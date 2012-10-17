«Горящие» путевки. Как не обжечься

Еще 2 года назад «горящие туры» были настолько популярны среди желающих отдохнуть за рубежом, что буквально каждый из нас хоть раз съездил в отпуск благодаря спецпредложениям от туроператора.

Летние отпуска позади, а впереди отдых в экзотических странах, куда устремляются россияне в осенне-зимний период.

Но как обстоят дела с «горящими» турами в данный момент? Выгодно ли сейчас ехать отдыхать по спецпредложениям? В какие месяцы больше всего таких путевок, какие страны чаще «горят», а куда вообще не попасть по таким предложениям?

На все эти вопросы мы попросили ответить менеджеров различных турагентств Екатеринбурга.

Я обзвонила несколько офисов, задавая вопросы, касающиеся отдыха по «горящим» путевкам. Но оказалось не так-то просто получить на них вразумительные ответы. Наши менеджеры по туризму все как один не владели информацией. Ответы были размытыми, и все сводилось к одному: горящие путевки периодически появляются, но мало. Звоните, узнавайте, сейчас ничего не можем сказать.

Несколько фирм я посетила лично, как ничего не смыслящий в туризме человек. Была придумана легенда о том, что наш с мужем отпуск не привязан к какому-либо месяцу, но нам бы хотелось отдохнуть до Нового года, желательно по горящей путевке. Далее разговор шел следующим образом: мне предлагали Египет (стандартный тур), когда я говорила, что хочу именно горящий, предлагали тот же Египет, при этом цена особо не отличалась. Так мне предложили вылет на 16 октября на 9 ночей, в отель "Хилтон Лонг Бич" 5* в Хургаде за 50 400 руб. Я спросила – это горящий тур? На что мне ответили – не совсем, но цена очень хорошая.

Подведя итог, могу сказать, что прозвонив и посетив несколько турфирм 11 октября 2012 года, я не получила ни одного "горящего" предложения. Более того, турагенты пытались выдать стандартный пакет за спецпредложение.

А также я не смогла получить более или менее внятные ответы на свои вопросы, которые были обозначены в начале статьи. Тогда было принято решение воспользоваться служебным положением и уже с диктофоном отправиться напрямую в офисы турагентств.

Что такое «горящий» тур?

Очень многие думают, что горящие туры – это те туры, которые сначала были выкуплены, а затем по какой-либо причине сданы обратно. На самом деле, дела обстоят несколько по-иному. Цена любого туристического пакета в безвизовую страну складывается из стоимости проживания в отеле, трансфера, авиабилетов и страховки. Стоимость авиабилетов, трансфера и страховки — величина постоянная и скидок на эту услугу не бывает. Единственное, что может меняться — это стоимость проживания в отеле. Когда желающих улететь оказывается меньше, чем мест в самолете, а до вылета остаются считанные дни, туроператор, даже себе в убыток, снижает цену на отель, чтобы закрыть оставшиеся места в самолете. Так снижаются цены на путевки. Это и есть горящие туры или спецпредложения.

Крайний срок, после которого путевка становится горящей, составляет 2-5 дней в безвизовые страны и от 7 до 10 дней в страны с визовым режимом: в страны Шенгенского соглашения, ОАЭ и другие.

Что такое поездка «по фортуне»?

Основное отличие горящего тура от "фортуны" в том, что, отправляясь в путешествие по фортуне, вы не будете знать заранее отель, в который вас поселят, только его звездность.

Чаще всего, туроператоры выпускают предложения по "фортуне" на ближайшие даты. Это объясняется желанием закрыть свободные места в непроданных отелях. За риск они дают большую скидку.

Время «горящих» путевок

Горящие путевки обычно появляются:

- в межсезонье, когда отели слабо заполнены и предоставляют значительные скидки. Качество обслуживание обычно при этом не ухудшается (например, Египет в феврале; Турция в апреле и во второй половине мая).

- если оператор не рассчитал свои силы с чартером и пытается загрузить места даже в убыток себе, лишь бы уменьшить этот убыток (это самые опасные горящие туры, так как оператор может и разориться, что происходит почти каждое лето). Наш совет в этой ситуации: в разгар сезона никогда не покупать самое дешевое горящее предложение, лучше выбирать средний вариант.

- в начале и конце чартерных программ. Обычно первые и последние рейсы плохо загружены, поэтому турфирмы делают скидки, лишь бы только заполнить рейс.

В какие ближайшие месяцы больше всего предложений по «горящим» турам?

Очень сложно купить горящую путевку в конце октября. Перед школьными каникулами, как правило, все прекрасно распродается. Примерно с 1-го по 24-ое декабря можно выгодно отдохнуть в Египте, Таиланде, Индии – в это время по этим направления наибольшее количество спецпредложений, а также сразу после новогодних праздников.

Какие страны чаще «горят»?

Чаще всего горящие путевки появляются в безвизовые страны (такие, как Турция, Египет, Тунис). Однако бывает, что путевки в визовые страны начинают "гореть" в момент последних сроков подачи документов на визу.

К таким странам относятся Греция, Италия, Испания, Франция, Чехия, Индия (примерный срок появления «горящих» в эти страны Шенгенского соглашения колеблется от 10 до 14 дней до вылета), а, например, на Кипр, в связи с упрощенной процедурой получения визы (так называемой провизой) вы можете забронировать тур от 2 до 5 дней до вылета.

В зимний период горят туры в Индию, на Гоа, опять же в Таиланд. По Таиланду, кстати, можно поймать горящую путевку не только в Паттайю, но и на остров Пхукет, и на Ко Чанг, реже на Самуи.

В какие страны сложнее всего попасть по горящему туру?

Как правило, это непопулярные туристические направления: Мальдивы, Мексика, Иордания.

Это надо знать!

Горящие путевки могут появляться не только в низкий сезон или благодаря нерадивости оператора, который заранее выкупил чартер и не смог его заполнить. Часто спецпредложения висят не одну неделю и даже не один месяц. Например, может «гореть» отель, не пользующийся спросом из-за низкого качества обслуживания. Возле отеля может идти стройка или в море в этот период плавают морские ежи и медузы.

Мелкие туроператоры вынуждены держать низкие цены в конкурентной борьбе с акулами турбизнеса. Но как сократить расходы? Часто арендуется старый самолет, используется полет с посадкой для дозаправки в том аэропорту, где стоимость топлива ниже, вылет намечается на не самое удобное время.

Надо сказать и о таком распространенном приеме при продаже "горящих" путевок, как замена отеля. Бывает, что клиент при заказе тура выбирает и оплачивает один отель, но на месте оказывается так, что оплаченный отель якобы переполнен. Туристу предлагается другой отель той же категории, но вас никогда не посвятят в то, что его изначальная стоимость ниже заказанного в России. Тут очень сложно понять, что бронируя «горящий» тур, вы изначально оплатили другой отель.

Еще один прием при продаже «горящей» путевки - поселение в резервных номерах: через дорогу, в номерах более низкой категории. По сути, клиент пользуется всей инфраструктурой отеля, но живет в изначально более дешевом номере.

Поэтому, если вы все-таки решили приобрести путевку по спецпредложению, следует досконально изучить оператора, поинтересоваться, как долго «висит» такой тур, выяснить, за счет чего снижена цена. Понятно, что в турагентстве на все эти вопросы вам вряд ли ответят.

В материале использованы фотографии с сайта globallookpress.com