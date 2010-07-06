Отдых за три копейки или не бойтесь девочки в Турции гулять

Я среднестатистическая девушка 30 лет с зарплатой, при виде которой наворачиваются слезы. А море манит, снится ночами и зовет к себе.

Год был тяжелым, дети и муж требуют постоянного повышенного внимания. И однажды захотелось громко крикнуть рекламным слоганом – «остановись!», ты же - Женщина, а не посудомойка (прачка, химчистка и далее по тексту).

В голову закралась крамольная мысль – а не рвануть ли мне на недельку в Турцию, одной. Так как дети будут дома с отцом, я могу не заморачиваться поисками отеля с площадкой, анимацией, едой, все гораздо проще – я могу поехать к морю, а бытовые условия сделать вторичными в поиске тура. Уже по сложившейся традиции я обратилась в проверенное турагентсво (помогла в этом ежегодная реклама на юмаме), четко указала имеющий бюджет – 15 тысяч рублей... Да-да! Не смейтесь… это было все, что я смогла безболезненно накопить.

А в это время в Турции начался сезон. Горящих предложений по устраивающей меня цене не было. Но опытный агент Вера нашла мне то, что идеально мне подходило. Неделя в Алании, в городском отеле, с питанием *все включено*, пляж - песок.

И вот я в Кольцово. Одна, неуютно, думаю о детях, в душе зашевелилось что-то, похожее на угрызения совести. НО! Глядя на мамочек с детьми, я поняла, что угрызения совести я оставлю "на потом", а сейчас я буду наслаждаться отдыхом! Я - хорошая мать, но передышка в мамском марафоне тоже нужна.

Перелет прошел незаметно, еда была вкусная, воздушных ям было немного, и вот мы в аэропорту Анталии. Он огромен, толпы людей и …ощущение праздника. В отель приехали глубокой ночью, из Екатеринбурга нас было 8 девушек. Тут же у стойки ресепшена мы все перезнакомились.

Поначалу нас поселили в ужасный, как мне показалось, номер, места было мало, но на следующий день нас переселили и жизнь показалась праздником.

В сравнении с нашим югом бытовые условия в Турции на порядок выше. Сантехника в номере была новая, кровать удобная, полотенца были чистые, вид с балкона очаровал – была видна улица и море. Питание меня не разочаровало, я ехала в трешку и не ждала фрешей, всегда были свежие овощи и фрукты, на обед супчик и горячее блюдо. Пиво, вино, напитки можно было пить в любом количестве.

На ресепшене ненавязчиво рассказали про ближайшие дискотеки, бары. Но ночная сторона жизни меня не манила, поэтому я грела косточки на песке, читая нетленку Донцовой. Мой скромный бюджет позволил мне посетить экскурсию на яхте (восторг беспредельный!), с детьми я бы не поехала из-за боязни того, что их укачает.

Вечерний променад по улице Ататюрка позволил мне рассмотреть в подробностях мечеть, башню на горе и другие прелести Алании. Неделя пролетела незаметно. Я поняла, что безумно соскучилась по деткам, мужу. Домой я вернулась загорелая, с новыми силами для покорения домашней рутины.

Вот так (бюджетно) море стало для меня реальностью.