Документы для вывоза ребенка на отдых за границу

Несколько лет назад поездки за границу с детьми были большой редкостью, а потому мамам и папам не было необходимости разбираться в правилах таможенного и паспортного контроля, которые действуют при пересечении человеком границы. Сейчас ситуация изменилась. Сегодня маленького российского туриста можно встретить не только на бескрайних просторах родной страны, но и в любом уголке земного шара.

Даже для того чтобы навестить родственников на Украине или в Белоруссии, приходится пересекать государственную границу. Конечно, каждая страна устанавливает свои таможенные порядки. Однако чтобы не попасть в сложную ситуацию, необходимо знать хотя бы основные правила.

Федеральный закон Российской Федерации «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» № 114-ФЗ от 15 августа 1996 года следующим образом определяет порядок выезда ребенка из Российской Федерации:

«Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.

В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации, защита их прав и законных интересов за пределами территории Российской Федерации возлагаются на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп.»

Если отойти от сухого нормативного языка, то общий порядок следующий:

1. Ребенок должен быть вписан в заграничный паспорт родителя, который выезжает вместе с ним.

2. Если выезжает один родитель, то необходимо получить нотариально оформленное согласие второго родителя на выезд ребенка.

3. Если ребенок старше 14 лет, то у него должен быть отдельный паспорт.

4. Если ребенок старше 6 лет, то в паспорте родителей должна быть вклеена его фотография.

5. Если ребенок до 14 лет выезжает не с родителями, а например, с дедушкой и бабушкой, то для него делается отдельный паспорт.

И еще немаловажная информация для мам и пап, сопровождающих маленьких путешественников.

На российском туристическом рынке сейчас работает несколько тысяч фирм, предлагающих самые разнообразные туристские услуги, на нас обрушивается огромный поток рекламных обещаний. Надо хорошо знать свои права, быть внимательным при подписании договора, тогда вы будете защищены от любых неожиданностей во время отдыха.

Деятельность по организации отдыха граждан регулируется законодательством о защите прав потребителей. Это означает, что любой гражданин, обратившись в фирму, имеет право на полную и достоверную информацию как о самой фирме, так и о предоставляемых ею услугах.

В соответствии с федеральным Законом «О защите прав потребителей» потребителем является не только гражданин, который пользуется услугами, но и тот, кто намеревается ими воспользоваться в будущем. Поэтому туристическая фирма не вправе отказать вам в предоставлении информации о себе, ссылаясь на то, что договор между вами еще не подписан и вы пока не стали ее клиентом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1418 от 24. 12. 94 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» международная туристическая деятельность подлежит лицензированию.

Лицензия - это документ, который разрешает осуществление международной туристической деятельности в течение данного срока, а также определяет условия ее осуществления.

Порядок и условия лицензирования устанавливаются «Положением о лицензировании международной туристической деятельности». Органом, уполномоченным на лицензирование туристической деятельности, является Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и туризму или уполномоченные им органы в субъектах Федерации. Лицензия выдается сроком на три года, но в соответствии с заявлением лица, обратившимся за ее получением, может быть выдана и на меньший срок. Передача лицензии другим юридическим и физическим лицам запрещается.

Туристическая деятельность без лицензии противозаконна, поэтому, прежде чем заключить с фирмой договор на туристическое обслуживание, поинтересуйтесь наличием у нее лицензии.

И второе, путешествуя, вы должны знать, что без уплаты таможенных пошлин разрешено ввозить и вывозить из России следующее:

фото- и кинокамеры с запасом пленки и принадлежностей к ним;

портативные слайд- и кинопроекторы с принадлежностями к ним;

видеокамеры и видеомагнитофоны с пленкой к ним;

музыкальные инструменты;

проигрыватели с грампластинками;

бытовая звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура с пленками;

бытовые радиоприемники и телевизоры;

портативные пишущие машинки;

мини-калькуляторы и персональные компьютеры;

бинокли и другие бытовые оптические приборы;

детские коляски и коляски для инвалидов;

спортинвентарь и туристическое снаряжение: рыболовные снасти, альпинистское снаряжение, снаряжение для подводного плавания, спортивное оружие с принадлежностями, велосипеды, байдарки, каноэ или каяки (длиной до 5,5 метра), лыжи, теннисные ракетки, доски для серфинга и виндсерфинга, снаряжение для гольфа, планеры и дельтапланы.

Хорошего отдыха Вам и Вашим малышам!

Виткалова Жанна, журнал "Няня"