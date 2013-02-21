Музей Сваровски (Swarovski Kristallwelten). Инсбрук. Австрия

Идея посетить музей Сваровски витала в наших головах ещё в прошлом году, во время посещения Инсбрука, но программа была такой насыщенной, что нам не удалось доехать до музея.

"Стекляшки и стекляшки, что там смотреть", - думала я. Как оказалось позже, это не традиционный музей. Это не витрины хрусталя, это сказочная подземная страна, наполненная всякими дизайнерскими инсталляциями.

По авторской задумке музей - это дом Великана, он полон чудес, которые размещаются в 13 залах. Великан охраняет вход, а сами помещения находятся под землей.

В вестибюле нас встречает самый большой (310000 карат = 62 кг, диаметр 40 см) и самый маленький кристалл Сваровски (0,8 мм в диаметре), кристаллические вариации работ бессмертных художников - Сальвадора Дали, Кита Харинга и величественная люстра, постоянно меняющая свой цвет. Путь в дальнейшие залы пролегает мимо кристаллической стены высотой 11 м и длиной 42 м.

Я не буду описывать все залы, расскажу только про те, которые мне больше всего понравились.

"Механический театр"

Вынужденный в детстве носить корсет из-за болезни, художник воплотил свои мечты в этом механическом театре. Двигающиеся под музыку ноги в брюках, женщина без рук и головы, мужчина, которого на ваших глазах разбирают на части, проносящиеся над вашей головой рубашки, инкрустированные кристаллами Сваровски, необычная музыка - все это так завораживает, что действие можно посмотреть несколько раз. Кстати, техника, отвечающая за движения, создана в мастерской Сваровски.

"Стеклянный шар"

Вы попадаете внутрь гигантского кристалла (595 зеркал).

Комната меняет свой цвет, иногда открываются скрытые произведения искусства.

Очень хорошая акустика, особенно в центре. Можно даже спеть, если нет других посетителей. Оказывается делают это не только простые посетители, но и оперные дивы, как мы узнали чуть позже.

Калейдоскоп, ледяные сосульки, разноцветные миры Сюзанны Шмегнер (солнце танцует с месяцем, растения поедают кристаллы, которые превращаются в бабочек) занимают несколько залов. Музыка и движение создают волшебную атмосферу. Все детали украшены кристаллами Сваровски, все блестит и переливается.

Далее идет ледяной коридор, который оценят дети. В сопровождении ледяного треска идешь сквозь темную комнату и за тобой тянутся следы.

"Галерея"

Вот где дизайнеры оторвались по полной, наши дизайнеры, российская арт-группа "Синие носы" (Blue Noses).

Пирамида, мавзолей Ленина, Empire State Building и Тадж-Махал выполнены из хрусталя Сваровски и дополнены веселыми видеороликами художников, в которых участвуют мумия и расхититель пирамид, Ленин, Кинг-Конг и восточные красавицы.

Далее нас встречает зал с личными вещами Великана - посох странника, перчатка, перстень, гигантский аккордеон, который ещ и играет.

Потом несколько комнат подряд для полного релакса. Темный зал, на экране которого прославленная на весь мир певица Джесси Норман исполняет в кристаллическом куполе (мы там уже были) арию "Thy hand, Belinda".

Коридор Посейдона

Снова зал с креслами и экран, на котором Брайан Ино представил работу "55 миллионов кристаллов". Это композиция из кристалла, музыки и красок.

Далее идет зал, где на 48 многоугольниках нанесены фрагменты самых грандиозных исторических событий.

И заканчиваем мы свою экскурсию в лесу, где висят самые настоящие деревянные стволы. В каждом стволе находится видеоинсталляция.

А на выходе из волшебного леса лежит великолепная медуза работы Томаса Фойерштайна, которая прощается с нами. Многократное отражение её в зеркалах создает необычное ощущение объема этой комнаты.

Вот и все. Разглядывая фотографии, понимаешь, что хочется ещё раз вернуться в этот сказочный мир Великана, но тебя уже ждёт роскошный бутик с кучей русскоговорящих консультантов, который весь блестит. Даже диванчики для посетителей выглядят вот так.

Подробности для путешественников

Вход - 11 евро. Разрешено фотографировать и снимать на камеру во всех залах бесплатно. Музей работает ежедневно с 9.00 до 18.30 (зайти можно до 17.30). Официальный сайт для владеющих немецким, итальянским или английским языком.

Все фотографии на сайте uralweb.ru

(c) Фото и видео. Леонид Десятов.