Наш Египет

Эта попытка отдыха была не первой. Весной хотели поехать, внесли часть оплаты, а директор нашего папы отказал в отпуске, о котором договоренность была месяц назад. Гневу моему не было предела: выходить на работу надо, а отпуска не было, надо и лялю лечить после отитов постоянных, а возможности нет. Сразу скажу, что поездку нас двоих без папы даже не рассматривали, т.к. с нашим ребенком это невозможно.

Пришлось идти на работу, но карьера быстро подошла к закату по ряду причин. И вот опять появилось свободное время. Да и папа наш расстался с боссом, сменив работу, где в отпуске не отказали. «Ну, - говорю, - вот я и закончила работу! Пора на море!». А он мне: «Ага!»

Собрались с мыслями. Почитали «бабушкин» отчет. Вдохновились Али Бабой. Но отель сорвался за неделю до поездки, говорят, популярен в Москве. Выбрали Голден Файв, позже Даймонд (один из отелей этого комплекса), несмотря на негативные отзывы в сети. От Египта супер-сервиса не ждали, т.к. и в якобы европеизированной Турции его не видели.

Заказали такси туда и обратно, аптечку взяли по списку больше, чем вещей, т.к. ляля наша умудрилась заболеть перед поездкой отитом (с парацентезом, конечно), а при выписке из больницы еще и подхватить ангину с огромной температурой на несколько дней. Лечились в экстренном порядке. Папа решил, что поедем, если температура будет меньше 38. Т.к. море и солнце – это единственное, что ей поможет. Так что ожидание праздника было малорадостным.

Настал день Х. Температура спала, и мы под покровом ночи бросились в аэропорт. Улетали вовремя. Правда, не из «рукава», как многие там предполагали. Люди были реально в шлепках «на босу ногу» и топиках под пролетающим снегом. Вот большой минус поездки зимой – надо тащить зимнюю одежду.

Самолет, действительно тесный (Боинг ВИМ-Авиа), но и пилоты, и персонал лучше, чем КМВ, кот. мы имели неудовольствие летать прошлый год.

Удивили соседи. Летела семья из 3х человек. Ребенок маленький, год, наверное. Плакал весь полет. Сложилось впечатление, что ляля папу видит впервые и очень напрягает его сей объект. Папа же всячески пытался успокоить свое чадо… "Космополитеном". Мама шипела «Ш-Ш-Ш» и стыдила дитя. Короче, устали от родителей больше, чем от плача ребенка.

Обращение к родителям: «Дорогие мамы! Готовьтесь к поездке заранее. Знакомьтесь сами со своим ребенком, познакомьте его с папой и узнайте об его интересах и возможных желаниях у людей, занимающихся его воспитанием. Возьмите книги, игрушки, конфеты-соски-бутылки в зависимости от возраста. Спасибо!»

По приезду в Хургаду, точнее в аэропорт, оказалось, что мы попали не в дикую, а в очень дикую страну. Аэропорт, а точнее таможня, поразила нас наповал, где буквально на коленке шлепают визы в разных углах. А в каждом из углов они очень быстро заканчивались, и приходилось бежать в другой угол, чтобы постоять в очередь для получения заветной марки, которую, кстати, ставили «без сдачи». У многих на лицах было: «А не вернуться ли назад, пока не поздно?»

Встречающая сторона - Пегас - не порадовала ни автобусом (страшен и грязен, недостаточно мест), ни приличным трансфером (сопровождающий молчал всю поездку), ни сотрудником, находящимся в отеле.

Поездка оказалась недолгой, минут 20. Али Баба, да и многие другие известные отели совсем рядом все расположены.

Дороги там такие, что нам только завидовать, а вот водители… Страшно ездить, чесслово. И еще постоянное пипиканье очень утомляет. Что оно означает, для нас осталось загадкой. То ли «подвинься, урод, я проеду!», то ли «я люблю вас, люди!». Да и поворот налево с крайней правой – у них норма.

По приезду оказалось, что ждать нам получения комнаты 5 (!) часов. Поесть мы сможем только через 3 часа. Переговоры с персоналом и денежное предложение прошли безуспешно (как оказалось потом, была пересменка и тот, что брал документы, комнаты выдавать не мог). Вторая попытка прошла более плодотворно: мы получили браслеты и комнату на час раньше. Вот особенность поездки на восток: Вам помогут решить проблемы знание языка (любого, т.к. даже уборщики говорят на 4х языках) и наличие маленького ребенка.

А пока предложили оставить вещи в бесплатной камере хранения и идти отдыхать. «Камерой хранения» называлось подножие у охранника при входе ).

Мы, конечно, пошли на море. Оказалось довольно холодно. Ветер дул сильнейший, и нам в нашей походной одежде было совсем не жарко. Думали: «Все, усугубим отит» . Однако, позже стало теплее и ляля наша бегала здоровой. Ничего, кроме Бифиформа, мы не употребляли.

Вот еще одна особенность зимы: ветры и короткий день. Купаться можно было часов с 6-7 до 16, а потом солнце уходит, становится холодно и темно. Так что до 19 часов, когда ужин, часа 3-4 купания-загорания выпадают. Закрываются даже бассейны. Но ляля наша искупалась-таки однажды ночью.

Комната у нас была хорошая, кондер индивидуальный, что важно. Комары были, но "раптор" у нас всегда с собой, даже при поездке к бабушке.

Смешные очень домики у них. Крыши нет, только свод из чугунной решетки, а там - либо солнце, либо луна. «Касата!», - как говорит наш ребенок. Дверей тоже нет. Двухэтажный круглый домик, винтовая лестница, по 12 комнат на этаже, картины в холле.

Нам сразу принесли воды на весь срок прибывания (нам ее хватило), «Каколу» на радость нашему ребенку, и нам «пиво» (это то, что дети не пьют) – Спрайт и Фанту. Был еще сок в коробочках, очень вкусный, кстати, там сок. Мы решили, что в Египте его дешевле делать настоящим, чем вырабатывать из концентратов.

Уборщик у нас молодец! Акромя полотенечных лебедей, мы ежедневно получали чистую комнату, балкон и ванную, чистое постельное белье и полотенца на троих, запас туалетной бумаги (она там маленькая почему-то) и уборку в первую очередь (т.к. скорость уборки других комнат явно не вызывала положительных эмоций у жильцов). А также информацию о том, кто из нас куда пошел, если мы не вместе, что было забавно. Такая местная «бабулька у подъезда». Денежку мы оставляли, причем нам было сказано, что «доллары хорошо, а вот фунты – не очень» . Намек был понят .

Территория комплекса очень большая. Гулять можно долго и интересно, кушать везде, купаться в разных бассейнах.

Мы же в целях поправки душевного и физического здоровья время проводили на пляже.

В аквапарк зашли однажды, ободрали спины и пошли заживлять раны. Детские горки постоянно заняты подростками и бассейн детский довольно глубок. А вот песочные горки – эт нам по возрасту было. Звезда наша нашла себе сопровождающих из старших девочек, они ее катали на всяческих горках, учили «дурным вещам», типа заходить задом на горку и пр.

Папа же наш нашел отрыв на айсбергах, болтающихся в лагуне. Покорит гору, спрыгнет с нее – и так до полного удовлетворения.

Больше нам понравился комплекс бассейнов у центрального корпуса – красиво и немноголюдно. Народу, конечно, везде очень много, особенно русских. Есть немцы и немного поляков. Отдыхает и местное население. Но это вообще отдельное зрелище.

О еде распространяться не стану. Ничего интересного и запоминающегося. Детского питания нет (что есть, таковым не является), но накормить есть чем. Правда, надо постоять изрядно в очереди. У нас подготовка к трапезе занимала минут 15 стояния в очередях мамы и папы, ляля сторожила место, стоя на стуле и горланя: «Мамочкаааа! Папочкаааа!». Пробовали кушать в других отелях, остановились все-таки на своем.

Детское питание в банках можно купить в ближайших аптеках, в столовке разогревать.

Море – тема отдельная, и главная! Рыбы – шикарные! Кораллов много! Обязательно нужно купить обувь специальную (фунтиков 30-40), ну маску-трубку (за ту же цену). Для подводного фотографирования можно приобрести спец.фотик. С дитями рыбок можно кормить как в море, зайдя прямо по кораллам (хлебушек чуть ли не из рук вырывают), так и в заводи, которая есть за пляжем.

Вечерние программы можно смотреть в разных отелях, правда, они не ежедневные. В главном же корпусе проходят каждый день после танцующих фонтанов (очень красивое зрелище). Особенно запомнился номер «Юбочка», как назвала его наша ляля. Дядя под музыку кружится в одну сторону минут 15, меняя атрибутику и юбочки.

Шоппинг можно осуществлять вечером как на территории, так и выйдя из отеля по обеим сторонам дороги. Сувениров очень много, родственники-друзья обделенными не останутся.

На экскурсии с ребенком мы не поехали, вспомнив прошлогодний печальный опыт общения с детоненавистными соотечественниками.

Но отказаться от Луксора я все-таки не смогла. Поездка отличная. Посмотрели Карнак, Колоссы Мемнона, Долину царей, Храм царицы Хатшепсут. Покатались по Нилу, посетили город Ремесленников и музей-магазин Папируса. Вообщем в 22.30 вернулись домой довольные и уставшие. Насторожило одно, что в стране много вооруженных людей. На экскурсии – под конвоем. А на вопрос: «От кого нас охраняют?» получили ответ: «Это нас от туристов охраняют» .

Позже сгоняли в Хургадинск для посещение морского ресторана. Город колоритный, но не заслуживающий вторичного посещения. И кухни морской там нет, вернее, она заявлена, но это не то, что мы ждали от страны моря.

О задержке вылета обратно мы узнали, уже когда выписались из гостиницы, а потом нас промурыжили в аэропорту еще 4 часа. Так что проблемы в работе копании Пегас узнали на себе. Была б у нас информация, могли бы доплатить и получить еще целый день отдыха, а добрались бы уж сами.

В общем, если ехать в Египет с хорошим настроением, знанием основ английскогонемецкого и изрядной долей пофигизма, все будет хорошо и Вам понравится!