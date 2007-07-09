Дорога к морю. Все об отдыхе и для отдыха с ребенком

http://www.nanya.ru/

Долгожданное лето с теплыми дождиками, спелой клубникой на тарелке и долгими ленивыми вечерами. Вроде бы и дома хорошо, но иногда, проснувшись жарким утром, понимаешь, что хочется... Лежать где-то на пляже далекого юга, чтобы волны пенились и шипя пропадали в горячей гальке, чтобы небо накрывало своей синевой. Но как быть, если вы молодая и очень ответственная мама? Причем вашему отпрыску ну просто очень мало лет, но хочется.... Некоторые, вопреки советам мудрых бабушек и педиатров, все-таки говорят категоричное: «Ехать!»

Достаточно ли хорошо отдохнет ребенок и сможете ли вы сами восстановить силы? Как малыш отреагирует на перемену климата? Достиг ли кроха подходящего для подобной поездки возраста и на каком виде транспорта лучше всего совершать вояж с маленьким ребенком? Не лучше ли подождать годик? Куда, наконец, ехать?... Эти и многие другие вопросы вы, наверняка, зададите себе. Мы же, в свою очередь, готовы вместе с нашими консультантами ответить на большинство из них. Приступим?

В пансионате обязательно потребуется медицинская справка о санитарно-эпидемиологическом окружении ребенка и о его вакцинации против дифтерии (АКДС, АДС).

Что касается возраста ребенка, то вопрос, когда уместно познакомить кроху с безбрежным морем и знойным пляжем, решать все-таки вам, родителям. Другое дело, что какими бы экстремальщиками вы ни были, можно и нужно прислушаться к мнению детских специалистов. Еще не так давно педиатры были едины в своем мнении и считали оптимальным периодом для первой поездки чада на море возраст 4-5 лет. Времена меняются. Теперь детские врачи считают, что впервые это можно сделать, когда крохе «стукнет» 2-4 года. Точнее скажет вам только личный педиатр ребенка, консультация которого перед поездкой обязательна. Ведь может оказаться, что долгожданный отпуск на море противопоказан малышу. Чтобы исключить осложнения, обсудите с врачом перенесенные заболевания и травмы крохи, его эмоциональное состояние. Еще раз загляните в график прививок: все ли сделано? Важно, чтобы за несколько недель до предполагаемого отъезда ребенок не имел контакта с инфекцией.

Не поленитесь и пройдите с чадом перед отдыхом полное обследование . Затем выслушайте рекомендации специалиста. Так, например, иногда не только можно, но и нужно отвезти ребенка на море: при частых респираторных инфекциях, некоторых аллергических заболеваниях, поздних рахитах, костных и болезнях органов дыхания. В любом случае, получив необходимые справки, вы выполните формальности и избавитесь от ненужных волнений.

Узнать все... о курорте

Загляните на туристический форум и почитайте, что говорят постояльцы отеля, в который вы собираетесь.

При выборе ориентируйтесь на следующие показатели:

Пригоден ли он для отдыха с детьми? Помните: вам важна не лучшая на всем острове ночная дискотека, а наличие специального меню и детских стульчиков в ресторане, качественные услуги аниматоров;

Чистая ли морская вода на «вашем» участке моря?

Есть ли у отеля пологий пляж с неглубокой водой?

Присутствует ли детский бассейн - на случай, если малыш не захочет идти в море, - игровая площадка?

Есть ли такая услуга, как прокат: прогулочных колясок, всевозможного спортивного инвентаря...

Внимание

Недельный отдых может превратиться в сущий кошмар с болезнями, капризами, голодовкой, а по возвращении домой впечатления от такого отпуска «отполируются» - ангинами и бронхитами. Кратковременные поездки принесут больше вреда, чем пользы. Чтобы процесс акклиматизации был наименее болезненным, необходимо провести на море более 2 недель (первые 10 дней как раз уйдут на привыкание к новому климату). Так что целесообразнее всего отдыхать либо в санатории (где путевка составляет 21 день), либо, по возможности, снять домик у моря на месяц и более.

Принцип «десяти НЕ»:

не заставлять ребенка идти в воду, если он не хочет;

не позволять купаться при волнении моря свыше 3 баллов в запрещенных местах;

не идти плавать на голодный желудок и сразу после еды;

не прыгать в воду при перегревании и с пирса;

не разрешать ребенку ходить с непокрытой головой;

не оставлять на малыше мокрый купальник или плавки после водных процедур;

не купаться более 15 минут за один заход;

не пользоваться вдалеке от берега надувными плавсредствами;

не кататься с ребенком на водных велосипедах, мотоциклах.

Наводим справки

Чтобы удовольствие от отдыха не было омрачено разными неожиданностями, заранее соберите максимум информации о месте предстоящего отдыха.

Выясните, например, не накрыла ли его вспышка какой-нибудь неприятной болезни. Это достаточно легко сделать при помощи Интернета, заглянув на электронные ленты новостей, сайты посольств и туристические форумы. Если информация, которую вы обнаружили, выглядит тревожно, не рискуйте понапрасну. Сто процентов - откажитесь на время от путешествий в страны Африки, Юго-Восточной Азии и на экзотические острова. Во многие из них въезд разрешен только после вакцинации, а некоторые из этих прививок можно делать лишь подросткам.

Узнайте у туроператора про типичную погоду и температуру моря на время вашего отдыха. Например, на юге Испании, курорте Коста-дель-Соль, бывает изнуряюще жарко, но море при этом довольно холодное. Таким же его «градусом» в конце июня - начале июля нередко «балует» Крым. В общем, масса нюансов. Поинтересуйтесь всем этим заранее.

Не жалеем средств

Не пожалейте денег на хороший страховой полис, если вы отправляетесь за рубеж. Конечно, лечение простуды и головной боли он не покроет, зато сможет выручить в случае травмы или инфекции.

Мы поедем, мы помчимся?



Самолет. Очень важно, чтобы время отлета и прилета были максимально удобными для малыша. Так, длительный перелет лучше совершать в ночное время и всю дорогу ваша кроха, скорее всего, проспит. Если вы путешествуете днем, будьте готовы к тому, чтобы развлекать свое чадо.

Дети до двух лет путешествуют с родителями бесплатно, но в этом случае им не положено отдельное место. При покупке билета проследите, чтобы вам сделали специальную отметку. Уже на борту вы можете попросить стюардов пересадить вас на место, где рядом никого нет, и предоставить вам люльку, если ваш юный спутник - грудничок.

Смело берите с собой коляску, но не сдавайте ее в багаж. Отдайте ее стюардам при посадке. По прибытии в аэропорт она вам пригодится до того, как «приедут» ваши чемоданы. С коляской передвигаться по нему гораздо удобнее.

Сам полет дети, как правило, переносят неплохо. Самая неприятная его часть - взлет и посадка. Если малыш находится на грудном вскармливании - приложите его к груди, если нет - дайте что-нибудь попить. Глотательные движения препятствуют закладыванию ушей. Имейте в виду, что во время полета в самолетах часто бывает прохладно, поэтому захватите с собой в салон кофточку для крохи. Можно также еще до взлета попросить плед.

Некоторые авиакомпании предлагают особое меню для детей. Если ваше чадо еще слишком мало, захватите питание с собой. Приготовить или разогреть детскую еду в полете помогут стюардессы. И помните: в воздухе малыш будет много пить, а следовательно, много писать. Запаситесь терпением и одноразовыми подгузниками.

Поезд. Многие мамы в домашних условиях предпочитают стерильную атмосферу. Для таких путешествие в поезде может стать настоящим испытанием. В любом случае, рекомендуем первым делом протереть влажными салфетками все, до чего может дотянуться ваш карапуз. Периодически вытирайте ребенку руки или купите специальный антибактериальный гель, который продается в аптеках. А поверх «местного» белья, постелите свою простыню. Для того чтобы полностью успокоить свою совесть, на пол можно «кинуть» кусок плотной ткани, которую вы потом выбросите. И еще наденьте ребенку плотные, прорезиненные на подошве носочки. Тогда не придется постоянно одергивать кроху, напоминать ему, чтоб надевал тапочки.

И такой технический момент: горшок. Во-первых, не забудьте его в дорогу, даже если дома уже перестали им пользоваться. К нему, кстати говоря, обязательно захватите крышку. Во-вторых, поинтересуйтесь в магазинах детских аксессуаров, нет ли у них надувного «унитаза», что очень удобно для путешествия.

Еще один важный пункт - еда. Ехать в поезде и не поесть?! Это же ... «классика жанра». Но, как вы знаете, самая лучшая еда для малыша - грудное молоко и баночное питание. Открыв баночку и покормив юного путешественника, не оставляйте недоеденное на потом. В следующее кормление открывайте новую банку. Из дома можно взять печенье и фрукты (но не ягоды!). Продукты храните в специальных контейнерах из пищевой пластмассы, если у вас есть сумка холодильник небольшого размера - прихватите ее с собой.

Как спать? Разумеется, верхняя полка - не для маленьких путешествен- ников. Даже на нижнюю класть одного малыша стоит лет с четырех.

Поезд - прекрасно подходит для путешествий на расстояния средней дальности. Ребенок, «не привязанный» к месту, с удовольствием походит по вагону в вашем сопровождении, полюбуется красотами и коровками за окном и, возможно, познакомится с другими детьми. На всякий случай, если малыш не найдет себе друзей и родители - его единственная компания, захватите книжки с яркими рисунками, цветные карандаши, раскраски, мыльные пузыри и игрушки. Или купите что-нибудь на станции. Чтобы было хоть какое-то веселье у человека.

Автомобиль. Путешествие в автомобиле для тех, кто принимает в нем участие, чем-то напоминает полет в самолете. Статичным положением участников. Однако имеются и важные отличия. Например, наличие детского кресла. Ваш маленький пассажир должен путешествовать только в нем. При выборе кресла обратите внимание на чехол. Во-первых, пусть он будет съемным. В этом случае его можно снимать и сушить (что актуально, учитывая, какими «чистюлями» бывают детки). Желательно, чтобы он был из натуральной ткани, но с небольшим содержанием лайкры. Тогда он не станет морщиться. Ремень на кресле должен легко регулироваться, иметь защиту от детей и прокладку под замком, препятствующую натираниям.

Песок - вода - тень - игра

Купаться и загорать лучше с 8 до 11 часов утра и с 16 до 19 часов вечера, оптимальный режим для ребенка - 2 часа на пляже в первой половине дня и 1-1,5 часа - во второй, по схеме песок-вода-тень-игра. Поблажки и «скидки на отдых» делать нецелесообразно, иначе отпуск превратится в борьбу «за сферы влияния». Гораздо важнее развить в маленьком туристе чувство ответственности за собственную безопасность и уважение к интересам родителей, которые, как ни странно, тоже хотят отдохнуть.

Виды кресел

«0» - вес ребенка 0-10 кг (с рождения до года),

«0+» - вес ребенка 0-13 кг (с рождения до 1,5 лет),

«1» - вес ребенка 9-18 (от 1 года до 4-х лет),

«2» - вес ребенка 12-25 кг (от 3 до 7 лет),

«3» - вес ребенка 22-36 кг (от 6 до 12 лет)

Ребенок, утомленный поездкой в машине, с удовольствием побегает по травке и посидит под деревцем. Не отказывайте себе и ему в этом удовольствии. Можно даже снять обувь и походить босиком, только отойдите подальше от обочины, от выхлопов «большого города».

Всесоюзная здравница

Вы, думается, догадались, что речь идет о полуострове Крым . Обилие солнца и мягкий климат обладают волшебной силой. Не зря в санаториях Крыма очень давно используют для лечения такой метод, как климатотерапию. На полуострове чистый, свежий и, главное, целебный воздух. Лечебные его свойства заключаются в большом количестве отрицательно заряженных ионов. И чем больше этих частиц, тем более целебными свойствами он обладает. Тем быстрее и полнее доносится кислород к клеткам, органам и тканям, тем лучше себя чувствует человек и тем менее он подвержен болезням. На морском побережье Крыма в кубическом сантиметре - свыше двух тысяч отрицательно заряженных ионов (в то время как в квартире их не более 20-50).

От палатки до отеля

Отдыхать хорошо. Хорошо отдыхать еще лучше. Отпуск длится лишь несколько недель, а воспоминания о нем мы обычно храним целый год. Конечно, взрослым нужно не так уж много: поплавать, загореть, раз-другой посетить исторические развалины для расширения кругозора... Как вы понимаете, ребенку надо несколько иное! Так как же организовать комфортный, незабываемый отпуск для всей семьи?

Дикарем. Давным-давно, когда достать путевку было сложно, неорганизованные туристы размещались в любых мало-мальски пригодных для обитания местах. Теперь времена изменились. И этот вид отдыха приобрел некие цивилизованные очертания. Можно снять не только комнату, даже домик с отдельным входом, внутри которого будет все обустроено очень даже прилично.

Питание? Выбор за вами, вариантов масса. Можно питаться у хозяев или готовить самим, ходить в кафешки. Последний вариант не стоит выбирать методом проб и ошибок. Узнайте у тех же хозяев, куда лучше всего пойти поесть вместе с малышом. А еще лучше взрослым питаться в «общепите», а для дитя запастись баночным питанием.

Еще один нюанс - пляж. Поинтересуйтесь сразу, где вы сможете позагорать и покупаться? Чисто ли там? Не слишком ли людно и не нужно ли будет вам отдельно платить за вход на пляж.

Турбаза . Здесь за качество вашего отдыха отвечают администрация и персонал, так что на некоторые удобства смело можно рассчитывать. К услугам отдыхающих, как правило, есть бытовая комната с утюгом, пункт проката со спортивным инвентарем, библиотека. На каждой уважающей себя турбазе есть танцплощадка или кинозал, а также предложения по экскурсионным программам.

Пансионат. К цивилизации нас постепенно приобщает именно этот вариант отдыха. Вас поселят в отдельном номере с душем, раковиной и туалетом, выдадут белье и полотенца. В шкафчике вы обнаружите вешалки, а в мыльнице - мыло. Укрыться от жары вы без труда сможете под тентами на пляже или на балконе в номере. Ах да, и, конечно, столовая - скатерти, цветочки, булочки... развлечения - кино, танцы. В целом вполне приемлемый семейных отдых. Но родителям стоит учесть одно обстоятельство: организованное расслабление требует соблюдения некоего распорядка... Семейству с двух- трехлетним ребенком здесь не обязательно обрадуются, хотя и не прогонят.

За здоровьем имеет смысл поехать в санаторно-оздоровительный комплекс. При необходимости ваш малыш и вы сможете пройти специальный курс лечения. Поинтересуйтесь, существуют также санатории направления «мать и дитя». Неплохие условия, ориентация исключительно на семьи с маленькими детьми.

Частные пансионы, отели, в отличие от санаториев, не предоставляют лечебно-профилактических услуг, а обеспечивают комфортное проживание и питание. С дополнительным перечнем удобств: бассейны на территории, сауна и, конечно, безопасность. Через администратора вы также можете выбрать и заказать экскурсии.

Частный дом лучше всего снимать по рекомендации друзей и знакомых, уже отдыхавших там с детьми: спокойней на душе, когда знаешь, к кому едешь, какие там бытовые условия, как обстоит дело с водой.

В заключение хочется добавить: если вы подготовились к поездке хорошо, то это и ваш позитивный настрой гарантируют успех всему предприятию. Даже если вы что-то не учли или забыли в спешке, помните: там, куда вы едете, и на всем пути следования тоже живут молодые мамы и маленькие дети... Замечайте их и их улыбки. Ведь это значит: там можно не просто выжить, но и пожить в удовольствие!

Дорожная аптечка, положите в нее: термометр, стерильные бинты различной толщины, бактерицидный пластырь, ватные палочки, йод, зеленку, перекись водорода или фукорцина - для обработки ранок и остановки кровотечения. Гомеопатическую мазь «Траумель» - для нанесения на шишки и ссадины, настойку валерианы или пустырника для снятия нервного возбуждения, мазь от ожогов.

Если раньше у вас в семье никто не страдал от аллергии, все равно прихватите с собой: «Кларитин» или «Эриус». Бывает, что укусы насекомых вызывают зуд и жжение, снять которые поможет «Сенистил-гель».

Смена питания и воды могут вызвать расстройства желудка, поэтому в аптечке должны быть марганцовка, активированный уголь, «Смекта» или «Энтерол». Не забудьте «Нурофен для детей» и капли в ухо, например «Отипакс». Если у кого-то из членов семьи, в том числе у малыша, есть хронические заболевания, необходимо взять с собой лекарства, которые человек принимает. Про запас.

Несколько простых, но важных правил:

Не давайте малышу пить воду из-под крана и всегда мойте руки перед едой (это правило не будет лишним и для взрослых).

В странах, где есть проблемы с чистой водой, старайтесь даже фрукты мыть водой из бутылок (Египет, Турция).

Носите с собой влажные салфетки, антибактериальный гель для рук, чтобы иметь возможность освежиться или помыть крохи руки.

В ресторане не ешьте блюда, ингредиентов которых вы не знаете или не видите, и, тем более, не предлагайте их ребенку. Экзотика, продукты, которые тяжело и долго перевариваются - это не для маленьких детей, к тому же на отдыхе. Да и вам вряд ли стоит.

Вода бассейна куда опаснее морской с точки зрения возможных кишечных инфекций. Купаются ли в детском бассейне взрослые, как часто его чистят - получите ответы на эти вопросы, прежде чем запускать туда свое чадо.

Если пляж галечный, можно прикупить малышу специальные тапочки для плаванья.

Точка на карте

Место направления - куда угодно, как поет Джон Бон Джови. Следовать этому принципу с ребенком под мышкой, увы, не получится. Перефразируя рекламу, не все курорты одинаково полезны для крохи. Среди популярных туристических мест есть более и менее пригодные для отдыха в компании юного спутника.

Главные критерии при выборе? Незначительная разница дневных и ночных температур, отсутствие повышенной влажности, похожие климатические условия.

С точки зрения климата идеален отдых в средней полосе России, странах Восточной и Центральной Европы (Болгария, Хорватия, Черногория).

Курорты Крыма - Южный берег, Евпатория или Керчь - прекрасно подходят для отдыха детей уже с 1,5-2-летнего возраста.

Не будет больших проблем с акклиматизацией на побережье Балтийского моря и в странах Скандинавии.

В разгар сезона обойдите стороной страны Южного Средиземноморья и Красного моря (Египет, Тунис, Израиль). Летнюю температуру в 40-50 градусов выдержит не всякий взрослый.

Иные средиземноморские страны - Греция, Италия, Турция - в целом, не противопоказаны. Для поездок туда выберите бархатный сезон, а не жаркое лето, и не злоупотребляйте пребыванием на солнцепеке. И помните: в Турции высокая влажность, но при отелях работают хорошие аниматоры. А в Северной Греции, например, влажность низкая (а значит, привыкать к климату и переносить жару легче), но с аниматорами частенько проблемы. Хорошо также и на Халкидии и Корфу. Неплохо детки переносят французскую Ривьеру и испанские Коста Дораду и Майорку.

Счастливого вам отдыха!!!





Краснова Ирина, Фанта Илона, Пятакова Татьяна, журнал "Няня"