Бархатный сезон в Греции: Халкидики-Кассандра

Решение поехать именно в Грецию было принято по нескольким соображениям - хотелось, чтобы было тепло, но не жарко для маленького ребенка, но и в то же время, чтобы не было слишком шумно, как в Турции или Египте. Опция "все включено" не была для нас слишком значимой, поэтому был выбран отель Grecotel Pella Beach 4* на 14 дней с завтраками и ужинами.

Основной туроператор, который возит туристов из России в Грецию - это Музенидис-тревел: сервис у них на хорошем уровне. Хотя в день отлета они заставили нас слегка поволноваться - паспорт дочери оказался в другой пачке документов, но его быстро нашли. Крыльями путешествий была греческая авиакомпания Astra c безопасными аэробусами А-320, время полета около 4.5 часов. После прилета нас встретили представители Музенидиса в желтых футболках и отправили по автобусам. В Музенидисе работают молодые ребята, веселые и отзывчивые, они сопровождали нас все экскурсии и в аэропорт для обратного вылета. Это было очень приятно, особенно для пожилых туристов, не владеющих иностранным языком.

Полуостров Халкидики это всего три "пальца" - Кассандра, Ситония и Афон. Кассандра - самый западный «палец» полуострова, ближе всех расположен к Салоникам. Кажется, за последние годы русский здесь выучили все: персонал отелей, официанты, продавцы сувениров. Здесь туристическая жизнь «бьет ключом». Ситония - средний «палец» с его скалистыми пейзажами, пещерами, бесконечными сосновыми лесами, рыбацкими деревушками и маленькими песчаными бухтами. Это для спокойного, уединенного отдыха. Последний «палец» - Святая гора Афон – закрыт для массового посещения. Это фактически государство в государстве, разделенное на 22 области, в каждой из которых находится мужской монастырь, запрещенный к посещению женщинами уже более 10 веков. Для визита на Афон требуется своя виза, которую можно сделать за 3 дня прямо в Греции.

Наш отель находился в самом конце Кассандры, что имело свои плюсы и минусы: минус в том, что большинство экскурсий, как правило, на материке, и значит ехать до них гораздо дольше, а плюс в том, что одна из экскурсий была морской, а значит ехать до точки отплытия всего лишь 15 минут. Так что если вы нацелены на экскурсии на материке (Афины, Салоники, Метеоры) то лучше выбирать отель ближе к материку, а если для вас пляжный отдых более существенен, то в этом случае ближе к концу "пальца" - и народу поменьше и потеплее будет.

Надо заметить, что отдых в конце августа был для нас очень комфортным: температура днем порядка 33°, а после захода солнца, когда весь город словно оживает и все туристы выходят на прогулку, а греки - на работу - около +20°, когда кофты еще можно не надевать. Эгейское море, в силу своего мелководья в тех местах, тоже очень тёплое, около +26°.

Город Ханиоти, в котором был расположен наш отель, представляет собой типичный небольшой греческий городок. В нем все ориентировано на туристов: многочисленные магазины, таверны и рестораны, прокат автомобилей и прочие сопутствующие услуги. Несмотря на то, что именно греки изобрели геометрию, город Ханиоти (по моему мнению) представляет собой какое-то хаотическое переплетение улиц под произвольными углами, но к счастью, его размеры не велики, поэтому эта Евклидова геометрия была все-таки освоена.

В это время года городок Ханиоти оживает исключительно после заката солнца, когда ночь опускается на Кассандру. Сотни туристов, включая детей, выходят на прогулку по ночному городу - поужинать в тавернах и купить сувениры в магазинах, в которых идет бойкая торговля всем местно-национальным: оливковое масло, вино, мёд, фрукты. Центр Ханиоти на это время становится пешеходным и закрывается шлагбаумами. Около центра, там, где весной течет река можно встретить приезжих торговцев фруктами, которые продают персики, нектарины, виноград, сливы по цене "три-кило-евро". Здесь же и торговцы попкорном, и вкуснейшей кукурузы-гриль.

Для детей чуть ниже основной трассы распложен весьма симпатичный детский городок FairyTopia с огромными надувными замками, несколькими батутами, лошадками, движущимися машинками и пластиковыми горками. Все это удовольствие за 5€ на входе при неограниченном пребывании внутри. Взрослым будут предложены столики с зонтиками, кофе и коктейли за соответствующие цены, так сказать комплексный отдых для всей семьи.

Чуть выше этого детского городка расположен гигантский (по меркам Ханиоти, разумеется) двух-этажный гипермаркет Мазутис, где по вполне демократичным ценам можно купить множество как продуктовых, так и промышленных товаров для детей и для взрослых. Именно там продаются отличные греческие памперсы примерно по 7€ за пачку (16 шт.), детский пластилин, пазлы, куклы, машинки и наборы для песка. А в продуктовом отделе на первом этаже можно купить готовую еду (несмотря на то, что выбор небогат, обед обходится порядка 4.5€ на человека), так же есть неплохой выбор вина, сыра, фруктов. Свежевыжатый апельсиновый сок обошелся нам за 2.39€ за литр. (К слову сказать, апельсины, из которых этот сок получают, почему-то не продаются). Приятно поразил выбор охлажденных продуктов - рыба, крабы, креветки - все свежепойманное и еще и шевелится. Оливковое масло можно купить там же в различной таре от 0,75 до 5-литров в больших жестяных банках.

Отдельно хотелось бы рассказать про греческую православную церковь. Православие в Греции является основной религией, что официально закреплено в Конституции страны. Оно оказывает во многом определяющее влияние на все стороны жизни современных греков. И это неудивительно, ведь 98% жителей Греции принадлежат к Православной Церкви. Найти православный храм в Греции не составит труда, где бы вы ни находились – в мегаполисе (например, в Афинах или Салониках), в небольшом городке или в деревне. Большинство греков придает немалое значение таким церковным таинствам, как Крещение и Венчание. Почти все греки, за очень редким исключением, крестят своих детей. При этом, молодожены, которые не прошли обряд венчания в церкви лишаются возможности крестить своего будущего ребенка.

В Ханиоти есть одна небольшая церковь, в которой нам удалось побывать, расположенная недалеко от моря и примыкающая к "торговому" центру города. Церкви в Греции весьма скромные - как правило, кирпичные здания, окрашенные в белый цвет с черепичной крышей. На входе можно "купить" свечи (0.3€ и 0.6€), опустив монетки в прорезь. Интерьер внутри очень сильно напоминает наши храмы, только для пожилых людей у них есть стулья, чтобы слушать службу можно было и сидя.

Аренда автомобилей в Ханиоти

В Ханиоти порядка 4 точек, где можно взять напрокат автомобиль. Все автомобили разбиты на классы. Малолитражки (класс А), такие как Сhevrolet Matiz, Citroen C1, Fiat Panda со страховой франшизой в 400€ обойдутся примерно в 45€ в сутки, не включая дорогой бензин по 1.9€ за литр. Бронировать необходимо заранее, поскольку желающих покататься достаточно много. Мы не учли этот факт и нам достался видавший виды Сhevrolet Matiz. Схема заправки бензином слегка отличается от нашей привычной - заправляют на сумму кратную 5€ (10,25,20). Для этого на заправочных литрометрах есть даже соответствующие кнопки. Вернуть машину требуется с таким же количеством топлива в баке, какое было до аренды. Аренда автомобиля с поездкой в Салоники и обратно в Ханиоти обходится примерно в 80€ (45€ аренда + ≈35€ бензин). Машину дают с ограничением по пробегу. Например, аренда на сутки предполагает пробег не более 350 км.

Всего за время пребывания на отдыхе получилось съездить на 3 экскурсии: морская экскурсия "Трезубец Посейдона" (45 €/чел + ребенок бесплатно), Водопады Эдессы - SPA-источники Лутраки (45 €/ чел + ребенок бесплатно) и самостоятельная экскурсия на автомобиле.

Трезубец Посейдона

Прогулочная морская экскурсия была на кораблике "GlassBottom" - судно со стеклянным дном, которое позволяет на мелководье обозревать морское дно и стайки маленьких рыбок. Мы отчалили с конца "пальца" Кассандры по направлению к острову Ситония, местечку Торони. По пути встретили огромное количество красивых, но совершенно безобидных медуз. На остановке для купания была одна единственная таверна, под пальмовыми листьями которой можно было укрыться от палящего солнца и выпить чашку кофе за 2.5€. К чести греков надо сказать, что цена на кофе у них неизменна практически во всех местах, где мне пришлось побывать - всегда ровно 2.5€ за небольшую чашку greek coffee.

После полуторачасового купания дальнейшее путешествие было в небольшой портовый городок на Ситонии под названием Неос Мармарас. Там была возможность попробовать разнообразное мороженое по цене 1.25€ за шарик, а тем, кто изрядно проголодался - подкрепиться в одной из многочисленных таверн на побережье. Конечная точка путешествия - купание прямо с борта корабля в тихой бухте Черепашьего острова (о. Келифос) в лазурных водах Эгейского моря.

Эдесса-Лутраки

Обозревательно-оздоровительная экскурсия. Продолжительность в пути около 4 часов. Возможно, было бы меньше, но наш водитель "экстра-класса" слегка заплутал на последнем этапе. С самой высокой точки водопадов Эдессы открываются замечательные панорамы на гористую местность материковой Греции, но, к сожалению, температура в 2 часа дня все еще высока, поэтому пребывание на улице сложно назвать комфортным.

А вот оздоровление в SPA-источниках будет по душе как взрослым, так и детям. Вода в источниках имеет температуру +37° и подведена к 2 бассейнам -маленькому, глубиной 1 м (2 €/чел) и большому, глубиной до 3 м (3 €/чел). Купание в воде молочно-зеленоватого цвета сильно расслабляет отдыхающих всех возрастов. Рядом протекает источник с водой +12°, так что желающие могут принять еще и контрастный душ, так как вода с высоты даже 2 метров весьма ощутимо бьет по плечам и спине. Желающие могут принять индивидуальные SPA-процедуры в небольших ваннах от 15€ за ванну в полчаса.

Детям особенно понравится плескаться в теплой воде без всякого ущерба для здоровья в течение всего часа. После спа-процедур можно перекусить в местной, но не очень вкусной таверне примерно за 12€ с человека и спуститься вниз к мини-рынку, где в изобилии продаются все те же персики по цене 1€ за килограмм, мед и вино (от 5€).

В Салоники на автомобиле

Путь от Ханиоти до Салоников составляет около 2 часов. Выехав примерно в 8:30 по местному времени, не доезжая с десяток километров, мы заехали в крупный ТЦ "MEDITERRANEAN COSMOS" - сосредоточение шопинга на любой вкус и кошелек. Там находились до 3 часов дня, и поскольку в Салониках в это время пробки (это была пятница), погулять по городу получилось крайне мало, не говоря уж про посещение каких-либо особенных достопримечательностей.

Для парковки машины лучше воспользоваться услугами платного подземного паркинга – город забит машинами, паркуются греки очень плотно и без особой сноровки так не «встать» или не выехать. Кроме того, весь центр уставлен запрещающими знаками, поэтому есть риск машину не найти – уволокут на эвакуаторе. Платный паркинг нам обошелся за 7€/ 3 часа.

В Салониках мы посетили обязательный символ – Белую башню и пронаблюдали кое-какие раскопки прямо в центре города. В целом город производит впечатление обычного южного города, вытянувшегося вдоль моря.

Пара советов для выезжающих и приезжающих:

Греческие оливки к нам не возят или возят в крайне малом количестве, поэтому для желающих есть возможность привезти оливки в вакуумной упаковке с различными специями – и места много не занимают, и вкусно и необычно будет.

Duty-Free в Салониках с крайне скудным ассортиментом, включая традиционные магниты и сувениры, поэтому о таких вещах лучше позаботиться заранее.

Оливковое масло можно купить как в супермаркете, так и у местных торговцев с пикапами – и вкуснее будет и дешевле - по 5€ за бутылку.

Путешествие и отдых прошли очень хорошо, хотя я и не попал на пару экскурсий, как планировал – отличный повод еще раз съездить в эту замечательную страну Элладу с древнейшей историей и культурой.

