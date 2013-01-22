Autotracking по Италии. Обзорные экскурсии включены

20 городов, два острова, 7 перелетов, 8 пляжей, 14 примеров безупречного итальянского гостеприимства, 10 новых знакомств в новых городах, 5 экстренных ситуаций с сердцем в пятках и хорошим концом, смена трех автомобилей и ежедневные открытия, заставляющие удивляться.

Аэропорт – это та самая граница, которая уничтожает в тебе все зачатки трудовой мотивации, напрочь заставляет забыть о значимости дней недели и делает каждый вечер пятничным, каждый день субботним и каждое утро воскресным. После прохождения паспортного контроля можно уже выпить алкоголя, невзирая на время суток, и начать наслаждаться тем самым состоянием, которое итальянцы называют: Dolce far niente!

В путешествиях не хочется лишать себя удовольствия, отказываясь от чашечки кофе или подъема на какую–нибудь башню с потрясающим видом, поэтому лучше экономить на логистике и проживании. Для этого у меня есть свои секреты.

Я, не особо раздумывая, купила билеты Екатеринбург–Верона–Екатеринбург за 12000 рублей на двоих и начала влюбляться в Италию заочно. Я пересмотрела «Их Италию» с Познером и Ургантом, итальянский за 16 часов, почитала форумы и путеводители, послушала восторженные отзывы своих друзей и пересмотрела первую часть «Ешь, молись, люби». Было трудно бороться с предвкушением, но это свидание дало больше, чем можно было бы получить от обещаний самых лучших туристических проспектов, написанных талантливыми копирайтерами.

Почему так много всего? Во–первых, мы торопливы и несдержанны, поэтому хотели всего и сразу, во-вторых, мы любители активного отдыха и не можем усидеть на одном месте, поэтому мы установили правило: один день – минимум один город, а лучше два (кстати это решает проблему с тостами за ужином и обедом, просто поднимай бокал за новый населенный пункт). Исключения были для Венеции и Флоренции, там мы жили два дня. Зашнуровать сапог, как у Познера и Урганта, не вышло, в конце концов 16 дней - это всего лишь 16 дней, но мы сделали все, что могли и даже больше.

ЧАСТЬ 1. Два сапога - пара. А один – это Италия

ВЕНЕТТО

Верона

Что посмотреть и сделать: дом Джульетты - там есть двор, где под восторженные возгласы толпы можно поцеловаться со своим возлюбленным на знаменитом балконе за 6 евро, Piazza delle Erbe - небольшая площадь около, посетить на ней рынок с сувенирами и овощными прилавками, симпатичные магазинчики в глубине улиц, представить рев толпы древних жителей этого города, следящих за боем гладиаторов на Арена ди Вероне, усвоить, что относительно еды в Италии существует четкое расписание на день: чашка капуччино с утра, бокал вина и паста за обедом только до 15:00, алкогольный полдник с 17 до 19, он же час аперитива, ну и ужин, за которым ты просто обязан ни в чем себе не отказывать.

Где поесть: очень понравился ресторанчик Bella Napoli, он не в центре и это сказывается на ценах и отсутствии туристов за соседними столиками. Меню огромное, можно попробовать все, от Filetto di Manzo до традиционной пасты и пиццы.

С чем совместить: Озеро Гарда, по-моему в 30 км, Венеция тоже недалеко. Очень удобно перемещаться на поезде, удобный и уютный аэропорт, с прекрасным автобусным сообщением с центром города.

Где остановиться? Брали два отеля недалеко от Porta Nuovo, во втором понравилось больше. Жили в доме у итальянца Luigi, его семья занимает первый этаж, гости живут на втором и третьем этаже. Отель современный и чистый, есть все необходимое: отличные завтраки, устойчивый Wi-Fi, + Luigi дал нам всю необходимую информацию по городу и лучшим местам в нем.

Разочарования: нет.

Хочется ли поехать еще? Однозначно, да.

Венеция

Что посмотреть и сделать: забыть в кабинке вокзального туалета свой iPhone, а потом нестись квартал, сломя голову, бегом, достойным лучших роликов youtube, обратно и найти его там целым и невредимым; оценить акустику узеньких венецианских улочек; почувствовать себя Алисой в стране чудес, проваливаясь в бесконечный объем пространства, с виду маленьких церквей и церквушек, удивляясь их внутреннему убранству и высоте потолков; встретить рассвет на Сан Марко, дождаться нужного номера вапоретто на венецианской остановке общественного транспорта; заблудиться в квартале еврейского гетто; пересчитать все цветовые решения домов на острове Бурано и купить сувениры на острове Мурано; присмотреть маску на карнавал; сэкономить 80 евро для семейного бюджета, отказавшись от катания на гандоле; понять, как далеко шагнул прогресс, увидев в итальянских церквях электрические свечки вместо восковых; взять в аренду автомобиль в Mestre и поехать удивляться Италии дальше.

Где поесть: вдалеке от туристических маршрутов необходимо сесть на узкой, малоосвещенной улице, там, где больше всего местных, и сделать заказ.

С чем совместить: очень хотелось заглянуть на близлежащие острова (Торчелло, Маццорбо, Лидо, Сан-Микеле) может, у вас получится?

Где остановиться? Очень понравился район Каннареджо близко к вокзалу, если приезжаешь в Венецию на один-два дня - очень удобно, там не так много туристов и много симпатичных ресторанчиков неподалеку.

Разочарования: плавание в потоках людских рек и ручейков. Цены!

Хочется ли поехать еще? Хочу купить платье и отправиться на карнавал в феврале!

Тоскана

Что посмотреть и сделать: гениальные фотографии оливковых рощ и виноградников, поражающие размахом пространства фототехнику и воображение, послушать бой колоколов на старых башнях города Сан Джеменьяно, избежать там же штрафа за неправильную парковку в 40 евро, посмотреть кукольный театр вечером на городской площади, взять рецепты блюд тосканской кухни из первых рук, поесть гранаты прямо с ветки.

Где поесть: обязательно съесть мороженое, приготовленное из малины с розмарином и из виноградного вина на главной площади города Сан Джеменьяно, спросите у Познера и Урганта - они там были)), а поужинать можно на ферме у Тицианы, обменявшись адресами с новыми знакомыми, например из Копенгагена.

С чем совместить: с поездкой в Сиену и Флоренцию, там везде недалеко.

Где остановиться? http://www.ilvecchiomaneggio.com/

Разочарования: ограничения светового дня! В сутках реально всего 24 часа????!!!!!

Хочется ли поехать еще: И не один раз!

Флоренция:

Что посмотреть и сделать: спустить все деньги на шопинг; скормить Порчеллино монетку, чтобы обязательно вернуться назад; на мосту Понте Векье убедиться, что лучшие друзья девушек это бриллианты; погулять в дождь по улицам, прижимаясь к друг другу под огромным зонтом и делая остановки в маленьких уютных кафе, чтобы выпить горячее капучино; при посещении Palazzo Pitti, признать уже, что ты полный профан в искусстве, и 10 евро за билет были потрачены зря; прикоснуться к Вратам Рая; заворожено прошептать на площади Дуомо: «Вот это да!»; посмотреть результаты 600-летнего строительства; попытаться объять необъятные достопримечательности; застать игру солнечного света на городской панораме, стоя на площади Микеланджело; оставить посещение Флоренции напоследок, дав отдых своему перегруженному восприятию и, после, удивиться тому, что запас междометий еще не иссяк.

Где поесть: пройти face контроль в ресторан на Piazza della Liberta к настоящему маестро, потом отстоять часовую очередь, чтобы дождаться свободного места за столиком и с огромным наслаждением, неторопливо, прочувствовав каждый момент гастрономического восхищения, съесть Bistecca alla fiorentina, запивая его классическим Кьянти; перейти в ресторанчик через дорогу и попробовать самое вкусное Тирамиссу во Флоренции.

С чем совместить: только с Флоренцией.

Где остановиться? Лучше в самом центре города.

Разочарования: толпы туристов.

Хочется ли поехать еще: я точно знаю, что это случится!

Пиза

Что посмотреть и сделать: сфотографировать туристов, которые пытаются помочь башне устоять на Площади Чудес, по крайней мере на своих фото; усвоить урок: чем меньше достопримечательностей в городе, тем дороже будет вход в них (подъем на Пизанскую башню обойдется вам в 15 евро на человека); заплатить евро добродушному африканскому парню на вокзале, продающему или зонтики или очки, чтобы узнать дорогу ко всем местным достопримечательностям; сравнить набережные реки Арно и Невы.

Где поесть: там, где быстро кормят, чтобы отправиться дальше.

С чем совместить: с поездкой в города Тосканского побережья, а так же в Луку, Падую и Ливорно.

Где остановиться? На вокзале, чтобы купить билет на следующий поезд.

Разочарования: Там определенно должно быть что–то еще…))))

Хочется ли поехать еще: Когда буду переходить с Тосканой на ТЫ.

УМБРИЯ

Перуджа:

Что посмотреть и сделать: побродить по коридорам подземного города; в очередной раз удивить весы, посетив фестиваль шоколада; удивиться количеству студентов; найти свою машину на четырехуровневом паркинге, после прогулки по городу; проверить свою физическую подготовку на подъемах и спусках улочек городка Ассизи; сделать красивые панорамные фото с башни.

Где поесть: пасту umbricelli, свойственную для этого региона; заказать пиццу в номер и купить в местном магазинчике пару бутылок вина Orvieto на вечер.

С чем совместить: С поездкой в Ассизи.

Где остановиться? В мотеле, за пределами города.

Разочарования: Завышенные ожидания.

Хочется ли поехать еще: Проездом – обязательно.

Рим

Что посмотреть и сделать: понять, чем отличается аэропорт Фьюмичино от Чиампино; сдать машину и улететь на острова; узнать в начале платной дороги на Рим, что такое telepass. А вообще все, что записано в путеводителе, как минимум, мы ж там почти ничего и не видели!

Где поесть: покормить друг друга мороженым в кафе, на любой площади города.

С чем совместить: с поездкой в Рим.

Где остановиться? Только не в аэропорту.

Разочарования: и мы реально думали, что 4 часа перед самолетом нам хватит???

Хочется ли поехать еще: я уже ищу билеты)).

ЧАСТЬ 2. ОСТРОВА

СИЦИЛИЯ

Трапани

Что посмотреть и сделать: записать адрес, где в Италии можно занять соли, впечатлившись ее запасами в Riserva Naturale Saline Trapani e Paceco, искупаться на пляже Сан Вито, поймать за хвост облако, пересекающее улицу, дождаться возвращения своего эхо на обзорной площадке городского парка Эриче, ловить теплые порывы ветра в бесконечных зеленых коридорах мандариновых плантаций, уничтожить несколько ГБ на карточке своего фотоаппарата, чтобы попытаться передать красоту видов сицилийских дорог.

Где поесть: Там, где нос почувствует запах свежей рыбы и моря.

С чем совместить: С поездкой в город Эриче.

Где остановиться? В роскошных двухэтажных апартаментах у подножия горы за смешную цену.

Разочарования: Возможно, они появятся позже?

Хочется ли поехать еще: Как только иссякнет запас витамина С в организме - мы стартуем.

Палермо

Что посмотреть и сделать: записать без цензуры пару забавных диалогов Журавлева и GPS навигатора; услышав автоматную очередь в одном из дворов гетто быстро сесть в машину и скрыться в глубине извилистых улочек; избежать автомобильной аварии в городе, где отсутствуют правила вождения; попробовать разобраться в смешанных чувствах от посещения Катакомб Капуцинов, присмотреть там костюм на Хэллоуин; вспомнить уроки анатомии у фонтана стыда; понять как бесправны пешеходы Палермо; поторговаться на блошином рынке; попытаться не вляпяться в какую нить неприятную криминальную историю; умудриться найти место для парковки в центре города Чефалу; выпить там же апперетив (даже не один) в кафе на городском пляже, сесть за руль и, продолжить вести машину, оставаясь при этом добропорядочным водителем; вспомнить все, что ты знал о Крестном отце и залечь на матрац))), если не послушать оперу, то хотя бы заиметь в архив фотографию декораций этого фильма.

Где поесть: там, где остановка не противоречит правилам гигиены и безопасности жизни.

С чем совместить: С поездкой в Чефалу и Энну.

Где остановиться? Не останавливайся!

Разочарования: слишком много контрастов.

Хочется ли поехать еще: надо подумать…

Катания

Что посмотреть и сделать: вписать себя в лунный пейзаж на Этне; понять, что в вашем кругу знакомых не так много людей, кто стоял рядом с кратером действующего вулкана; насладиться самой дорогой экскурсией за время поездки; услышать сквозь звенящую тишину шорох лавы под твоими ногами; бросить эмоциональное итальянское ругательство в след бешеным мотороллерам, вылетающим прямо перед капотом твоей машины в самый неожиданный момент на широких проспектах Катании; стать фанатом архитектуры города, воссозданного из лавы; заранее купить штатив, чтобы сделать красивые ночные фото этого города; купить одежду на размер побольше, так как к середине отпуска это стало уже актуально; на обратном пути остановиться в городке Карлеоне, чтобы понять, что это идеальное место для того, чтобы встретить старость и что это место не имеет никакого отношения к мафиозным структурам; попытаться найти там водопады, так привлекающие эко туристов и разочароваться, узнав, что это можно увидеть только весной.

Где поесть: там, где отсутствует надпись menu turistico.

С чем совместить: с поездкой в Таормину, Сиразуры и Этна парк.

Где остановиться? На вилле у Себастиана, http://www.bedandbreakfastaloisio.it/

Разочарования: а что, лавы не будет???

Хочется ли поехать еще: а,то!

Петралия Сопрано:

Что посмотреть и сделать: в порыве ярости уничтожить GPS навигатор, который может оказаться абсолютно бесполезной вещью, на узких улочках маленькой деревушки, вмещающих в себя крутые подъемы и спуски в кромешной темноте; представить, что ты пилот авиалайнера, поднимаясь ночью по серпантину на вершину горы, любуясь огнями городов и городков где-то там, далеко внизу; накормить итальянских кошек итальянскими макаронами и остатками вчерашней пиццы, лично оценить свежесть рикотты, проверить знания английского языка в беседе с журналистом и замечательным человеком после бутылки выпитой граппы, послушать после ужина истории Диего о путешествиях в разные страны и о жизни на острове.

Где поесть: в маленькой уютной столовой Диего, под звуки музыки Моцарта попробовать настоящую сицилийскую кухню.

С чем совместить: с лучшими впечатлениями о настоящей Сицилии.

Где остановиться? у Диего http://www.lalocandadicadi.it/la_locanda_di_cadi.htm

Разочарования: бесполезно искать.

Хочется ли поехать еще: как будет нужда в гастрономических открытиях.

САРДИНИЯ

Кальяри

Что посмотреть и сделать: побродить по кварталу Marina, выпить кофе на via Roma, искупаться на городском пляже.

Где поесть: выпить морозной лимончеллы, выбрав один из множества уютных ресторанчиков города, заказать рыбу дня на гриле и распробовать фантастический сливочный вкус прохладной пана коты, заказать latte и узнать, что по-итальянски это всего лишь молоко, а не название кофейного напитка, найти ночной клуб «Ritual café» в центре города, расположенный в недрах пещеры, и позавтракать, пообедать или поужинать там или напиться в хлам, в зависимости от вашего возраста.

С чем совместить: с поездкой на Сардинию.

Где остановиться? лучше в небольшом хостеле, так как времени в номере вы проводить почти не будете.

Разочарования: жаль, что остались там всего на один день.

Хочется ли поехать еще: да, и захватить с собой друзей!

Альгеро

Что посмотреть и сделать: искупаться в грозу на городском пляже в теплом море, погулять по набережной города и попытаться сосчитать яхты, катера и лодочки; узнать, что такое сезон дождей, и как выглядит бесконечность осадков в конце октября; купить в супермаркете продукты и попытаться приготовить ужин своими силами; составить собственный список любимых хитов итальянских радиостанций.

Где поесть: на кухне, в апартаментах.

С чем совместить: там есть стоооооолько всего, но погода приказала лету долго жить.

Где остановиться? недалеко от пляжа

Разочарования: программа не выполнена.

Хочется ли поехать еще: ожидание этого нестерпимо.

Коста Смеральда

Что посмотреть и сделать: найти места дислокации мировых толстосумов, попытаться проникнуть на вечеринку Берлускони «бунга-бунга», удивиться завышенным ценам в кафе, понять, почему этот берег называют изумрудным.

Где поесть: где недорого найдете…

С чем совместить: с поездкой в Ольбию, Порто-Черво.

Где остановиться? в палатке.

Разочарования: погода подкачала.

Хочется ли поехать еще: как только купим клюшки для гольфа, собственную яхту и существенно увеличим банковский счет.

ВиллаСимиус

Что посмотреть и сделать: словить кайф от того, что самая важная задача для тебя на день - это построить красивую песчаную башню на одном из близлежащих пляжей, провести эксперимент, сколько времени человек может находиться в морской соленой воде без последствий для здоровья, изменить оттенок собственной кожи на более смуглый, нырять, плавать и купаться до одури бесконечно восхищаясь морем, солнцем и бирюзовой водой.

Где поесть: на пляже.

С чем совместить: с исследованием географических особенностей южной Сардинии.

Где остановиться? главное найдите, где бросить машину.

Разочарования: пора уже убрать этот пункт.

Хочется ли поехать еще: только с билетом в один конец.

Тортоли

Что посмотреть и сделать: оценить правильное расположение своего отеля для того, чтобы найти лучшие пляжи залива Орозеи; договориться с местным рыбаком о поездке на катере к закрытым и безлюдным пляжам, составить собственный топ лучших спиаджей этого региона (spiaggia della Torre di Bari, Лидо-ди-Орри, Фокси-е-Лиони, Пляж миланцев, Лидо ди Чеа, Санта-Мария-Наваррезе и другие); сходить в настоящий поход, убедив себя, сотрудников кемпинга, организующих пешие походы по скалам и туристические группы, что русский человек может преодолеть 8 (!!!) км, по скальным тропам, крутым подъемам и спускам в джинсах и босоножках, без воды и еды, чтобы оценить красоту пляжа, невзирая на насмешливые вопросы: Seriously???; найти розовый пляж, берег и морское дно которого «сплошь покрыты мелкими розовыми мраморными камешками, которые неуловимо изменяют цвет воды», нам пришлось оставить это на следующий раз…

Где поесть: устроить пикник на побережье, заранее купив панини и сэндвичи с прошутто, томатами, рукколой и сыром, и конечно же, бутылку вина.

С чем совместить: с поездками на пляжи, из 360 пляжей Сардинии вы обязательно найдете свой, любимый.

Где остановиться? в идеально расположенной отправной точке для поиска лучших мест пляжного отдыха http://www.hotelposeidonia.it/

Разочарования: в самом городе делать, увы, совершенно нечего.

Хочется ли поехать еще: мы поняли, что видели настолько мало, что можно сказать, что мы просто обязаны съездить туда еще раз.

Любой отпуск состоит из трех частей: первая - это планирование и предвкушение, вторая проживание и наслаждение, и третья - это переживание всех воспоминаний о нем, которых со временем становится все меньше и меньше и, в итоге, остаются только самые яркие.

Когда наше путешествие подходило к концу, и в тайском ресторанчике аэропорта Франкфурта мы коротали три часа перед перелетом в Екатеринбург, я спросила Журавлева, подражая Владимиру Владимировичу: «Ну так и что? Оглянувшись на весь путь, который мы проделали, скажи теперь, какое единственное место в Италии ты мог бы порекомендовать своему другу, как самое прекрасное и удивительное?» Он долго думал о своем выборе, перебирая ощущения, впечатления и воспоминания, но до сих пор так и не ответил мне))))

И еще очень, очень, очень много впечатлений, зафиксированных на фото, вы сможете увидеть здесь