Сплав по Уфе. 3 дня, 9 счастливых детей и 11 замученных взрослых

Привлекать сына к нашим водно-туристическим увлечениям я собиралась еще в прошлом году. Но все время компании подбирались какие-то бездетно-алкоголистично-матерные))) В этом году все, решила точно: собираю детных друзей и едем – парню уже 6, а на воде еще толком и не был, непорядок!

Незаметно для меня компания набралась приличная: 21 человек, из них 9 детей в возрасте от года до 12.

Время выбиралось исходя из возвращения мужа моей сестры с вахты, а потом по ряду причин сдвинулось и получилось у нас – начало августа. За неделю до сплава мы поняли – с погодой нам не повезло и запаслись плащами, я сшила сыну пончо.

Реку решено было выбрать знакомую, поехали на Уфу от Марийских ключиков до Красного луга. Расстояние ничтожное – самое то, для детей-первопроходцев и их не сильно спортивных родителей.

Ехать было решено в пятницу на своих машинах. Добравшись до автостанции Красноуфимска, мы поставили машины на платную парковку и перегрузились в заказанный заранее автобус «Богдан». 25 минут и мы на месте – напротив базы, что находится чуть дальше деревни Марийские ключики. Радушные хозяева уже ждали нас натопленной банькой, готовыми постелями и разожженным мангалом. Собственно база – это отдельно стоящий домик с жакой баней, с бассейном и навесом с очагом. Внутри дома – кухня-столовая, каминная и 4 спальни на 2 этаже.

Дети быстро освоились и не скучали.

Утро субботы встретило противным дождичком, хотя высокое небо и народная мудрость давали надежду. Позавтракав, чем бог послал. (А бог нам послал в то утро рисовую кашу с курагой, курицу, вареные яйца и бутерброды с колбасой))), мы начали погрузку. Дело, скажу я вам, непростое, особенно, когда дети просто сучат ногами от нетерпения и готовы пуститься вплавь.

Отплыли, идем хорошо, скорость около 5 км в час.

В первые же минуты с самым младшим туристом случается мини-истерика: вот оно счастье – обожаемая вода, а нельзя, ибо – холодно. Уставший от впечатлений Владик отрубается.

Остальные дети гребут, валяются, играют – и не только дети.

У взрослых другие заботы: проследить, чтобы всем было тепло и сухо, чтоб не ушли под воду весла и чтоб просто никто не утоп.

Река прекрасна, природа, замершая после дождя дарила свежесть и успокоение.

Особо не налегая на весла, часто останавливаясь и давая детям возможность побегать-подуреть, мы за день прошли около 13 км. Стоянку планировали сделать на уже знакомом по прошлому году острове, но оказалось, река сильно подмыла берег и вместо просторного плато мы увидели довольно крутой спуск и маленькую площадочку. Зато нашли отличный берег напротив. На котором, кстати, была просто прорва ракушек и красивых камушков.

Погода наладилась, ужин был прекрасен, костер так и манил детей, носки и сапоги.

Этот, вроде бы во всех отношениях продуманный и подготовленный сплав не обошелся без приключений. Дорога в деревню Красный луг, откуда нас должен был забрать автобус – оказалась пригодной только для уазиков и прочей военной нечисти, но ни водитель, ни контора, с которой я договаривалась, ни местные жители в прошлом году об этом нюансе нас не предупредили((

Местное население оказалось крайне недружелюбным, практически выгоняло нас с берега, мотивируя тем, что это земля их садового товарищества, ну да бог с ними! Кроме всего прочего, из связи там лишь загадочный «усиленный билайн», который, впрочем, нам ничем не помог. Дети радостно завопили «Ура! Мы остаемся тут еще на день!», что в планы взрослых, как вы понимаете, не входило.

Изрядно понервничав, мы приняли решение плыть еще 10 км до Русского Усть-Маша, по дороге ловить связь и дозваниваться до водителя. Времени немного, пришлось налечь на весла. Даже детям.

Кстати, проплывали мимо красивого хутора с мельницей.

Не дозвонившись до автобуса, договорились через усть-машевских мужиков с газелью, чтобы водители доехали до машин, начали разбирать катамараны. В тот момент, когда газель появилась на повороте, за ним волшебным образом появился и наш «Богдан». Как водитель догадался приехать туда – до сих пор тайна, ни один из наших звонков и смс-ок до него не пробились. Низкий ему поклон!

Собрав силы на финальную улыбку, мы тронулись обратный путь.

Перегрузка в машины, заправка транспорта и обратная дорога под мирное сопение сына. Результат достигнут, дети довольны и никто не утоп.

Вывод: надо делать ЭТО чаще, больше и дальше!