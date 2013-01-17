Кипр: самостоятельный отдых с детьми. Часть 2: на автомобиле

В первой части своего рассказа я поведала о том, как мы жили на Кипре, в домике у моря Кипр: самостоятельный отдых с детьми. Часть 1: домик у моря.

В этой части мне бы хотелось рассказать о наших небольших автопутешествиях. Машину мы брали 2 раза. Первый раз – совместно с друзьями, на 2 дня. Второй раз – когда приехала моя мама с племянником, а муж еще не уехал, - на 3 дня. Итого: 5 дней.

День 1. С друзьями

Прокат автомобиля лучше планировать заранее. Мы жили более стихийно, поэтому, когда мы созрели арендовать машину, выбора особо не было, и пришлось подождать несколько дней. Нам досталась неплохая машинка Ford Fiesta в новом кузове, коробка автомат. Стоимость такого авто – 45 евро в сутки (при большем сроке - скидки). Кипр – бывшая английская колония, поэтому и движение здесь левостороннее. Сначала даже немного страшно было брать машину, т.к. казалось, что очень тяжело будет перестроиться на такое движение. Но надо отметить, что дороги на Кипре замечательные и с разметкой все очень хорошо. Поэтому, даже и желания не возникало свернуть куда-нибудь не туда. Везде указатели, проблем с перестроением не было. Первый день мы решили поехать на другой конец острова – в Пафос. Учитывая, что путешествовали мы с детьми, решили также по пути заехать в Лимассол погулять, ну и на какой-нибудь пляж заехать искупаться. Итак, впереди примерно 130 км пути. Да-да. До другого конца острова не так уж и далеко и вдвойне приятно, что весь остров соединяет великолепная магистраль.

Выехали около 9 часов утра. До Лимассола мы ехали без остановок. Расстояние – 60-65км.

Прогулялись по городской набережной. В Лимассоле на пляже галька.

Там же мы побывали в Муниципальном парке, в котором есть небольшой зоопарк. В парке вовсю шла подготовка к ежегодному винному фестивалю (уже в 51-й раз), который проходит в начале осени. В этом году он проходил с 30 августа по 9 сентября. На фестивале представлены вина крупнейших местных заводов. Веселье, танцы, вкусная еда, дегустации вин – шикарный праздник урожая устраивают киприоты. Кипр давно славится своими чудесными винами. Одним из самых древнейших вин считается St John Commandaria (около 10 евро за бутылку). Согласно легенде, его пили Иисус и его ученики во время Тайной Вечери. Русские часто называют его ликером. Оно нам понравилось) Также из местных вин нам понравились Thisbe (белое сухое), St Pantaleimon (белое полусладкое), Vasilikon (белое сухое). Бутылка 0,75л стоит от 3,5 до 4,5 евро в обычных супермаркетах (в туристической зоне в 1,5-2 раза дороже).

Время подошло к обеду, и мы решили перекусить. Обед на четверых взрослых обошелся нам примерно в 60 евро.

И снова в путь. Мы, случайно перепутали знак, и вовремя не свернули на магистраль, ведущую на Пафос. Поехали по какой-то другой дороге, как потом оказалось, через знаменитые горы Троодос. Мы, конечно, побывали не в самых знатных горных местах, но все же полюбовались прекрасными пейзажами. Очень красивый вид с гор на море. В горах можно увидеть много красивых коттеджей. Оказывается, жить в горах – престижно.

Небольшие поселения состоят из 10-15 домов. До ближайшего магазина – около 10 км. Но там у каждого есть машина и для них это не составляет какого-либо препятствия. Очень уединенные места.

По дороге на Пафос мы нашли красивый галечный пляж, искупались там и просто полюбовались природой.

Приехав в Пафос, мы поужинали в ресторанчике на набережной, прогулялись немного и начали собираться домой.

Все устали и детки, мужественно перенесшие весь переезд, уже очень хотели спать. В машине все уснули и через 2,5 часа мы уже были дома.

День 2

На второй день аренды машины нас ждал переезд в другой дом. Поэтому до 15 часов мы съездили купить продуктов, а оставшуюся часть дня решили провести на знаменитом, красивейшем пляже Нисси Бич в Айя-Напе. Этот городок очень маленький и славится отличным молодежным курортом. Здесь вовсю кипит ночная жизнь. Клубы, музыка, рестораны. Молодежь рассекает по улицам на квадроциклах. Также там есть аквапарк и луна-парк. Мы долго искали этот знаменитый пляж. Как оказалось, он совсем не рассчитан на отдых для семей с детьми. Музыка играла умопомрачительно громко, вокруг веселилась молодежь, куря кальян, танцуя и вливая в себя алкоголь. Но пляж действительно очень красивый, песок почти белый. Благодаря такому цвету песка очень красивый цвет моря. И оно даже как будто бы теплее. Задерживаться мы на этом пляже не стали, и поехали искать кафе, поужинать.

Ну а дальше снова вечер, усталые детки. Айя-Напа от нас находилась в 35 км, поэтому до дома мы добрались быстро, детки уже спали.

Эти 2 дня прошли насыщенно, хотя и не сказать, что мы много что посмотрели. Все-таки детки диктовали свои правила.

Второй раз мы взяли машину на 3 дня, Mitsubishi Lancer, кузов 2009 года, на механической коробке. Стоимость такой машины – 35 евро в сутки. Этой машинкой управлять было немного сложнее. Во-первых, муж мой, который и возил нас везде, не управлял механикой около 5 лет, а до этого совсем недолго был за рулем. Во-вторых, здешние праворукие машины не такие как у нас, потому что поворотники находились с левой стороны. Т.е., когда надо например поворачивать, надо левой рукой и скорость успеть переключить и еще и поворотник. Но муж стойко преодолел все препятствия и со всем справился!

День 3

Утром мы встретили маму с племянником. Днем отвезли друзей в аэропорт. А вечером мы поехали в центр Ларнаки, на Финикудес (финиковая набережная), в наш любимый ресторанчик Ocean Basket. Пожалуй, именно в нем мы попробовали самые вкусные морепродукты. Мы брали мезе (набор из маленьких блюд) на четверых, к нему также подают хлеб, 3 соуса (тартар, чесночный и аджика) и греческий салат. В мезе входят креветки, осьминожки, мидии, кальмары и на гарнир рис и картофель фри. Такое мезе стоит 33 евро.

День 4

Мы решили вновь съездить в Пафос. На этот раз программу поездки решили изменить. И не зря! Мы сразу поехали в Пафос. Но после Лимассола стали высматривать по пути какие-нибудь дикие пляжи, чтобы искупнуться и пофотографироваться. Однако, дикие пляжи в основном не приспособлены для купания, слишком крутой спуск сразу с камней. Но тут мы увидели симпатичные скалы, торчащие из моря, и решили попробовать подъехать к тому месту. Издалека казалось, что там безлюдно и дико. Подъезд к этому месту мы нашли, но оказалось, что это одна из самых популярных достопримечательностей Пафоса, называется это место Petra tou romiou.

В мифологии считается местом рождения Афродиты. Женщины и девушки купаются в бухте Афродиты, чтобы омолодиться. Влюбленные пары ищут здесь камушки в форме сердечек))) Вид здесь действительно потрясающий. Но купаться не очень комфортно, т.к. дно каменистое, да и водорослей многовато.

Тогда мы решили еще поискать пляж, чтобы покупаться. Нашли пляж, рядом стояло несколько больших красивых отелей. Но опять пляж оказался не комфортным для купания. Снова камни.

Пообедав, мы направились на поиски Зоопарка. Очень хотелось порадовать деток. Зоопарк находится на другом конце Пафоса. Нашли мы зоопарк без проблем, часто можно было встретить указатели. Вход на 3 взрослых и 3 детей (один из которых бесплатно) стоил около 65 евро. В основном, в зоопарке представлены разнообразные птицы и попугаи. Это не случайно, ведь раньше это был именно парк Птиц (Birds park). А сейчас в парке есть жираф, тигр, львы, разнообразные обезьянки, кенгуру, верблюд и другие животные. Особый восторг у нашей старшей дочери вызвали летучие мыши. Они находятся за стеклом, в небольшом сарайчике. Мы не знали, что там, не было видно, чтобы кто-то туда заходил или выходил. Мы решили заглянуть, увидели там летучих мышей. Дочь так громко смеялась и кричала от восторга, что проходящие мимо посетители тоже активно стали заходить посмотреть на мышей и даже образовалась очередь

Ежедневно, несколько раз в день, в парке проводится шоу попугаев в крытом амфитеатре. Шоу интересное, показывают, как попугаи ездят на велосипедиках, самокатах и прочие забавы (как у нас в цирке обезьяны, тут все то же самое делают попугаи). В целом, зоопарк нам понравился, он достаточно большой и интересный.

После посещения зоопарка мы отправились на поиски места ужина и фотосессии на закате. Нашли очень красивое скалистое местечко. Прямо на берегу моря располагался какой-то уютный ресторан на открытом воздухе. Столики стояли прямо на полянке с красивейшей зеленой травкой. Для детей, как оказалось, лучшей забавы и не найти. Этот чудесный газон для них оказался интересней любой детской площадки. Они от души побегали на нем, покувыркались и просто повалялись. В ресторане совершенно не было русских посетителей, и также не было русскоговорящих официантов. Основная публика там – немцы, австрийцы, голландцы и, возможно, англичане. Именно здесь я выпила изумительный (хоть и безалкогольный) мохито. Еда тоже была достаточно вкусна и приготовлена «на совесть».

Мы попали еще в одно очень интересное место - между островом Святого Георгия и пляжем Корал Бей, где к берегу прибило судно «EDRO III».

8 декабря будет ровно год с тех пор, как его прибило. Этот несчастливец под флагом Сьерра-Леоне оставил порт Лимассола и держал курс на остров Родос, однако до цели так и не добрался. Погода в тот день была плохая, из-за сильного ветра и волн корабль сбился с курса и в районе 4-5 утра врезался в скалу около Пейи.

На борту в тот момент находился экипаж из 9-ти человек и к счастью, никто из них не пострадал. Семеро из девяти членов команды были доставлены на берег с помощью вертолета. Капитан судна и его главный инженер предпочли остаться на борту. Говорят, одинокий капитан так и не оставляет свой корабль и все ходит рядышком по скалам, временами едва заметно смахивая упавшую на щеку слезу...

И вот, солнышко улеглось спать прямо в море А мы, сев в машину, отправились домой. Детки, как и полагается, в машине все заснули.

Путешествовать с детками на автомобиле, действительно, не очень просто. Поэтому мы решили 5-й день аренды автомобиля использовать для поездок по магазинам.

Кипр для нас – это еще много невиданных мест, есть огромное желание снова сюда вернуться и активнее попутешествовать на машине.