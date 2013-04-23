Куда сходить с ребенком в Москве осенью. Что посмотреть

Но вот уж близко. Перед ними

Уж белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы…

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

Осветив немного тему Три дня с ребенком в Питере. Что посмотреть?, обратим свои взоры и на достопримечательности древней (и волею судеб – нынешней) столицы. Этот вопрос также на редкость актуален на Ю-маме и с завидной регулярностью ответом на него выпадают: Красная площадь, Оружейная палата и, безусловный лидер, Московский зоопарк. Без сомнения эти объекты достойны нашего внимание, но как-то список маловат для большого культурного центра, коим несомненно является Москва.

Итак, при тех же входных данных, что мы имели на Питер (т.е. 3 дня), что мы в итоге можем получить? В первом варианте дело будет происходить осенью.

Прогулка на теплоходе по Москве-реке

Я как человек из города, cтоящего на несудоходной реке, путешествуя, стараюсь никогда не упускать возможность увидеть город с воды. Это всегда другие виды, другие впечатления, нежели, чем от автобусной экскурсии, например. Как правило, более яркие. Тем более при нынешних столичных пробках, которые, к счастью, пока не перенеслись на водные просторы.

В Москве нынче есть прекрасная возможность совершить речную прогулку на суперкомфортабельных судах. Мне известно о двух флотилиях: RADISSON ROYAL и RIVER PALACE. На данный момент мы с детьми поплавали уже на яхтах обеих компаний, и могу сказать, что и те и другие хороши. При этом RADISSON имеет как бы более современный антураж, а RIVER PALACE – более дворцовый (что вполне логично вытекает даже из названия). И те и другие яхты имеют открытую и закрытую палубы, на которой расположены рестораны. То есть, вы не только можете наслаждаться видами, но и вкушать вполне изысканную кухню. RADISSON ROYAL предлагает отдельное детское меню (суп-лапша «Алфавит», сосиски с картофельным пюре, десерты, морс). На RIVER PALACE есть отдельные зоны отдыха с диванами, на которых, конечно размещаться на 3хчасовую прогулку гораздо комфортнее.

Опять же RADISSON имеет круглогодичную навигацию, и даже зимой яхты двигаются по Москве-реке как ледоколы. И там и там вы можете послушать во время путешествия аудиогид или, если ваш телефон это позволяет, закачать его в свой мобильный через бесплатный WiFi.

Маршруты круизов различаются незначительно: от гостиницы «Украина» или Киевского вокзала до Новоспасского монастыря. Удобно, что билеты можно приобрести через интернет, расплатившись картой, то есть место на определенный рейс будет для вас гарантированно. В определенные часы на яхтах RADISSON ROYAL работают аниматоры для детей, а в зимние каникулы проводят елки. Конкретные программы лучше уточнять непосредственно на сайтах компаний прямо перед поездкой.

Большой Планетарий Москвы

Когда в октябре 2011 года я с детьми подходила к московскому Планетарию, у меня создалось полное впечатление того, что очередь, в годы моего детства, стоявшая в Мавзолей, в полном составе переместилась сюда, только повзрослевшая и уже со своими детьми. То есть нам пришлось отстоять в очереди за билетами только часа 1, 5 – 2 (сейчас уже и не припомню точно сколько), причем билеты в Большой Звездный зал (собственно планетарий под куполом) мы взяли только на другой день. На сегодняшний день картина выглядит куда более радужно, поскольку заработала продажа билетов через сайт. Билеты там можно приобрести на ближайшие 3 дня в 3 зоны: Большой Зал, интерактивный музей Лунариум и 4D кинотеатр. Это очень удобно.

На самом деле Планетарий, открывшийся после длительной реконструкции – это совершенно уникальный научно-просветительский комплекс, в составе которого кроме перечисленных зон есть еще Малый Звездный зал, Парк неба и обсерватория, музей Урании, выставочный зал «Уровень 9», кафе и магазин сувениров.

Мы же в первый день смогли попасть только в Лунариум и, скажу честно, поскольку устали и продрогли стоять на улице, не смогли в полной мере насладиться его возможностями. К тому же народу была тьма, отдельные экспонаты уже не работали, а к другим было не пробиться. Хотя музей, конечно, интересный и необычный. У нас в городе пока нет ему аналогов. И те из вас, к которым звезды отнесутся более благосклонно в смысле соотношения «количество народа/работающие экспонаты», безусловно, это оценят.

Музей размещается на двух этажах и состоит из двух разделов: «Астрономия и физика» и «Постижение космоса». С помощью экспонатов первого раздела можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, узнать свой вес на других планетах и т. д. Экспозиция «Постижение космоса» оформлена в виде космической станции с тематическими отсеками. Перемещение из одного отсека в другой позволяет совершить Межпланетный вояж, побывать в Лунной лаборатории, познакомиться с историей Большого взрыва и совершить Путешествие в бесконечность.

Большое впечатление на нас произвел Большой Звездный зал. Как я упомянула выше, это собственно и есть планетарий под куполом. В нем установлены мягкие комфортные кресла, из которых полулежа можно наблюдать за демонстрацией наверху. Сначала перед каждым сеансом идет традиционная часть про положение звезд на небе, а потом демонстрируются разные фильмы про телескопы, черные дыры и т. д. (см. расписание на сайте). Фильмы интересные и красочные. Обидно только, что исключительно американские. Для страны, первой отправившей человека в космос – некий моветон.

Перед Большим Звездным залом расположен классический музей Урании. Там можно увидеть огромные глобусы разных планет, модель Солнечной системы, инструменты познания Вселенной (телескопы), обломки метеоритов. Музей, хоть и классический, но глобусы можно даже покрутить.

Есть еще Парк неба с обсерваторией. Он открыт только в хорошую погоду, преимущественно летом естественно. Мы туда не попали, как и не пошли в 4D кинотеатры. То есть осталась еще неизведанная и для нас область.

Московский зоопарк

Поскольку один из входов в Московский зоопарк (так называемый Детский) расположен практически в двух шагах от Планетария, мы решили посетить и его. Приятно удивило, что вход туда бесплатный детям аж до 18 лет, ну и поскольку старшая у меня – студентка, она тоже проникла туда бесплатно. В зоопарке есть и Дельфинарий, который работает даже зимой, но мы попали в неудачный день, там как раз шли работы по переходу на зимний режим. Стоит тоже копейки, по сравнению с ценами на тоже шоу на ВДНХ, например. Приятная компенсация за отнюдь недешевый Планетарий.

Зоопарк состоит из двух больших частей, соединенных между собой переходом над улицей Большая Грузинская. Изначально мы были сориентированы на поиск жирафа, так как этого зверя в нашем зоосаде нет. И поскольку Дом Жирафа оказался, как раз по другую сторону от зоны нашего проникновения, то по дороге к нему мы увидели много интересного.

Самой забавной по эту сторону для нас оказалось семейство орангутангов. У их вольера столпилась куча народа: так и осталось загадкой, кто же за кем наблюдает. У малыша, прикорнувшего у мамы на животике, такой забавный ирокез на головке! А вот сыночка-подростка мамаша за тот же ирокез и оттаскать может =). Из неведомых глубин вольера появляется папаша, усаживается на корточки, почесывается и исподлобья смотрит на собравшихся ротозеев не совсем дружелюбно. С трудом отрываемся от этого зрелища и движемся дальше.

В октябре в открытых вольерах еще много животных: верблюд, тигр, лама и др. На другой стороне поразили розовые красавцы-фламинго. В тон им миленько подобраны такие же розовые тазики для корма =). И вот, наконец, Дом Жирафа! Ломимся в закрытые (!) двери. Слава богу, это только уборка! Двери нам открывает служитель и вот он перед нами – Самсон Гамлетович Ленинградов. Он родился в Ленинградском зоопарке в 1993 году, отсюда и такое прозвище. Добродушный, миролюбивый, но все же слегка грустный.

Конечно, кругом решетки и, чтобы выйти на прогулку надо все же склонить свою гордую шею (хотя здание и строилось специально для этих животных). Кормушка установлена на 4х метровой высоте, а веточки ивы, с которых Самсон любит объедать листья, развешивают в верхней части вольеры. Говорят, что летом он любит купаться под теплым несильным дождиком, а вот ливня боится. За день съедает около 3 кг геркулеса. Выходит – поборник здорового питания. Мы были очень рады встрече с ним.

Итак, мы достигли конечной цели нашего путешествия, выходим через главный вход и направляемся к метро «Баррикадная», чтобы вернуться к месту нашего ночлега и набраться сил для новых экскурсий.

Мемориальный музей космонавтики

Мемориальный музей космонавтики расположен в цокольной части монумента "Покорителям космоса" - уникального памятника, воздвигнутого в честь запуска Первого искусственного спутника Земли. Выполнен памятник из полированного титана, применяемого в ракетостроении. Высотная часть монумента - это грандиозная инженерная конструкция высотой 110 метров, угол наклона которой 77 градусов. Замысел создания музея принадлежал Главному конструктору ракетно-космических систем С.П.Королеву. Музей был торжественно открыт к 20-летию полета в космос Ю.А.Гагарина. В настоящее время музей и прилегающая Аллея Героев космоса открыты после реконструкции. Напомню, что ближайшая станция метро «ВДНХ».

Тема космоса была выбрана в качестве основной для этой поездки. На самом деле мы пытались попасть в этот музей и ранее, но нарвались на выходной. А в 2011 году в связи с открытием после реконструкции Планетария, логично было бы повторить попытку. К тому же на одном из купонных сайтов удалось приобрести купон на интерактивную программу «Живая планета», которая проходит в этом музее.

Программа рассчитана на детей 4-8 лет. Ее ведет потрясающий молодой экскурсовод Сергей. Он встречает детей, формирует группу, раздает галстуки а-ля пионерские, только в цветах российского флага. Умилительно, если на фотографии заменить цвета, я могу представить, каким пионером был бы мой ребенок. После небольшой вводной части к Сергею присоединяется девушка, представляющая собой образ Земли, от имени которой с детьми ведется диалог в течение всей программы. Ведущие сменяют друг друга, задают детям и взрослым контрольные вопросы. Все очень профессионально и неутомительно.

Осмотреть удалось очень много: первые спутники, Белку и Стрелку (простите, но чучела, конечно), спускаемые аппараты, скафандры, луноходы, космическую еду, потрогать метеорит, побывать в модели космической станции, а в самом конце в зоне, имитирующей центр Управления Полетами детям вручили дипломы участников программы и значки.

Очень интересно и познавательно, даже взрослые узнали много нового. Насколько мне известно, программа до сих пор идет в музее. Так что добро пожаловать в космическое путешествие!

Цирк Базилиум на ВВЦ

Обычно я не хожу в Москве на цирковые представления, поскольку являюсь поклонницей директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского. Мне нравятся программы, которые он привозит к нам, и его собственные постановки. Но цирк Базилиум на ВВЦ не похож на обычный большой цирк. В этом шатре, расположившемся за фонтаном «Дружба народов», анимационная программа начинается за 1,5 часа до представления, а в зрители в зале располагаются за столиками и во время представления могут заказывать себе десерты и напитки. Практически идеальное воплощение лозунга «Хлеба и зрелищ!» Причем наличие хлеба никак не сказывается на качестве зрелища.

На нас произвело большое впечатление танго на канате, повар, жонглирующий кольцами из теста, номер с фокусами, в котором ассистентка меняла множество нарядов и все они были такие оригинальные. Были и забавные моменты. В начале второго действия официант, который кружит между нашими столиками, вдруг роняет поднос, гаснет свет, директор выбегает в зал.. и вдруг оказывается, что это снова часть игры и т.д.

Поскольку помещение небольшое, создается впечатление камерности и вовлеченности в действие, которого, конечно, трудно добиться в большом цирке. Аниматоры очень терпеливы и доброжелательны к детям.

После спектакля дарят по брикету мороженого. Цены на такое представление от 500 до 1200 рублей, причем я бы не советовала брать самые дорогие, поскольку последний ряд находится на возвышении и, так как помещение небольшое, с него все прекрасно видно. Билеты можно забронировать на сайте цирка, там же есть расписание представлений.

Завершала представление песня Л. Утесова «Дорогие мои москвичи».

И мы практически, цитируя ее слова, на этот раз прощались со столицей. На следующее утро мы улетали домой.

Можно песню окончить и простыми словами,

Если эти простые слова горячи.

Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами,

Дорогие мои москвичи.

P. S. Новый отчет о поездке в Москву летом.