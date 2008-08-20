Китай. Отых и лечение на Желтом море. Курорт Циндао.

В преддверии Олимпийских игр мне и группе туристов удалось попасть на курорт Циндао, который находится на берегу Желтого моря. Эта поездка мне запомнилась еще и потому, что везде чувствовался дух предстоящих Олимпийских Игр 2008 года. Итак, по порядку.

Тур состоит из авиабилетов Екатеринбург – Тянзинь – Екатеринбург, трансфера на скоростном поезде (до 246 км/ч.) до курорта Циндао, групповая виза, размещение в санатории «Изумруд» в Циндао и на обратном пути в гостинице HopeWay 4* в Тяньзине, питание шведский стол, услуги русскоговорящих гидов. Тур был рассчитан на 8 дней. Группа состояла из 24 человек, разные все такие .

Как я в детстве обнаружил - Я - мальчик, и собираться на море для меня не составило труда, минут 10 я потратил на складывание шорт и маек, зубной щетки и бритвы, собственно, что еще нужно для отдыха? Получилось килограмма 3-4 вместе с сумкой, за перевес можно не беспокоиться.

Вылетали мы 31.07.2008 в 22.00, регистрация началась за 2 часа до вылета. Полет проходил, как и обычно на борту самолета Владивосток Авиа Ту-204. Регистрация прошла без заминок, вылетели вовремя. Время в пути 5 часов 30 минут. Так как рейс ночной, то переносится очень легко, подождать нужно, когда дадут покушать, а потом можно и спать ложиться, я так и сделал. Проснулся, попил водички и опять спать, и уже утро.

На горизонте виден Китай... Приземлились мы в Аэропорту г. Тяньзинь. Как раз мы увидели новый терминал, который специально построили к встрече гостей на Олимпийские игры.

По прилету нас встретили с улыбкой на лице, таможню прошли все быстро, за исключением нескольких подозрительных личностей, как оказалось, они забыли сделать копии первой страницы своих загранпаспортов, это новые требования во время проведения Олимпийских Игр.

Покричали, малость понервничали, в итоге была достигнута договоренность, взяли у нас паспорта таможенники и скрылись в неизвестном направлении, вот так))) А мы пошли получать багаж. Через 15 минут все уже направлялись на выход, где нас ждали представители нашей компании и русскоговорящий гид. Направились все в автобус, до автобуса дошли с трудом пополам, так как все что-то фотографировали, осматривали и тд. и тп. Воздух влажный, но никакого дискомфорта не ощущается, приятный теплый климат.

Так, значит, загрузили себя и сумки в автобус и отправились дальше путешествовать. Следующая остановка БАНК, надо же чем-то расплачиваться, денежки поменяли быстро, мне даже показалось, что для нас специально банк открыли пораньше. Теперь мы полностью подготовлены и отправляемся покушать, так как какой же отдых на голодный желудок?

За общением поездка до ресторана была очень быстрой. Борща поели, а нет, это кстати был не борщ, но тоже какой-то суп вкусный. У нас было два стола по 12 человек, и кто сидел за нашим столом, все очень долго пытались понять, что за зверя нам приготовили, вроде и курица, но лапы большие, вроде свинья, но с костями, а может и баран? А мне показалось - это был хомяк, в итоге решили что неведома зверушка непонятного происхождения была вкусна и неважно кто она, во как .

Очень хотелось попасть на поезд, упасть в кресло и помчаться по Китайским просторам до конечного пункта назначения – Циндао, так что, мы особо не засиживались в ресторане. Поезд меня очень порадовал, беленький такой, скоростной, ехать на нем было сплошным удовольствием.

Билеты у нас были все в одном вагоне, но в разных концах. Все в одном конце, а я оказался в другом. Всю дорогу нянчился с каким-то китайским малышом и иногда он мне давал немного поспать. Милый такой. Я сразу задумался, что надо бы уже в ближайшем будущем заводить малышку.

Пять часов пролетели не сказать, чтобы быстро, но пролетели. Малыш за это время выучил мне кажется, несколько слов, чему была очень рада его мама.

На табло я прочитал долгожданную надпись нашей остановки, начали готовиться на выход. В последствии как оказалось зря мы заранее приготовились так как наша станция была конечной . И вот мы на вокзале города Циндао. Быстренько покидаем сие место, благо автобус находился недалеко.

Итак, первый наш отель – санаторий «Изумруд». Чудесное место, недалеко от берега Желтого моря, в центре города. Вокруг зелень разных видов, очень богатая растительность, все это я увидел утром и собственно был поражен, насколько все-таки разнообразен растительный мир в Китае.

Разместились мы очень быстро, сразу направились в номера. Здесь хочу сказать отдельное слово. Номер достаточной большой, мне сразу понравился. Разместились мы в 4-х этажном корпусе, так что все были рядом, и каждый день все ходили в гости друг к другу.

После размещения было выбрано время для совместного ужина. В общем, эту часть я пропущу, так как был занят едой и более тесным знакомством с группой, одно хочу сказать, поели мы лучше, чем до этого - однозначно. В двух словах опишу ресторанчик. Небольшой, уютный, в комнате, где мы находились, стояло 3 круглых стола, за которыми мы разместились по 8 человек. В центре стола крутящаяся часть, на которую выставляют блюда, и они крутятся по кругу и каждый выбирает себе то, что душе угодно и отправляет блюдо дальше по кругу.

После ресторана делать однозначно уже было просто ничего не охота, так что я пошел отдыхать, как и многие кто еще стоял на ногах. Только прилег на кровать и сразу уснул, проснулся уже только от будильника, который пищал мне под ухо, зазывая меня на завтрак. На него я собственно и опоздал в первый день, что могу сказать, сонная душа .

Утром я увидел в лучах солнца... хотя нет, утром, как сейчас вспоминаю, солнца то как раз и не было. Извиняюсь, отвлекся. Я осмотрел санаторий. Прогулялись по санаторию, осмотрели лечебный корпус, где нам впоследствии делали различные массажи, иглоукалывания, ну все в этом духе, как любят китайцы.

Этим же утром я увидел во всей красе и свой номер, мне он показался еще больше чем вечером – огромное окно с видом на сад, тишина, радует прохладой кондиционер, телевизор, холодильник, сейф. Все, что нужно, в номере присутствует.

В стоимость тура у нас входила обзорная экскурсия по городу с посещением старой части города, шестого пляжа, и прогулкой на катере вокруг местных достопримечательностей - Циндаосская дамба – эмблема города. Её длина – 440 м, ширина – 8 м. На конце дамбы есть восьмиугольная беседка, откуда открывается прекрасный вид на море и прибрежную полосу, остров – маленький Циндао. Было здорово, вид отличный, мы даже устроили небольшую фотосесию на борту катера. Дул сильный ветер, очень теплый, волосы развевались в разные стороны, рубашка задиралась на глаза, нас качало, класс. Так же мы проезжали около площади 4-го мая, и пивного квартальчика.

Экскурсия заняла у нас около двух с небольшим часов, за это время мы все поняли, что город большой, много высотных зданий, очень красивый, чистота и порядок на улицах. Есть и совсем бедные кварталы, которые на фоне центра смотрятся так, что там, как будто, остановилась жизнь, еще лет сто назад. Далее мы отправились в новую часть города. По дороге мы проезжали несколько городских пляжей. Больше все мне понравился 1-й и 3-й пляж, но на вкус и цвет товарищей мало. Пляжи все городские, купается много народу. К пляжу я еще вернусь чуть позже, когда на него пойду.

Новая часть города мне понравилась еще больше, чем старая, еще чище, еще выше, еще зеленее. Там мы остановились у большого торгового центра «Jusco», впоследствии это было нашим самым любимым местом для вечерних посиделок. На первом этаже находятся торговые ряды, на втором этаже рестораны по различным направлениям кухни. Больше всего мне понравилась Итальянская и Японская кухня. Мягкие диванчики, быстрое обслуживание, понятливый персонал, что еще стоит желать, а, ну да, конечно, большие порции, вкусная еда и еще большой плюс – недорого. В среднем у нас выходило на плотный обед или ужин по 50-70 юаней, на наши деньги около 200 рублей.

По дороге мы проезжали еще очень интересные места.

Олимпийская деревня. Попасть туда нам, конечно, не удалось, так как вход строго по пропускам, поэтому оставалось лишь посмотреть ее снаружи.

Ювелирная фабрика. Китай славится своими ручными поделками из жемчуга, разных цветов и оттенков. Там мы погуляли некоторое время, потом я купил билет на лодочную станцию, где были пришвартованы шикарные яхты. Конечно, сразу были сделаны несколько фотографий, выбрано будущее средство передвижения по воде, да и так пофантазировали. Мне очень понравилось.

На посещение торгового центра и обеда у нас было коло двух часов с небольшим, после чего мы отправились в санаторий. Дальше свободное время, которое каждый проводит на свое усмотрение. Лично я отправился гулять в новую часть города.

Гулял до вечера, много фотографировал. Очень много парков, любит этот маленький народ красоту создавать.

Раз я в Китае в период проведения Олимпиады 2008 г., была выбрана миссия – сфотографироваться с талисманами Олимпийский игр. Миссия была выполнима, Том Круз рядом не ползал.

Время пролетает очень быстро, и не успел я оглядеться, как наступил вечер, и я понял, что Циндао вечером еще красивее, чем днем! А лучше смотрите сами.

Гуляя вечером по городу, сложно было пропустить парк, где располагается памятник под названием Ветер Мая. Парк, где можно погулять, познакомиться с интересными людьми, купить несколько сувениров.

В итоге, погуляв по городу, мне как нормальному человеку захотелось, конечно же, поесть, и я отправился в близлежащий ресторан, где вкусно отужинал и вернулся в санаторий.

На следующий день после завтрака я отправился на пляж. Здесь отдельная история. Пляж - это главная достопримечательность Циндао – ласковое теплое Желтое море и мелкий песок делает его привлекательным местом для туристов.

Пляжи в Циндао городские и необорудованные лежаками, но для меня лично это не было неудобством. На пляж лучше ходить рано утром, часов в 8, и находиться там до 12. Если приходить позже, то здесь Вас будет ждать два сюрприза: во-первых, есть приливы и отливы, и примерно к 15.00 вода достаточно далеко уходит и до воды надо будет идти продолжительное время, а во-вторых приходит очень много народу.

В дальнейшем после прекрасно проведенного времени на пляже, было принято решение отправиться в Морской музей с аквариумом в парке Лусунь. Сам парк расположен на скалистой платформе, обрывающейся у самой воды, между двумя чудесными пляжами. Еще один парк занимает огромную территорию в 80 га и раскинулся на холмах, возвышающихся над городом и морем. Здесь есть чайный традиционный домик, храм и зоопарк. Прогуляться по нему, скажу я вам, одно удовольствие. Можно провести время в небольшом уединении в парке, а потом отправиться смотреть на акул, поесть мороженного, покидать камешки в воду.

В Циндао есть еще одно место, куда необходимо обязательно попасть, что мы и сделали позже через пару дней своего отдыха. В 40 км от города находятся горы Лаошань – священное место для даоситов. На склонах расположены даосские древние храмы. В Циндао много костёлов, церквей и других сооружений, построенных европейцами, жившими здесь. Особенно богато представлены архитектурные стили в районе Бадагуань, который называют «Музеем мировой архитектуры». Можно подниматься на гору как пешком (около 3-х часов), так и на фуникулере. На нем мы как раз и отправились под небеса. 15 минут, и мы уже на вершине, откуда открывается потрясающий вид.

Попадаем в даосский храм. Монахи, живущие там, не общаются с людьми, пытаются достигнуть гармонии духа, поэтому отыскать подходящего фото-героя оказалось несколько сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Место очень интересно и красивое, находящееся в ботаническом саду.

На обратном пути по желанию можно подняться на водопад. Мой совет, потратьте 15 минут своего драгоценного времени и Вы не пожалеете!

Поездка в горы заняла у нас добрых 6 часов, и приехали мы в город только к вечеру. По дороге в санаторий мы попросили, чтобы нас оставили в ресторанном квартале, где мы поели в необычном ресторане, и компания подобралась лучше не бывает

На следующий день я узнал, что недалеко от нашего санатория находится парк, где пожилые жители города делают зарядку в 5 утра. Любопытсво было превыше сна и я отправился в 06.10 утра на прогулку в этот парк . Была замечена небольшая группа старичков, к которой я и присоединился. Они, как мне показалось, были рады видеть в своих рядах полусонного молодого человека, пытающегося понять, зачем же все-таки было так рано вставать на зарядку?

Закинули мы все ноги на пенек, постояли немного, наклон влево, наклон вправо. С меня достаточно, я бодр и свеж, зарядка удалась на славу Попрощавшись и поблагодарив за веселую компанию, я все-же вернулся в санаторий и лег спать, не китаец я, как оказалось!

Можно описывать достаточно долго те места, где я побывал за столь короткое время, лягушка путешественница мне бы позавидовала!

Время пролетело незаметно, и смотря на часы, понимаешь, что завтра уже надо ехать обратно. Выехали мы из Циндао в 12.53, все четко, минуту в минуту, в Тяньзин, откуда мы и должны были совершить обратный вылет в Екатеринбург. В 18.00 нас разместили в новом отеле, расположенном недалеко от аэропорта.

Немного поспав в отеле, мы подготовились к сдаче номера и в 05.00 нас уже ждал автобус до аэропорта. Вылет мы совершали так-же рейсом Владивосток Авиа на борту Ту-204.

П.С. отдохнул я хорошо, мне вообще нравится Китай по ряду судьбоносных причин, так что и всем советую обязательно, хоть раз в жизни, а может, и не один раз, посетить эту удивительную страну со своими странностями и богатейшей культурой.

В будущем, когда у меня будет малыш, я обязательно приеду в этот укромный уголок планеты, прогуляюсь с ним по парку, схожу в аквапарк, поваляюсь на пляже с мелким песком и мягкими волнами !