-летний сын Виктор. Скажу сразу - чудес не ждала, т.к до Гольфа отдыхали в отелях более высокого уровня, поэтому даже сравнивать не буду. Постараюсь объективно описать условия отдыха.

Перелёт

Изначально назначенный на 6.00 вылет а/к «Оренбургские авиалинии» был перенесён на 2.45, что даже порадовало, поскольку уже в 12 ночи мы были в аэропорту в замечательном настроении. Спать совсем и не хотелось – был вояж по дьюти-фри. Летели на «Боинг 737-800» - самолёты были очень хорошие, с кожаными креслами. Кормили нормально, ничего сверхожидаемого.

Самое главное, что и взлёты и посадки были вовремя и выполнены с мастерством асов пилотирования. За что им огромный респект и дружные аплодисменты всех пассажиров.

Заселение в отель

В Турции были в 6 утра, через полтора часа уже приехали в отель. На ресепшн заполнила карточку гостя, нам надели браслеты: взрослым – красные, детям – белые. Это чтобы отличать посетителей баров и знать, кому что налить, а то детки сейчас весьма крупные вырастают…

Номер обещали дать после 12 часов. Суетиться и давать деньги я не стала, просто оставили чемоданы на ресепшн и пошли на завтрак. Маршрут всех вновь приезжающих туристов одинаков – обследовать территорию, отыскать, где и что находится, а потом можно и на море. Мы не исключение, поэтому пройдя бодрым шагом небольшую, но живописную территорию мы удалились на пляж.

Территория отеля

Отелю почти 30 лет, поэтому вы можете представить, какая там пышная и разнообразная растительность. Всё цветёт, дивно пахнет, ухоженные кустики и деревья надёжно закрывают практически всю территорию отеля от палящего солнца. Даже в самый зной в тени реликтовых сосен с огромными шишками можно было спокойно сидеть на скамеечке или дремать в лежаке у бассейна.

В небольшом прудике живут две красноухие черепашки, они периодически вылазят на камушек и вытягивают свои полосатые лапки. Также там плавают разноцветные рыбки. Дети очень любят наблюдать за этой отельной живностью.

Инфраструктура отеля

Отель по площади небольшой, компактный. Есть два основных 4-этажных корпуса без лифтов. Заселяться рекомендуют на 2 и 3 этаж, т.к там номера более светлые. Есть несколько бунгало (где мы и жили) – там окно-балкон во всю стену с выходом на террасу (два стула, сушилка) и видом на лужайку с бананами и цветущими кустарниками.

В отеле два бассейна с детскими «лягушатниками» - один спокойный, глубокий, другой с горками и помельче – там проходит активная анимация (аква-аэробика, водное поло). Около каждого бассейна есть бары, также бар на пляже и в основном ресторане. Лежаки у бассейна в достаточном количестве, всегда находили свободный.

Отдыхающие Club Golf Hotel могут свободно пользоваться всей инфраструктурой соседнего отеля Club Golf Park (бывший Mari 3*), т.к с недавних пор у этих двух отелей один хозяин. Второй отель находится в ста метрах через сосновый лесок.

Там очень тихо, отдыхают преимущественно иностранцы, анимации нет, два ряда аккуратных жёлтеньких бунгало и один небольшой бассейн. Мы туда один раз сходили на обед – выбор, конечно, меньше, но всё вкусно. Кстати, цена у этих двух отелей абсолютно одинакова.

Пляж

Отель находится на 2-й береговой линии, поэтому топать до него минут 7-8 неспешным прогулочным шагом. Виктор насчитал 700 своих шагов. Дорожка на пляж приятная, т.к проходит через сосновый лес и эвкалиптовую аллею. Кругом цветут олеандры, возвышаются кактусы и поют местные птички (так и не опознала какие).

Пляж вполне приличный, разнокалиберные лежаки с такими же разнообразными матрацами в достаточном количестве, хватало всем. Пляжные полотенца выдавались в среду, пятницу и воскресенье в хамаме. Полотенца голубые и жёлтые, жёсткие, но для пляжа в самый раз.

Прибрежная полоса в мелкой гальке, заход в море песчаный. Я очень капризна в плане морских удовольствий, поэтому хороший заход в море был для меня в приоритете. Глубоко становится достаточно быстро – 2 метра от берега и взрослому уже по шею.

Ставлю пляжу твёрдую "4". "Голубой флаг" у отельного пляжа чисто символический - спасателей нет, гуляют собаки. Но песок просеивают, мусор регулярно убирают, поэтому всегда чисто.

Номер

Номерной фонд - слабое звено отеля. Об этом писали, пишут и ещё будут писать туристы из Гольфа. Мы были к этому готовы и никакого ужаса не испытали. Более того, номер 177 в бунгало нас даже порадовал - достаточно просторный, светлый, терраса выходила на милую лужайку с бананами. Под окнами никто особо не ходил, было всегда очень тихо. Никакой сырости в номере не было, т.к сторона была солнечная. Мебель, конечно, древняя, но не сломанная, телевизор такой маленький смешной, жёлтый, с двумя русскими каналами, сантехника в норме.

НО - кондиционер у нас не охлаждал комнату, а просто гонял воздух в помещении. Три дня я потратила на то, чтобы мне его хоть как-то отремонтировали. И чудо свершилось - техники поменяли какие-то трубки, и дисплей пульта стал показывать не +33, а +29. Температурный рекорд! Спать мы ложились, настежь открыв балконную дверь. Смешно, конечно, но я никогда не сталкивалась раньше с таким "чудесным" кондеем, и он меня реально напрягал все две недели.

Просила переселить, но когда нам предложили номер на 4 этаже, я поняла, что нам с местом ночёвки очень повезло. Там вообще мрачный курятник с щёлками вместо окон и видом на крышу. Да и вообще номера в корпусах гораздо меньше по площади, тёмные, а санузел так просто крошечный – заходить в него надо боком.

Питание

Учитывая то, что CLub golf hotel имеет категорию HV-2 (а это не 4*!!!) питание очень даже приличное. Терпеть не могу фразу "голодными никогда не останетесь" - вопрос в том, что вы едите - разнообразие и качество. Мяско было каждый день - курица в различных вариациях, индейка, баранина, пару раз была шаурма.

Я сладкоежка, поэтому десерты для меня очень важны - были скучные бисквиты, неказистые пирожные, вполне приличные тортики, пудинги кусочками (мне больше нравятся в креманках) Не было моего любимого желе, скучала...

Вино из бочки, нормальное и белое и красное. Крепкие напитки не пила, чай в пакетиках, кофе из автомата тоже нормальный. Арбузы и дыни были всегда, а также присутствовал чёрный и зелёный виноград (сладкий), яблоки (красные и зелёные – мягкие и сочные), пару раз мелькали нектарины (по штуке в одни руки!). А как иначе, если туристы имеют привычку хватать фрукты килограммами!

В баре на пляже регулярно пекли гёзлеме, а также вкуснейшие пончики с сахарной пудрой (им личный привет от моей талии!). Сын трескал гамбургеры со свежевыжатым апельсиновым соком (2$).

Анимация

Отель популярен и ценится нашими туристами благодаря великолепной анимационной команде. Поверьте, даже в более дорогих и раскрученных отелях не всегда встретишь таких звёзд! Шеф-аниматор Хасан – человек-легенда, умеет абсолютно всё - и огонь глотать, и по осколкам стекла прогуливаться и веселить туристов своими номерами. Да и просто замечательный парень – общительный и весёлый. Его супруга Ирина – настоящая восточная красавица, отлично танцует, проводит мастер-класс по танцу живота и участвует во всех вечерних шоу.

Островитянин Кении – кудрявая любовь всех отдыхающих малышей, изо дня в день, одно и то же мини-диско, но с такой искренней улыбкой, с такой любовью к деткам. Анжелика нянчится в мини-клубе, занимает ребятню игрой в мини-гольф, очень приветливая девушка.

Персонал

И персонал в отеле тоже нам понравился - официанты расторопные, вежливые. Всегда поприветствуют, улыбнутся и пожелают приятного аппетита. В турецкую ночь (каждый вторник) баловали нас роскошными огромными тортами из мороженого и суфле, которые под грохот кастрюль и фейерверки вывозили прямо на вечернее шоу в амфитеатр. Молодцы!

Правда, горничные убирают номера кое-как вне зависимости от наличия чаевых. К концу отдыха под кроватями появился сантиметровый слой пушистой белой пыли. Бельё меняли два раза, полотенца каждый день.

Дискотека

Классная!!! Я давно так не отрывалась - дым, пена, лазеры и хорошо замиксованная музыка очень понравились. Каждый день разная программа – пенная дискотека, коктейль-пати, огненное шоу и ежедневный танец халай. Ребята зажигательные, на дискотеку приходили туристы и из соседних отелей. Так что рекомендую!

Контингент отеля

Почти все отдыхающие – русские! Ну, немного ещё турецких семей. Немцы на территории Club Golf Hotel HV-2 мной обнаружены не были, а вот в соседнем Club Golf Park они присутствовали. Так что вся анимация на русском, персонал всё прекрасно понимает и говорит. В основном все отдыхают с детьми, пенсионеров практически нет, поэтому атмосфера в отеле очень живая, позитивная, но не шумная. Туристов немного, поэтому все очень быстро знакомятся и в баре потом трудно найти свободный столик, т.к все сидят компаниями.

Тетриенгёль

Наш отель находился в живописном местечке TITREYENGOL – «сосновый лес». Там действительно вековые размашистые сосны и много другой зелени.

Неподалёку от нас были отели EXCELSIOR CORINTHIA 4*, VENUS HOTEL 4*, LINDA HOTEL 4*, BELINDA HOTEL 4* и другие хорошие отели средней ценовой категории. Около VENUS улочка с фонтанами и торговыми лавочками, запомнился колоритный дядька с турецким мороженым – устраивал из продажи этого лакомства настоящее шоу. Из Тетриенгёля легко добраться и до Сиде и до Манавгата – долмуши ходят каждые 5 минут до 12 ночи.

Культурно-истоическая часть отдыха

Поскольку мы уже не первый раз на славном турецком берегу, то все раскрученные и популярные экскурсии уже посетили. Ребёнок дорос до более солидных мероприятий, поэтому нынешние странствия носили исторический характер.

Маршрут №1: Перге-Аспендос-Куршунлу

На улице +44, а мы с удовольствием лазаем по старым развалинам Перге, фотографируемся у разбившихся древних колонн и карабкаемся по пыльным ступеням Аспендоса.

Водопад Куршунлу встречает нас диким стрекотом цикад, милыми белыми утками, которые вальяжно позируют туристам и прохладными струями изумрудной воды.

Маршрут №2: Шоу «FIRE OF ANATOLIA»

Конечно, в России тоже есть такие масштабные танцевальные коллективы, но мне хотелось увидеть красоту восточных танцев именно в Турции. Зрелище потрясающее! Мы были в Arena Gloria Aspendos – зал был полон, звёздное небо, видны фиолетовые горы в красной дымке зашедшего солнца и 80 таноров на сцене абсолютно синхронно исполняющие различные танцы народов востока.

Красиво всё – рисунок танца (мы сидели в центральном ряду, всё отлично видно), костюмы, декорации, ну, и конечно, энергетика артистов. Обязательно советую посмотреть это шоу вживую, никакие видеосъёмки и фотографии этого не передадут. Кстати, большие и серьёзные фотокамеры (как у нас) и видеокамеры проносить в зал не разрешают, их изымают на входе и убирают в камеру хранения. Защита авторских прав и всё тут. Поэтому фотографий у меня нет.

Маршрут №3: Античный Сиде

Из нашего отеля в Сиде можно было доехать за 15 минут на долмуше №11 (обратно №10). Но нас потянуло на групповую экскурсию и мы остались очень довольны, т.к не только прогулялияь по музеям и развалинам Сиде, но также побывали в мечети Манавгата (фото и видеосъёмка разрешены), заехали на Манавгатский водопад (мы там были ранее, но с другой стороны) и прокатились на яхте по реке.

Подводя итог нашей культурной программе, скажу, что все экскурсии брала у отельного гида от Пегаса. Да, дороже в два раза, чем в уличном агентстве, но качество как всегда на высоте. Просто был не очень положительный опыт покупки экскурсии на улице, больше пока не рискую… Но это мой личный выбор.

Шопинг

Ранее в поездках по Турции я весьма робко занималась местным шопингом. Ну, так, пройдусь по местным лавочкам, куплю сладости-сувениры, забреду на рынок за черешней-клубникой и всё. А нынче меня, что называется, понесло. Благо рядом оказались и Сиде и Манавгат, до которых всего 15 минут езды на долмуше. В Манавгат я каталась чуть ли не каждый день. Неспешно гуляла по центральной улице – заходила в брендовые магазины, заглядывала на распродажи (а они уже там вовсю идут!), отоваривалась в Мигросе.

Впервые посетила и ювелирный и кожаный торговые центры. Цены, конечно, ломовые, но двухчасовой торг сделал своё дело – милейшая дублёнка по адекватной качеству цене ждёт своей зимней прогулки.

Короче, на исходе поездки я всерьёз опасалась за перевес багажа, но всё обошлось. Так что шопинг-терапия в Турции меня на этот раз вдохновила на новые подвиги.

Выводы

Отель можно охарактеризовать тремя словами - СКРОМНО, БЮДЖЕТНО, ДУШЕВНО. Рекомендую тем, кто едет в Турцию впервые или тем, кто раньше был в 3* - несомненно, понравится. А мне всё же оказался необходим мини-бар (в Гольфе его нет) и море рядом с отелем. Отсутствие всего того, что успели попробовать в других поездках, мы вполне спокойно пережили.

