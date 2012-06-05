Мечты сбываются. Крым

Я никогда не видела море… И вот наконец моя мечта стала обретать реальные очертания - это был порыв, о котором мы не пожалели. В эту поездку мы с семьёй собрались меньше, чем за сутки. Поехали мы в общем то за компанию с друзьями, но таких как мы, компаньонов, насобиралось пять семей. И вот - раннее утро июля, наш кортеж, состоящий из пяти автомобилей, взял курс на Украину. Первый наш привал был в маленьком городе Челябинской области СИМ.

В переводе с башкирского языка Сим (сюм) означает «глубокое место» (омут) . Город на самом деле находится как бы на дне, на дне между гор. Подкрепившись в местной придорожной кафешке (кстати, очень вкусно и достаточно экономично, на двоих взрослых и двух детей полноценный обед нам обошёлся в 520 руб ) мы поехали дальше. Вся дорога по России пролегала по федеральной трассе М5.

И вот к вечеру мы добрались до Самары, тут был наш первый ночлег. Очень жаль, что мы так и не прогулялись по городу… В детстве с классом я ездила по путёвке в Самару, город очень красивый, больше всего мне запомнился музей космонавтики.

Вторым нашим местом для ночлега стал г. Волгоград. Если честно, он нам был не по пути, но мне надо было навестить мою подругу и крестницу. В город мы заехали вечером, это был воскресный вечер, народ возвращался с огородов, садов и озёр… и мы попали в гигантскую пробку! На улице было + 32. И всё-таки, несмотря на усталость и голодные желудки, мы решили в первую очередь посетить памятники.

Мамаев курган и Родина-мать просто поражают своей глобальностью и мощью! Невольно задумываешься о том, что происходило на этой земле в годы войны… Ещё меня поразил ландшафт Волгограда, его холмы, поля и степи… Вокруг всего города холмы, причём я думала, что происхождение этих холмов связано напрямую с войной, но жители города уверяли меня, что это такой местный ландшафт…

Местное население тоже поразило - такие открытые, располагающие люди. Спасибо отдельное хотелось бы сказать и моей дорогой подруге, не напугали её гости в колличестве 15 человек, всех любезно разместила (благо, у неё свой дом), накормила и напоила всех до отвалу…

Отдохнув, мы взяли курс на границу, это был наш последний рывок до Украины. Город Шахты. Здесь мы не стали посещать местные достопримечательности , т.к нам необходимо было пройти границу. На границе мы приобрели страховки. На таможенном контроле у нас проверили все необходимые документы (паспорта, св-ва о рождении, полисы), досмотрели авто. Сперва досматривают российские таможенники, а через 20 метров украинские. Процедура одинаковая. И вот мы уже на УКРАИНЕ. Первым остановочным городом был Антрацит. Тут мы перекусили, обменяли рубли на гривны (курс 1* 3,358) и двинули дальше.

И вот он КРЫМ…

Здесь, на полуострове, переплелись судьбы многих народов, государств и целых цивилизаций. События и культура разных эпох отражены в многочисленных памятниках. Недаром Крым называют уникальным историко-культурным заповедником… Говорить можно об этом долго, но я всё же вернусь к теме, к теме о море…

К вечеру понедельника мы всё-таки прибыли на основное место отдыха. Это небольшой посёлок под названием Каменское. В тот момент, когда мы туда приехали, там как раз заканчивались сьёмки фильма «Побег», снимали берег и заброшенные катакомбы.

И вот оно - море! Тёплое, как парное молоко, ласковое. Больше всего понравилось то, что на пляже было немноголюдно, когда мы приехали на следующий день на чёрное море , там на пляжах плюнуть некуда…

Я знаю край: там на брега

Уединенно море плещет;

Безоблачно там солнце блещет

На опаленные луга;

Дубрав не видно - степь нагая

Над морем стелется одна…

У дома нас уже встречала гостеприимная хозяйка Ольга Михайловна, показала нам наши апартаменты (это был четырёхместный домик ), предложила принять душ , а потом пригласила всех на ужин. Еда, которой нас кормили, была РЕАЛЬНО экологически чистой и натуральной, ибо овощи и фрукты собираются тут же в огороде, мясные продукты и молочные свои.

Единственным минусом для меня было то, что живя там, я не похудела как планировала, а набрала лишних 6 кг.

Наше место жительства вполне можно было бы назвать раем, ибо за неприметным забором находился оазис - множество деревьев, цветов, тенистых мест, где можно было укрыться от 35-ти градусной жары…

А теперь хочу подвести итог и назвать цифры.

Дорога до Украины по времени занимает трое суток, по деньгам от 5 до 10 т.р, всё зависит от того, какой бензин будете заливать 92 или 95, что будете кушать по дороге и где будете проводить ночлег. На Украине бензин стоит 10–12 гривен, на наши деньги это 38–40 рублей.

Ехать своим ходом намного выгодней, чем на поезде или на самолёте. Проживание в доме Ольги Михайловны нам обошлось в 600 руб на человека с двухразовым питанием. В общем, мы истратили на отдых, состоящий из 12 дней 48 тысяч рублей, а это дорога туда-обратно, проживание, выезд в Феодосию, Керчь, Судак, посещение музеев, аквапарка, походы в кафе…

А впереди нас ждала дорога в Славутич , но это уже совсем другая история…